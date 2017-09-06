مزقوا جسده بأسلاك الكهرباء..شاهد تفاصيل الإعتداء على طفل من قبل أخواله-صور

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صحيفة المرصد:قالت شرطة منطقة جازان إنها ألقت القبض على أخوال طفل (11 عاما)، قاموا بالاعتداء عليه بالأسلاك الكهربائية في غرفة مغلقة، وأحدثوا به إصابات بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر وصدر بحقه تقرير طبي يثبت الإصابات.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي: “أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة، عن وصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين للمستشفى، وخلال المعاينة، اتضح بأنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاما ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا”.

وأضاف المتحدث بحسب ما ذكر موقع “تواصل”: “بسماع أقوال الطفل ذكر أن خاله البالغ من العمر ٢٧ عاما أركبة في سيارته، وتوجه به لمنزله بنفس القرية وأدخله إحدى الغرف وحضر بقية أخواله، واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية، ومن ثم أخرجوه من المنزل دون أن يعرف سبب الاعتداء”.

وأضاف أن الكشف الطبي تضمن إصابته برضوض متعددة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر، وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء عشرة أيام مالم تحدث مضاعفات، وكشف أن حالة الحدث مستقرة الآن.

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