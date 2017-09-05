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“المرصد” ترد على زيف إدعاءات “الشيحي” صاحب مقالة “مغلق لأداء الصلاة” تجاه الصحيفة وتوجه له رسالة

“المرصد” ترد على زيف إدعاءات “الشيحي” صاحب مقالة “مغلق لأداء الصلاة” تجاه الصحيفة وتوجه له رسالة
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المرصد 96 4٬204 2 ساعتين

صحيفة المرصد: رداً على ما نشره الكاتب السعودي “صالح الشيحي” في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”تضمنت ” مئات التعليقات الجارحة والمسيئة، جاءت تحت هذا العنوان “المغلوط” والمضلل، دون التثبت وقراءة المضمون!” مشيراَ إلى خبر له بصحيفة المرصد ” بعنوان” الشيحي : إغلاق المحال أوقات الصلاة بدعة لا أساس له في دين أو عقل!”.

وتأكد “صحيفة المرصد” أن كلمات العنوان تم اقتباسها كاملة من محتوى مقال الكاتب الذى نشره بصحيفة الوطن السعودية تحت عنوان ” مغلق لأداء الصلاه” والذي عرض خلاله وجهة نظره بشأن عدم إغلاق أماكن العمل في أوقات الصلاة من أجل التيسير على الناس في هذا العصر المتسارع” واستند إلى قول أحد الباحثين الشرعيين والذي جاء نصه”إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة”.

وتعلن الصحيفة رفضها القاطع لوصف الكاتب العنوان المنشور بها بالمضلل والمغلوط وتطالب الكاتب بتحمل مسؤولية ما يتناوله في مقالاته وكذلك الاّراء ووجهات النظر التي يتبناها .
وفي السياق ذاته تود الصحيفة الإشارة إلى بعض تعليقات المغردين على تغريدة” الشيحي” في حسابه حيث قال أحد المغردين ” قرأنا المضمون وجدناه يتوافق مع العنوان .. إذا كان هذا تراجع منك أكتب ذلك صراحة ..أو إلتزم الصمت ..مقالك القادم ربما يكون حول عدم الصلاة !!!

وقال مغرد  اّخر: العنوان نفس الموضوع الله يقطع هالوجه. وأضاف مغرد ” الكتاب باين من عنوانه ..لايوجد تبلي ولا افتراء عليك. هذا طرحك وفكرك تحمل النقد عليه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

