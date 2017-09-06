الرئيسية / مذيع الجزيرة يسأل الفنان القطري “علي عبد الستار” : من ستشجع..السعودية أم اليابان؟ وهكذا رد الأخير
مذيع الجزيرة يسأل الفنان القطري “علي عبد الستار” : من ستشجع..السعودية أم اليابان؟ وهكذا رد الأخير
صحيفة المرصد: فاجأ الفنان القطري علي عبدالستار، مذيع قناة الجزيرة القطرية، عندما سأله هل تحب سواليف السعودية، بعد أغنية “علم قطر”، ليجيب أنه يحبهم ويحب أن يستمع إلى الفن السعودي بالتأكيد رغم كل ما يحدث.
وأكد الفنان على عبدالستار أن دماء الشعب السعودي والقطري واحدة ولحمهم واحد، كما أن هناك قرابة ونسب بين السعوديين والقطريين.
وسأله المذيع: “من ستشجع.. السعودية أم اليابان؟”، ليجيب علي عبدالستار: “أقولها بكل صدق سأشجع منتخب السعودية” و أضاف أن ما حدث سحابة صيف وستعود الأمور إلى نصابها قريبًا.
والسعوديون يحبونك ويحبون سواليفك وكل قطري أصيل #علي_عبدالستار #السعوديه_اليابانُ #السعودية_الى_نهائيات_كاس_العالم #السعودية_الى_روسيا2018 pic.twitter.com/cBoRiZ8jw7
— Mohammed Alsulami (@mohalsulami) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
85 - الحق2017-09-06 06:32:13
المذيع ملقوف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - نفسيه2017-09-06 06:31:58
اخواني اخواتي. المدارس قربت. اهتمو بعيالكم وبناتكم. مراييل ثياب. ملابس الخ الخ.امنو قيمت الفسحه. هذا يبغى كنادر. والثانيه تبغى المكتبه. ههه وخلو عنكم البربسه السياسيه. ارتقو. ولا تعطي عقلك غيرك. وشكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - ali2017-09-06 06:30:03
يا الله وصلت في الحكومة والاعلام القطري البجاحة والحقد ان ياسل مواطن قطري تشجع السعودية ولا اليابان لكن اقول لله درك يا سعودية يكايده العدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 -2017-09-06 06:27:18
مذيع مرتزقة امام رجل شهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - منصف2017-09-06 06:22:18
بيض الله وجهه .. نفس شعورنا تجاه الشعب القطري الشقيق والصديق .. الخلاف مع امير قطر والحمدين ومن يتبعونهم .. نسأل الله ان تزول الغمة وتعود المياه الى مجاريها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 -2017-09-06 06:21:56
ل63 قام يرقع يوم قال لزنوبه نفسيه خ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
79 - جبل طويق2017-09-06 06:10:30
قناه الخنزيره ومن فيهم من المرتزقه تجهم رده فعل مايتوقعونها وكل قناه الخنزيره العاملين فيها لجنين تاركين بلادهم بلاد الظلم كفو عبدالستار اديت المرتزقه علي الجبهه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - الكناني2017-09-06 06:09:45
كل إناء بما فيه ينضح هذا أن دل يدل معدته الأصيل ونحن السعودين نحبكم ياشعب قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
77 - ابن عدوه2017-09-06 06:04:25
أصيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
76 - مسمار2017-09-06 06:03:21
عااااقل ورزين ياعبدالستار اراد المذيع ان يشعلها فأطفات نار حقده وجعلتها بردا وسلاما!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
75 - اللهم احفظ الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني عبدالله المجد أمل القطريين2017-09-06 06:02:12
الحمدين هم سبب كوراث الأمة ألعربيه والإسلامية وضعف شخصية تميم الله يخلصنا منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - البيضفاعي2017-09-06 06:01:25
فنان محترم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
73 - شهاب2017-09-06 06:01:20
اهل قطر اهلنا على الاقل علي عبد الستاراطيب منك ومن الي خلفوك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
72 - فهد122017-09-06 06:01:11
واي سعودي لو سالته من تشجعع قطر او اي دولة غير عربية سيقول قطر فالمنتخبات تمثل الوطن باكمله والخلاف ليس مع الشعب القطري بل مع عصابةاضرت بالجميع حتى الشعب القطري
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
71 - شهاب2017-09-06 06:01:10
اهل قطر اهلنا على الاقل علي عبد الستاراطيب منك ومن الي خلفوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - الهاشمي2017-09-06 06:00:46
اصيل له قدره واحترامه الله يكفيك شر نظامكم المتغطرس على صراحتك اتجاه اشقائك بالسعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
