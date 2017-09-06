مزقوا جسده بأسلاك الكهرباء..شاهد تفاصيل الإعتداء على طفل من قبل أخواله-صور
صحيفة المرصد:قالت شرطة منطقة جازان إنها ألقت القبض على أخوال طفل (11 عاما)، قاموا بالاعتداء عليه بالأسلاك الكهربائية في غرفة مغلقة، وأحدثوا به إصابات بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر وصدر بحقه تقرير طبي يثبت الإصابات.
وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي: “أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة، عن وصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين للمستشفى، وخلال المعاينة، اتضح بأنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاما ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا”.
وأضاف المتحدث بحسب ما ذكر موقع “تواصل”: “بسماع أقوال الطفل ذكر أن خاله البالغ من العمر ٢٧ عاما أركبة في سيارته، وتوجه به لمنزله بنفس القرية وأدخله إحدى الغرف وحضر بقية أخواله، واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية، ومن ثم أخرجوه من المنزل دون أن يعرف سبب الاعتداء”.
وأضاف أن الكشف الطبي تضمن إصابته برضوض متعددة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر، وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء عشرة أيام مالم تحدث مضاعفات، وكشف أن حالة الحدث مستقرة الآن.
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التعليقات
لازم نسمع من الطرف الاخر عشان تبان الحقيقه
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الجزاء من جنس العمل طبقوا هذه القاعدة وستختفي كل ظواهر الاعتداء الجسدي ( احضروا اخواله جميعهم وربطوهم جيد ثم اجلودهم بالاسلاك فردا فردا حت يشعروبالالم وصورووهم وانشرواصورهم لمن تسول له نفسه ان يعتدي
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خوالي يادلالي ♥️♥️ ياحلوهم الأخوال والخالات 💎💎💎 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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الخوال حنيّين في الغالب يمكن الولد تحرش ببناتهم الصغار الله أعلم . العمّات هم الشريرات في الغالب . لكن يمكن تكون هذه حالة شذّت عن القاعدة التي ذكرتها . الله أعلم
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والله ان اليهود ارحم منهم حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
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حسبنا الله عليهم
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أفسم بالله لو أنا مكان الطفل ما عاد أسلم عليهم ولا أدخل بيووووتهم ( حتى يموووووت التالي منهم )
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بعض المعلقين يقولون ان الطفل عامل شئ كبير طفل عمره ١١ سنه اعتقد مايعمل الذي يضعون فيه الناس لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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106عيب عليك دا ابن بلدك لو غلط تنصحو بسلوب مقبول كلكم أبناء الشعب السعودي وكلكم حامين الدار في الحدود مش انا ولاغيري يعلمك تكتب ايه هذا في النهاية ابن بلدك سعودي رقم 2ماعندك غيره معلش يامصدي ههههه
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كلكم طينه واحدة الاعراب اشد كفرآ ونفاق مانزلت الآية فيكم عبث
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الطلاق والذي تباهي بحريتهاو كانت في متناول اليد وأكثر ضحايا هذه الحرية هم اطفال هذا الزواج والطفل بسن ١١يبدأ يدرك ويميز ويحاسب جد خال عم وشكل الولد جا على الجرح مصدر الدخل الثاني الخال مهدد بالزوال
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الجزاء من جنس العمل طبقوا هذه القاعدة وستختفي كل ظواهر الاعتداء الجسدي ( احضروا اخواله جميعهم وربطوهم جيد ثم اجلودهم بالاسلاك فردا فردا حت يشعروبالالم وصورووهم وانشرواصورهم لمن تسول له نفسه ان يعتدي
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كان الوافد يعنف طفله في السوق كل من شب النار ويوم طلع مجموعة تعذب طفل طلع من يبرر فعلتهم الخبيثة. العنف الاسري وغيره لا جنسية له فإنبذوه👊
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مافيه دخان من غير نار ...... والله أعلم
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الي مايعرف الجيزاني يرجع للمصري كلهم طينه وحده في الف طريقة وطريقه لتربيت الابناء
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العيال في هذاالسن يرتكبون أخطاء فادحة وهذا الولد لم يضرب عبث وكان الاجدربأمه التأكد من ولدها ماذا فعل وجعل أخواله يهيجون عليه بهذا الشكل قبل يروح الشرطة لانه الشرطة بتكشف المستخبي الله يهدي شبابنا
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وش اللي صاير في الناس.وشفيهم متسلطين على الأطفال المساكين اللي مالحم لاحول ولاقوة.وش اللي صاير.خصوصا ان حنا مسصلمين وفي بلد الإسلام مهبط الوحي والرسالة.وش صاير.ياناس اتبعوا دينكم وتعابيمه وخوفو الله
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تعليق 86 حُرمت الخير عندما تحمل في قلبك على اعز الناس وبالكاد تترحم عليه أنت الخسران ولا فيه أب اوام يضربون ولدهم اوبنتهم الا لخطأ ارتكبوه وهذه تربية اجل من يربيك الجيران لن تجد الخير وانت حاقد عليه
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بعض المعلقين يعممون وينفثون حقدهم على المجتمع السعودي كاملاً .***
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معروفة ما يضرب أحد الا لسببين معروفين
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اعوذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل جنون وتخلف
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لا حول ولا قوة الا بالله ياخال القشر ابك منت برجال مهما فعل هذا الطفل ليس من حقك تعمل كذا ولكن انت فاشل تحتاج جلد على خشمك.
