شاهد: حفل موسيقي مختلط داخل مطعم شهير بالقطيف يشعل مواقع التواصل..وهكذا ردت الإدارة!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه حفلاً مختلطاً بأحد المطاعم الشهيرة في بلدة تاروت بمحافظة القطيف.

ودشن المغردون هاشتاغ تحت عنوان “مطعم_ديسكو_القطيف”، أبدوا فيه العديد من الانتقادات لإدارة المطعم والمسئولين هناك مطالبين بمحاسبتهم.

وأكد أحد رواد المطعم في تعليق له، أنها ليست أول مرة يقيم نفس المطعم مثل هذا الاحتفال بتشغيل الموسيقى وتقديم الشيشة للحضور، مطالبا الجهات المسؤولة بمحاسبة المطعم لما يجري فيه من أمور خارج الضوابط الشرعية – حسبما ذكر-.

من جانبها، علقت إدارة المطعم على إقامة الحفل الموسيقي، مبينة أنها ليس لها علاقة بالحفل وأنه أقيم دون علمها، وأن المتواجدين كانوا من إحدى الجاليات العربية – حسبما ذكرت إدارة المطعم في بيان لها-.