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بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر اعتداء مجموعة من الشباب المراهق على عاملين داخل أحد التموينات.
وأوضح الفيديو دخول الشباب المراهق في شجار حاد مع العاملين، تطورت إلى الاعتداء عليهم بالأيدي وضربهم بالعصا وإلقاء أشياء عليهم.
وقال متداولو المقطع أن الواقعة حدثت بأحد أسواق مدينة المجمعة.
التعليقات
29 - Alnitak2017-09-06 06:20:45
بزورة الله يقلعهم ...
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28 - مسمار2017-09-06 06:12:15
التهور والطيش وسوء التصرف ولد مع هذه المرحله العمريه وهي اخطر مراحل عمر الانسان من تجاوزها فقد نجى بحول الله وقوته!!
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27 - نفسيه2017-09-06 06:10:53
انا شخصياً. أكره الكلمات التاليه. ابو شكيم. ابو بكس. ابو هنود. ابو ***. الخ الخ. جميعها. كلمات عنصريه.واحتقار للآخرين. كذلك هناك كلمات فيما بيننا ك سعوديين. مثال. قصمنجي حوطي. أخو ****. الخ الخ
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26 - مناشدة لوزارة الداخلية2017-09-06 06:06:51
همج الله يخلاص المجتمع من ذي العينه نطالب بسرعة القبض والتحري عليهم واخذ حق العامل منهم يكفي تشويه صورة السعودية قدام العالم عشان ماعطاهم دخان اكيد
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( عدد التعليقات 294 )25 - شقردي بطران
التربية لها دور وعدم متابعة الإباء للأبناء وغياب القـدوه المثالية الصحيحة الاب عندما يتكلم امام الأبناء في احد يغتابه او يسبه اويلعنه او يتمشكل مع خلق الله تاكد ان الابن سوف يقلده ويصبح مثله...
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24 -2017-09-06 06:01:43
اباؤهم ضباااط برتب عسكرية عااليه جدااً رااح يطلعووون بقوووة النجماااات والضباااااط فوووق النظاااام استريحوااا واريحواااا غيررركم
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23 - الزهراني2017-09-06 05:49:02
قلتم مراهقين / يعني بزران
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22 - مقيم بالسعودية2017-09-06 05:38:11
قلم الحقيقة كبسوك كبس اهل المجمعة ههههههههههههههه الدس لايك شغال والله
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21 - مقيم بالسعودية2017-09-06 05:33:48
قلم الحقيقة ههههههههه انا بصراحة بصراحة على طول هواش وخناقه في البيت في السكول في كل مكان في الحاره واحب اتفرج على مقاطع زي كد انت رجل في الدنيا ورجل في القبر حكايتك ايه ياخي؟؟؟؟ هبل زايد
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20 -2017-09-06 05:26:17
يستاهلو التجنيد الاجباري
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( عدد التعليقات 28,052 )19 - قلم الحقيقه
وأن لاتقل مدة سجن الواحد فيهم سنة كاملة مع ملحاقته من الجلد بما لايقل عن 6000 جلدة بمعدل 500 جلدة شهريآ. واذا تكرر منهم هذا الفعل من الاعتداء يتم قطع رؤوسهم ليصبحون عبرة لغيرهم يتأدبو ويرتدعو معها.
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18 - زائر2017-09-06 05:13:52
كلنا ضد العنف ﻻكن المواطن ضاقت به سبل من هاذي العماله الي مسيطريين على كل شي بالبلد
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( عدد التعليقات 28,052 )17 - قلم الحقيقه
على الجهات الأمنية في المجمعة أن تلاحق فروخ الدواعش من بلطجية الشوارع هؤلاء ورميهم في السجن حتى يطلع الدود مع فم وجنب كل واحد منهم.وشـ ذا الهماجة وقلة الحياء لاتربية ولاأخلاق دين مسلمين اجلدوهم جلد.
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16 - ابو احمد2017-09-06 05:10:39
حرام اللي بيسووه وهذا عنف يجب محاسبتهم ينشا العنف عند الشاب من مثل هذه الممارسات وش ذنب العامل اللي تارك اهله ويدور على زرقة يحصل له كذا ياليت يتم القبض عليهم ومحاسبتهم
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15 - بسيط.2017-09-06 05:10:26
كذب هذا اسمه اعتداء وليس مضاربة فيه فرق .
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14 -2017-09-06 05:08:59
ايهم الشباب و ايهم العمال لاني ما اشوفهم لابسين ثياب سعوديين جيل شورتات و طيحني
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13 - مقيم بالسعودية2017-09-06 04:50:27
دي إسمها مضاربة جماعية هذا ضرب ياعمي امشي هههه لاعب عيال فين ابو ساطوره وابو جلبو مهجد الحاره وملع الكفرات ومستكن والمدمر وابو شلاخ هههههههه
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12 - كنكت2017-09-06 04:39:50
بدأت نفسيات المراهقين في التدهور مع بداية العام الدراسي .
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11 - رهين الحياة2017-09-06 04:39:22
هذاناتج تربية الاباءوالامهات بل ان السلوك ينشئ ويكبرمع الابناء حسب شخصية الأسره وطبيعة الحياة داخل المنزل من العنف والاستهتاروعدم اللامبالاه سوا فكريآاوثقافيآلذاتنعكس هذه التصرفات بشكل سلبي حتى بعدحين
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10 - سيراييفو2017-09-06 04:33:16
هياط مراهقين لو سعودي سففهم التراب
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9 - مدري2017-09-06 04:31:42
ايام المراهقه كانت علاقتنا مع راعي البقاله كويسه علشان يسلفنا ههههههههههه بس كنا محترمين مع الجميع لكن مايمنع من علاقات المصلحه
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8 -2017-09-06 04:26:46
تعليق مخالف
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7 - مقيم بالسعودية2017-09-06 04:19:56
عامل مالو دخل في وقت بداية المدرسة اشتري شنطه وجيب قلم وهندسه هههههههه
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6 - نفسيه2017-09-06 04:19:25
عندما يسمعون الابناء من والدهم وقدوتهم. الكلمات التاليه. لايهمك *************** كلمات احتقار للآخرين. النتيجه الفيديو أعلاه. وشكراً.
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5 - مقيم بالسعودية2017-09-06 04:16:04
ههههه مازلنا برضو نحبكم
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4 - المنفلوطي2017-09-06 04:13:10
عالم فاضية لا شغل ولا مشغلة ويتسببون على الموظفين الوافدين
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3 - ابو سليمان2017-09-06 04:08:46
المراهق المفلوت بدون توجيه ورقابه صارمة يعمل تصرفات تسيء لنفسه ولي اسرته بعض المراهقين يجبون المصائب لي والديهم لايعلمون بأن دخلوهم السجن بسبب سوء تصرفاتهم هم وغم على الابوين
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2 - صريح جداً2017-09-06 03:58:25
الحمدلله التربية والقدوة لها دور كبير بتعديل السلوك
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1 - زائر2017-09-06 03:56:57
مبزرة لابارك الله فيهم .. ياليت يتم القبض عليهم وتأديبهم
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بواسطة : الحق
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