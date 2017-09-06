بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

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صحيفة المرصد: أكدت الفنانة السورية أصالة نصري أنها تحب زوجها المخرج طارق العريان بجنون، وأنها هي من أحبته في البداية.

وأوضحت أصالة أسباب حبها لزوجها خلال لقاءها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، مبينة أنه إنسان هادئ ولا “يبصبص” للنساء، على حد وصفها. وقالت أصالة أنها على استعداد أن تقوم بتقطيع أي إمرأة تقترب منه، وأن أي فتاة تقترب منه هتضربها بالجزمة.