96 - سلفر
2017-09-06 01:35:53
ممكن نشوف وجهه خنبوقه
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95 - فهد12
2017-09-06 01:35:51
هو يطالب وبقوة بعدم غلق الحلات خاصة محطات الوقود ..... وليه يزعل الان ويحمل الاخرين ماواجهه من انتقادات
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94 - للشفافية
2017-09-06 01:35:45
ماهو رأي أ. د. صالح بن سبعان لما حصل هنا ولا اتكلم عن كون الاغلاق للصلاة بدعة ام لاء وانما نسب الخبر لشخص لم يقلواه وانما قيل اكثر من سبع سنوات🤔
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93 - ↩ابو شدا↪
2017-09-06 01:33:50
وين عبد السيسي ما علق على الموضوع. هههههههههههه من كثر الضرب على وجهه ومن على شاكلته من الشعب المحافظ ما يظهر إلا إذا لزم الأمر في الدفاع عن سيده بوتن والسيسي لأنه تعود على الدعس. وجه يستاهل الدعس.
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92 - لاتخاف الا من ربك ياشيحي قل استغفر الله واتوب اليه
2017-09-06 01:31:18
يا اعراب على مهلك انت وياه على الرجل انا اول مرة وصفته بالاعرابي لكن مادام انه تاب فالله يقبل التوبة واسحب كلمة اعرابي عنه يا شيحي وقت الصلاة والارض وانت ملك لله...لا تخاف من المرصد خاف الله تنجو
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91 - ههه بس متحنرف
2017-09-06 01:28:36
ترا فيها مسألة قانونية لانتساب خبر لشخص لم يقله واقلها التوقيف عن الكتابة والعمل بالمجال الاعلامي ما لا يقل عن سنتين وربما خمس سنوات غير الحق الخاص🤥
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90 - ↩ابو شدا↪
2017-09-06 01:28:19
اي باحث من من يسمي نفسة الباحث الشرعي فهوا ليبرالي ويبحث في أمور يحاول من خلالها إنشاء خلافات بين الشعب ولكن نحمد الله بين لهذا الباحث وأمثاله الحثلات بأن الشعب واعي وتابت على دينه. والشحن طيب لكن شطح
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89 - رطب
2017-09-06 01:26:48
البنوك مثلا يداومون تسع ونص ويقفلون لصلاة الضهر تنعش ويفتحون بعد الصلاة وحدة الا ربع ويخلصون دوام الساعة ثلاث وربع ونهاية دوامهم الساعة اربع يكون دوامهم خمس ساعات فقط والصلاة ساعتين
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88 - متأمل
2017-09-06 01:26:46
عنوان المقالة كان مختصر والقارئ يقرأ ما بين السطور .. وأنتم يالمرصد قرأتوا السطور نيابة عن القارئ وأختصرتوا مضمون المقال في كلمتين وهي الزبدة .. معه حق .. ومعكم حق ، والخلاصة أن المقال جدير بالتأمل ،،
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87 - اقول بس
2017-09-06 01:26:12
تعليق مخالف
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86 - تراه عبدالله العلويط
2017-09-06 01:24:32
هو الباحث الشرعي. الحين تلخبط معلق المرصد بعد ما عبطها وتخسبق ان الشيحي ماقالها وانما نقل الخبر وانت حرفته 😅
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85 - الباحث الشرعي
2017-09-06 01:22:50
ان مسألة اغلاق المحلات في الصلاة غير صحيح من عدة أوجه منها انه يعدّ بدعة وفق المعنى السائد للبدعة وهو فعل شئ لم يفعل في الصدر الأول من الإسلام. كلام عبدالله العلويط حسب صحيفة المدينة بعددها ٢٠١٠/٦/٤🤗
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84 - عبيد
2017-09-06 01:22:18
اذا غاب القط اللعب هذول الكتاكيب معروفين فريق عمل واحد قينان المساعد الاحمري الشيخي العلويط ومن صحفية واحدة معروفة توجهاتها وسبق للأمير نايف رحمة الله مسح كرمتهم وسحب عليهم على بالهم صحيفة الرياض
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83 - اتركها
2017-09-06 01:20:00
ياصبي خل الأمور هذي للعلماء ولا تدخل في مسائل الدين
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82 - ٤/٦ / ٢٠١٠!المدينة
2017-09-06 01:17:47
مقال نشر والباحث الشرعي هو عبدالله العلويط. فما هو تعليق المرصد😐🤔
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81 - مانع القحطاني
2017-09-06 01:13:43
تعليق مخالف
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80 - عصامي
2017-09-06 01:12:09
هالشيحي.. أصطدم بسخط الشعب فترنّح وسقط وحاول القيام للهروب ولكن لم يجد من يسنده لسوء مقاله وقبح أفعاله.
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79 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-06 01:10:38
بيض الله وجيهكم يالمرصد الغاليه. اجلدوه وعلموه كيف يكون الأدب
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78 - وانتم استتدوا
2017-09-06 01:08:40
