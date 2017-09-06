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مزقوا جسده بأسلاك الكهرباء..شاهد تفاصيل الإعتداء على طفل من قبل أخواله-صور

مزقوا جسده بأسلاك الكهرباء..شاهد تفاصيل الإعتداء على طفل من قبل أخواله-صور
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المرصد 120 7٬812 7 ساعات

صحيفة المرصد:قالت شرطة منطقة جازان إنها ألقت القبض على أخوال طفل (11 عاما)، قاموا بالاعتداء عليه بالأسلاك الكهربائية في غرفة مغلقة، وأحدثوا به إصابات بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر وصدر بحقه تقرير طبي يثبت الإصابات.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي: “أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة، عن وصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين للمستشفى، وخلال المعاينة، اتضح بأنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاما ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا”.

وأضاف المتحدث بحسب ما ذكر موقع “تواصل”: “بسماع أقوال الطفل ذكر أن خاله البالغ من العمر ٢٧ عاما أركبة في سيارته، وتوجه به لمنزله بنفس القرية وأدخله إحدى الغرف وحضر بقية أخواله، واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية، ومن ثم أخرجوه من المنزل دون أن يعرف سبب الاعتداء”.

وأضاف أن الكشف الطبي تضمن إصابته برضوض متعددة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر، وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء عشرة أيام مالم تحدث مضاعفات، وكشف أن حالة الحدث مستقرة الآن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

120 - الساهر
2017-09-06 15:25:45
لازم نسمع من الطرف الاخر عشان تبان الحقيقه
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119 - ابو انس المكي
2017-09-06 14:35:55
الجزاء من جنس العمل طبقوا هذه القاعدة وستختفي كل ظواهر الاعتداء الجسدي ( احضروا اخواله جميعهم وربطوهم جيد ثم اجلودهم بالاسلاك فردا فردا حت يشعروبالالم وصورووهم وانشرواصورهم لمن تسول له نفسه ان يعتدي
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118 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-06 14:31:08
خوالي يادلالي ♥️♥️ ياحلوهم الأخوال والخالات 💎💎💎 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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117 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-06 14:29:28
الخوال حنيّين في الغالب يمكن الولد تحرش ببناتهم الصغار الله أعلم . العمّات هم الشريرات في الغالب . لكن يمكن تكون هذه حالة شذّت عن القاعدة التي ذكرتها . الله أعلم
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116 - مواطن غيور
2017-09-06 14:28:54
والله ان اليهود ارحم منهم حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
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115 -
2017-09-06 14:24:17
حسبنا الله عليهم
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114 - سعود
2017-09-06 14:22:58
أفسم بالله لو أنا مكان الطفل ما عاد أسلم عليهم ولا أدخل بيووووتهم ( حتى يموووووت التالي منهم )
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113 - ابو العايل
2017-09-06 14:17:17
بعض المعلقين يقولون ان الطفل عامل شئ كبير طفل عمره ١١ سنه اعتقد مايعمل الذي يضعون فيه الناس لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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112 - مقيم بالسعودية
2017-09-06 14:17:09
106عيب عليك دا ابن بلدك لو غلط تنصحو بسلوب مقبول كلكم أبناء الشعب السعودي وكلكم حامين الدار في الحدود مش انا ولاغيري يعلمك تكتب ايه هذا في النهاية ابن بلدك سعودي رقم 2ماعندك غيره معلش يامصدي ههههه
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111 -
2017-09-06 14:07:06
كلكم طينه واحدة الاعراب اشد كفرآ ونفاق مانزلت الآية فيكم عبث
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110 - نجوم
2017-09-06 14:04:15