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مهما كان السبب لايحق لهم الاعتداء عليه ..؟؟
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الاقارب عقارب . اكيد فيه مشكله بينهم
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وش رايك نجيب لك العم معيض يعطيك الساخنة وبعدين يحتضنك و يلمك لانه يحبك
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تعال اهبدك وبعدين اصفح عني 🤗
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وفعل غوغائي ينموا عن قلة عقل!
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بين الوافد الذي عنف ابنه وبين من ضربوا الطبيب في الاحساء وبين مافعله هؤلاء كله تعنيف وان تعددت الاسباب فلا فرق بينها
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ت86 تذكر ما فعلوه اخوة يوسف به ومع ذلك صفح عنهم وضمهم اليه. وتذكر ان الله يحب المصفحين.
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الطفل مسوي طعة والخوال غالباً فيهم عاطفة ومحبة لابناء أختهم ولَم يضربو هذا الطفل عبث
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أزعجتنا بتكرار الكلام لو أبوهم ضابط ماشفتهم ****
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خواله يفتقدون الرجوله حسبي عليهم من خوال كلكم عليه ولا فيهم واحد فزعله
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تعليق مخالف
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طالما الولد قال ما اعرف ليش ضربوني معناتها انه مسووي شي كبير ***
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للأسف ياما انضربنا بنفس الطريقه من اعز الناس واحنا صغار من 50/55سته لأتفه الأسباب والا الأن مسبب لي جرح كبير في قلبي ومشاعري على اعز الناس ونادر أقدر اترحم عليه
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ذكرونا بالشبيحة السوريين الظاهر انهم اخذوا دورة عندهم سبحان من نزع الرحمة من قلوبهم 11عام لم تشفع له والله لو الامر لي لاجلدهم مثل ماجلدوه ولاشوه جلودهم احرفها الله بالنار هؤلاء الفجره
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امحق خوال
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"شرطة الشرقية" تعلن القبض على معنف "طفل المول".. وإحالته لـ"النيابة العامة"
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وين ابوه عنهم .. قسم ماغير اخذ حقي ابني بايدي بنفس الطريقه..اقسم بالله الي يضرب مراه والا صبي هذا هامل مهو رجال ***.. لعن الله ابو شواربكم ياهمل
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هذا تعذيب وقلوب لاترحم وسوف ينالون عقابهم
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مجرمين ولك ياابوسعود
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الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان هي خصم اخوال هذا الطفل المعنف ويفترض أن يحاكم كل من اعتدى عليه
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ادخل لقانا واسمع الكلام الماسخ
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الهمجي طول عمره همجي فشلونا الله يفشلهم اجلدوهم قتلتم كل شي جميل في هذا الطفل ياهمج
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إلى 72 ماأقول إلا (الله يهديك)هذي حكمة الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف.عرف بنفسك أفضل .
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اييييييييه هذا التصرف يدل على نقص عقل ودين وإلا لا ..بس ولا كلمه انت واياه
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العم غم والخال نكال
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لابد من الحزم مع هولاء الحثاله البهائم قد يكون تاثير المخدرات
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غريبه ما نسبت نفسك لعاشر جد وأنتسبت لعرقك الأصلي ؟! على العموم كلنا مسلمين حتى لو أنت من عبيدة صنعاء وتنكرت لأخوانك المساكين عاظي لأن ***طبع والطبع يغلب التطبع .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اباؤهم ضباااط برتب عسكرية عااليه جدااً رااح يطلعووون بقوووة النجماااات والضباااااط فوووق النظاااام استريحوااا واريحواااا غيررركم
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اعود بالله من الشيطان الرجيم عمل وحشي بحق الطفل بكره يكبر يكره الخوال اول شي والمجتمع اكيد خلو عندو خرفان ومتعود بضرب بسوط
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قلم الحقيقه انت ماعندك الا قطع روس حتى لو***واحد لازم ينقطع راسه؟؟؟ اخاف لو طاوعوك ينقرضون اهل السنه والحمد لله انك لست مسؤل في هذا البلد. هب هباك الله
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الناس الي تحلل الخبر وتفتي من راسها اقولهم اكيد الولد مسوي شي يستاهل التأديب وبعدين الولد انضرب ما انقتل والي يقول **** ترى اهل جيزان رجال وادب وحشمه أهل جود وكرم وتشهد لهم الميادين
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مثل هذه الاعتداء آت مشابهة لمحاولة القتل العمد وعليه يجب توجيه التهم لهم على هذا النحو وتقطع رؤوس اخواله المجرمين الارهابيين.
