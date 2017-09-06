مذيع الجزيرة يسأل الفنان القطري “علي عبد الستار” : من ستشجع..السعودية أم اليابان؟ وهكذا رد الأخير

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صحيفة المرصد: فاجأ الفنان القطري علي عبدالستار، مذيع قناة الجزيرة القطرية، عندما سأله هل تحب سواليف السعودية، بعد أغنية “علم قطر”، ليجيب أنه يحبهم ويحب أن يستمع إلى الفن السعودي بالتأكيد رغم كل ما يحدث.

وأكد الفنان على عبدالستار أن دماء الشعب السعودي والقطري واحدة ولحمهم واحد، كما أن هناك قرابة ونسب بين السعوديين والقطريين.

وسأله المذيع: “من ستشجع.. السعودية أم اليابان؟”، ليجيب علي عبدالستار: “أقولها بكل صدق سأشجع منتخب السعودية” و أضاف أن ما حدث سحابة صيف وستعود الأمور إلى نصابها قريبًا.