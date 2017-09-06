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الإطاحة بمعنف “طفل المول”.. و”شرطة الشرقية”تكشف تفاصيل جديدة عنه!-فيديو

الإطاحة بمعنف “طفل المول”.. و”شرطة الشرقية”تكشف تفاصيل جديدة عنه!-فيديو
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المرصد 154 9٬022 5 ساعات

صحيفة المرصد: قبضت شرطة المنطقة الشرقية، على شخص عنّف طفله بأحد المجمعات التجارية، وتم تداول فيديو للواقعة بشكل واسع قبل أيام قليلة.

‏و أكّد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله أخيراً بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بتعنيف ابنه بأحد المجمعات التجارية، وبعد توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية، بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه، فإنه – وبفضلٍ من الله وتوفيقه – تمكّن المختصّون بشرطة محافظة الخُبر من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو والتوصّل إليه؛ حيث تبيّن أنه مقيمٌ عربي في العقد الرابع من العمر.

وأوضح الرقيطي أنه تمّ إيقافه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

154 - وما أكثرهم !!!!
2017-09-06 14:41:29
الأمانة تتطلب من الازواج عندما تظهر على احدهما أساليب عنف على الأطفال ويبدأ احدهما بتفريغ تلك الشحنات على اطفاله عندها يبدأ العد التنازلي لتسارع هذا العنف الى الشريك الحل : سرعة تبليـغ الأقربين
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153 -
2017-09-06 14:29:18
متى ينظف البلد من هؤلاء المرتزقه والمرضى النفسيين وقطاع الطرق كفى كفى بلغ السيل الزوبا
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152 - الذي يقول نضرب بالمدارس وهذا إبنه
2017-09-06 14:26:52
أقول له كل مقام له مقال وﻻ يبرر الضرب المبرح .. فكيف هذا نعوذ باله يشحل طفل .وبكل نفس صدقة .
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151 - مستغرب !!!
2017-09-06 14:23:53
قلم الحقيقه شكل الاخونجي ****
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150 - نبا ونبا هم نبا ونبا وااااه نبا
2017-09-06 14:22:24
تطبيق ما عرف وختراع أي طريقة جديدة ( ****)
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( عدد التعليقات 1 )
149 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:21:44
الأخونجية قامو يتحسبون على المواطنه بعد أن كانت السبب في كشفهم وفضحهم وفضح عقولهم الرجعية المتخلفة هههههههههه
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148 -
2017-09-06 14:20:18
وش دخلكم فيه ولده وهو حر كناننظرب في المدارس ومحد قال شي
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147 - صديق عمري
2017-09-06 14:15:15
ناس محرومة من الضنا. و ناس ما تحمد الله على نعمة الضنا.
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146 - هاشم
2017-09-06 14:09:49
حسبي الله عليك يامواطنه وعليك من الله ماتستحقين اذا انت قلم الحقيقه وزادك الله من عذابه اضعاف اضعاف كلنا تعاطفنا معك
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145 - عادل
2017-09-06 14:08:50
مسكين قلم الخنبقة ادعوا له بالشفاء . اسال الله العظيم ان يشافيه وان لايبلاء المسلمين بما بلاءه
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144 - سعود
2017-09-06 14:07:19
تعليق130 مو لي للتوضيح فقط هو يكتب بالمعرف اللي يناسبه اما معرف سعود المعروف هو انا
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143 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:05:00
مؤكدآ سيكون صباحآ أسودعلى هذه العروس وتمنت لحظتها أن الله لم يخلقها في الحياة لتشاهد وتسمع طلقات رصاص هذا المتخلف عليها في صباح يوم فرح عمرها وهي حية ترزق.هذا واقع فكر مثل هؤلا صاحب الصلاحية المنتهية
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142 - فهد سليمان
2017-09-06 14:03:58
خنبوق مسخره
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141 - حمد الرويلي
2017-09-06 14:01:58
122عز الله صدقت وكنت شاك من اول ان موبسعودي حسبي الله عليه
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140 - داكن
2017-09-06 13:59:57
خنبوق ماتكلم عن الاجنبي العرق دساس
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139 - فهد12
2017-09-06 13:57:35
ياانك انجلدت ياخنبوق والعيد توه ماخلص 😂😂
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138 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:56:21
لو أن عروسآ سعودية مع صباحها الجميل قال لها عريسها المتخلف الذي رماها حظها العاثر عليه وهو زواج بطريقة حظك نصيبك أن لك صلاحية عندي حتى عمر الـــ 50 عامآ بعدها أنتي منتهية الصلاحية ماذا سيكون ردها؟.