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نسأل الله العفو والعافية. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم.
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هؤلاء ودك انهم يعذبون مثله ولا مايشفي الغليل
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انتبهو لعيالكم بعض الخوال نقص غالبن مايعنفون بظرب في مناطق حساسه والام تكتم عن ابيه لكي ماتخسر زيارتها لهم من تسلط على مسلم يبلاه ربه من يسلط عليه .....ٙ
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الخوال هم السند بعد الله وابن اختهم ومن لحمهم ودمهم يفعلون به هاكذا لابارك الله فيكم ياعديمين المروه
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ايه معقول ممكن بسبب مشاكل زي تهاوش مع زوج أخته ذبح بنته عمره 12 رميا بمسدس أجل وش ذنب البنت فيه عقول قلوب سوداء فعلا صرنا مسلمين بدون أخلاق ولا رحمه ماادري وش جانا وش فيه رحمه قلة معاصي كثرة عقوق قتل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
وش جانا منهم مانسمع عنهم الا بالمشاكل
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
المخدرات وعمايلها
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تعليق مخالف
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تعليقات عقيمه وبليده وهي تقول كذا او كذا هذا 11 سنه طفل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
العذر ينفع عند بعض الخطايا.... وبعض الخطايا فوق كل المعاذير.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
طيب وين ابوه وامه؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
بعض الردود تنم عن شخصية صاحبها بعضهم جاهل والآخر حاقد وغيره منافق وهناك المتسرع وهناك من يستعيذ بالله من السابقين كلهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هاذي اسمه تربيه معقوال أن اخوالك بيضربوك كذ بدون سبب
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اعوذ بالله من بعض الناس لا رحمة ولا مخافة من رب العالمين كيف تسطي قلوبهم على تعذيب طفل مهما حصل منه هذا ليس عقاب هذا تعذيب ولازم ياخذون جزاهم الدعوى ماهي سايبه /// لا يكون ينتقمون من ابوه او أمه في شي
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
مهما كان ماتصل الى هالضرب المبرح يكاد ان ينهي حياته. جهلاء ويجب محاسبتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يمكن مسوي شي كذا ولاكذاا ...
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يا خوان لا تضنون بأخواله ممكن الطفل هذا عمل شيء غلط وغلط كايد معتقد يضربوه وهو ما أخطاء فلحكومة بأخذ حقه وحق إخوانه
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يجب محاسبتهم لان هالتصرف غوغائي خطر على المجتمع👊
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في عالم خير امه اخرجت للناس لا الطفل ولا المراة ولا الرجل ولا العجائز محترمين والدليل هذه الصور وهذه المشاهد المتكررة كل يوم بل كل ساعة ثقفة الحقد والكراهية وصلت كل دار وكل زنقة زنقة
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طول المفروض قصصاص خطفو الولد وعنفوه قطاع طرق مجرمين
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اضرب وضرب بس مو تعذب وتجحف .
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تعليق مخالف
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عديمين الشرف
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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هذولاءمجرمين اوختوش والختش اذا يقدرعليك مايرحمك والله بعض الانساب انه عاروض مدمرللحياة وكان في اسابق اناس عندهم كرامه ويخشون على سامعتهم اما الوقت الحالي كل شي تغيروالسفه فيه والمخدرات دمرة الاسر
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باختصار اشباه رجال ما يظهورون امراضهم النفسيه الا ع الاطفال والنسوان النفوس الملئيه بالعلل اشباه الرجال الذكور ناقصين المرجله والشرف والاحترام
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جعل من يرخك علشان تصير من بني ادم بالمستقبل👊
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ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله ونستغقرالله
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تخلخلت عظامهم ان شاء الله هذول اعداء ماه م بشر انجس وتقذر البشريه سفله
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ماهي افعال مسلمين
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عشان يحاسبونه ع تصرفاته طفل اذا المراهق يحتاج مداره كيغ هالطفل الله يشل أطرافهم الخونه اليهود طول الدواعش
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الحين نشوف وش بتسوي وزارة العمل عن هالعنف اللي توعدت معنف سوق الراشد بالخبر
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هؤلاء ناس مرضى نفسين من داخلهم ملووث نجس احقاد وضغائن وامراض نفسيه اظههروها ع هالطفل ما بلغ حتى
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والله اغلب الاطفال ماعندهم تربية ولا احترام خاصة القريب ويستاهل الضرب واكثر لكي يتربى لانه تربية شوارع .
