“المرصد” ترد على زيف إدعاءات “الشيحي” صاحب مقالة “مغلق لأداء الصلاة” تجاه الصحيفة وتوجه له رسالة
صحيفة المرصد: رداً على ما نشره الكاتب السعودي “صالح الشيحي” في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”تضمنت ” مئات التعليقات الجارحة والمسيئة، جاءت تحت هذا العنوان “المغلوط” والمضلل، دون التثبت وقراءة المضمون!” مشيراَ إلى خبر له بصحيفة المرصد ” بعنوان” الشيحي : إغلاق المحال أوقات الصلاة بدعة لا أساس له في دين أو عقل!”.
وتأكد “صحيفة المرصد” أن كلمات العنوان تم اقتباسها كاملة من محتوى مقال الكاتب الذى نشره بصحيفة الوطن السعودية تحت عنوان ” مغلق لأداء الصلاه” والذي عرض خلاله وجهة نظره بشأن عدم إغلاق أماكن العمل في أوقات الصلاة من أجل التيسير على الناس في هذا العصر المتسارع” واستند إلى قول أحد الباحثين الشرعيين والذي جاء نصه”إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة”.
وتعلن الصحيفة رفضها القاطع لوصف الكاتب العنوان المنشور بها بالمضلل والمغلوط وتطالب الكاتب بتحمل مسؤولية ما يتناوله في مقالاته وكذلك الاّراء ووجهات النظر التي يتبناها .
وفي السياق ذاته تود الصحيفة الإشارة إلى بعض تعليقات المغردين على تغريدة” الشيحي” في حسابه حيث قال أحد المغردين ” قرأنا المضمون وجدناه يتوافق مع العنوان .. إذا كان هذا تراجع منك أكتب ذلك صراحة ..أو إلتزم الصمت ..مقالك القادم ربما يكون حول عدم الصلاة !!!
وقال مغرد اّخر: العنوان نفس الموضوع الله يقطع هالوجه. وأضاف مغرد ” الكتاب باين من عنوانه ..لايوجد تبلي ولا افتراء عليك. هذا طرحك وفكرك تحمل النقد عليه.
مئات التعليقات الجارحة والمسيئة، جاءت تحت هذا العنوان "المغلوط" والمضلل، دون التثبت وقراءة المضمون!#فتبينوا https://t.co/oiBGRlJE2V
— صالح الشيحي (@SalehAlshehi) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
قرأنا المضمون وجدناه يتوافق مع العنوان .. إذا كان هذا تراجع منك أكتب ذلك صراحة ..أو إلتزم الصمت ..مقالك القادم ربما يكون حول عدم الصلاة !!!
— Piopio (@pio9966) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
العنوان نفس الموضوع الله يقطع هالوجه
— عالي مستواه (@qq40pp) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
الكتاب باين من عنوانه ..لايوجد تبلي ولا افتراء عليك. هذا طرحك وفكرك تحمل النقد عليه .
— غيداء (@BGaRpXy72k20yNa) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ممكن نشوف وجهه خنبوقه
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هو يطالب وبقوة بعدم غلق الحلات خاصة محطات الوقود ..... وليه يزعل الان ويحمل الاخرين ماواجهه من انتقادات
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ماهو رأي أ. د. صالح بن سبعان لما حصل هنا ولا اتكلم عن كون الاغلاق للصلاة بدعة ام لاء وانما نسب الخبر لشخص لم يقلواه وانما قيل اكثر من سبع سنوات🤔
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وين عبد السيسي ما علق على الموضوع. هههههههههههه من كثر الضرب على وجهه ومن على شاكلته من الشعب المحافظ ما يظهر إلا إذا لزم الأمر في الدفاع عن سيده بوتن والسيسي لأنه تعود على الدعس. وجه يستاهل الدعس.