69 - مجرد سؤال2017-09-06 06:00:36
بكرة يسحبوا الجنسية منه ويطردونه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-06 05:55:30
***هو سبب كوارث الامة العربيه والاسلامية الله يخلصنا منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - هكتور2017-09-06 05:54:40
هذا هو القطري الاصيل صاحب الدار .. علي عبد الستار الله يستر عليك من نظام الخونه .. يا اصيل ... مشكلة قطر المجنسين الروافض والاخونج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-06 05:53:37
يسلم(لسانك)على كل حرف نطقته ونحن يأخي علي عبدالستار اهلك واخوانك وهذي ليس فيها شك او نقاش والله يفرج الهم عننا واشكرك لإنك(زنطت)هالمروح بكرفتته كأنه(***)صغير (اول مره اشوف***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - الحربي2017-09-06 05:52:28
الفنان القدير الكبير علي عبدالستار والله ومليون والنعم فيك ومو غريبة على الشعب القطري الاصيل واقول لي ابواق الاعلام من الجزيرة الي هم مو من منطقة الخليج ترا ابناء الخليج اصيلين وانتم ملاقيف عايشين بوس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - نفسيه2017-09-06 05:51:51
اخواني اخواتي الكرام.تراني احبكم. لأنكم اخواني بالإسلام. وجميع تعليقاتي مزح وسوالف. ولا احنا وين والسياسه وين. احنا حدنا نشتري صامولي ومفرود. وطبق بيض. نتعشى ونرقد. قال ايش الحمدين. بكره ورانا مدارس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,526 )63 - العنيد
ريما ،،، الي تعليق 52 انت تافه ،، ****،،، وخبل ،، لاوالله ماقصدي شي في ريما له احترامها وتقديرها من ماتحترمنا ؟؟ وتحياااااتي للاخت ريما ،، والله يسعد ك يارب
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
62 - خبير2017-09-06 05:49:05
المذيع يدعي كذب أنه مصدوم ومستغرب والواضح أن اللقاء والأسئلة والأجوبة معدة مسبقا لإحراج المطربين السعوديين والادعاء أن القطريين بعيدين عن الغدر والمؤامرات التى رأيناها وسمعناها من حكام قطر.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
61 - خالد2017-09-06 05:47:48
العنيد دائمآ يسلم ويعايد ويهني عضوات المرصد وش قصته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,526 )60 - العنيد
ريما ،، قصدي اقول الله يسعد صباحك انتي وتعليق الي أسمه نفسيه ،، وتحياااتي لك هذا قصدي ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - مزمرجي2017-09-06 05:46:57
هذا الفنان المتميز دايما والمبدع ويكفي انة من جيل الطيبين اشكرة علي صراااحتة وقال كلمة حق للقناة الفاسدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - صقر العروبه2017-09-06 05:39:44
فعلا هذا الكلام اللي يجب علينا نسمعه ونردده وهذا الذي ينهي المشاكل الكلام الطيب يغلب الحق البين ياليت ربعنا يتعلمون منه افضل من الاغنيه شكرا لك من الاعماق
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
57 - خخخخخخخخخ2017-09-06 05:39:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,365 )56 - برق _ الحرم
(((من يتابع المذيع ..يدرك انه مجرد ثقاب فتنه..وبوق حاقد على الخليج واهله (( نحن لانحمل للشعب القطري الشقيق الا الاخوة الصادقة)) ماحدث من حكومة قطر المغرر بها استماتتها في دعم الارهاب وأطماع_العجم)))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - خخخخخخخخخ2017-09-06 05:37:15
ل ام الغاليين تعليقاتك رووووووووووووووعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - عادل2017-09-06 05:36:21
علي عبدالستار أفضل من محمد عبده بالنسبه لي 😏
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
53 - خخخخخخخخخ2017-09-06 05:35:49
ل 50 ومن متى اصلن تفهمين خخخخخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - خخخخخخخخخ2017-09-06 05:34:29
40 زنوبه يقول انك نفسيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - ام الغاليين❤2017-09-06 05:32:40
وانا متاكده لو المذيع خليجي لشد على يده ووافقه الرئي باننا اخوان وسحابة صيف وتنتهى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
50 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:30:08
مافهمت تعليق 40
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - ام الغاليين❤2017-09-06 05:29:13
المذيع انصدم من رده واصلا ماستضافوه الا عشان اخر سؤلين لاكن برافوا عليه عطاهم في الجبهه مذيعين الجزيره جميعهم من الدول العربيه لايوجد مذيع خليجي لذلاك لايهمهم مايحدث سوى رواتبهم كل شهر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
