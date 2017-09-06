فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

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صحيفة المرصد: التقى الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف وبحثا التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء ذلك في إطار زيارة الأمير الوليد بن طلال لجمهورية الشيشان الروسية تنفيذاً لوعده للرئيس الشيشاني وتناول الموضوعات التى تهم البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الرئيس الشيشاني على حسابه الرسمي عبر “إنستجرام”: “يزورني أخ عزيز، الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.. هو كان قد قطع لي وعدا خلال لقاءاتنا السابقة بأن يزور الشيشان، وها هو يفي بوعده”.

وأضاف الرئيس الشيشاني: “لقد بحثنا مسائل التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الشيشان”.

وتابع الرئيس الشيشاني قائلاً ” أن هذه الزيارة هي استمرار لتلك العلاقات الودية التي توثقت بيني وبين ولي العهد محمد بن سلمان”.