على كاتبكم الذي اقتبس الخبر من الوطن واسألوه بعد اين قال الشيحي بشخصه ان الاغلاق بدعة
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77 - عيبكم
2017-09-06 01:07:07
عيبكم يا المرصد تجيبون كتاب مدري من وين بالله هذا كاتب ؟؟ قريت كم مقال له والله لو انه انا استحي اقول على نفسي كاتب استح و اعتزل يا كويتب
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76 - وين الشفافية
2017-09-06 01:06:59
من علق على الخبر الاصلي واقتبس منه خطأ ولكن لم ينشر اسمه ومن يكون لتكن هناك محاسبة معتداة
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75 - صح الاغلاق
2017-09-06 01:04:49
لم يأت به نص من القرأن او السنة وهذا ما قاله احد الباحثين وليس الشيخي
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74 - شوصان
2017-09-06 01:01:54
تعليق الاخ محمد اتق الله في نفسك لومقفلو وقت الصلاه محد صلا وهذي البدعه الي ترها وليش يقال وقت الاذان حي علا الصلاه حي علا الفلاح
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73 - ربع حدثني احدهم
2017-09-06 01:01:54
خربط بنقل المنشور وتوهق البطل والحين يحاول يرقعها. الشبحي استند الى احد الباحثين لكن *** وتوهق بالترقيع المخروم
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72 - طارق
2017-09-06 01:00:39
يا المرصد لا تبرزون الكتاب ابو ريالين ، خلوكم على هيلة المشوح و محمد ال الشيخ و تركي الحمد الكتاب اللي عليهم الكلام
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71 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-06 01:00:05
لهث وراء العلمنة المقيتة كمن يركض على سبب هلاكه وموته فالعلمانية أطاحت بالدولة العثمانية والدولة الأندلسية والدولة العباسية .. ولكن لاأحد يتعظ بالتاريخ !
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70 - طيب اذا
2017-09-06 00:59:15
تعليق مخالف
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69 - الي اعد الخبر
2017-09-06 00:58:15
توهق والحين يرقع. تراها مدبسة فيك والتعليقات المتشطحة ما تنفعك. واضح من الخبر انه قاا احد الباحثين فلا تدور لك عذر وكم واحد يطبل لك
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68 - ابوسبيعي
2017-09-06 00:57:57
يا شيحي خاف ربك قبل تخاف من الناس و ترمي كلامك عليهم
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67 - قال والمضحك فعلآ أنك مسافر ....
2017-09-06 00:56:07
يالربع بعد هذا الفكر والقول واﻹعتقاد .. إن هو صحيح .. الله يعوض ذويه .
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66 - شوصان
2017-09-06 00:54:56
هذا كاتب لديه هلوسه شكله ميصلي من هذي سوالفه اهب عليك
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65 - ماقال غير
2017-09-06 00:53:59
ان احد الباحثين قال فقمتم ونسبتوا الكلام له🤔
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64 - سنجوب
2017-09-06 00:53:07
الحين انت يا الشيحة علشان تطلع من ذا الورطة لازم تكتب مقال تعقيبي بعنوان (من أراد أن لا يغلق المحل يجب عليه أن ***
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63 - منقول من الوطن بالنص فهل تنشروه؟
2017-09-06 00:51:47
يقول أحد الباحثين الشرعيين: «إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة» ولم يفتي به حسب الخبر الاولي فهل سينشر التعليق هنا ام انتم كذلك تورطتوا
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62 - #حاكموا_الشيحي
2017-09-06 00:51:31
الى متى و الوزارة غافلة عن الشكليات هذي اتمنى يوصل للإعلام بالهاشتاق
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61 - ↩ابو شدا↪
2017-09-06 00:48:53
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .
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60 - منصف
2017-09-06 00:48:15
نتفق معكم صحيفتنا العزيزة .. ماتبليتوا عليه .. مرة ثانية ينتبه .. اذا ماهو مؤمن بفكرته لايتفلسف وينكرها
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59 - زائر
2017-09-06 00:47:30
والله ما اشوف الا سيارات تخترش في الشوارع وقت اغلاق المحلات وقت الصلاة والماكلينها الحريم اللي ينتظرون خارج المحلات
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58 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-06 00:47:21
ياحبيبي والله ألي في قلبه الصلاه بيصلي والإغلاق ماله شغل في الصلاه يعني اذا اغلقت المحلات الناس كلها بتصلي فكونا من التشدد الديني الي يخلينا استغفر الله نخرج من الدين .
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57 - فهد بن تركي