الطلاق والذي تباهي بحريتهاو كانت في متناول اليد وأكثر ضحايا هذه الحرية هم اطفال هذا الزواج والطفل بسن ١١يبدأ يدرك ويميز ويحاسب جد خال عم وشكل الولد جا على الجرح مصدر الدخل الثاني الخال مهدد بالزوال
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109 - ابو انس المكي
2017-09-06 13:54:18
الجزاء من جنس العمل طبقوا هذه القاعدة وستختفي كل ظواهر الاعتداء الجسدي ( احضروا اخواله جميعهم وربطوهم جيد ثم اجلودهم بالاسلاك فردا فردا حت يشعروبالالم وصورووهم وانشرواصورهم لمن تسول له نفسه ان يعتدي
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108 - عندما
2017-09-06 13:40:44
كان الوافد يعنف طفله في السوق كل من شب النار ويوم طلع مجموعة تعذب طفل طلع من يبرر فعلتهم الخبيثة. العنف الاسري وغيره لا جنسية له فإنبذوه👊
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107 - ⛔️
2017-09-06 13:33:00
مافيه دخان من غير نار ...... والله أعلم
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106 - حق
2017-09-06 13:26:31
الي مايعرف الجيزاني يرجع للمصري كلهم طينه وحده في الف طريقة وطريقه لتربيت الابناء
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105 - أم فهد
2017-09-06 13:24:43
العيال في هذاالسن يرتكبون أخطاء فادحة وهذا الولد لم يضرب عبث وكان الاجدربأمه التأكد من ولدها ماذا فعل وجعل أخواله يهيجون عليه بهذا الشكل قبل يروح الشرطة لانه الشرطة بتكشف المستخبي الله يهدي شبابنا
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104 - ظل الرياض
2017-09-06 13:16:05
وش اللي صاير في الناس.وشفيهم متسلطين على الأطفال المساكين اللي مالحم لاحول ولاقوة.وش اللي صاير.خصوصا ان حنا مسصلمين وفي بلد الإسلام مهبط الوحي والرسالة.وش صاير.ياناس اتبعوا دينكم وتعابيمه وخوفو الله
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103 - أم فهد
2017-09-06 13:15:35
تعليق 86 حُرمت الخير عندما تحمل في قلبك على اعز الناس وبالكاد تترحم عليه أنت الخسران ولا فيه أب اوام يضربون ولدهم اوبنتهم الا لخطأ ارتكبوه وهذه تربية اجل من يربيك الجيران لن تجد الخير وانت حاقد عليه
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102 - .[ سعودي ].
2017-09-06 13:11:27
بعض المعلقين يعممون وينفثون حقدهم على المجتمع السعودي كاملاً .***
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101 - Saad
2017-09-06 13:04:28
معروفة ما يضرب أحد الا لسببين معروفين
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100 - محمد
2017-09-06 12:58:13
اعوذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل جنون وتخلف
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99 - مصوت بالعشا
2017-09-06 12:57:00
لا حول ولا قوة الا بالله ياخال القشر ابك منت برجال مهما فعل هذا الطفل ليس من حقك تعمل كذا ولكن انت فاشل تحتاج جلد على خشمك.
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98 - هؤلاء همج
2017-09-06 12:47:55
مهما كان السبب لايحق لهم الاعتداء عليه ..؟؟
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97 - محمد الجعيد
2017-09-06 12:46:06
الاقارب عقارب . اكيد فيه مشكله بينهم
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96 - يابو نواف
2017-09-06 12:45:28
وش رايك نجيب لك العم معيض يعطيك الساخنة وبعدين يحتضنك و يلمك لانه يحبك
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95 - اقول يافهد
2017-09-06 12:44:17
تعال اهبدك وبعدين اصفح عني 🤗
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94 - جهلاء
2017-09-06 12:43:27
وفعل غوغائي ينموا عن قلة عقل!
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93 - مافي فرق
2017-09-06 12:42:31
بين الوافد الذي عنف ابنه وبين من ضربوا الطبيب في الاحساء وبين مافعله هؤلاء كله تعنيف وان تعددت الاسباب فلا فرق بينها
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( عدد التعليقات 620 )
92 - فهد
2017-09-06 12:25:01
ت86 تذكر ما فعلوه اخوة يوسف به ومع ذلك صفح عنهم وضمهم اليه. وتذكر ان الله يحب المصفحين.
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( عدد التعليقات 2,140 )
91 - ابونواف...
