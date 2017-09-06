شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

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صحيفة المرصد:نهاية مأساوية تعرض لها رجل مخمور ، حاول التقاط صورة “سيلفي” معه، وتسبب بمقتله، وذلك بالقرب من منطقة كوانرموندا بولاية أوديشا شرقي الهند.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً كان مخموراً، وقد اقترب من الفيل ليلتقط صورة “سيلفي” معه، الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم، .

وأضافت الصحيفة أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى.