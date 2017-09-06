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شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!
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المرصد 18 2٬926 3 ساعات

صحيفة المرصد:نهاية مأساوية تعرض لها رجل مخمور ، حاول التقاط صورة “سيلفي” معه، وتسبب بمقتله، وذلك بالقرب من منطقة كوانرموندا بولاية أوديشا شرقي الهند.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً كان مخموراً، وقد اقترب من الفيل ليلتقط صورة “سيلفي” معه، الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم، .

وأضافت الصحيفة أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-06 10:06:55
11/ مين جاب طاري النصر انا قلت فقراوي .. الا اذا انت تعترف ان ناديكم نادي فقر
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17 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-06 09:28:18
الي أعرفه الفيل أليف بس الي يأخذ سليفي اكيد زعله طلع الفيل حساس وعصبي
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16 - أفريقي
2017-09-06 09:11:59
طيح الميانه مع الفيل بس الفيل محافظ عليها
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15 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-06 09:05:56
سبحان الله وبحمده /الحمدالله الحمدالله الحمدالله الحمدالله ع كل حال-
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14 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-06 09:04:29
سبحان الله وبحمده /الحمدالله الحمدالله الحمدالله الحمدالله ع كل حال-
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13 - زائر من الكواكب
2017-09-06 08:58:30
وين إثبات الوفاة..
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12 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-06 08:51:01
خله يموت حتى ما عاد يعودها مرة ثانية يصور مع فيل وهو سكران 😃
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11 -
2017-09-06 08:37:09
يا أسمر غبر وش وضعك مع عمك وتاج راسك النصر شكله مطير النوم من عينك صحيح إنك واحد تافه
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10 - تعليق 8 - فوز الحربي
2017-09-06 08:37:07
وين براقش يقولك رجل خمسيني مخمور وطاح بم كمرا جوال .
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9 - زائر على الطاير
2017-09-06 08:17:45
يالله حسن الخاتمه مخمور وعمره ٥٠ وسيلفي النهايه وعندنا سيلفي مع الشيطان ويمكن يحصل حصاه على الناصيه وتعدي سلامات ههههههه
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8 - فوز الحربي
2017-09-06 08:11:22
وجنت علئ نفسها براقش هههههههههه
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7 - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2017-09-06 08:08:55
اسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷هل تذكروني 👀👁👀💘 112ههههههههههه
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-06 08:07:33
فقراوي راح نتيجة مناطحته لمن هو اعظم منه
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5 -
2017-09-06 08:05:37
ياكثر الملاقيف أمثال زويته البنشري
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4 - جاي من الحج
2017-09-06 08:04:16
غثونا في مكه المكرمه حتى مع بليس يأخذ سلفي وعطلوا الحركه وتسببوا في الازدحام ووووووو
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3 - hima
2017-09-06 07:58:36
روعة,نهاية ملقوف,نحتاج للكثير من امثال هذا الفيل عندنا للقضاء على الملاقيف واكلين الكائنات.
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2 - حساب المواطن
2017-09-06 07:54:01
اللهم احفظ لنا عبدالعزيز بن فهد
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
1 - حساب المواطن
2017-09-06 07:53:12
اللهم احفظ لنا عبدالعزيز بن فهد
لا يعجبني(6) اعجبني(18)

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