2017-09-06 12:20:31
الطفل مسوي طعة والخوال غالباً فيهم عاطفة ومحبة لابناء أختهم ولَم يضربو هذا الطفل عبث
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90 - الى 71
2017-09-06 12:18:59
أزعجتنا بتكرار الكلام لو أبوهم ضابط ماشفتهم ****
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89 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-06 12:18:49
خواله يفتقدون الرجوله حسبي عليهم من خوال كلكم عليه ولا فيهم واحد فزعله
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88 - هذه المنطقة
2017-09-06 12:15:29
تعليق مخالف
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87 -
2017-09-06 12:13:19
طالما الولد قال ما اعرف ليش ضربوني معناتها انه مسووي شي كبير ***
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86 -
2017-09-06 12:12:35
للأسف ياما انضربنا بنفس الطريقه من اعز الناس واحنا صغار من 50/55سته لأتفه الأسباب والا الأن مسبب لي جرح كبير في قلبي ومشاعري على اعز الناس ونادر أقدر اترحم عليه
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85 - بوصفاء
2017-09-06 12:12:19
ذكرونا بالشبيحة السوريين الظاهر انهم اخذوا دورة عندهم سبحان من نزع الرحمة من قلوبهم 11عام لم تشفع له والله لو الامر لي لاجلدهم مثل ماجلدوه ولاشوه جلودهم احرفها الله بالنار هؤلاء الفجره
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84 - اقول بس
2017-09-06 12:09:49
امحق خوال
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83 - وباقي الاخرين
2017-09-06 12:06:19
"شرطة الشرقية" تعلن القبض على معنف "طفل المول".. وإحالته لـ"النيابة العامة"
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82 - هرقل
2017-09-06 11:58:12
وين ابوه عنهم .. قسم ماغير اخذ حقي ابني بايدي بنفس الطريقه..اقسم بالله الي يضرب مراه والا صبي هذا هامل مهو رجال ***.. لعن الله ابو شواربكم ياهمل
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81 - المعلم
2017-09-06 11:57:43
هذا تعذيب وقلوب لاترحم وسوف ينالون عقابهم
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80 - أبو العز الدمشقي
2017-09-06 11:55:07
مجرمين ولك ياابوسعود
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79 - Kk
2017-09-06 11:51:12
الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان هي خصم اخوال هذا الطفل المعنف ويفترض أن يحاكم كل من اعتدى عليه
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78 -
2017-09-06 11:50:08
ادخل لقانا واسمع الكلام الماسخ
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77 -
2017-09-06 11:39:01
الهمجي طول عمره همجي فشلونا الله يفشلهم اجلدوهم قتلتم كل شي جميل في هذا الطفل ياهمج
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76 - العبيدي
2017-09-06 11:21:30
إلى 72 ماأقول إلا (الله يهديك)هذي حكمة الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف.عرف بنفسك أفضل .
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75 - زائره
2017-09-06 11:21:14
اييييييييه هذا التصرف يدل على نقص عقل ودين وإلا لا ..بس ولا كلمه انت واياه
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74 - خليف
2017-09-06 11:15:46
العم غم والخال نكال
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73 - اليامي
2017-09-06 11:08:41
لابد من الحزم مع هولاء الحثاله البهائم قد يكون تاثير المخدرات
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72 - الى 66 العبيدي
2017-09-06 10:58:46
غريبه ما نسبت نفسك لعاشر جد وأنتسبت لعرقك الأصلي ؟! على العموم كلنا مسلمين حتى لو أنت من عبيدة صنعاء وتنكرت لأخوانك المساكين عاظي لأن ***طبع والطبع يغلب التطبع .
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71 -
2017-09-06 10:41:25
اباؤهم ضباااط برتب عسكرية عااليه جدااً رااح يطلعووون بقوووة النجماااات والضباااااط فوووق النظاااام استريحوااا واريحواااا غيررركم
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70 - مقيم بالسعودية
2017-09-06 10:40:19
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اعود بالله من الشيطان الرجيم عمل وحشي بحق الطفل بكره يكبر يكره الخوال اول شي والمجتمع اكيد خلو عندو خرفان ومتعود بضرب بسوط
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69 - خطير
2017-09-06 10:39:49
قلم الحقيقه انت ماعندك الا قطع روس حتى لو***واحد لازم ينقطع راسه؟؟؟ اخاف لو طاوعوك ينقرضون اهل السنه والحمد لله انك لست مسؤل في هذا البلد. هب هباك الله
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68 - بمرتبة مستشار
2017-09-06 10:32:16
الناس الي تحلل الخبر وتفتي من راسها اقولهم اكيد الولد مسوي شي يستاهل التأديب وبعدين الولد انضرب ما انقتل والي يقول **** ترى اهل جيزان رجال وادب وحشمه أهل جود وكرم وتشهد لهم الميادين
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( عدد التعليقات 1 )
67 - قلم الحقيقه
2017-09-06 10:29:34
مثل هذه الاعتداء آت مشابهة لمحاولة القتل العمد وعليه يجب توجيه التهم لهم على هذا النحو وتقطع رؤوس اخواله المجرمين الارهابيين.
