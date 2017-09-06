بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

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صحيفة المرصد:كشف الإعلامي وليد الفراج عن سبب حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان ، ولماذا أعطى توجيها بشراء تذاكر هذه المباراة بالأمس.

ونقل الفراج عن مقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قولهم أن الحضور الجماهيري لمباراة اليابان ربما قد يكون قليلا بسبب الغضب والإحباط لدى الجماهير عقب خسارة المنتخب أمام الإمارات في الجولة السابقة بهدفين لهدف، ليوجه ولي العهد بشراء تذاكر المباراة وفتح الأبواب مجانا للجمهور.

وأكد ولي العهد أنه سيكون أول الحاضرين وسيقف مع ممثل الوطن سواء كان منتصرا أو مهزوماً.

وقال الفراج خلال تقديمه برنامج “أكشن يا دوري” أنه كان على علم بنية ولي العهد الحضور لمشاهدة اللقاء هو ومجموعة من الإعلاميين ولكنه لم يشأ أن يتحدث بالأمر حتى يصدر شئ رسمي.