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يا اعراب على مهلك انت وياه على الرجل انا اول مرة وصفته بالاعرابي لكن مادام انه تاب فالله يقبل التوبة واسحب كلمة اعرابي عنه يا شيحي وقت الصلاة والارض وانت ملك لله...لا تخاف من المرصد خاف الله تنجو
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ترا فيها مسألة قانونية لانتساب خبر لشخص لم يقله واقلها التوقيف عن الكتابة والعمل بالمجال الاعلامي ما لا يقل عن سنتين وربما خمس سنوات غير الحق الخاص🤥
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اي باحث من من يسمي نفسة الباحث الشرعي فهوا ليبرالي ويبحث في أمور يحاول من خلالها إنشاء خلافات بين الشعب ولكن نحمد الله بين لهذا الباحث وأمثاله الحثلات بأن الشعب واعي وتابت على دينه. والشحن طيب لكن شطح
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البنوك مثلا يداومون تسع ونص ويقفلون لصلاة الضهر تنعش ويفتحون بعد الصلاة وحدة الا ربع ويخلصون دوام الساعة ثلاث وربع ونهاية دوامهم الساعة اربع يكون دوامهم خمس ساعات فقط والصلاة ساعتين
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عنوان المقالة كان مختصر والقارئ يقرأ ما بين السطور .. وأنتم يالمرصد قرأتوا السطور نيابة عن القارئ وأختصرتوا مضمون المقال في كلمتين وهي الزبدة .. معه حق .. ومعكم حق ، والخلاصة أن المقال جدير بالتأمل ،،
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تعليق مخالف
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هو الباحث الشرعي. الحين تلخبط معلق المرصد بعد ما عبطها وتخسبق ان الشيحي ماقالها وانما نقل الخبر وانت حرفته 😅
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ان مسألة اغلاق المحلات في الصلاة غير صحيح من عدة أوجه منها انه يعدّ بدعة وفق المعنى السائد للبدعة وهو فعل شئ لم يفعل في الصدر الأول من الإسلام. كلام عبدالله العلويط حسب صحيفة المدينة بعددها ٢٠١٠/٦/٤🤗
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اذا غاب القط اللعب هذول الكتاكيب معروفين فريق عمل واحد قينان المساعد الاحمري الشيخي العلويط ومن صحفية واحدة معروفة توجهاتها وسبق للأمير نايف رحمة الله مسح كرمتهم وسحب عليهم على بالهم صحيفة الرياض
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ياصبي خل الأمور هذي للعلماء ولا تدخل في مسائل الدين
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مقال نشر والباحث الشرعي هو عبدالله العلويط. فما هو تعليق المرصد😐🤔
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تعليق مخالف
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هالشيحي.. أصطدم بسخط الشعب فترنّح وسقط وحاول القيام للهروب ولكن لم يجد من يسنده لسوء مقاله وقبح أفعاله.
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بيض الله وجيهكم يالمرصد الغاليه. اجلدوه وعلموه كيف يكون الأدب
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على كاتبكم الذي اقتبس الخبر من الوطن واسألوه بعد اين قال الشيحي بشخصه ان الاغلاق بدعة
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عيبكم يا المرصد تجيبون كتاب مدري من وين بالله هذا كاتب ؟؟ قريت كم مقال له والله لو انه انا استحي اقول على نفسي كاتب استح و اعتزل يا كويتب
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من علق على الخبر الاصلي واقتبس منه خطأ ولكن لم ينشر اسمه ومن يكون لتكن هناك محاسبة معتداة
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لم يأت به نص من القرأن او السنة وهذا ما قاله احد الباحثين وليس الشيخي
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تعليق الاخ محمد اتق الله في نفسك لومقفلو وقت الصلاه محد صلا وهذي البدعه الي ترها وليش يقال وقت الاذان حي علا الصلاه حي علا الفلاح
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خربط بنقل المنشور وتوهق البطل والحين يحاول يرقعها. الشبحي استند الى احد الباحثين لكن *** وتوهق بالترقيع المخروم
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يا المرصد لا تبرزون الكتاب ابو ريالين ، خلوكم على هيلة المشوح و محمد ال الشيخ و تركي الحمد الكتاب اللي عليهم الكلام
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لهث وراء العلمنة المقيتة كمن يركض على سبب هلاكه وموته فالعلمانية أطاحت بالدولة العثمانية والدولة الأندلسية والدولة العباسية .. ولكن لاأحد يتعظ بالتاريخ !