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66 - العبيدي
2017-09-06 10:29:11
نسأل الله العفو والعافية. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم.
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65 - المتيم
2017-09-06 10:24:57
هؤلاء ودك انهم يعذبون مثله ولا مايشفي الغليل
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64 - ام لوي
2017-09-06 10:22:53
انتبهو لعيالكم بعض الخوال نقص غالبن مايعنفون بظرب في مناطق حساسه والام تكتم عن ابيه لكي ماتخسر زيارتها لهم من تسلط على مسلم يبلاه ربه من يسلط عليه .....ٙ
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63 - 《♧♧◇◇◇♧♧◇◇◇♧♧》
2017-09-06 10:20:02
الخوال هم السند بعد الله وابن اختهم ومن لحمهم ودمهم يفعلون به هاكذا لابارك الله فيكم ياعديمين المروه
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62 -
2017-09-06 10:15:48
ايه معقول ممكن بسبب مشاكل زي تهاوش مع زوج أخته ذبح بنته عمره 12 رميا بمسدس أجل وش ذنب البنت فيه عقول قلوب سوداء فعلا صرنا مسلمين بدون أخلاق ولا رحمه ماادري وش جانا وش فيه رحمه قلة معاصي كثرة عقوق قتل
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61 - طز
2017-09-06 10:15:19
وش جانا منهم مانسمع عنهم الا بالمشاكل
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60 -
2017-09-06 10:12:39
المخدرات وعمايلها
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59 -
2017-09-06 10:10:44
تعليق مخالف
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58 - عبدالله الناصر /حائل
2017-09-06 10:10:02
تعليقات عقيمه وبليده وهي تقول كذا او كذا هذا 11 سنه طفل
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57 - مايصير بدون سبب
2017-09-06 10:09:06
العذر ينفع عند بعض الخطايا.... وبعض الخطايا فوق كل المعاذير.
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56 -
2017-09-06 10:08:30
طيب وين ابوه وامه؟
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55 - ابو شاكوش
2017-09-06 10:06:08
بعض الردود تنم عن شخصية صاحبها بعضهم جاهل والآخر حاقد وغيره منافق وهناك المتسرع وهناك من يستعيذ بالله من السابقين كلهم
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54 - بحر1
2017-09-06 10:03:40
هاذي اسمه تربيه معقوال أن اخوالك بيضربوك كذ بدون سبب
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53 - فريدة شوقي
2017-09-06 10:02:17
اعوذ بالله من بعض الناس لا رحمة ولا مخافة من رب العالمين كيف تسطي قلوبهم على تعذيب طفل مهما حصل منه هذا ليس عقاب هذا تعذيب ولازم ياخذون جزاهم الدعوى ماهي سايبه /// لا يكون ينتقمون من ابوه او أمه في شي
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52 - يالبدراني
2017-09-06 09:59:52
مهما كان ماتصل الى هالضرب المبرح يكاد ان ينهي حياته. جهلاء ويجب محاسبتهم
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51 - ...
2017-09-06 09:56:26
تعليق مخالف
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50 - ...
2017-09-06 09:53:30
يمكن مسوي شي كذا ولاكذاا ...
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49 - البدراني
2017-09-06 09:52:23
يا خوان لا تضنون بأخواله ممكن الطفل هذا عمل شيء غلط وغلط كايد معتقد يضربوه وهو ما أخطاء فلحكومة بأخذ حقه وحق إخوانه
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48 - مهما كان السبب
2017-09-06 09:51:06
يجب محاسبتهم لان هالتصرف غوغائي خطر على المجتمع👊
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47 - المنفلوطي
2017-09-06 09:46:07
في عالم خير امه اخرجت للناس لا الطفل ولا المراة ولا الرجل ولا العجائز محترمين والدليل هذه الصور وهذه المشاهد المتكررة كل يوم بل كل ساعة ثقفة الحقد والكراهية وصلت كل دار وكل زنقة زنقة
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46 - زائر
2017-09-06 09:40:25
طول المفروض قصصاص خطفو الولد وعنفوه قطاع طرق مجرمين
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45 - ت 35 - زائر
2017-09-06 09:39:03
اضرب وضرب بس مو تعذب وتجحف .