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137 - قلم الكذب معرف يستخدمه*****
2017-09-06 13:53:57
يهرف بما لا يعرف
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136 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:52:01
من هنا ذكر ماذكره من أن لها صلاحية وتنتهي كان يقصد بذلك أنها وصلت لسن الـ 50 من العمر ولن تعد بقرته تستطيع الحمل والانجاب وعليه لابد من أخرى لتحل مكانها.هذا هو تفكير هؤلاء المتخلفين السرطاني عن المرأة
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135 - الكوافيره
2017-09-06 13:47:47
عليكم بمشاهدة افلامه***😂
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134 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:47:22
فالأخونجي عدو الحياة وحواء والبشر والحجر لم يتكلم بما ذكره من فراغ حول أن النساء لهم صلاحية وتنتهي هو وصف ماعنده من بقر المراعي الذين تحت تربيته ووصايته عمره ماشاف للمرأة قدرآ واحترامآ فقط حملآ وولادة
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133 - الكوافيره
2017-09-06 13:42:54
بعد ان فقد نفسه وعلم انه مكروه من الجميع اصبح يحدث نفسه كما تشاهدون الآن
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( عدد التعليقات 1 )
132 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:42:19
فالأخونجي المتخلف الرجعي عندما ذكر أن النساء لهم صلاحية وتنتهي هو لم يجافي الحقيقة لأنه أسقط كلامه على نسائه المحيطين به وعلى كل من حمل فكره من أتباعه وطلابه.لأن من لديه ليس بنساء بل بقر مراعي للرعي .
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131 - جاسر
2017-09-06 13:41:28
انهيار نفسي! قلم الحقيقه على كثر التعليق ويرد على نفسه في بعض الأحيان ويدخل على أكثر من معرف فهذي الحقيقه أتضح لنا أنها ****
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130 - سعود
2017-09-06 13:39:05
حسبي الله علييييك ونعم الوكيل (الله ياخذ عمرك، ويشل أركانك، ويكسر إيديك، الله يبلاك بمرض يشل عافيتك) تطلع حرة الناس في ضعيف الله المسكين!!!
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129 - رد على تعليق قلم الحقيقه الذي يحاول القرب من مسجل خطر
2017-09-06 13:36:43
وتنسى أن تقول:"لن أجعل هذا الحزن يحدث مرة أخرى"، ويبقى السؤال الأهم: هل المرأة تخطط جدياً لما بعد الانفصال أم أنها تقتل نفسها بالتفكير في الماضي؟، وهل كان يتوقع الأهل انفصال ابنتهم؟، وما دورهم الفعلي
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128 - ⛔️
2017-09-06 13:36:31
ياجماعة الخير >> قلم هي النفسيه أم سارة سابقاً
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127 - رد على تعليق قلم الحقيقه الذي يحاول القرب من مسجل خطر
2017-09-06 13:35:39
من حولها وتعديل وجهته قبل فوات الأوان، وعندما تصل المرأة إلى مرحلة الانفصال النهائي (بلا رجعة) تجدها تزعج نفسها بسؤال: ماذا عليّ أن أفعل الآن؟،
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( عدد التعليقات 1 )
126 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:35:29
ت 115 \\\\ هؤلاء الذين ذكرتهم نسائهم مثل الدمى والمجسمات الجامدة التي لاحياة فيها ولا روح يتم جلبهم واستخدامهم للجماع والحمل والولادة لاأقل ولاأكثر.لذلك صلاحيتهم تنتهي عندهم بعد 7 مواليد ينجبونهم.
