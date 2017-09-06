بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر اعتداء مجموعة من الشباب المراهق على عاملين داخل أحد التموينات.

وأوضح الفيديو دخول الشباب المراهق في شجار حاد مع العاملين، تطورت إلى الاعتداء عليهم بالأيدي وضربهم بالعصا وإلقاء أشياء عليهم.

وقال متداولو المقطع أن الواقعة حدثت بأحد أسواق مدينة المجمعة.