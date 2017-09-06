شاهد: حفل موسيقي مختلط داخل مطعم شهير بالقطيف يشعل مواقع التواصل..وهكذا ردت الإدارة!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه حفلاً مختلطاً بأحد المطاعم الشهيرة في بلدة تاروت بمحافظة القطيف.
ودشن المغردون هاشتاغ تحت عنوان “مطعم_ديسكو_القطيف”، أبدوا فيه العديد من الانتقادات لإدارة المطعم والمسئولين هناك مطالبين بمحاسبتهم.
وأكد أحد رواد المطعم في تعليق له، أنها ليست أول مرة يقيم نفس المطعم مثل هذا الاحتفال بتشغيل الموسيقى وتقديم الشيشة للحضور، مطالبا الجهات المسؤولة بمحاسبة المطعم لما يجري فيه من أمور خارج الضوابط الشرعية – حسبما ذكر-.
من جانبها، علقت إدارة المطعم على إقامة الحفل الموسيقي، مبينة أنها ليس لها علاقة بالحفل وأنه أقيم دون علمها، وأن المتواجدين كانوا من إحدى الجاليات العربية – حسبما ذكرت إدارة المطعم في بيان لها-.
#مطعم_ديسكو_القطيف
الي اي حد وصل بنا المطاف… غداً سيقولون نحن متخلفين… 😎 pic.twitter.com/e56dc8MXBH
— YOUSEF (@Tarout225) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
مهزلة #مطعم_ديسكو_القطيف اين الرقابه عنهم pic.twitter.com/LQJaBK6DoD
— الهِجْرِيُّ #جعفري (@alhajre14) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
عاشت الطقاقة قلم طق طق طق وياهوسين
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ما فيها شئ. مكبرين الموضوع على الفاضي. و حنا بعد نحتفل في الجنادرية و محمد عبدو يغني في كل مكان و حفلات و طرب. ما لكم و مال النكد, خلوهم يحتفلون و أفرحوا معاهم. الناس عيد يا بشر.
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ضروري يخرجون أكثر الأجانب فساد واختلاط وسرقات ومخدرات وابتزاز وقتل وغيرها لكن ضروري يخرجون
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دامه في القطيف لا خلاف على ذلك فالامر عادي وفيه من هو امر منه
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تعليق مخالف
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لايجب أن يخرج ولامسؤول كائن من كان يهاجم مثل هذا الحفل حتى لايصبح وكأنه مؤيد مساند **** داخل بلادنا وهويعلم كرههم للوطن ولحكومتنا أعزها الله.بل عليه مهاجمة المتشددين أعداء البلاد
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دام مااذو احد بكيفهم
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الآن أكلت الغبرة قلوبكم على بلادنا يا*****.آخر من يتكلم ويتحدث أنتم وأماكنكم الطبيعية داخل السجون لاخارجها.ليس لكم وصاية على الوطن ومايحصل فيه وكل من يؤيدكم ***
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يلا فلوها قبل يتقدم الواحد بالسن بعدين يتندم ترى التمدن والتطور والتحضر حاصل حاصل فعجلوا علينا قبل نهرم ونشيخ ولا ينفع مع تقدم السن شي
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من أعطاكم الحق تتحدثون باسم بلادنا ومايحصل بها وأنتم ألد أعدائها الكارهين لها ولحكومتها السعودية الرشيدة.عندما ينشدون الفنانين السعوديين للوطن ضد النظام القطري كل ***منكم هاجممهم ***.
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اتوقع الي أحيت الحفل الفنانة الطقاقة قلم / صاحبة الأغنية الشهيرة خطبني الاخواني وانحاش وانا من بعده قل قاس
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لذلك ليس لهم أي حق أو واحد من الأخونجية يفتح فمه باسم بلادنا لأنها هو العدو الأول لها ويالتالي يبلع كل منهم حجر في فمه ويغلقه.وقت حاجة البلاد لهم نجدهم صامتين كأن على رؤوسهم الطير يؤيدون أعدائه .