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تعليق مخالف
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توهق والحين يرقع. تراها مدبسة فيك والتعليقات المتشطحة ما تنفعك. واضح من الخبر انه قاا احد الباحثين فلا تدور لك عذر وكم واحد يطبل لك
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يا شيحي خاف ربك قبل تخاف من الناس و ترمي كلامك عليهم
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يالربع بعد هذا الفكر والقول واﻹعتقاد .. إن هو صحيح .. الله يعوض ذويه .
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هذا كاتب لديه هلوسه شكله ميصلي من هذي سوالفه اهب عليك
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ان احد الباحثين قال فقمتم ونسبتوا الكلام له🤔
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الحين انت يا الشيحة علشان تطلع من ذا الورطة لازم تكتب مقال تعقيبي بعنوان (من أراد أن لا يغلق المحل يجب عليه أن ***
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يقول أحد الباحثين الشرعيين: «إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة» ولم يفتي به حسب الخبر الاولي فهل سينشر التعليق هنا ام انتم كذلك تورطتوا
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الى متى و الوزارة غافلة عن الشكليات هذي اتمنى يوصل للإعلام بالهاشتاق
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اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .
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نتفق معكم صحيفتنا العزيزة .. ماتبليتوا عليه .. مرة ثانية ينتبه .. اذا ماهو مؤمن بفكرته لايتفلسف وينكرها
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والله ما اشوف الا سيارات تخترش في الشوارع وقت اغلاق المحلات وقت الصلاة والماكلينها الحريم اللي ينتظرون خارج المحلات
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ياحبيبي والله ألي في قلبه الصلاه بيصلي والإغلاق ماله شغل في الصلاه يعني اذا اغلقت المحلات الناس كلها بتصلي فكونا من التشدد الديني الي يخلينا استغفر الله نخرج من الدين .
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و من ذا الشيحي بعد كل يوم ناقز لنا واحد امس العلوية اتوقع كذا اسمه و اليوم هذا والله من يوم شفت تشخيصة الكوبرا و انا غاسل يدي .. كأنه مدرس جغرافيا
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اذا لم تغلق المحلات اوقات الصلاة فلن نجد أحد في المسجد يصلي لابد ان نزرع في نفوس الاجيال القادمة ان أمور الاخرة اولا مثل تليها امور الدنيا هكذا تربينا
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عادتكم يالمرصد بالعنواين الشاطحه.. واحيانا تحصل المضمون بزاويه من حرفين في اخر الخبر واحيانا ماتحصل العنوان بالخبر خير شر.. نصيحتي لكم خلو العنوان نفس مضمون الخبر.. وخلوكم من العنواين البراقه والشاطح
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الشيحي حس انه ورط المقال الذي كتبته والكلام الذي كتب مثل ماتقول اسم علي بن علي يفهم علئ محمل واحد ومن الرجوله اذا حسيت انك اخطئت ان تعترف وتعلن التوبه لاداعي للتدليس ارائك وافكارك واضحه لالبس فيها
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((((( ذكره إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة...... نصب نفسه مفتي ومشرعا ...... وهو يعلم حجمه انه مجرد قلم ))))))
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كلام احد الباحثين و على لسان هذا الكاتب يعني هذا الكاتب حطه في مقاله ..يعني من مقاله الكلام مأخوذ
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واستند إلى قول أحد الباحثين الشرعيين والذي جاء نصه”إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة”.
