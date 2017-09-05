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بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيف
صحيفة المرصد : تغلب المنتخب السعودي على نظيره الياباني بهدف دون مقابل حمل إمضاء فهد المولد عند الدقيقة 62 اليوم الثلاثاء أمام 62,175 مشجع في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 والذي سيقام في روسيا.
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التعليقات
( عدد التعليقات 17,755 )35 - عمر السميري
جاء التأهل عن الطريق الصعب فزادت روووووعته
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34 - الهمامي ابن اليمن2017-09-05 22:43:47
الفريق الياباني لم يكن مؤهل نفسيا
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33 - ابو عيد2017-09-05 22:43:44
نرفع التهاني والتبريكات لمليكنا ملك الحزم والعزم الملك سلمان ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي ولكل محب لنا .الف مليووووون مبارك .
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32 - يستاهل2017-09-05 22:42:54
بالطريق الى روسيا👏
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31 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-05 22:42:50
مبارك التأهل لكأس العالم ((روسيا))2018م مبارك لمنتخبنا الوطني السعودي
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30 - -----2017-09-05 22:42:35
الف مبروك التأهل والف شكر لسلمان الفرج والهداف فهد المولد ومبروك ياوطن لعبك بفن امتعت واطربت
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29 - الاماكن2017-09-05 22:41:38
تاهلها بعد ما طلع المعاق السلاوي ودخل فهد المولد الف مبروووووووووك ودام عزك يا وطن
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( عدد التعليقات 17,755 )28 - عمر السميري
مبرووووووك لمنتخبنا
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27 - الهاشمي2017-09-05 22:40:17
الف مبروك للمنتخب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦💚💚 ابدعوا الشباب
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26 - ترامب2017-09-05 22:40:13
الف مبروك لـــــــ ولي العهد نجم المبارة في ملعب الجوهرة
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25 - ابو عيد2017-09-05 22:38:42
أللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الف مليوون مبارك ، إذا وجدت الروح من يوقف الأخضر.
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24 - المع السيف2017-09-05 22:38:19
اسعد اللحظات عندما ينتصر الوطن لا مستحيل عندما يكون الوطن ع قلب رجل واحد ..قمة السعادة هي ان يفرح اللوطن
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23 -2017-09-05 22:38:14
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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( عدد التعليقات 28,046 )22 - قلم الحقيقه
أأأأأأأأأأألف مبروووووك تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وبهذه المناسبة نهنىء قيادتنا الرشيدة على هذا التأهل والفوز المستحق وعين النظام القطري والأخونجي الحسود العدو الحقود فيها ألف عود.
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21 - علي العمري2017-09-05 22:37:44
لا يكون. جا كاس. العالم. وحنا. ما نعرف. 😂
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20 -2017-09-05 22:36:54
اوافقك أخي المسمى ترامب..فقد كان المعلق يثني كثيرا على ما يقدمه اللاعبون السعوديون.ويتمنى فوزهم وتأهلهم.هكذا ينبغي أن تكون الرياضة بعيدا عن أية مناحكات واختلافات سياسيةوبالتوفيق لمنتخبنا في كأس العالم
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19 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-05 22:36:50
الشكر للاعبي الهلال على جهودهم الجبارة في خدمة المرة السعودية شكرا للنجم القادم عطيف شكرا العابد الذي أنقذ مرمانا من هدفين شكرا لاسامة هوساوي الذي يلعب وهو مصاب شكرا للنجم فهد المولد الذي احرز الهدف
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18 - لآحيـاه ﻟِمن تُنادىٰ2017-09-05 22:36:15
1000 مليون تريليون مبرووووووووووووووووووووووك ي الأخضر التأهل للمونديآل ماجابها الا رجالها،، فهد المولد فالك الطيب والله انك كفو ومن نادي كفو وهذا الى عودنا عليه كبير جدة يصنع النجوم امثال المولد
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17 - نصراوي شرقاوي2017-09-05 22:35:50
تأهل المنتخب بدون ساميولا ضاقت صدور الزعايقة
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16 - عبدالعزيز الهزاني2017-09-05 22:34:59
الف الف مبروك تأهل منتخبنا لكأس العالم بوجود وجهه السعد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظة الله
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15 -2017-09-05 22:34:20
مبرووك الفوز
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14 - ابو تميم2017-09-05 22:33:40
الله يرحم ايام المنتخب ٩٤ الهريفي والغشيان والجابر والثنيان والعويران والجمعان والخليوي ومسعد والداود واحمد جميل وماجد عبدالله كان التأهل والفوز مستحق اما الان ب البركه وكأنهم يلعبون في حواري
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13 - فهد122017-09-05 22:33:31
الف الف مبروك للقيادة الرشيد ولشعب السعودي كافة ولا عزاء لاخونج الداخل
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12 -2017-09-05 22:33:21
كفو ياعمر هوساوي يامدمر الهجوم الياباني والله ماخاب فيك ضني ولا عزاء لابو كلبشه الفاغر
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11 - ترامب2017-09-05 22:33:21
كم هــــو جميل شعار bein sport الليلة في ملعب الجوهرة
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10 - ترامب2017-09-05 22:32:19
اتصفت قنوات bein sport في مبارة المنتخب الليلة بكل حياد ومهنية ليت الاعلام الا صفر يتعلم منها شرف المهنة
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9 - ايمن2017-09-05 22:31:37
مبروووووووووووووووووووووك مبرووووووووووك مبروووووووك
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8 - hima2017-09-05 22:31:15
مبروك النتيجه.
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7 - عبدالله2017-09-05 22:31:07
مبرووووك 🌺🌹💃🏻
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6 - في صميم2017-09-05 22:30:51
مبرووك يا ابطال السعوودية,,,,, الصقور السعودية تحلق عاليا
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5 - سعيد2017-09-05 22:30:47
هاردلك لليابان . وانشالله عبيدنا ترجع من الملحق
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4 - ترامب2017-09-05 22:30:41
كم انتى كبيرة يا bein sport نقلتي المبارة بكل حياد وحماس ومساندة للمنتخب بكل اخلاص ، ولا عزاء لقنوات كوبا وكولمبيا ... الى الامام لقد كان التعليق جميل وفي غاية المهنية الاعلامية .
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3 - المنفلوطي2017-09-05 22:30:07
الياباني متأهل متأهل قال ليش ماتأهل واخذ معاي شوية رز فاخذ التأهل وخذ الرز
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2 - ........2017-09-05 22:29:17
الف مبرووووكقلت لكم مافي بنات في المدرجات واليابان بيفحطون في الحر والرطوبة لذلك مقترح لروسيا انهم يمنعون دخول البنات في مبارياتنا
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1 - ابو تميم2017-09-05 22:28:50
الله يستر وش بيسوون في كأس العالم شكله رزم اهداف
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بواسطة : عمر السميري
جاء التأهل عن الطريق الصعب فزادت روووووعته...
بواسطة : الهمامي ابن اليمن
الفريق الياباني لم يكن مؤهل نفسيا...
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