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الأمر عادي وطبيعي جدآ وحق من حقوقهم وليس هناك أمر اختلاط ولاهم يحزنون الا في عقول الأخونجية الارهابيين المتخلفين من أخوان ودواعش.المعترضين النابحين بالأمس هاجمو الفنانين السعوديين وهم ينشدون للوطن.
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طول السنة في الرياض وجده. بعني هم غير هناك 🤗
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هذي السعوديه وليس شارع الهرم.
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اولا كيف اداره مطعم تقول أقيم الحفل دون علمها؟ ثانيا اذا من الجاليات العربيه لماذا لايحترمون نظام البلد مثل اي بلد يحترمها اي مقيم ويحترم قوانينها والله الجاليات يتصرفون كانه بلدهم ولايخافون.
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الحفل من والي فيه من جاليه عربيه؟؟؟؟؟؟ مافي داعي للطائفيه والمذهبيه عشان انه مطعم في القطيف؟؟؟؟ جاليه عربيه اقرا وافهم
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هز الخصر خنبوقه هز الوسط خنبوفه
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الله يرحمنا الناس تغيرت في زمن وجيز
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الحين اللي يدعي التدين والتقوى ومخافة رب العالمين قاعد يقذفهم بالتعليق ليه //// هذا اللي نسميه الاستشراف الالكتروني يعني من ورا الشاشة الله العالم كيف وضعه الله يستر عليه
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من نظر ابو مسواك حتى اماكن العمل كالمستشفايات يسميها اختلاط يعني مصطلح حتى بالشرع ماله وجود وهو من البدع كما بدعة إغلاق المحلات وقت الصلاة // مطعم ومشغلين موسيقى ايش الغلط فيه اذا الناس جالسين بأدب
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امس كنا في حديقة الوطن وسط الرياض وكان فيه فعاليات اغاني سامري وشيلات والحضور عائلات والمكان مليان سعوديين واجانب وصوت الغناء واصل برا والكل عايش بسعادة مع اهله واطفاله اكيد المتشدد بيسميه اختلاط
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شكلها بروفة لليلتهم الشهيرة
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ت40 كلامك حقيقي فعلا التناقض عامل فيهم عمايل لهم شخصيتين مختلفتين شخصية برى البلد وشخصية جوى البلد وفِي وسائل التواصل كذلك لهم شخصية في العام😳🙈وشخصية في الخاص😅🙈
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ياحبيبي الشعب كله حفلات مختلطه وشرب كل ويكند ، بلا استشراف ع الناس . لا خلاف انه يخالف أنطمة البلد ويستحق العقوبه النظاميه ولكن لا نستشرف على البشر!!
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لَمْ تَظْهَرْالْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ التي لم تكن في أسلافهم .
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جداوي عقبال ما نشوف هذه الحفلات الطربية العائلية البريئة العامة في كل مدن المملكة واللي مش عاجبه بيته جنته ٠ خلونا نصير أوادم طبيعية يا محترفي التنكيد .برافو أهل القطيف ٠↩أخشى تندم إذا عندك غيره ↪
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ت35 روح وجه كلامك للي يتزوجون من فنانات ومذيعات ومشهورات واللي كل ماشاف اجنبية ومتكشفة قال ياليتني غني كان تزوجتها ؟ لو هي متسترة بالحجاب ومنقبة ماكان عبرها لكن فنانة ومشهورة واجنبية ومتكشفة يتمناها ؟
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تعليق مخالف
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من غير ما أطول لساني زيك يا واحد نفر . أنا ببساطة ما أبغى السعودي يكون منافق ومضطرب وعايش بشخصيتين واحدة جوا البلد ووحدة برة . ومش كل اختلاط بين الجنسين لازم يكون بطال. أنت صفي النية بس .
