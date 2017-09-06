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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرباض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
37 - حقاااني...2017-09-06 15:30:45
27 - 2017-09-06 15:03:27 والله ياحقاااني ماشفت أطيب منك يالطيب/ تسسسلم هذا من حسن ذاتك واشكرك على تقديرك الله يسعد قلبككك..الاعضاااء فيهم خير وبركة وأجووااد حفظك الله ورعاااك 🌹🌹
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36 - حقاااني...2017-09-06 15:27:44
مساااء الفل يا هلااا ببنتي الغااالية ريمااا منوورة ربي يسعدك ويحفظك
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35 -2017-09-06 15:26:37
📚 الناس في حياتك : يا نعمة و حظ .. يا قرصة و درس
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34 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 15:24:50
لاتتعجب من عصفور يهرب وانت تقترب منه لتطعمه لأنه يؤمن بأن الحرية أغلى من الطعام 🕊🐣🐤🐤🐦🕊
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33 -2017-09-06 15:22:34
الاهتمام : دون طلب يكون اروع 🌷الحب : دون خداع يكون اروع💝 الصداقة : دون مصااالح تكون اعظم😍
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32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 15:17:18
قال ابن القيم رحمه الله📨إذا عطش قلبك فلا تسقه الا بالقرآن وإذا استوحش فلاتؤنسه إلا بذكر الرحمان📩/يمكن معنى عطش اي احتاج لحب
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31 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 15:12:30
من تدبر القرآن📖 يصبح قلبه رقيق "/ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها/
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30 - 😂2017-09-06 15:10:23
المنتصر بالله صاير عاقل بعد الحج الله يديم عليه وعلى كل من حج
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29 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 15:07:48
الشخص اللي بس يبرر افعال شخص معين اما لهوى او لمصلحة 🌿
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28 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 15:05:21
لاعقل يحكم حين تثور نبضات القلب 😆🤔
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27 -2017-09-06 15:03:27
والله ياحقاااني ماشفت أطيب منك يالطيب
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26 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-06 15:00:12
مساء الخير🏵
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25 - حقاااني...2017-09-06 14:44:51
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الانوار اخوي الشيباني ياهلا وغلا حج مبرور وسعي مشكور وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة..وشلوونك عقب الحج عسى ما تعبت..والله مادري عنك لا تصير تطارد الضبان هناك ههههه
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( عدد التعليقات 8,808 )24 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷
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23 - حقاااني...2017-09-06 14:25:03
المتديّن أو صاحب الخلق الذي يخاف الله في نفسه وفي بنات الناس ليس فآقدآ للشهوآت ، والكريم ليس كااارها للمآل ، حتى المتفوق ربما ليس محبآ للدرآسة ولكنهم أقويآء في موآجهة ( أهوااااااء أنفسهم )
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22 - حقاااني...2017-09-06 14:19:57
سئل أحد الحكماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: ﻷنني باﻹحسان..أجعل حياته أفضل، ويومي أجمل، ومبادئي أقوى، وروحي أنقى ونفسي أصفى! من أجـــــــمـــل ماقـــــرٲت 🌹🌹
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21 - حقاااني...2017-09-06 14:18:12
تمسكوا بأحبتكم جيداً ، وعبروا لهم عن حبكم ، واغفروا زﻻتهم ، فقد ترحلون أو يرحلون يوماً وفي القَلب لهم حديث و شوق . .♡ الرحيل ﻻ يستأذن أبداً
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20 - حقاااني...2017-09-06 14:17:06
ما أجمل الكلمة ( الطيبة ) ؛ تبعث في داخلك الرضى ، وتجلب لك ( حب ) اﻵخرين ، وفوق ذلك هي – مع النية الطيبة – صدقة .. لكنها قبل ذلك توفيق
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19 - حقاااني...2017-09-06 14:16:01
مات شاب فقام أصحابه ببناء مسجد له، وماتت فتاة فحفرن صديقاتها لها بئرا، إنها ثمرة الصحبه الصالحه، اللهم أرزقني من اصحابي من يذكرني بعد موتي
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18 - حقاااني...2017-09-06 14:14:27
سواء كنت ناجح أم فاشل فالبعض سيتتحدثون عنك بالسوء لذلك ﻻ تبالي وكما قال أحد الحكماء:الناس لم يجدوا عيب في الذهب فقالوا بريقه يتعب العيون.
