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بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان
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المرصد 16 3٬017 2 ساعتين

صحيفة المرصد:كشف الإعلامي وليد الفراج عن سبب حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان ، ولماذا أعطى توجيها بشراء تذاكر هذه المباراة بالأمس.

ونقل الفراج عن مقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قولهم أن الحضور الجماهيري لمباراة اليابان ربما قد يكون قليلا بسبب الغضب والإحباط لدى الجماهير عقب خسارة المنتخب أمام الإمارات في الجولة السابقة بهدفين لهدف، ليوجه ولي العهد بشراء تذاكر المباراة وفتح الأبواب مجانا للجمهور.

وأكد ولي العهد أنه سيكون أول الحاضرين وسيقف مع ممثل الوطن سواء كان منتصرا أو مهزوماً.

وقال الفراج خلال تقديمه برنامج “أكشن يا دوري” أنه كان على علم بنية ولي العهد الحضور لمشاهدة اللقاء هو ومجموعة من الإعلاميين ولكنه لم يشأ أن يتحدث بالأمر حتى يصدر شئ رسمي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - مسمار
2017-09-06 08:33:18
胜利 ياباني مصدوم .
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15 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-06 08:05:11
اتصالات stc تقدم عرض مكالمات مفتوح لمدة يومين بمناسبة فوز المنتخب وياليت باقي الشركات تقدم عروض للشعب السعودي والهلالي على وجه الخصوص لمشاركة 7 لاعبين بمباراة الامس
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14 - فريدة شوقي
2017-09-06 08:02:57
بعترف بشي : كنا نقول منتخب الهلال عشان اغلب اللاعبين هم من الهلال وخاصة اذا خسر / واذا فاز قلنا المنتخب السعودي وطبعاً هذا تناقض رغم اني شبابية واعشق نادي الشباب لكن لاعبي الهلال هم سبب قوتنا بالمنتخب
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13 - اللهم احفظ لنا عبدالعزيز بن فهد
2017-09-06 07:56:38
آآآمين
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( عدد التعليقات 28,378 )
12 - برق _ الحرم
2017-09-06 07:47:06
https://www.youtube.com/watch?v=aP9hfewsNvQ .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,378 )
11 - برق _ الحرم
2017-09-06 07:44:51
((((( الدولة ماتبخل على المنتخب وجمهوره ......واللاعب رقم ((12)) بحضوره طلع رقم واحد قلبه _سعودي)))))
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( عدد التعليقات 28,378 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-06 07:38:53
9 - طنطل.....برق الحرم الاتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة لها نصيب في التذاكر لذا هو الزامي ..... حنا في دار اخو نورة ...... والعز ملبوسنا والفخر ))))
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9 - طنطل
2017-09-06 07:36:29
برق الحرم الاتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة لها نصيب في التذاكر لذا هو الزامي عملية شراء التذاكر ..ومحسوبة في التنظيم عدد الحضور فشكرا لمحمد بن سلمان
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( عدد التعليقات 28,378 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-06 07:30:38
(((( كثر الله خير مملكتنا الحبيبة وشكرا لولي العهد حرصه ووقفه وحضوره فخر ... اما شراء التذاكر ياوليد ...ما اذكر يوم من الايام الشعب السعودي دخل مبارة ((للمنتخب)) على أرض الوطن ودفع قيمة التذاكر))))
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7 - صريح جداً
2017-09-06 07:27:09
انتصارات بإرض المعركة ،، مع نجاحات بتفويج الحجيج . وملحمة كورة وفوز ندركه ،، في هدوً دون تطبيل وضجيج . وما تعلمنا الخدع والفبركة ،، طبعنا هادي ولانهوى الصجيج .
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6 - صريح جداً
2017-09-06 07:22:18
اقول خل عنك علوم واسرار الشيوخ بعيدة
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5 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-06 07:09:29
الف مبرووك.. الجنود حماة الوطن وش وضعهم
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4 - محامي
2017-09-06 07:07:52
سبحان الله مسوي نفسه عارف كل شي رجع للهياط المكشوف
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3 - محامي
2017-09-06 07:00:55
تعليق مخالف
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2 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-06 07:00:17
مالي وللكرة فلست رياضيا لكن حضور سموه حفظه الله ربما يكون هو سبب الفوز فحضور القيادة يشكل دعم معنوي كبير أنا سعيد بالفوز لأن سعادة القيادة الوطن والشعب يسعدني كثيرا
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1 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-06 06:52:25
تعليق مخالف
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