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بكل مذاهبها نعاني منها في كل المناكق السؤال الأهم متى سيطلب منهم العودة الى ديارهم وهل سينفذون ذلك او هل سيطلب منهم ذلك.
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اللهم اديم علينا الافراح وابعد عنا الحزن وهل فيه اجمل من هذا المنظر الي يسعد انفوس موسيقى واختلاط شريف واكل سواء وتعمير الشيشه والموسيقى شغاله وهذا متعودنا عليه حتى انتشرشر الصحوه واستبدلوه في الارهاب
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هي جات عليهم ؟ إذا كانت جميع البوفيهات الفندقية الخمس نجوم فيها إختلاط ويزيد في شهر رمضان الكريم ماشفنا أحد ينبس ببنت شفه؟
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تعليق ٢٧ واحد نفر .المعايير الأخلاقية تختلف من ثقافة لأخرى، وهي قابلة للتغير والتطور إذا اكتشف الإنسان أنه (قفل) زيادة عن اللزوم ، وبعدين اللي يبغى يسجن نفسه لا يجبر الناس والمجتمع ينسجن معاه .
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اللي مسمي نفسه جداوي ويقول اجتماعات اسريه بريئه اذا هذا منطقك مااقول الا الله يخلف على ام جابتك ياولد انت ماتعرف انه عيب عيييييب انك تكشف حريمك ياولد انت وايش طينتك
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كيف سنواجه العالم ونندمج معه وننظف عقول أجيالنا القادمة ونحن لازلنا بسخافة تحريم الموسيقى والاجتماعات الترفيهية الأسرية البريئة ٠ لازم عقولنا تنظف يا شباب ٠ اللي بيحصل دا عيب في حقكم.
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ترفيه برئ ومستحب
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اللَّهُمَّ احفظ لنا عقولنا..
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المصيبة بلدهم حروب وهم يترقصوا ورقصني يا قدع..
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اتقو الله في اعراض المسلمين الطائفيه والحقد لاينفعك يوم القيامه يوم الحساب اليس فيكم رجل رشيد عقاب البهتان عظيم وجائت نذره غلاء قلة عمل وسكن حرب فقر اتقو الله استغفر الله من كل ذنب
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كم يطوي الليل من أسرار
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الله يرحم الهيئة كانت ماسكة على الفساد بيد من حديد
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تعليق 20 جداوي يعني ماتصير ادمي الا اذا خليت حريمك يختلطوا مع الرجال ويغنوا ويرقصوا !! اذا انت عندك استعداد بكيفك لكن احنا ديننا ورجولتنا وحشمتنا تأبا علينا ذلك يامنفتتتتتتتح
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ت23 احييك على طرحك ^ المجاهره بالمعاصي سبب لغضب الله على المسلمين ^ الان منع القطر وارتفعت الاسعار وقلت البركة ومنع العطاء واورث الهم والبلاء كل هذا من المجاهره بالمعاصي لأنك تاخذ ذنبك وذنب غيرك
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كماانتهت تدخلات الهيئةيجب انتهاء لفافةالبشر المستشرفين.نظفوا عقولكم يا ناس ودعوا الخلق للخالق،واتركوا الناس تنبسط وتوقفواعن التطفل والتجسس واللقافةعلى حريتهم.طفشتونا ترى وهججتونا من البلد وآخرتهامعك
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هل تعتقدون انها اول مره !!!!!!! لكن ماحد جاب خبرهم من الجهات الرسميه واكثرهم يشوف وكنه ما يشوف !! والقطيف يبي لها سعوده صح !!
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مااحب المطاعم والمقاهي المختلطة اللي فيها معازف وشيش اشعر برهبه من عقوبة الله ياسقف يطيح او خسف بالارض او حريق بالجدران يالطيف إلطف بعبادك يالله
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و في الليلة الظلماء يفتقد البدر. كل من هب ودب يتطاول على عاداتنا وتقاليدنا و قيمنا . الله يرحم ايام اسود السنة . اسأل الله ان يعجل برجوعهم قبل ان تقع الفاس في الراس .