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17 - حقاااني...2017-09-06 14:12:54
يقول :قلت مازحاً لصديق: إني نمت لمدة 22 ساعة متواصلة ، فقال: بدون أكل؟،، وقلت لصديق آخر نفس الكلام فأجابني: بدون صلاة؟،، ردة فعل تشرح حياة كل منهما
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16 - حقاااني...2017-09-06 14:11:09
يقول آحد الصالِحين ː علم ولدك القرآن .. والقرآن سيعلمه كل شيءَ..
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15 - حقاااني...2017-09-06 14:11:08
يقول آحد الصالِحين ː علم ولدك القرآن .. والقرآن سيعلمه كل شيءَ..!
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14 - حقاااني...2017-09-06 14:05:00
سئل حكيم ذات مرة : ماهو أجمل شيء قد رأيته ..؟ فقال لم ارى أجمل من شخص رأى جميع عيوبي ومازال يحبني.
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13 - حقاااني...2017-09-06 13:50:36
الملح والقبلة الله يسترررر وش حكاااية العقااارب 🤔😅😅😅
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12 - عبدالله الحارثي2017-09-06 13:44:25
سبحان الله. والحمد لله ولااله الا الله
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11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-06 13:28:13
🦂🦂🦂
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10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-06 13:17:20
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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9 - حقاااني...2017-09-06 13:03:08
الاخت هيفاااء والاخت فاتن طمنونااا عن صحتكم وشكرا لكما
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8 - حقاااني...2017-09-06 13:02:21
الأخت هيفاااء وفاتن أسعد الله أوقاااتكما كيف الصداااع معكم بشرونا عن صحتكم عسى الوجع زال بإذن الله ..مادري شفتن اللي كتبت لكن بكاريكاتير قبل أمس نصائح لمن يعاني من الصداااع ..تمنياتي لكما بالشفاء
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7 - حقاااني...2017-09-06 12:56:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخيرات جميعا..الأخت الغااالية الأستاااذة المزن كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وين الناس عسى ما شر افتقدنا حضووورك وتعليقاتك الرائعة
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6 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-06 12:49:03
خواتي قواطي النيفيا الفارغة🎭إخواني الطواقي البالية🎭اهنيكم بتأهل الأخضر للمره الخامسة🎭وعقبال فريقنا الأذرق 《المحلي》🎭قريبا سترون الجديد من التهريج لا تستعجلون رزقكم🎭اخوكم/المهرج الطاقية رشيد🤚🤡.
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5 - فارس2017-09-06 12:20:57
وين المهرج ابو حمممووووددد يهرج لنا عن التأهل البارح ..
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4 -2017-09-06 11:12:07
ولد الشيوخ >>>> الحياة حلوه
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( عدد التعليقات 15,063 )3 - ابويوسف
🦂
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2 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-09-06 10:32:29
قال رسول الله صل الله عليه وسلم { لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال }
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1 - قال تعالى:مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ2017-09-06 10:29:17
قال تعالى:مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ..لكل من يتحاور ويناقش ويجادل.. تذكر هذه الاية الكريمة ولندرك جميعا مانقول قبل فوات الاوان..احفظ يدك ولسانك عن السب والشتم وبذاءة اللسان.
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آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴
قلم الخنبقه ينكت مسكين ومفلس كل الناس في نضره أخونج الله يشفيك ....
بواسطة : جحا99
الله يهديه هالهكر مافي إلا حساب عبدالعزيز بن فهد يهكره...
بواسطة :
😭😭😭😭😭😭😫 اني اعتصر من القهر...
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