48 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:28:55
ودك أول شخص يقبض عليه اثنان هم موزة🍌زوجة حمد وحمد زوج موزة وبعدهم البقية تميم وجوعان وحمد بن جاسم ووزراىهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 05:28:08
24 - نفسيه ... الشعب القطري محترم. لم نرى منهم أي اسائه.// الإساءة من خونة الحمدين وذميم الاخونجية ومن اجتمع عنده وفي قناة الجزيرة (( تلك هي الحكاية )) أنا احب الشعب القطري الشقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - خخخخخخخخخخخخخخ2017-09-06 05:28:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,526 )45 - العنيد
الله يديم المحبه ويديم حبك لنا ونصير احلى ثلاثه الحب وانت وانا. انت اساس الموده كلك سعاده وهناء وانت اللي وحدك حياتي وانت قلبي انا. حبك هداني شموعه ...ههههه هههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
44 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 05:24:38
24 - نفسيه ... الشعب القطري محترم.// وقناة الجزيرة خائنة لا تمثل الشعب القطري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - Rima ريما°•2017-09-06 05:23:54
**كم قبضتي ررررررررزررررررررررزرررررررررز 💸
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
42 - ام الغاليين❤2017-09-06 05:22:00
مذيع غبي يحاول ان يصطاد في الماء العكر ايش دخل الرياضه والفن في السياسه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
41 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:21:59
نفسيه هو المعقب 😆 لو تتعالج مدام بك نفسيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,526 )40 - العنيد
ريما ،،،،،، نفسبه ،،،،،// أسعد الله صباحكم 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:17:02
الخونه مايدافعون عن وطنهم اللي يقصف وهم الأحزاب والاذناب وصواريخ وصلت مكة المكرمة من قبل الحوثي المدعوم من قطر وإيران !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:12:00
حكومة قطر تدعم الارهابيين اللي قتلو اهلنا واخواننا ورجال امننا واطفالنا حتى المواليد وفيه جرحى وتبون نسكت عن حكومة قطر ياالاخونج والسرورية وبعض شعب قطر اللي مع حكومته ههه هزلت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - نفسيه2017-09-06 05:10:27
ت 32. ريما. انصحك بشرب العصفر. فهوا شراب مهدي للأعصاب. وكذلك مفيد للروعات. وكذلك انصحك بليت الخروف. قطعيها مكعبات صغيره حطيها بالقدر لمدة ساعتين. واستخدمي دهنها للجريش. أفضل من زيوت البقالات. وشكراً
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
36 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:08:47
لو متكلم عن حكومتة وقال الحق كان اعدم بعد هذه الحلقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ابراهيم2017-09-06 05:06:46
رجل عاقل يدري ويش يقول مهومثل ***الي جالسه تسب وتشتم سواءمن قطراوالسعوديه**
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,052 )34 - قلم الحقيقه
الله يسترعلى هذا الفنان علي عبدالستار الطيب والمخلص لأمته ولعروبته من أن يعتقله النظام القطري المجرم الأخونجي الأخواني بسبب موقفه المشرف مع بلادنا وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي الرافضين لارهابه
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
33 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 05:03:26
اللي قاله علي عبدالستار مو بسيط قال الحق عند حكومتة المجرمة هذا اللي خايف على وطنه قطر الله يهديه ويترك الفن واضح انه خلوق
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 04:58:51
اما غنمه اقصد الممثل غانم اتهمنا بأننا سنقتل حجاج قطر هههههههههههههههه 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - عجب2017-09-06 04:58:02
مهماحصل ومهماصارنضل نحن والقطرين اهل وبيض الله وجه الشيخ علي عبدالستار على قول الحقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:56:30
لن يجرؤ سعودي في التطاول على الشعب القطري الشقيق منذ الازمة ،،، نحن نلجم خونة الحمدين وأذنابهم واخونجيتهم وجزيرتهم الخائنة وفرسهم وتركهم وآخرين متخفون مستترون خائنون سروريون وقطبيون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:53:05
