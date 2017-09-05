بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيف

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صحيفة المرصد : تغلب المنتخب السعودي على نظيره الياباني بهدف دون مقابل حمل إمضاء فهد المولد عند الدقيقة 62 اليوم الثلاثاء أمام 62,175 مشجع في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 والذي سيقام في روسيا.

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