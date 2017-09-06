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وزير سعودي سابق يكشف كيف اشعلت إيران الفتنة الطائفية .. ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي

وزير سعودي سابق يكشف كيف اشعلت إيران الفتنة الطائفية .. ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي
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المرصد 14 1٬021 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال سعد الجبري، الذي شغل سابقاً منصب وزير دولة في المملكة العربية السعودية، وعضو المجلس الدولي في مركز “بيلفر” للعلوم والشؤون الدولية في ظل استمرار التحريض والعدوان الإيراني، يبدو أن صبر السعودية الاستراتيجي بعد 35 سنة قد أوشك على النفاد، وأن السكوت على عبث إيران لم يعد أمراً مقبولاً على الإطلاق.

الأمير محمد بن سلمان
وأضاف الجبري أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبدى استعداداً غير مسبوق للتعامل مع هذه القضية بحزم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال الجبري في مقال منشور له بـ “c n n” لطالما كانت السعودية وإيران جارتين تنعمان بحسن الجوار، ولكن الأمور تتغير. فقبل الثورة الإيرانية، كانت ألاعيب المنافسة السياسية الإقليمية محكومة بإطار التنافس الواقعي وليس الأيديولوجية الطائفية والإرهاب. وفي 1979، تغيرت قواعد اللعبة من طرف واحد عندما اجتاحت الثورة إيران وفرض الخميني عقيدة ولاية الفقيه الأصولية المتطرفة. ومن خلال عقيدته تلك، تمكن الخميني من اختطاف واستغلال المذهب الشيعي المسالم منهياً بذلك قروناً من التفاهم والتقاليد الراسخة. ورغم نجاحها داخل إيران، إلا أن أفكاره عانت من أجل الحصول على قبول في الدوائر الدينية الشيعية العربية التي نظرت إلى تلك الأفكار كأدوات سياسية لتأمين مكانته الإقليمية.

الثورة الخمينية

وتابع: أحدثت الثورة الخمينية هزّات ترددت أصداؤها عبر المنطقة حتى لدى الجماعات السنية المتطرفة. وتم ذلك عبر سلسلة من الأحداث المتتابعة، فقد وصل الخميني إلى طهران في الأول من فبراير/ شباط 1979، وفِي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني هاجم أتباعه السفارة الأمريكية محتجزين 52 دبلوماسياً أمريكياً لمدة 444 يوماً.
وأردف: بعد هذه الحادثة بأسبوعين، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، تمكنت جماعة جهيمان الإرهابية من احتلال المسجد الحرام في مكة. كان هذا أول حدثٍ إرهابيٍّ تشهده المملكة العربية السعودية مخلِّفاً المئات من الضحايا. ومع ذلك، لم تكن هذه سوى بداية العاصفة الإيرانية التي خلفت الكثير من التداعيات السلبية على المنطقة في العقود اللاحقة.

“تصدير الثورة”

وتابع:أصبح “تصدير الثورة” نداء من ألهمهم نجاح الثورة في إيران وساءهم فشلها إقليمياً وعالميا. وصارت المطالبة بشن هجمات خارجية على أعدائهم (لإحياء أمجاد تاريخية خيالية) وسيلة لصرف النظر عن مشاكل إيران السياسية والاقتصادية الداخلية. إذ نذرت طهران نفسها لهزيمة الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة الأمريكية) وحليفتها الإقليمية (المملكة العربية السعودية) في حرب غايتها الهيمنة الإقليمية وهدفها الاستراتيجي السيطرة على مكة والمدينة. وعلى غرار القاعدة وداعش، أيقن الخميني بأن أي مشروع لأي خلافة إسلامية، شيعية كانت أم سنية، سيبدو فارغاً دون الحرمين الشريفين.