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هذولي الكتاب اللي ما عندهم سالفه يجيب موضوع غريب عشان يشتهر عتبي على الصحف اللي تطلع أشكالك و تبرزهم و هما ولا حاجه
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كلام احد الباحثين وليس الشيحي
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الصلاة لها فرحة عند الموظفين فهي استراحة وبعد عن الطلطلة في وجيه خلق الله لكنها ليست للتقرب لوجه الخالق والله اعلم
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خنبوقه ريما قلم الخنبقه
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صحيفة المرصد مميزة يكفي اعطتنا وتعطينا مساحة نعبر فيها عن الأخبار اللي تنشر فلها جزيل الشكر
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يجب محاكمة صالح الشحي وامثالة ***************
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أدعو مثل هذه الاشكال ومن يفتي من راسه بلا علم عدم التكلم والتدخل بالأمور الفقهية الشرعية وألتزام الصمت
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الدنيا شكلها كدا اضربني كف قدام الناس ونتسامح في اللفه هههههههههههههههه ياوله
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صحيفة المرصد تقدرون ترفعون عليه قضية إذا كلامه غير صحيح
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ما وصلنا له من تطرف لا مثيل له في التاريخ الإسلامي واجبار الناس على الإغلاق وقت الصلاة مثال وأبحثو بنزاهة من زمن الرسول إلى اليوم لن تجدوا مثيلا لذلك وهناك أمور كثيرة جدا غير بدعة الإغلاق في كل فرض .
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أحدهم يكتب عن الأضحية والآخر يكتب عن إغلاق المحال وقت الصلاة ولكن لم يتجرأ أحدهم أن يكتب عن الحج بأنه تعطيل لمصالح جموع غفيرة من الناس بمن فيهم المريض والعاجز والكبير وأفراد الأمن والمسئولين لأنه يخشى
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هذا كان صديق لنا انا و مجموعة من الكتاب و نحن من ابرزناه بالصحف و بعدها تغير و سلك طريقة لوحده ..تبي اقول بداياتك يا صويلح
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عنوانكم سليم مختصر لمضمون مقالة الكاتب هداه الله
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هذا زمن الرويبضة في آخر الزمان... رجل تافه
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هذا كويتب جبان خواف ** لكل شي رويبضة لايهمكم حكيه كله أخرطي كنه حسن زميره، المرصد اكبر من سالح السيخي مثل ***.
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هذا زمن الرويبضة في آخر الزمان... رجل تافه
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ياخي كل يوم طالعنا كاتب غير معروف يشطح علينا اتمنى من وزارة الثقافة و إعلام تمنع هذا الكاتب لأنه يحاول يثير الرأي العام ليبرز نفسه ما عرفتك الا من المرصد و الوطن يا كسرة كاتب
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اسأل الكاتب نفسه هل يعمل ٨ ساعات بدًون توقف .... طبعا الإجابة لا .... وكل الموظفين من حقهم يأخذون وقت مستقطع له والغالب يكون وقت الصلاه لتجديد النشاط ..... وللمسلمين لأداء واجب ديني ....
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سواءً مغلوط أو غير مغلوط لو فرضنا إن عامل المحطة مسلم متى يصلي هل يجمع الصلوات عندما ينتهي دوامه مثلاً أو كيف يعني ومعروف تهاون كثير من ابناءنا في الوقت الحالي بالصلاة فضلاً عن العمال المساكين
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اسأل الكاتب نفسه هل يعمل ٨ ساعات بدًون توقف .... طبعا الإجابة لا .... وكل الموظفين من حقهم يأخذون وقت مستقطع له والغالب يكون وقت الصلاه لتجديد النشاط ..... وللمسلمين لأداء واجب ديني ....
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من علامات استمرار الدول وتسدها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد سرد القران الكريم هذا الامر في اكثر من ايه فليبقى الوضع كما هو عليه ماعدا المحطات على الخطوط الدوليه وبين المدن فقط
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الصراخ على قدر الآلم
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هههههههه حس اللي قاله غلط ووده يتراجع بس شاف مافيه مجال حطها في المرصد
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فعلا الكاتب يتنصل ويتهرب من مقاله بعد ان هاجمه القراء بالعامية تورط وحب يمسحها في المرصد واتوقع لو مانقلو المرصد مقاله محد درى عنه ولا اتوقع انه مشهور او معروف الا للقلة
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11 نعم خاف وتراجع وخاف أن يفقد الجماهيرية التي حصل عليها بالتبلي على زملائه الذي بنى شهرته على حسابهم وهذه أسوأ أنواع الوصولية والغر بالأخوان .