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شووووو ابو شكيييب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
عقبال ما نشوف هذه الحفلات الطربية العائلية البريئة العامة في كل مدن المملكة واللي مش عاجبه بيته جنته ٠ خلونا نصير أوادم طبيعية يا محترفي التنكيد .برافو أهل القطيف ٠
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وسورين في جده ياناس المعسل والدخان رجال وحريم حتى في كورنيش ثول ورابغ حريمهم دخان ومعسل يعني لو بناتنا والجيل شافو المنظر يعملو زي كذا وجيك الفلسطيني ولاردني والمصري عليهم تفتح ولسان وسخ ويحبون اتملك
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ماقصرت الدوله نظفت العوامبه بتنظف غيرها
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***تفعل اكثر من كذا فالاخونج والمجوس واحد
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**** من دخول السورين البلد خرب الشعب يريد اخراج الشعب السوري
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ياناس في رمضان 22 واحد مشغل غاني ساعه اتنين في الليل رافع صوت سوري مع زوجته وطفلين اقول يارجل نحنا في شهر عباده قصر الصوت عند الاشاره بس الحمدلله الضرايب اهم جابوها على نفسهم وخربو على المواليد الضعاف
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اتركوهم على راحتهم. ريلاكس ريلاكس . ماداموا في القطيف ومرتاحين خلوهم ينبسطوا لا تعكرون مزاجهم عندهم ضيوف جايين من كربلاء والنجف يعايدونهم ففي العيد فسحة ومرتع
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يعني حجز مطعم بالكامل لجالية عربية كم راح تبلغ تكاليفه؟ مجموعة مقيمين ممكن لهم ثلاث او اربع سنوات فالبلد وعندهم مدخول اكثر من مصروف حجز مطعم كامل!!! بالنسبة للمطعم المفروض إغلاقه فتره وغرامة 100الف
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ياليت تشدد الحكومه على الاجانب وخاصه السورين حتى لو كان بالقطيف هم جابوا فسادهم لو يبون ديرتهم كان جلسوا هناك اغلب الي عندنا علويه الله يكفينا شرهم ويحفظ بلادنا من كل سوء
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شافوو الار بي جي مانفعت قلهم عقلهم نخليها خل وشكشكه خخخخخخخخخخ
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هم دائما يختلطوا للطم والبكاء خليهم يجربوا الاختلاط بالرقص والفرح ممكن شوي ينسون همهم
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ماهي غريبة عليهم مثل هذه الحفلات!!! الفرق أن هذه المرة إنكشفوا.... العقوبة يجب أن تغلظ على صاحب المطعم ليس بسبب الحفل وإنما بسبب إستخفافه وسخافته عندما يقول أن ليس لهم علاقة بالحفل وانه تم دون علمها.
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الله ﻻ يبلانا بمثل هولاي صح يا هولاي هههههههههه
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اللهم احفظ لنا عبدالعزيز بن فهد
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متعودين على الحسينيات .
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براحتهم يختلطو مو جديد الاختلاط ع الجاليات المووهم مايكون فيه حل الدكه والعقده!! وصاحب المطعم صدقكم وهو كذوب ايش اللي ماعنده علم فاغر يعني معقوول مارتب وحجز طاولات وضبط راس الشيشه يارااااجل علينا .
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طيب هذولا ***وش دخلكم
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شكلهم من الجاليه السورية او العراقية
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جالية عربية وفي القطيف وبتاروت هههههههههههههههههاي هذولي عوائل حزب الله سوريا ولبنان وتقول احد الجاليات سفروهم الى قريح الى وليهم اللعين في قم كيف ساكتين عليهم وربي حنا حبيبين مره
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الفساد ومن يقوده ضد لبلدنا وديننا. ومن المسؤول أمام الله إذا لم يتم محاسبتهم.
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