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125 - رد على تعليق قلم الحقيقه الذي يحاول القرب من مسجل خطر
2017-09-06 13:34:27
لا يعطيها دوماً دفعة قوية نحو النجاح في الحياة، إذ قد تنسى أن تعطي نفسها فرصة أخرى للمحاولة، كما تنسى أن تمنح الجراحات وقتها الكافي لتلتئم، وقد تجد صعوبة للتخلص من الأخطاء، لإعادة نظر
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124 - راصد
2017-09-06 13:33:51
120يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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123 - رد على تعليق قلم الحقيقه الذي يحاول القرب من مسجل خطر
2017-09-06 13:33:25
تعاني المرأة في الغالب من تراكمات نفسية مضطربة بعد حالة الطلاق بصرف النظر عن مسوغاته وأسبابه؛ فالشعور بالفشل –حقيقة –
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122 - الكوافيره
2017-09-06 13:32:43
ونعلم جميعآ انك مآجور ولست من أبناء البلد فلا غرابه فغيرك كثير ولكن الغريب انك تختفي عندما تشاهد اخبار المجوس وهم العدؤ الاول لوطننا الذي تدعي انك من اهله زورآ وكذبآ تحياتي لشرفاء الذين كشفوك وعروك
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121 -
2017-09-06 13:32:03
ت111 ياقلم وين الي يفهم كلامك بعض الرجال مايعترف بحقوق الزوجة يستهين فيها ويعتقد ان الحب والاحترام والاخلاص للزوجة يقلل من رجولته بعض الرجال مايحس برجولته الا اذا اهان زوجته وعنفها وسلبها حقوقها
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120 - سامبادوريا
2017-09-06 13:31:15
فيهم حمق عجيب شوفوا جرايدهم القتل عندهم سهل جدا لان الاحكام هزيله ؟***
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119 - الكوافيره
2017-09-06 13:27:32
لم نشاهد لك تعليق واحد يثبت انك تعيش السعاده التي تدعيها فواقعك سلبي جدآ يناقض ماتكتب تبحث عن الاثآره في اغلب الاوقات تلصق التهم في مجتمعآ وبعده تمجد وتمدح الاعداء بطريق ملتويه وتختفي عن اخبار الملالي
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118 - حق
2017-09-06 13:25:15
يفترض على المصري الي ضرب طفله يرحمه في ظل غربته ويكون احن عليه من نفسه لكن قضاي المصرين كبيرة القتل عندهم مثل المويه انزعت القيم والاخلاق والدين والمبادي عشان الفلوس يبع كل شي
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117 - ام كلثوم
2017-09-06 13:23:22
ياحبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم ... فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا
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116 - الكوافيره
2017-09-06 13:23:10
لم يهاجم المعنف لانه ليسى سعودي ويحاول يستعطف الجميع انه مثالي وهوا من افناء حياته هنا فتجده من16الى18 ساعه ****
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115 -
2017-09-06 13:22:59
ت102 ياقلم هناك البعض منهم يعتبر ان للمراة تاريخ صلاحية وتنتهي وكأن المراة مجردة من الانسانية والكرامة والمشاعر والعقل والروح والحقوق. للاسف ان البعض منهم يحتقر المراة ويعتبرها خٌلقت من اجل الج...فقط
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114 - .[ سعودي ].
2017-09-06 13:19:46
قلم مسوي نفسك مستشارك المستشار الطيب النصوح وانت عقرب كذاب حية رقطأ لئيم تحتاج لمن يؤدبك ويربيك صح
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113 - انتبه ي خنبوق
2017-09-06 13:19:05
هذا مو سعودي لا ترمي كل بلوه ع السعوديين***ي قلم **
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112 - الشامخة
2017-09-06 13:16:17
والله يامواطنه مالومك والله يلوم الي يلومك من كلامك وحروفك واضحه معاناتك وفاهمه شعورك واحساسك زين الي يقول تكلم اهلها الاهل في هالزمن صارو غير خاصه إذا عندها اولادمعروف ردهم راح يقولو تحملي والله حاله
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( عدد التعليقات 1 )
111 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:15:43
اضافة لكلمات لها خارجة بصدق من قلبه مع الاعتذار والأسف لما بدر منه تجاهها في أيام مضت خوالي يشعرها بقيمتها في حياته وحبه الصادق لها.وقتها صدقوني هي من ستقبل رأسه وتخدمه من حباب عيونها ولاهناك أغلى منه
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110 - للمعلوميه
2017-09-06 13:15:20
معرف مواطنه يعود لقلم الزيف يبي يفتح موضوع مكشوف ي***😂
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109 - المنفلوطي
2017-09-06 13:14:31
الاب تم توقيفه والطفل الان بلا حليب والام بلا معيل وهم في غربة وعجبي
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( عدد التعليقات 1 )
108 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:13:03
ياليت هؤلاء الذين يحتقرون زوجاتهم لو يوم واحد فقط يرمون فكرهم المتأخر المتخلف ونظرته السوداء تجاهها ويفاجئها بيوم صباحه جميل تجد المسكينة معه فيه صباح الخير لها ويشاركها افطاره معها وغداء خارج المنزل.
