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شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!
صحيفة المرصد:نهاية مأساوية تعرض لها رجل مخمور ، حاول التقاط صورة “سيلفي” معه، وتسبب بمقتله، وذلك بالقرب من منطقة كوانرموندا بولاية أوديشا شرقي الهند.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً كان مخموراً، وقد اقترب من الفيل ليلتقط صورة “سيلفي” معه، الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم، .
وأضافت الصحيفة أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى.
التعليقات
18 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-06 10:06:55
11/ مين جاب طاري النصر انا قلت فقراوي .. الا اذا انت تعترف ان ناديكم نادي فقر
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17 - جنوبية..🌻🌻2017-09-06 09:28:18
الي أعرفه الفيل أليف بس الي يأخذ سليفي اكيد زعله طلع الفيل حساس وعصبي
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16 - أفريقي2017-09-06 09:11:59
طيح الميانه مع الفيل بس الفيل محافظ عليها
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15 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-06 09:05:56
سبحان الله وبحمده /الحمدالله الحمدالله الحمدالله الحمدالله ع كل حال-
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14 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-06 09:04:29
سبحان الله وبحمده /الحمدالله الحمدالله الحمدالله الحمدالله ع كل حال-
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13 - زائر من الكواكب2017-09-06 08:58:30
وين إثبات الوفاة..
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12 - جون كنيدي اليعربي2017-09-06 08:51:01
خله يموت حتى ما عاد يعودها مرة ثانية يصور مع فيل وهو سكران 😃
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11 -2017-09-06 08:37:09
يا أسمر غبر وش وضعك مع عمك وتاج راسك النصر شكله مطير النوم من عينك صحيح إنك واحد تافه
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10 - تعليق 8 - فوز الحربي2017-09-06 08:37:07
وين براقش يقولك رجل خمسيني مخمور وطاح بم كمرا جوال .
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9 - زائر على الطاير2017-09-06 08:17:45
يالله حسن الخاتمه مخمور وعمره ٥٠ وسيلفي النهايه وعندنا سيلفي مع الشيطان ويمكن يحصل حصاه على الناصيه وتعدي سلامات ههههههه
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8 - فوز الحربي2017-09-06 08:11:22
وجنت علئ نفسها براقش هههههههههه
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7 - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته2017-09-06 08:08:55
اسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷هل تذكروني 👀👁👀💘 112ههههههههههه
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-06 08:07:33
فقراوي راح نتيجة مناطحته لمن هو اعظم منه
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5 -2017-09-06 08:05:37
ياكثر الملاقيف أمثال زويته البنشري
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4 - جاي من الحج2017-09-06 08:04:16
غثونا في مكه المكرمه حتى مع بليس يأخذ سلفي وعطلوا الحركه وتسببوا في الازدحام ووووووو
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3 - hima2017-09-06 07:58:36
روعة,نهاية ملقوف,نحتاج للكثير من امثال هذا الفيل عندنا للقضاء على الملاقيف واكلين الكائنات.
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2 - حساب المواطن2017-09-06 07:54:01
اللهم احفظ لنا عبدالعزيز بن فهد
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1 - حساب المواطن2017-09-06 07:53:12
اللهم احفظ لنا عبدالعزيز بن فهد
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بواسطة : نجم سهيل ⭐
عاشت الطقاقة قلم طق طق طق وياهوسين...
بواسطة : ممتاز
وباقي معنفي طفل جيزان🙏...
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