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44 - زائر
2017-09-06 09:38:38
تعليق مخالف
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43 - زائر
2017-09-06 09:37:25
عديمين الشرف
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42 - ↩ابو شدا↪
2017-09-06 09:37:18
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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41 - loving liberal
2017-09-06 09:37:15
هذولاءمجرمين اوختوش والختش اذا يقدرعليك مايرحمك والله بعض الانساب انه عاروض مدمرللحياة وكان في اسابق اناس عندهم كرامه ويخشون على سامعتهم اما الوقت الحالي كل شي تغيروالسفه فيه والمخدرات دمرة الاسر
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40 - زائر
2017-09-06 09:37:11
باختصار اشباه رجال ما يظهورون امراضهم النفسيه الا ع الاطفال والنسوان النفوس الملئيه بالعلل اشباه الرجال الذكور ناقصين المرجله والشرف والاحترام
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39 - الى فهد
2017-09-06 09:36:37
جعل من يرخك علشان تصير من بني ادم بالمستقبل👊
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38 - نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله
2017-09-06 09:36:23
ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله ونستغقرالله
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37 - زائر
2017-09-06 09:35:47
تخلخلت عظامهم ان شاء الله هذول اعداء ماه م بشر انجس وتقذر البشريه سفله
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36 - زائر
2017-09-06 09:34:12
ماهي افعال مسلمين
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35 - زائر
2017-09-06 09:33:53
عشان يحاسبونه ع تصرفاته طفل اذا المراهق يحتاج مداره كيغ هالطفل الله يشل أطرافهم الخونه اليهود طول الدواعش
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34 - طيب
2017-09-06 09:32:49
الحين نشوف وش بتسوي وزارة العمل عن هالعنف اللي توعدت معنف سوق الراشد بالخبر
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33 - زائر
2017-09-06 09:32:48
هؤلاء ناس مرضى نفسين من داخلهم ملووث نجس احقاد وضغائن وامراض نفسيه اظههروها ع هالطفل ما بلغ حتى
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32 - ررر
2017-09-06 09:32:40
والله اغلب الاطفال ماعندهم تربية ولا احترام خاصة القريب ويستاهل الضرب واكثر لكي يتربى لانه تربية شوارع .
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31 -
2017-09-06 09:31:57
فهد لاتطغى بكلامك تقوى فتذكر ضعفك قلة حيلتك أن جاءك غضب الله فانزله عليك تتكلم بما لاتعلم اذا انت مو قايل خير لاتحب أهل الخير اسكت احسلك أسلم لك انا أم طفل ادعي الله أن يبتليك في نفسك استغفرالله
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30 - زائر
2017-09-06 09:31:55
وش بيسوس لهم الطفل ي ****يبون مصلحته كلهم عليهم بسواطيرهم الدواعش ذول
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29 - زائر
2017-09-06 09:31:00
ي عساهم بمرض ماله لا طب ولا دواء الله يشغلهم بانفسهم الله يمكر بهم المنافقين الاخونجيه الدواعش ذول
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28 - زائر
2017-09-06 09:29:52
ماه م رجال الله يشل اطرافهم ان شاء الله
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27 - زائر
2017-09-06 09:29:27
اللهم كلن من اظهر قوته ع هالطفل فارنا قدرتك فيه اللهم انزل عليه غضبك وعقابك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
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26 - رفيق الدرب
2017-09-06 09:29:20
الله لا يوفقهم اوسخ خوال
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25 - ميمي
2017-09-06 09:28:45
اخواله اكيد انه مسوي شي . يبغون مصلحته . الخال والعم من حقهم يربو ولدهم
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24 - الهاشمي
2017-09-06 09:24:50
هذولا سفاحين ومجرمين اعوذ بالله اللهم اخذ بحق الطفل فإنهم لا يعجزونك
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23 - 707
2017-09-06 09:24:40
انتبهوا على أطفالكم من الأخوال وأبناء الأخوال فهم يعتبرونه غريب
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22 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-06 09:24:20
لهم خلاف معا أبوه وحباين ينتقمو شدو حيلهم على الطفل هولاء جبناء ولا هم برجال مهما كان خطاء الطفل ماينضرب بهذه الطريقة
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21 - رعد الجنوب
2017-09-06 09:22:57
للأسف هؤلاء مجرمين وطبقوا المثل على طريقتهم الخال جاااالد
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20 - طحطوح
2017-09-06 09:20:27
مهما صدر منه لا يستوجب منهم هذا العمل المشين الذي يؤثر على صحته ونفسيته وبإذن الله العدل سيأخذ مجراه وسينال من طالت يده على الشاب الضعيف.