2017-09-06 00:47:05
و من ذا الشيحي بعد كل يوم ناقز لنا واحد امس العلوية اتوقع كذا اسمه و اليوم هذا والله من يوم شفت تشخيصة الكوبرا و انا غاسل يدي .. كأنه مدرس جغرافيا
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56 - مها العتيبي
2017-09-06 00:46:43
اذا لم تغلق المحلات اوقات الصلاة فلن نجد أحد في المسجد يصلي لابد ان نزرع في نفوس الاجيال القادمة ان أمور الاخرة اولا مثل تليها امور الدنيا هكذا تربينا
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55 - راكان
2017-09-06 00:45:35
عادتكم يالمرصد بالعنواين الشاطحه.. واحيانا تحصل المضمون بزاويه من حرفين في اخر الخبر واحيانا ماتحصل العنوان بالخبر خير شر.. نصيحتي لكم خلو العنوان نفس مضمون الخبر.. وخلوكم من العنواين البراقه والشاطح
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54 -
2017-09-06 00:44:32
الشيحي حس انه ورط المقال الذي كتبته والكلام الذي كتب مثل ماتقول اسم علي بن علي يفهم علئ محمل واحد ومن الرجوله اذا حسيت انك اخطئت ان تعترف وتعلن التوبه لاداعي للتدليس ارائك وافكارك واضحه لالبس فيها
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( عدد التعليقات 28,361 )
53 - برق _ الحرم
2017-09-06 00:44:17
((((( ذكره إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة...... نصب نفسه مفتي ومشرعا ...... وهو يعلم حجمه انه مجرد قلم ))))))
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52 - خالد الغامدي
2017-09-06 00:43:11
كلام احد الباحثين و على لسان هذا الكاتب يعني هذا الكاتب حطه في مقاله ..يعني من مقاله الكلام مأخوذ
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51 - مو هذا المكتوب هنا
2017-09-06 00:42:50
واستند إلى قول أحد الباحثين الشرعيين والذي جاء نصه”إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة”.
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50 - خالد الغامدي
2017-09-06 00:41:24
هذولي الكتاب اللي ما عندهم سالفه يجيب موضوع غريب عشان يشتهر عتبي على الصحف اللي تطلع أشكالك و تبرزهم و هما ولا حاجه
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49 - بس هذا
2017-09-06 00:40:40
كلام احد الباحثين وليس الشيحي
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48 - معاصر 2017
2017-09-06 00:40:31
الصلاة لها فرحة عند الموظفين فهي استراحة وبعد عن الطلطلة في وجيه خلق الله لكنها ليست للتقرب لوجه الخالق والله اعلم
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47 -
2017-09-06 00:40:04
خنبوقه ريما قلم الخنبقه
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46 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-06 00:38:37
صحيفة المرصد مميزة يكفي اعطتنا وتعطينا مساحة نعبر فيها عن الأخبار اللي تنشر فلها جزيل الشكر
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45 - الحقيقه
2017-09-06 00:38:37
*****
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44 - ابوصالح سكري
2017-09-06 00:37:37
يجب محاكمة صالح الشحي وامثالة ***************
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43 - ⛔️⛔️⛔️
2017-09-06 00:37:24
أدعو مثل هذه الاشكال ومن يفتي من راسه بلا علم عدم التكلم والتدخل بالأمور الفقهية الشرعية وألتزام الصمت
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42 - مقيم بالسعودية
2017-09-06 00:36:12
الدنيا شكلها كدا اضربني كف قدام الناس ونتسامح في اللفه هههههههههههههههه ياوله
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-06 00:34:05
صحيفة المرصد تقدرون ترفعون عليه قضية إذا كلامه غير صحيح
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40 - محمد
2017-09-06 00:33:41
ما وصلنا له من تطرف لا مثيل له في التاريخ الإسلامي واجبار الناس على الإغلاق وقت الصلاة مثال وأبحثو بنزاهة من زمن الرسول إلى اليوم لن تجدوا مثيلا لذلك وهناك أمور كثيرة جدا غير بدعة الإغلاق في كل فرض .
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39 - !!؟
2017-09-06 00:31:29
أحدهم يكتب عن الأضحية والآخر يكتب عن إغلاق المحال وقت الصلاة ولكن لم يتجرأ أحدهم أن يكتب عن الحج بأنه تعطيل لمصالح جموع غفيرة من الناس بمن فيهم المريض والعاجز والكبير وأفراد الأمن والمسئولين لأنه يخشى
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38 - كاتب
2017-09-06 00:31:05
هذا كان صديق لنا انا و مجموعة من الكتاب و نحن من ابرزناه بالصحف و بعدها تغير و سلك طريقة لوحده ..تبي اقول بداياتك يا صويلح