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فهد لاتطغى بكلامك تقوى فتذكر ضعفك قلة حيلتك أن جاءك غضب الله فانزله عليك تتكلم بما لاتعلم اذا انت مو قايل خير لاتحب أهل الخير اسكت احسلك أسلم لك انا أم طفل ادعي الله أن يبتليك في نفسك استغفرالله
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وش بيسوس لهم الطفل ي ****يبون مصلحته كلهم عليهم بسواطيرهم الدواعش ذول
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ي عساهم بمرض ماله لا طب ولا دواء الله يشغلهم بانفسهم الله يمكر بهم المنافقين الاخونجيه الدواعش ذول
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ماه م رجال الله يشل اطرافهم ان شاء الله
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اللهم كلن من اظهر قوته ع هالطفل فارنا قدرتك فيه اللهم انزل عليه غضبك وعقابك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
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الله لا يوفقهم اوسخ خوال
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اخواله اكيد انه مسوي شي . يبغون مصلحته . الخال والعم من حقهم يربو ولدهم
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هذولا سفاحين ومجرمين اعوذ بالله اللهم اخذ بحق الطفل فإنهم لا يعجزونك
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انتبهوا على أطفالكم من الأخوال وأبناء الأخوال فهم يعتبرونه غريب
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لهم خلاف معا أبوه وحباين ينتقمو شدو حيلهم على الطفل هولاء جبناء ولا هم برجال مهما كان خطاء الطفل ماينضرب بهذه الطريقة
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للأسف هؤلاء مجرمين وطبقوا المثل على طريقتهم الخال جاااالد
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مهما صدر منه لا يستوجب منهم هذا العمل المشين الذي يؤثر على صحته ونفسيته وبإذن الله العدل سيأخذ مجراه وسينال من طالت يده على الشاب الضعيف.
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قالت شرطة منطقة جازان إنها ألقت القبض على أخوال طفل (11 عاما) .... يعني طفل العمر 11 عام فقط لاغير ((كيف يستاهل))
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أخوال يقول المثل الخال خلي لماذايضربونه هكذا مسكين ضعيف حدث لماذاهذاالتعذيب طفل اومراهق يحتاج الي عنايه لأنه تفكيره عقدحاله وسنه لماذالايوجدفي أخواله رجل رشيديمنع ويحل لماذايعذب الإنسان فهوإنسان وادمي
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وين امه وابوه عنه مسكين يمكن يكون يتيم ياويل قلبي خواله مجرمين الله ينتقم منهم
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أيش نوع الفساد المرتكب..
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هل هؤلاء بشر؟ حسبي الله عليهم. الله ينتقم منهم عاجلاً غير آجل. المهم في الموضوع أن نسمع عن الحكم العادل بحقهم...
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ماه م رجال يخسون
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يحتاجون الطب النفسي يعالج المزبله والعلل الي بداخلهم مرضى نفسين التربيه الاخونجيه ما ينتج منها الا دواعش
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اقسم بالله كأنه طالع من سجون الشبيحه السوريين المجوس. حسبنا الله ونعم والوكيل ..مجرمييين لو كان الجزاء انهم يعاقبون بنفس التعذيب والله كل واحد بيلتزم ادبه واخلاقه..
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الرجال ناقصين عقل
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الله يجعلهم بشلل رباعي الله يشل أطرافهم ماهم رجال لو رجال ما طلعو النقص الي فيهن ع هالطفل
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لانه طفل محد يقدر ياخذ حقه
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هذولا اعداء عليهم من الله ماييتحقون
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الله لا يوفق امه اذا تنازلت عن هالمجرمين الاخونجيه
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ناس قلوبهم قاسيه ماتعرف الرحمه والانسانيه وناس تستمتع بإيذاء مشاعر الاخرين وناس تستمتع بتجريح الاخرين وناس تسخر من الاخرين وناس تستخف بالاخرين وناس تستهين بمشاعر الاخرين وناس تستمتع بتعنيف الاخرين😔😞
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الله لا يوفقهم عسى يدينهم بالشلل الحسودين الحقودين المرضى النفسين لو يحولونهم شهار هالتصرفات ما تصدر من اشخاص ولا ناس اسوياء وع طفل اين كان هالمرضى التوافهه
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يستهال لعله يكون رجال في المستقبل لانه اكيد.........
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حسبي الله عليهم يبون يقهرون قلب امه ، هذولا اعداء مو اخوان الله لا يوفقهم ، ماكأنه ابن اختهم ، ولا كأنهم خواله من لحمه ودمه ، حسبي الله عليهم ، المفروض فيه قانون صارم ضد العنف يأدب هالاشكال الحاقده
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العداله سوف تأخذ مجراها وكل معتدي وظالم سوف ينال عقابه وجزاؤه. نعوذ بالله ان نجهل أو أن يجهل علينا
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حسبنا الله ونعم الوكيل ..
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