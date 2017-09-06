الإطاحة بمعنف “طفل المول”.. و”شرطة الشرقية”تكشف تفاصيل جديدة عنه!-فيديو

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صحيفة المرصد: قبضت شرطة المنطقة الشرقية، على شخص عنّف طفله بأحد المجمعات التجارية، وتم تداول فيديو للواقعة بشكل واسع قبل أيام قليلة.

‏و أكّد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله أخيراً بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بتعنيف ابنه بأحد المجمعات التجارية، وبعد توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية، بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه، فإنه – وبفضلٍ من الله وتوفيقه – تمكّن المختصّون بشرطة محافظة الخُبر من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو والتوصّل إليه؛ حيث تبيّن أنه مقيمٌ عربي في العقد الرابع من العمر.

وأوضح الرقيطي أنه تمّ إيقافه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.

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