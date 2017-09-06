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بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة
صحيفة المرصد: أكدت الفنانة السورية أصالة نصري أنها تحب زوجها المخرج طارق العريان بجنون، وأنها هي من أحبته في البداية.
وأوضحت أصالة أسباب حبها لزوجها خلال لقاءها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، مبينة أنه إنسان هادئ ولا “يبصبص” للنساء، على حد وصفها. وقالت أصالة أنها على استعداد أن تقوم بتقطيع أي إمرأة تقترب منه، وأن أي فتاة تقترب منه هتضربها بالجزمة.
التعليقات
39 - عموري2017-09-06 17:58:30
سوف نسمع يوماً طلاقك زي زوجك الاول
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38 -2017-09-06 17:24:24
الظاهر انك ورطة عمره شكلك مافيك ريحة السوريات وتاكدي انه مااتزوجك وانتي ****الا مصلحه هذا مصري يعرف من اين تاكل الكتف
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37 - @@@@@2017-09-06 17:08:47
من زينه .... وع
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36 - هههههههه2017-09-06 17:07:17
التم خايب الرجاء على متعوس مصري وسوريه
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35 - :::::::2017-09-06 17:06:00
اما ميبصبص مخرج ولا ببصيص كثري من السوالف الهنديه حتى انت لاتبصبصين يام من البصبصه
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34 - اللهم اهد ضال المسلمين2017-09-06 17:03:53
تعليق 32 فاطمه ... قال تعالى( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) المؤمنين والمؤمنات مأمورين بغض البصر طاعة لله وامتثالا لامر الله
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33 - اللهم اهد ضال المسلمين2017-09-06 16:54:08
تعليق 29 زرهان .. العين تزني وزناها النظر اللهم ارزقنا غض البصر امتثالا لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )
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32 - فاطمه2017-09-06 16:53:48
كل الناس بتبصبص وتنبسط مابقا الا تمنعون عيوننا وتحطون عصابه
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31 - بنت القصيم2017-09-06 16:47:21
ما أجمل الحب والتفاهم بين الزوجين
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30 - ياسمين 🌸2017-09-06 16:44:39
طيب خلونا نختار أزواجنا بذوقنا لكن كيف ؟؟
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29 - زرهان2017-09-06 16:42:42
اشبها أيفانكا حاقدين عليها إلى الآن تراها حلوة والرجل إلى يحب الجمال ***الخروف إلى يجرى ورا شينة ويشوفها ملكة جمال
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28 - 002017-09-06 16:35:05
ت25 تذكر هاشتاق ايفانكا بنت ترامب؟ والخرفان اللي كانوا يبصبصون ويتغزلون؟
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27 - قهر2017-09-06 16:34:46
***ازين منها
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26 -2017-09-06 16:32:41
ت22 انتو اول اقتدو بالرسول عليه الصلاة والسلام في اخلاقه وكلامه وإنسانيته وتواضعه وعدله وحسن تعامله مع نساءه وحافظو ع الصلاة بوقتها بعدين قولو الشرع حلل اربع انتو ماتعرفون من الحلال غير الشرع حلل اربع
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25 - ●●●●●2017-09-06 16:28:55
تعليق 5 (زائره) اذا كان زوجك وسيعه عينه فهوا ليس مقياس للكل واذا انتي تشوفين العزابيه المراهقين يبصبصوا .***
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24 - رؤية 20602017-09-06 16:13:29
تعليق مخالف
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23 - جنوبية..🌻🌻2017-09-06 16:11:12
زوجك من حقك تغاري عليه والغيرة إحساس مولم بس جميل 😍 بس بجد من زين زوجك عشان يبصبصو عليه... ب👠 شوي ألفاظ أرقى من كذا ي اصالة
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22 - ابوفيصل ج @@2017-09-06 16:11:03
