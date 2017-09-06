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فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان
صحيفة المرصد: التقى الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف وبحثا التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وجاء ذلك في إطار زيارة الأمير الوليد بن طلال لجمهورية الشيشان الروسية تنفيذاً لوعده للرئيس الشيشاني وتناول الموضوعات التى تهم البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الرئيس الشيشاني على حسابه الرسمي عبر “إنستجرام”: “يزورني أخ عزيز، الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.. هو كان قد قطع لي وعدا خلال لقاءاتنا السابقة بأن يزور الشيشان، وها هو يفي بوعده”.
وأضاف الرئيس الشيشاني: “لقد بحثنا مسائل التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الشيشان”.
وتابع الرئيس الشيشاني قائلاً ” أن هذه الزيارة هي استمرار لتلك العلاقات الودية التي توثقت بيني وبين ولي العهد محمد بن سلمان”.
التعليقات
19 -2017-09-06 03:33:29
يالله كله ماشي
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18 - مقيم بالسعودية2017-09-06 02:34:12
ادخل على صفحة الامير الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية وعبي البينات ورقم جوالك وانت ونصيبك في ناس اخدت بيوت وسيارات ومبالغ مالية لكن اكتر مايطعي تكون سكن وسيارات عشان ماتبعزق الفلوس
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17 - مع زاتك2017-09-06 02:32:07
هي عاصمتها قروزني.اللي جاء فيها مؤتمر الإفك والضلال.الشيشان
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16 - المستثمر2017-09-06 02:23:10
زيارة الوليد بن طلال كرجل اعمال مستثمر ، بزيه الافرنجي .
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15 - زائر على الطاير2017-09-06 02:14:16
سيدي الأمير الوليد بن طلال ولاعليك أمر بدل هالزيارات تركيا روسيا ماتعطيني قرض للسكن وأسددك أقصاد كل شهر ١٥٠٠ريال والله على ماأقول شهيد
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14 -2017-09-06 02:13:50
وش مناسبة الزيارة والوليد مايمثل الدولة يمثل نفسه فقط.
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13 - مقيم بالسعودية2017-09-06 02:06:55
نفسي يعمل مسابقة شحن كرت اتصال هههههههههههه نحصلك اول واحد
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12 -2017-09-06 02:03:13
فرق بين الثرى والثريا بين التابع الروسي رمضان قديروف وبين الشهيد بأذن الله المجاهد جوهر دوداييف رحمه الله .
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11 - الصحيح2017-09-06 02:01:35
رحم الله من قتل غدرا : في مدارس المملكه الاهليه؟
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10 - بعض التحركات2017-09-06 02:01:18
يجب ان تدرس بعناية . حتى لا احد يدخل بلدنا في أمور تحسب على البلد وليس على اشخاص . وبعدين يقولون من ترك داره والباقي عندكم .
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9 - الهاشمي2017-09-06 01:58:33
الله يكتب الخير فيها لما يخدم الاسلام والمسلمين و المملكة ت2 (ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء ..)😌🖐
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8 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-09-06 01:58:17
زلط زلط هااااانا وهااااانا 😘😘💚💚
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7 - الهاشمي2017-09-06 01:57:13
الله يكتب الخير فيها لما يخدم الاسلام والمسلمين و المملكة ت1 (ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء ..)😌🖐
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6 - لله الأمر من قبل ومن بعد2017-09-06 01:55:55
نرجو من مليكنا المفدى وولي عهده أن لايجعلوا لهذا الرجل أي صفة رسمية تمثل الدولة
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5 - السلولي2017-09-06 01:48:17
جمهورية الشيشان الروسيه ؟
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4 - الزيارة ↩سخصية↪2017-09-06 01:46:42
لكن وش دخل /“لقد بحثنا مسائل التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الشيشان”.
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3 -2017-09-06 01:43:26
كله تمام سوى سوى
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2 - مقيم بالسعودية2017-09-06 01:42:30
الشخص الوحيد الي عارف لدنيا صح وعايشها بطول وعرض ☆
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1 - مهند البلغاري2017-09-06 01:39:50
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه.. رئيس الشيشان شتم السعودية سب مقذع لكن بعد إستقبال احمد موسى عرفت أن الكرامة مصطلح غريب على..
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