وتحقيقاً لهذه الغاية، اتبع الخميني استراتيجيتين متداخلتين. الأولى هي نشر التطرف في الأقليات الشيعية المسالمة في جميع أنحاء المنطقة وتنمية مليشيات إرهابية موالية تعمل على تدمير الهويات الوطنية. والثانية هي تكريس الجهود لضرب شرعية “الوهابيين” في المملكة العربية السعودية، وتحديداً العائلة المالكة التي حكمت شبه الجزيرة العربية لما يقارب 300 عام. وفِي تشويه مقصود وغير اعتيادي، سعت طهران لتصوير المملكة العربية السعودية كدولة غير إسلامية في الأوساط الشيعية لكي تصبح المملكة عدوهم الأول في حين تعمل آلتها الدعائية على إظهار المملكة كدولة غير سنية بما فيه الكفاية، وذلك في أوساط السنه.

شاركت إيران الرغبة في الهيمنة على الحرمين الشريفين منظمات إرهابية سنية

واستطرد قائلاً”إثباتا للواقع، شاركت إيران الرغبة في الهيمنة على الحرمين الشريفين منظمات إرهابية سنية. وسعى هذا الثنائي سوياًّ لتقويض استقرار المنطقة بأكملها. انطلاقا من مجزرة بيروت عام 1983 التي قُتِل فيها 241 أمريكياً و58 فرنسياً في هجمات انتحارية، إلى تفجير الخبر عام 1996 الذي قتل فيه 19 أمريكياً، مع استمرار عبث الجماعات المدعومة من إيران الثورة ووكلائها الإرهابيين.

إشعال التوتر الطائفي والتحريض على العنف

وتابع: حتى الحج لم يكن في مأمن من إشعال التوتر الطائفي والتحريض على العنف. وفِي حين استمرت القاعدة في تنفيذ أجندتها في أماكن متفرقة، تفرغ وكلاء إيران لتخليص الشرق الأوسط من شيطانهم المزعوم. وذلك في أجندات متداخلة، ولم يكن مفاجئاً حينها أن تكون إيران ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 9/11، إضافة إلى تدريب وتمويل بعض عناصر طالبان، وغض الطرف عن عبث تنظيم داعش في سوريا مع محاربته في العراق. لم تقف إيران عند ذلك الحد بل سخرت مقدراتها لتبني الإرهاب عالميا من محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا 2011 إلى نشاطها الممتد في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وفِي الشرق الأوسط أصبح ظاهراً للعيان تدخل إيران التخريبي في سوريا ولبنان والبحرين واليمن والمنطقة الشرقية من السعودية. وفِي الغالب فإن هذه التدخلات تعتمد على خليط غير متجانس من الجماعات الشيعية المضللة والسنية المستغلة، وأيدولوجية متطرفة تدين بالولاء الديني لإيران وشبكاتها الإرهابية.

استمرار التحريض والعدوان الإيراني

وأضاف: مع استمرار التحريض والعدوان الإيراني، يبدو أن صبر السعودية الاستراتيجي بعد 35 سنة قد أوشك على النفاد، وأن السكوت على عبث إيران لم يعد أمراً مقبولاً على الإطلاق. ولأن المسؤولية الأولى لأي حكومة هي حماية سيادتها وسلامة مواطنيها فإن القيادة السعودية الجديدة لها كامل الحق في مجابهة نفوذ إيران التخريبي. ولهذا فإن دعم السعودية لحكومات اليمن والبحرين الشرعية شاهد واضح على هذا الالتزام. فبدون هذه القرارات الصعبة، لربما قادت تدخلات إيران بعض دول المنطقة إلى الانهيار الدائم. وكما قال ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان: “الحوار يكون مهماً عندما يكون مصحوباً بحقائق على أرض الواقع”. لذلك فإن الألاعيب الإيرانية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية لا بد أن تنتهي.