ونحن لا نسيء (( الا )) للخونة الغادرون ناقضي العهود داعموا اخونجية الارهاب ومفرقوا الجماعة؟! ويكرم الشعب القطري عنهم ،،، ونحب الشعب القطري كما الاماراتي والبحرين والكويتي والعماني والمصري وبقية العرب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 04:53:03
تدرون ليه قال هذا الكلام لأن اللي بدأت بالخطأ والمؤامرات ودعم الحوثي واذناب إيران وداعش والاخونج.. هي حكومة قطر فوقف مع الحق بطريقة غير مباشرة يمكن لكي لايتم اعتقاله "فشكرا لهذا الفنان القطري الشريف
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
27 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:49:45
من نكرهم في قطر هم الخونة وأذنابهم !!والحمدلله الشعب القطري يميزهم كما نميزهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 619 )26 - فهد
نقولها مرارا وتكرارا الشعب القطري مننا وفينا فلنحسن معاملة اخوتنا واهلنا والا نسمح لإحد بان يتطاول عليهم. اما قيادتهم فنحن لدينا قيادة قادرة لدحر اي محاولة تمس سيادتنا، لذا فلنترك الامر لأهله.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:47:21
نحن نحب كل شعوب الخليج وكل شعوب الوطن العربي ونحب الشعب القطري ونكره الخونة والغادرون وناقضوا العهودوالمواثيق في قطر وفي غيرها من جماعة الاخوان أو الجماعة الصفوية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - نفسيه2017-09-06 04:44:51
الشعب القطري محترم. بجميع فئاتهم. رياضيين فنانين. كتاب. لم نرى منهم أي اسائه. والدليل مباراة منتخبنا الوطني اليوم. وشكراً
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
23 - كنكت2017-09-06 04:42:23
بيض الله وجهك وهذا العشم فيك يالأصيل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:41:34
قناة الجزيرة الخائنة الاخونجية لم يكفها شهادة أكثر من 1500 حاج قطري شرفونا بضيافتهم وخدمتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:39:11
17 - Smile ... المذيع الاثيوبي // ليس أثيوبياً !! اخونجي منبوذ من مصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابوخليل2017-09-06 04:38:04
المشكلة المذيع غير خليجي وحاشر نفسه في حجات أكبر منه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:37:41
شكرا لأهلنا في قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - Smile2017-09-06 04:36:51
المذيع الاثيوبي يحاول يصطاد في الماء العكر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
17 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:36:46
ما يحزن القطريين من خيانة خونتهم يحزننا وما أصابنا من خيانة خونتهم أصابهم بجرح عميق هم يستشعرونه فشكرا شعب قطر الشقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:34:55
اليابان مجوسية وايران مجوسية ؟ !! الاخونجية وأذنابهم الخوارج يوالون المجوس ويعادون أهل السنة كما ورد في الحديث
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 - نفسيه2017-09-06 04:33:53
الصراحه القطريين محترمين. سواء فنانين أو رياضيين. أو مواطنين أو كتاب. هذا الصدق. حتى بتويتر كلامهم جميل. مهوب مثل جستنية.تعقلو ولا ماتعقلو هههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
14 - حابس نمله ومعذبها2017-09-06 04:33:36
قناة الجزيره خذوها في بالكم الشعب القطري الاصيل والشعب السعودي النبيل ليس بينهم اي خلاف والخلاف هو مع حكومه قطر فقط فلا تولدون شحنات بين الشعبين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:32:57
نحن نفرق بين القطريين وخونتهم !! فخونتهم خونتنا !!هل فهمت ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - شجاع2017-09-06 04:31:15
علي عبد الستار مثلة مثل كل الشعب القطري الاصيل الذي لانشك في ولائهم وانتمائهم ومحبتهم لكل الخليج فهم منا ونحن منهم ورغم مايدركة الجميع من عنجهية القيادة القطرية فقد كان شجاعاً في ابداء رأية حماة الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:31:15
هل تستطيع الآن أن تميز الخونة (( المذيع الاخونجي في الجزيرة نموذجا لخائن أوطان وليس وطنه فقط ؟! ))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:29:37
مذيع اخونجي خائن سبق وأن خان وطنه مصر !! هل تريد منه أن يوحد أبناء الخليج ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:28:25
مذيع مصري اخونجي خائن أراد أن يتاجر بمواطن قطري فلجمه !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:27:25
