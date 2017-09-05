“المرصد” ترد على زيف إدعاءات “الشيحي” صاحب مقالة “مغلق لأداء الصلاة” تجاه الصحيفة وتوجه له رسالة

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صحيفة المرصد: رداً على ما نشره الكاتب السعودي “صالح الشيحي” في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”تضمنت ” مئات التعليقات الجارحة والمسيئة، جاءت تحت هذا العنوان “المغلوط” والمضلل، دون التثبت وقراءة المضمون!” مشيراَ إلى خبر له بصحيفة المرصد ” بعنوان” الشيحي : إغلاق المحال أوقات الصلاة بدعة لا أساس له في دين أو عقل!”.

وتأكد “صحيفة المرصد” أن كلمات العنوان تم اقتباسها كاملة من محتوى مقال الكاتب الذى نشره بصحيفة الوطن السعودية تحت عنوان ” مغلق لأداء الصلاه” والذي عرض خلاله وجهة نظره بشأن عدم إغلاق أماكن العمل في أوقات الصلاة من أجل التيسير على الناس في هذا العصر المتسارع” واستند إلى قول أحد الباحثين الشرعيين والذي جاء نصه”إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة”.

وتعلن الصحيفة رفضها القاطع لوصف الكاتب العنوان المنشور بها بالمضلل والمغلوط وتطالب الكاتب بتحمل مسؤولية ما يتناوله في مقالاته وكذلك الاّراء ووجهات النظر التي يتبناها .

وفي السياق ذاته تود الصحيفة الإشارة إلى بعض تعليقات المغردين على تغريدة” الشيحي” في حسابه حيث قال أحد المغردين ” قرأنا المضمون وجدناه يتوافق مع العنوان .. إذا كان هذا تراجع منك أكتب ذلك صراحة ..أو إلتزم الصمت ..مقالك القادم ربما يكون حول عدم الصلاة !!!

وقال مغرد اّخر: العنوان نفس الموضوع الله يقطع هالوجه. وأضاف مغرد ” الكتاب باين من عنوانه ..لايوجد تبلي ولا افتراء عليك. هذا طرحك وفكرك تحمل النقد عليه.

مئات التعليقات الجارحة والمسيئة، جاءت تحت هذا العنوان "المغلوط" والمضلل، دون التثبت وقراءة المضمون!#فتبينوا https://t.co/oiBGRlJE2V — صالح الشيحي (@SalehAlshehi) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

قرأنا المضمون وجدناه يتوافق مع العنوان .. إذا كان هذا تراجع منك أكتب ذلك صراحة ..أو إلتزم الصمت ..مقالك القادم ربما يكون حول عدم الصلاة !!! — Piopio (@pio9966) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

العنوان نفس الموضوع الله يقطع هالوجه — عالي مستواه (@qq40pp) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