ولي العهد السعودي على استعداد لمواجهة التحدي الإيراني

وقال من خلال ما ظهر في الإعلام، فإن ولي العهد السعودي على استعداد لمواجهة التحدي الإيراني إن لزم الأمر. ولذلك فهو لم يستبعد أي خيار في التصدي لهذا التحدي. ورغم أن مبادئ السياسة الخارجية السعودية ملتزمة بالقيم التي قامت عليها الدولة السعودية، إلا أن الأمير محمد بن سلمان أظهر استعداداً غير مسبوق للإمساك بزمام الاستقرار الإقليمي وتقزيم نفوذ إيران.إن القيادة السعودية الجديدة تدعو العالم بأسره لنبذ إيران حتى تصحح مسارها، والوقوف مع المملكة في مواجهة هذا الواقع. وككل السعوديين، فإن الأمير محمد بن سلمان يأمل بالأفضل مع الاستعداد الأكمل للتعامل مع أسوأ الاحتمالات. وقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يحذو حذوه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - شجاع
2017-09-06 04:09:21
تابع ماقبلة فعاد من لوثة عقولهم بلزوم اتباع ولاية الفقية ونشروا معتقدهم بين اتباعهم كما حصل في العراق ولبنان واليمن وافريقيا وجعلتهم وقودا لحروبها ثانياً تطوير منظومات عسكرية تقليدية ونووية للاعتماد
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13 - شجاع
2017-09-06 04:05:51
ايران جعلت من تصدير ثورتها هدفاً وادركت شيئين مهمين لبلوغ تطلعاتها للاستحواذ على المنطقة الاول احتلال العقول ففتحت في قم معاهد واستقطبت كل من استطاعت جلبة الى ايران فلوثة عقول الآلاف من البشر يتبع
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12 -
2017-09-06 03:01:48
العاقل لا يبحث عن مذهب والجنة ليست حكر والنار كذلك العاقل يبحث عن رزق عن حياة كريمة في زمن ضاع فيه كل امل ولم يبقى فيه غير الالم والجوع والبطالة والعطالة
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11 - جبال سدير
2017-09-06 02:54:02
ايران يجب ان تشرب من نفس كاس الفتن التي اشعلتها في العالم العربي والاسلامي اشغالها داخليا اكثر نجاحا وأقل تكلفه اجعلو ايران نارا لاتهداء تاكل الأخضر واليابس ووحدو السنه جميعا
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10 - علي العمري
2017-09-06 02:44:31
ليش ديم التفريق. بين المسلمين. هذا سني. وهذا شيعي. وهذا صوفي. العلمانيه. هيه الحل
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9 - صريح
2017-09-06 02:38:03
لابد من تكوين جيش سعودي قوي ومدرب صح لايقل عددعن 2 مليون والشباب موجود والاموال موجوده فما المانع من ان نكون اقوياء هذا هو الرادع الحقيقي
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8 - علي العمري
2017-09-06 02:37:45
علينا. الجمع بين السنه. والشيعه. كلنا مسلمون.
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7 - صريح
2017-09-06 02:35:02
هذه هي عقائدهم من بدايه مذهبهم تكفير السنه وقتلهم والمجازر معروفه والتاريخ يشهد بذلك قال الشعب الشيعي المسالم قال
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6 - مع زاتك
2017-09-06 02:29:45
أسأل الله بعزته وقدرته..ياصاحب الصوره اللي فوق أن يجعل قبره حفره من حفر جنهم..آمين
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5 - علي العمري
2017-09-06 02:22:40
الله يصلح الحال بين المسلمين
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4 - خلاص من الديباجة اللي كل يوم تعكون فيها
2017-09-06 02:12:37
ايران سوت ايران طاخ طيخ . طيب وبعدين نبي نعرف وين تبون تاصلون او ماهو المطلوب من هذي الربابة اللي كل شوي تغنون عليها . المفروض تفكرون كيف نمتلك سلاح قوي رادع وتتركون منكم الثرثة الغير مجدية
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3 - مهند البلغاري
2017-09-06 02:12:34
قبل لا تقولون إيران.من صنع نصر لإيران هم الحوثيين اليمنيين و العراقيين واللبنانيين العرب ..
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2 - الهاشمي
2017-09-06 02:12:08
قادر الله ان يشتت شملهم احفاد المجوس للاسف ان شيعة العرب مستعبدون عند ايران وليس لهم قيمة ومع ذالك الولاء لهم اين عقولهم ؟!
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1 - المنفلوطي
2017-09-06 02:05:56
هذا كتاب ماهو خبر الان زمن السرعة خير الكلام ماقل ودل من فاضي يقرا مسطرات يكفي 200 حرف لايصال الفكرة او عدمت الفكرة وحتاجت مسطرات
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