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19 - 2002
2017-09-06 09:17:21
قالت شرطة منطقة جازان إنها ألقت القبض على أخوال طفل (11 عاما) .... يعني طفل العمر 11 عام فقط لاغير ((كيف يستاهل))
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18 -
2017-09-06 09:17:03
أخوال يقول المثل الخال خلي لماذايضربونه هكذا مسكين ضعيف حدث لماذاهذاالتعذيب طفل اومراهق يحتاج الي عنايه لأنه تفكيره عقدحاله وسنه لماذالايوجدفي أخواله رجل رشيديمنع ويحل لماذايعذب الإنسان فهوإنسان وادمي
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17 -
2017-09-06 09:15:41
وين امه وابوه عنه مسكين يمكن يكون يتيم ياويل قلبي خواله مجرمين الله ينتقم منهم
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-06 09:15:40
أيش نوع الفساد المرتكب..
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15 - أبو الدحم
2017-09-06 09:15:18
هل هؤلاء بشر؟ حسبي الله عليهم. الله ينتقم منهم عاجلاً غير آجل. المهم في الموضوع أن نسمع عن الحكم العادل بحقهم...
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14 - زائر
2017-09-06 09:14:58
ماه م رجال يخسون
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13 - زائر
2017-09-06 09:14:41
يحتاجون الطب النفسي يعالج المزبله والعلل الي بداخلهم مرضى نفسين التربيه الاخونجيه ما ينتج منها الا دواعش
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12 -
2017-09-06 09:14:11
اقسم بالله كأنه طالع من سجون الشبيحه السوريين المجوس. حسبنا الله ونعم والوكيل ..مجرمييين لو كان الجزاء انهم يعاقبون بنفس التعذيب والله كل واحد بيلتزم ادبه واخلاقه..
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11 - زائره
2017-09-06 09:13:39
الرجال ناقصين عقل
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10 - زائر
2017-09-06 09:13:22
الله يجعلهم بشلل رباعي الله يشل أطرافهم ماهم رجال لو رجال ما طلعو النقص الي فيهن ع هالطفل
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9 - زائر
2017-09-06 09:12:31
لانه طفل محد يقدر ياخذ حقه
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8 - نيدو
2017-09-06 09:12:14
هذولا اعداء عليهم من الله ماييتحقون
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7 - زائر
2017-09-06 09:12:05
الله لا يوفق امه اذا تنازلت عن هالمجرمين الاخونجيه
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6 -
2017-09-06 09:11:57
ناس قلوبهم قاسيه ماتعرف الرحمه والانسانيه وناس تستمتع بإيذاء مشاعر الاخرين وناس تستمتع بتجريح الاخرين وناس تسخر من الاخرين وناس تستخف بالاخرين وناس تستهين بمشاعر الاخرين وناس تستمتع بتعنيف الاخرين😔😞
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5 - زائر
2017-09-06 09:11:29
الله لا يوفقهم عسى يدينهم بالشلل الحسودين الحقودين المرضى النفسين لو يحولونهم شهار هالتصرفات ما تصدر من اشخاص ولا ناس اسوياء وع طفل اين كان هالمرضى التوافهه
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4 - فهد12
2017-09-06 09:10:59
يستهال لعله يكون رجال في المستقبل لانه اكيد.........
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3 - ........................
2017-09-06 09:07:06
حسبي الله عليهم يبون يقهرون قلب امه ، هذولا اعداء مو اخوان الله لا يوفقهم ، ماكأنه ابن اختهم ، ولا كأنهم خواله من لحمه ودمه ، حسبي الله عليهم ، المفروض فيه قانون صارم ضد العنف يأدب هالاشكال الحاقده
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2 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-06 09:06:46
العداله سوف تأخذ مجراها وكل معتدي وظالم سوف ينال عقابه وجزاؤه. نعوذ بالله ان نجهل أو أن يجهل علينا
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1 - بدر البدر
2017-09-06 09:05:37
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
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آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴

قلم الخنبقه ينكت مسكين ومفلس كل الناس في نضره أخونج الله يشفيك ....
بواسطة : جحا99

الله يهديه هالهكر مافي إلا حساب عبدالعزيز بن فهد يهكره...
بواسطة : حقاااني...

27 - 2017-09-06 15:03:27 والله ياحقاااني ماشفت أطيب منك يالطيب/ تسسسلم هذا من حس...
بواسطة :

😭😭😭😭😭😭😫 اني اعتصر من القهر...



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