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37 - مازلنا ننتظر موقف وزارة الاعلام
2017-09-06 00:30:25
عنوانكم سليم مختصر لمضمون مقالة الكاتب هداه الله
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36 - فاعل خير
2017-09-06 00:29:59
هذا زمن الرويبضة في آخر الزمان... رجل تافه
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35 - بهو ماريتانا
2017-09-06 00:29:35
هذا كويتب جبان خواف ** لكل شي رويبضة لايهمكم حكيه كله أخرطي كنه حسن زميره، المرصد اكبر من سالح السيخي مثل ***.
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34 - فاعل خير
2017-09-06 00:29:19
هذا زمن الرويبضة في آخر الزمان... رجل تافه
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33 - ابو خالد
2017-09-06 00:28:15
ياخي كل يوم طالعنا كاتب غير معروف يشطح علينا اتمنى من وزارة الثقافة و إعلام تمنع هذا الكاتب لأنه يحاول يثير الرأي العام ليبرز نفسه ما عرفتك الا من المرصد و الوطن يا كسرة كاتب
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32 - AG
2017-09-06 00:27:57
اسأل الكاتب نفسه هل يعمل ٨ ساعات بدًون توقف .... طبعا الإجابة لا .... وكل الموظفين من حقهم يأخذون وقت مستقطع له والغالب يكون وقت الصلاه لتجديد النشاط ..... وللمسلمين لأداء واجب ديني ....
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31 - زائرة
2017-09-06 00:27:04
سواءً مغلوط أو غير مغلوط لو فرضنا إن عامل المحطة مسلم متى يصلي هل يجمع الصلوات عندما ينتهي دوامه مثلاً أو كيف يعني ومعروف تهاون كثير من ابناءنا في الوقت الحالي بالصلاة فضلاً عن العمال المساكين
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30 - AG
2017-09-06 00:26:15
اسأل الكاتب نفسه هل يعمل ٨ ساعات بدًون توقف .... طبعا الإجابة لا .... وكل الموظفين من حقهم يأخذون وقت مستقطع له والغالب يكون وقت الصلاه لتجديد النشاط ..... وللمسلمين لأداء واجب ديني ....
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29 - ابوعلي990
2017-09-06 00:26:11
من علامات استمرار الدول وتسدها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد سرد القران الكريم هذا الامر في اكثر من ايه فليبقى الوضع كما هو عليه ماعدا المحطات على الخطوط الدوليه وبين المدن فقط
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28 - 18
2017-09-06 00:24:56
الصراخ على قدر الآلم
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27 - اسألوني من انا واجاوبكم انا الكاتب ابوريالين
2017-09-06 00:24:54
هههههههه حس اللي قاله غلط ووده يتراجع بس شاف مافيه مجال حطها في المرصد
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26 - بدر الغريبي
2017-09-06 00:24:19
فعلا الكاتب يتنصل ويتهرب من مقاله بعد ان هاجمه القراء بالعامية تورط وحب يمسحها في المرصد واتوقع لو مانقلو المرصد مقاله محد درى عنه ولا اتوقع انه مشهور او معروف الا للقلة
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25 - محمد
2017-09-06 00:23:30
11 نعم خاف وتراجع وخاف أن يفقد الجماهيرية التي حصل عليها بالتبلي على زملائه الذي بنى شهرته على حسابهم وهذه أسوأ أنواع الوصولية والغر بالأخوان .
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24 - ملين
2017-09-06 00:23:05
تعليق مخالف
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23 - تعليق 11
2017-09-06 00:22:54
الله يصلحك انت خارج التغطية
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22 - امينه
2017-09-06 00:22:20
وش هالكاتب ابو ريالين؟
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21 - علي العمري
2017-09-06 00:21:55
العلمانيه. هيه الحل
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20 - كاتب صناعة صينية
2017-09-06 00:21:06
كاتب خواف اذا ما أنت قد الحرف اللي تكتبه اعتزل أحسلك...
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19 - فهودي
2017-09-06 00:20:51
الشيحي شاف هجوم عليه دور اقرب مخرج هههه هذا يدل على ضعف شخصية الكاتب
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18 - محمد
2017-09-06 00:20:42
أغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة وتخصيص موظفين يستلمون رواتب من بيت مال المسلمين في كل مدين وشارع وقرية لاجبار الناس على الصلاة وأغلاق المتاجر بدعة وتطرف وصرف للمال في غير مصارفه بل صرفه على بدعة .
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17 - كوافيره
2017-09-06 00:19:26
سمعني صياحك
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16 - الى تعليق رقم (1)