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107 - ابو الكواسر
2017-09-06 13:09:47
عزيزي قلم الحقيقة كثرة التعليقات دليل ضعف وليس قوة لان الحق ابلج نصيحة لك لا تحاول ان تفتح ملف حقوق المواطنة والمواطن وتتكلم نيابة عن الناس لانك لو فتحت هذا الملف لتكلمت في حقوق طويلة جدا جدا جدا ....
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106 - ظل الرياض
2017-09-06 13:09:12
انتوا متأكدين ان هذا ولده.لأن مافيه أبو يسوي بولده كذا والعياذ بالله.هذا مريض فعقله ولا يمكن يكون انسان طبيعي عشان يسوي كذا مع الطفل.حتى لو مهوب ولده هذا الشخص لازم يتعاقب اشد عقاب
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105 - نوف الشهري
2017-09-06 13:08:26
اترك المواطنه فحالها وارجع بلدك انصحهم
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( عدد التعليقات 1 )
104 - قلم الحقيقه
2017-09-06 13:04:52
البعض يضع طلاق زوجته وأولادها سيفآ مسلطآ على حياتها معه اما أن تكوني أمة أجيرة حقيرة تأمرين فتطيعين ليس لك لاقرار ولا اختيار مثلك مثل أي قطعة سجادة كل يمشي ويدوسها والا الطلاق مصيرك والفراق عن أطفالك
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103 -
2017-09-06 13:01:47
قلم مواطنه 🤔😂😂 👊😡👊
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 1 )
102 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:59:21
أكاد أجزم أن غالبية السعوديات متى ماوجدو الحشمة والكرامة والتقدير والحب والاحترام لهم ومشاركتهم في القرار واتخاذه ومعاملتهم كشريك حقيقي للزوج وليس أشبه بالخادمة تأمر فتطيع ستصبح الواحدة جنة له في بيته
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101 - شرقاوي
2017-09-06 12:54:13
يله يامواطنه من بكرا روحي تعلقي بالمحاكم وتطلقي مثل مانصحك مستشارك قلم الخنبقه
لا يعجبني(0) اعجبني(32)
100 - ابوسعد
2017-09-06 12:52:35
الاطفال في هذا السن متعبين جدا فكلنا اباء فلا يجب عليه فعل ذالك العنف في اي مكان وان يتحكم باعصابة و لاكن الدعاء لهم بالهداية ويجب على المسؤلين توجيه والد الطفل بتربية ابنائة على المبادء الاسلامية
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( عدد التعليقات 1 )
99 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:51:34
يامواطنة سعودية \\\\ لاتكوني مثل التمرة في يد الأخونجي أو غيره من أعدائك وأعداء الحرية والحياة ياكلك ثم يرمي نواتها كوني مثل الموس الحاد القاطع في حلقه خصوصآ اذا كان مايستحق حبك ولا تقديرك واحترامك له
لا يعجبني(35) اعجبني(1)
98 -
2017-09-06 12:47:11
يا لبيييه يا قلم الحقيقه كلامك يفتح النفس ويشرح الصدر ويجلب الأمل والثقه والسعاده والابتسامه الله يسعدك ياقلم الحقيقه يا نصير المراة ﺍلسعوديه الله يجعل ايامك كلها فرح وسعاده وامان وراحة بال الله يحفظك
لا يعجبني(31) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
97 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:46:55
يامواطنة سعودية \\\\ لذلك عليك التوجه لأبواب الحكومة واخبارهم بكل مايحدث لك من اعتداء من أي جهة أو أشخاص مهما علا شأنهم ومكانتهم.حينها ستكون حكومتنا أعزها الله بجانبك ومعك وفي صفك.الأمر بيدك لاتخافي.
لا يعجبني(62) اعجبني(0)
96 - loving liberal
2017-09-06 12:44:03
92اشبع رز وبعدين حاتفهم الكتابه ودققي في كتابتك وحاتعرفين اتجفيط الي بتعملين
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
95 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:43:08
يامواطنة سعودية \\\\ لاعاد أسمعك تصيحين وتنوحين وتشتكين كوني حرة وشجاعة. فالحكومة السعودية الرشيدة لاتعلم مايجري خلف الأبواب من عنف يمارس ضدك أو ضد أولادك من قبل الأخونجية وغيرهم من أعداء المرأة.