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تعليق مخالف
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الله يصلحك انت خارج التغطية
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وش هالكاتب ابو ريالين؟
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العلمانيه. هيه الحل
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كاتب خواف اذا ما أنت قد الحرف اللي تكتبه اعتزل أحسلك...
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الشيحي شاف هجوم عليه دور اقرب مخرج هههه هذا يدل على ضعف شخصية الكاتب
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أغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة وتخصيص موظفين يستلمون رواتب من بيت مال المسلمين في كل مدين وشارع وقرية لاجبار الناس على الصلاة وأغلاق المتاجر بدعة وتطرف وصرف للمال في غير مصارفه بل صرفه على بدعة .
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سمعني صياحك
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ياأخي اتق الله في نفسك ليه حكمت على كل الشعب انه يوافق رأي الشيحي !!! ليه تصادر رأي 25 مليون مسلم !!! وبعدها تتهمون الطرف الآخر انه متشدد وأنتم اشد منهم اقصائية وتشدد مالكم كيف تحكمون افلا تعقلون !
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من انت ياالغريب عشان تتكلم باسم السعودي انشغل في بلدك اولا
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ما يفوق التسعون بالمائة ( 90% ) من الشركات والمؤسسات والمصانع والمجمعات والمولات والدكاكين في العالم الإسلامي أجمع لا تغلق أبوابها وقت الصلاة
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الصلاة راحة واستراحة للتقرب للخالق وليست للبعد عن الخلق
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(يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ((الجمعة)) فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) بنص القرأن أمر بأغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة واجبار الناس على الأغلاق في كل فرض بدعة محدثة اجبر الناس عليها .
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شكل الشيحي خاف وتراجع وحب يورط المرصد بمقاله على مين تلعبها ياشيحي انت تهاجم اكبر صحيفة ذات جماهيرية عالية
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هذا كاتب البهو الشهير الذي شهر باصدقاءه الكتاب من اجل شلة تخلوا عنه بعد وقت قصير بعد ان جعلوه سلاح موجه ضد زملاء المهنة والآن يحاول يتنصل من مقاله
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نعم إغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة وتعطيل لمصالح الناس لأن أوقات الصلوات فيها مجال ويمكن للمسلم أن يصلي في محلة في دقائق بسيطة لذا كفاكم مزايدة وإجبار الناس بالصلاة لأن الصلاة بين العبد وربه
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قرأت مقالته في صحيفة الوطن وللأسف هو يناقظ نفسه بنفسه في كثير من مقالاته ولم تتجنى عليه صحيفة المرصد بل هو من أراد لنفسه هذي الشتائم نضير ما كتبة فيجب أن يتقبل النقد مهما كان ما دام أنه يكتب
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اللهم اعز الاسلام والمسلمين ولا تعليق ولا نعطي هذا الكاتب اكبر من حجمه
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لماذا سمية بلدنا بقبلة المسلمين لنها مبع الرسالة ومهبط الوحي .
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تعليق مخالف
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لاعاد هيك / فى الامثال /يقال صحيح الان اذا قيل راسك عليك لازم تتحسس او تلمس لتأكد 😇😉🔃ماعاد نعرف مين في زمن وين رايحين ...
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يتبع.ولم يامر الرسول بذلك ولا الصحابة ولا التابعين ولم يؤثر في التاريخ الإسلامي تخصيص موظفين يجبرون الناس على الأغلاق وقت الصلاة ولا يقومون بضرب المتأخرين وعقابهم . إذا هي فعلا بدعة وبدعة حديثة جدا .
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نعم أغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة لم يأمر بها الله وإنما أمر بالأغلاق نصا وقت صلاة الجمعة فقط وكان أغلاقا غير ملزما حتى أن الصحابة تركوه يخطب على منبر الجمعة وذهبوا لأستقبال تجارة قادمة للمدينة .
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*** عشان يتراجع لكن كل شي موثق في مقال ولا مجال للتراجع وبعدين رأيك سديد ليه تتراجع عنه بالعكس الشعب يوافق على طرحك يالشيحي
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