2017-09-06 00:19:04
ياأخي اتق الله في نفسك ليه حكمت على كل الشعب انه يوافق رأي الشيحي !!! ليه تصادر رأي 25 مليون مسلم !!! وبعدها تتهمون الطرف الآخر انه متشدد وأنتم اشد منهم اقصائية وتشدد مالكم كيف تحكمون افلا تعقلون !
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15 - فريطه شوقي
2017-09-06 00:18:44
من انت ياالغريب عشان تتكلم باسم السعودي انشغل في بلدك اولا
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14 - ماوراء الارجنتين
2017-09-06 00:18:22
ما يفوق التسعون بالمائة ( 90% ) من الشركات والمؤسسات والمصانع والمجمعات والمولات والدكاكين في العالم الإسلامي أجمع لا تغلق أبوابها وقت الصلاة
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13 - معاصر 2017
2017-09-06 00:16:39
الصلاة راحة واستراحة للتقرب للخالق وليست للبعد عن الخلق
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12 - محمد
2017-09-06 00:16:31
(يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ((الجمعة)) فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) بنص القرأن أمر بأغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة واجبار الناس على الأغلاق في كل فرض بدعة محدثة اجبر الناس عليها .
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11 - مزون
2017-09-06 00:15:48
شكل الشيحي خاف وتراجع وحب يورط المرصد بمقاله على مين تلعبها ياشيحي انت تهاجم اكبر صحيفة ذات جماهيرية عالية
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10 - سميرة غانم
2017-09-06 00:14:58
هذا كاتب البهو الشهير الذي شهر باصدقاءه الكتاب من اجل شلة تخلوا عنه بعد وقت قصير بعد ان جعلوه سلاح موجه ضد زملاء المهنة والآن يحاول يتنصل من مقاله
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9 - حبر السنيين
2017-09-06 00:14:39
نعم إغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة وتعطيل لمصالح الناس لأن أوقات الصلوات فيها مجال ويمكن للمسلم أن يصلي في محلة في دقائق بسيطة لذا كفاكم مزايدة وإجبار الناس بالصلاة لأن الصلاة بين العبد وربه
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8 - عزيز
2017-09-06 00:12:02
قرأت مقالته في صحيفة الوطن وللأسف هو يناقظ نفسه بنفسه في كثير من مقالاته ولم تتجنى عليه صحيفة المرصد بل هو من أراد لنفسه هذي الشتائم نضير ما كتبة فيجب أن يتقبل النقد مهما كان ما دام أنه يكتب
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7 - المطيري
2017-09-06 00:11:18
اللهم اعز الاسلام والمسلمين ولا تعليق ولا نعطي هذا الكاتب اكبر من حجمه
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6 - يجب ان تغلق المحلات وقت الصلاه
2017-09-06 00:09:15
لماذا سمية بلدنا بقبلة المسلمين لنها مبع الرسالة ومهبط الوحي .
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5 - هاشم
2017-09-06 00:08:48
تعليق مخالف
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4 - ))صوت المواطن)))
2017-09-06 00:07:58
لاعاد هيك / فى الامثال /يقال صحيح الان اذا قيل راسك عليك لازم تتحسس او تلمس لتأكد 😇😉🔃ماعاد نعرف مين في زمن وين رايحين ...
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3 - محمد
2017-09-06 00:07:41
يتبع.ولم يامر الرسول بذلك ولا الصحابة ولا التابعين ولم يؤثر في التاريخ الإسلامي تخصيص موظفين يجبرون الناس على الأغلاق وقت الصلاة ولا يقومون بضرب المتأخرين وعقابهم . إذا هي فعلا بدعة وبدعة حديثة جدا .
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2 - محمد
2017-09-06 00:05:09
نعم أغلاق المحلات وقت الصلاة بدعة لم يأمر بها الله وإنما أمر بالأغلاق نصا وقت صلاة الجمعة فقط وكان أغلاقا غير ملزما حتى أن الصحابة تركوه يخطب على منبر الجمعة وذهبوا لأستقبال تجارة قادمة للمدينة .
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1 - فريدة شوقي
2017-09-06 00:03:42
*** عشان يتراجع لكن كل شي موثق في مقال ولا مجال للتراجع وبعدين رأيك سديد ليه تتراجع عنه بالعكس الشعب يوافق على طرحك يالشيحي
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آخر تعليق
بواسطة : سلفر

ممكن نشوف وجهه خنبوقه...
بواسطة : فهد12

هو يطالب وبقوة بعدم غلق الحلات خاصة محطات الوقود ..... وليه يزعل الان ويحمل الاخ...
بواسطة : للشفافية

ماهو رأي أ. د. صالح بن سبعان لما حصل هنا ولا اتكلم عن كون الاغلاق للصلاة بدعة ام...
بواسطة : ابن عدوه

تعليق 3 كل تبن...



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