حال المذيع الاخونجي الخائن يرثى لها ؟! لف ودار ولم يجد الا اللطم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - بدون اسم2017-09-06 04:27:05
اجلم المرتزقة الأصيل اصيل ي علي عبدالستار👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:25:59
الف شكر للفنان علي عبدالستار نموذج مشرف للموطن الخليجي القطري وما قاله سنقوله لمنتخب قطر وشعبها فنحن نفرق بين الشعب وخونته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - محمد2017-09-06 04:24:20
رجل أصيل وعاقل وشجاع .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - KSA2017-09-06 04:23:50
المذيع ابن*** قصده يورط الفنان القدير ولكن كان الفنان رجل بمعنى الكلمه شكرا على عبدالستار لانك اخرست الكور الاسود
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
3 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:23:49
شكرا للشعب القطري الشقيق اخوان لنا رحم وتاريخ ودين وعقيدة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:22:58
الآن أيقنت بخيانة الجزيرة الاخونجية !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - قناة الجزيرة كما تحب أن تخوووون ؟!!2017-09-06 04:22:10
لا تعليق ؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الحق
المذيع ملقوف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزمالمرصد 91 4٬536 12 ساعة
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسينCNN 124 3٬647 18 ساعة
تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشماليةالمرصد 42 5٬330 20 ساعة
الممثل “النمس” يفضح الجعفري “صهره سابقا” ويشعل مواقع التواصلالمرصد 26 13٬762 يوم واحد
المرصد الرياضي
شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!المرصد 14 3٬533 4 ساعات
بالفيديو : رسميا .. تأهل المنتخب السعودي للمونديال بعد هزيمة اليابان بهدف نظيفالمرصد 211 9٬123 8 ساعات
مسؤول في اتحاد القدم: يكشف سبب ابعاد مراسل beIN القطرية من ملعب الجوهرة بجدةالمرصد 59 8٬821 9 ساعات
اخبار فنية
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !وكالات 70 4٬672 يومين
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها تردالعربية 15 8٬444 5 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانكالمرصد 63 13٬653 5 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحىالمرصد 69 18٬034 يوم واحد
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صورالمرصد 31 11٬955 يومين
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟المرصد 31 11٬077 يومين
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !المرصد 45 10٬557 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعةالمرصد 29 2٬423 3 ساعات
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!المرصد 23 8٬702 يوم واحد
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغربالمرصد 27 5٬385 يوم واحد
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!المرصد 100 12٬057 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬192 4 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬208 7 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬146 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعهالمرصد 73 17٬812 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬358 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬118 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬554 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬228 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬131 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬177 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنواتالمرصد 72 4٬982 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬224 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬368 3 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬506 4 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬639 5 أيام
الاخيرة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 20 3٬544 5 ساعات
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 32 4٬823 يوم واحد
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !المرصد 138 14٬081 3 أيام
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسةالمرصد 103 13٬073 3 أيام
كاريكاتير