لا يعجبني(52) اعجبني(9)
94 - عمران 😂
2017-09-06 12:40:54
قلم الحقيقه على كثر الدسلايكات مايصير لمعرفك شي ماقالولك لاتعلق بهذا المعرف لانه مرفوض مثلا 😂😂
لا يعجبني(7) اعجبني(15)
93 -
2017-09-06 12:40:04
قلم على باله مدسوس يشوه سعودين أهل السنة بس ارحم اصبعك. لاصار موضوع إيران حزب شيطان ماايكتب حرف كاتبك كلامك زي قلته مااحد يهتم له فلا تتعب روحك أجل انا زوجي من ***بخيل ايش رأيك وش تعطيه لقب
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
92 - يا loving
2017-09-06 12:37:25
70 خل احد غيرك يكتب عنك لأن كتابتك طلاسم غير مفهومه وغير محددة اللغه هل هي عربيه لأ أوردو لأ فارسي لأ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 1 )
91 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:37:05
يامواطنة ياسعودية \\ اليوم الله يحفظك ويطول بعمرك الحياة تغيرت ماهي في عصر يوم الحجر تمر. خلاص حكومتنا الرشيدة في صفك وتقف معك في خلاصك من ذلك وقهرك الذي يمارسه عليك الأخونجية ***استردي كرامتك
لا يعجبني(22) اعجبني(3)
90 - روح الروح
2017-09-06 12:36:43
تعليق48 الاخت مواطنه الله يصبرك ويعينك حاولي تنصحين زوجكِ افتحي معه نقاش وصارحيه بكل شي في خاطرك صارحيه بأخطائه عشان يعدلها واذا ما تعدل بلغي عنه او اطلبي الطلاق او كلمي اهلكِ لان زوجكِ خطر عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - محمد الجعيد
2017-09-06 12:35:43
وشو بي بيسوون فيه في النهايه ابنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 -
2017-09-06 12:34:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
87 - ياقلم
2017-09-06 12:32:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
86 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:31:52
يامواطنة \\\\\ عليك أن تفهمي جيدآ أن المواطنات السعوديات في غالبهم كسرو القيود وأصبحو يجابهون الأخونجي الحقود ***الحسود بكل قوة وشراسة وشجاعة ولم يعد يخافون منهم أو يستسلمون لهم.كوني حرة وشجاعة.
لا يعجبني(21) اعجبني(3)
85 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-06 12:30:53
يوجد من يريد تشتيت الخبر وتحويله إلى أتهام السعوديين والسعوديات وهؤلاء المكشوفين هم مرضى حاقدين
لا يعجبني(0) اعجبني(52)
84 - إلى loving
2017-09-06 12:27:11
هل أنت عربي سعودي؟لأن خطك شخاميط شخابيط طلاسم غير مفهوم؟على كل حال لاتقارن الاخرين بـ جماعتك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 1 )
83 - قلم الحقيقه
2017-09-06 12:22:42
يامواطنة زوجك أحد ثورين اما أنه أخونجي حقود أو متصحر حسود.عليك التعلق بأبواب الحكومة الرشيدة وطرق أبوابها وبحول الله ستنالين مرادك وتكفيك شرهم وتوقفهم عند حدهم.أما اذا استسلمتي لهم فتحملي مصيرك وحدك.