امسكى *** واغلقى عليه بيتك حتى لايبص لأحد غيرك هذا اذا كنتى جاهد بكلامك ولواراد أخذ وحده غيرك مافكرفيكى الشرع حلال (٤)
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21 - راصد2017-09-06 16:09:14
قلم الزيف ذكر غير سعودي
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20 - رند2017-09-06 16:06:37
نور أحسنتي 👍 ونسيتي ت ١٤ معهم
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19 - سلطان2017-09-06 16:05:27
اصاله سافرت الى لبنان وتم القبض عليها في قضيه مخدرات وزوجها السابق الذهبي له مشاكل مع الفنانه اصاله
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18 -2017-09-06 15:59:38
كعادة الفنانين بكرة يطلقك ثم نشوف ايش تقولين فيه ***
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17 - سلطان2017-09-06 15:58:56
اسكتي يا اصاله يا***
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16 - سلطان2017-09-06 15:57:11
اصاله قبلت الفنان محمد عبده رغما عنه لانها جريئه وعملت له فضيحه عند اسرته وزوجها لم يحرك ساكن
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( عدد التعليقات 1 )15 - قلم الحقيقه
مؤكد لن تتزوج شخص من قبيلة حظك نصيبك . وانما من حديقة قلبها وعقلها في آن معآ.فهي حريصة على أن يصبح زواجها ناجحآ بكل المقاييس رغم أن لها تجربة سابقة في زواج فاشل مع زوجها السابق والد ابنها خالد.
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14 -2017-09-06 15:54:50
ت8 فكر امراة / صح كلامك لو عندنا كان قال ماتصلح زوجة خانت اهلها ومثل ماتعرفت علي بتتعرف ع غيري ! بس في المقابل لو هي اجنبية وتعرف عليها في موقع تواصل كان سافر لديرتها عشان يتزوجها ! شي غريب وعجيب !
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13 - موسيقى2017-09-06 15:54:10
نور 👍
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12 - زائر2017-09-06 15:51:05
3 - لولا المكياج وإلا كان علووم
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11 - نور2017-09-06 15:49:23
فكر إمرأه ، زائره . 👉 لذكر ( غير ) سعودي .
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10 - زائر من الكواكب2017-09-06 15:46:58
الحذر كل الحذر من الإقتراب..
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9 -2017-09-06 15:45:45
مالة عليك وعلى رجلك من زينه
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8 - فكر إمرأه2017-09-06 15:43:38
الحب أحلى شي في الوجود ولاحظوا قالت بكل اعتزاز وثقه انا اللي انعجبت فيه بالبدايه بادرت وتزوجها لو عندنا للأسف يقولك طاحت من عيني واللي تحبني بتحب غيري عقد نفسيه الله وكيلك وطيران على الخارج يتزوج منها
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7 -2017-09-06 15:43:25
ت3 👉 واحد من الي يبصبصو 😂
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6 - الجال2017-09-06 15:42:45
***اخرزمن عمرها وصل فوق الخمسين والي الان تفكر انها جميله وماتدري انه مامر عليها الجمال ولابالاحلام حتي ايام كانت صغيره
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5 - زائره2017-09-06 15:41:26
يستاهل حظه وحظك ماشاء الله راكد ولا يبصبص هذي صفات يفتقدها الاسباني
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4 -2017-09-06 15:41:15
هو فيه رجل مايبصبص🤔 الرجال عيونهم زايغه وعقولهم ناقصه
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3 - مات الوفا مات الامان مات الاحساس ماتت اماني ضايعه في يدي2017-09-06 15:37:59
الفنانه هاذي كل ماتكبر تزيد حلاوه وكمان نوال الكويتية
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2 - .....2017-09-06 15:36:33
اسرحي وامرحي زمانك ولى بعد التشفيط ماعاد لك مجال ولا قبووول اختفي عن الاعلام وتعالجي ابرك لك
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1 - ........2017-09-06 15:32:04
ما أجمل مشاعر الحب والاخلاص والوفاء والاحترام والاهتمام المتبادله بين الزوجين❤️
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