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82 - الله يصلح الحال
2017-09-06 12:22:41
كل بيت فيه مشكلة - مافيه بيت خالي من المشاكل الزوجية والاسرية - ولكن هناك حلول لها - بالحكمة والعقل والحوار والنقاش الهاديء والشفافية والمصارحة - وهناك مختصيين واستشاريين لحل القضايا الزوجية والاسرية
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81 -
2017-09-06 12:21:40
تعليق 71تعلم الاملاء وبعدين تعال تفلسف السعوديات تاج راسك والمصري لازم ياخذ عقابه والمفروض الام تتعاقب شايفه وساكته همها الاكل تشيله وطفلها ينضرب عادي حسبي الله الى مواطنه لاتسكتين بلغي عليه يتأدب
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80 - loving liberal
2017-09-06 12:21:29
66اناعلى الطيب انخاكم لنكم ضيعتم اموالكم في نظرة عيونكم وعلى بطونكم وعند اشبع اختلفتم وتشتتم ولاتشكيلي ابكيلك والطلاق وصل حدلايطاق ومرهونين للبنوك واحفيتوا وجوه الناس في التسؤل والناس 100دولار تعيشهم
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79 - عمران 😂
2017-09-06 12:21:08
شكل loving liber ألي يكره السعوديات هو زوج مواطنه 😂😂
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78 - أنتظر جوابك يا 73 فلا تتهرب
2017-09-06 12:20:18
اللي قالها هو واحد مفرد يمثل نفسه فلماذا تتهم بتعليقك على الجمع ومن تقصد بكلامك حين قلت ياحبكم للفتن؟وأنتم
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77 -
2017-09-06 12:19:50
مواطنه ياسمين قالت كان فيه أخطاء صححي مقالت انتي انتي المسلم ماايدعي على أخيه كذا بحقد بعدين حنى مانعرفك ولا نعرف زوجك علشان نحكم عليكم.تقولين عطونا انا زوجي ليش حنى الوليد بن طلال على غفله الله يرزقك
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76 - صمت
2017-09-06 12:18:04
المفروض يكون فيه قانون صارم ضد العنف بانواعه العنف اللفظي والجسدي، القسوة في التعامل والالفاظ الجارحة والعنف الجسدي لها اثار سلبية على النفس البشرية، نحتاج لقانون يردع هؤلاء الذين يستمتعون بالعنف
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75 - ابو سلطان
2017-09-06 12:15:33
إلى تعليق مواطنة الله يفرج همك ويرزقك من واسع فضله ويهدي زوجك ويحنن قلبة عليكم الدعاء اخر الليل في صلاتك له بالهداية والصلاح واستمري على ذلك وسوف يستجيب لك ان شاء الله اسال الله له الهداية والصلاح
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74 - الجرادهـ تناظر حواليها وماتشوف نفسها
2017-09-06 12:13:50
liberal لاتفكر ولاتقارن بنات ونساء الاخرين بــ جماعتك ولاتحكم على الجميع من خلال أقاربك ربعكم
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73 - 56
2017-09-06 12:12:39
يقولك مصري وشدخل فلسطيني ؟ ياااك ياحبكم للفتن والحقد على كل البشر من أي جنس ونوع ولون عشان كذا أنتم تعيسين وستظلون تعيسين طول العمر
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72 - راي
2017-09-06 12:08:32
ت60 يقول للاخت لا تعممين على السعوديين وهو اذا تكلم عن السعوديات يعمم ودايما يتكلم عن السعوديات بسوء وحقد وظلم وجهل وغباء وافتراء
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71 - 62 من أين جئت بهذه النسبة حين قلت أغلب الأباء ??
2017-09-06 12:07:57
بالمختصر 62 أنت قلت أغلب الأباء فإي الأباء تقصد هل الأباء السعوديين أوالجميع واذا كان واحد منهم فهل أنت تعرف ملايين الأباء حتى تحكم على الاغلبيه ! أتق الله ولاتعمم على الاكثريه وانت لاتعرفهم وقل البعض
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70 - loving liberal
2017-09-06 12:07:39
57الطيور على اشباها تاقع اسفيه يحب السفيه المبذريحب شبيه اطرار مع الطرار *** االسروق مع الحراميه والسفيه مايعترف بعيبه وشوف العالم وحياتهم الجميله 100دولارتعيشه ولافيه تشتت اسروطربخشمك
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69 -
2017-09-06 12:07:34
هذي اللي تتشكى كل يوم وتحكي قصة حياتها بأخبار لا علاقة وش مقدورنا نسوي تطلقي ولا كلمي اهلك قالت ايش أحافظ على سمعة الأسرة
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68 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-06 12:07:24
الاشكال هذي حرام فيه الزواج حسبي عليه ماهو ذنب الطفل يوم يفعل فيه كذا
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67 - ❗️🤔❗️
2017-09-06 12:02:41
أشك أنه يوجد واحد يعلق على أنه أنثى وهو كاذب
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66 - عابر
2017-09-06 12:02:29
60 - loving liberal --- يامريض ياحاقد ياوافد وش دخل السعوديات في الموضوع يامريض اغلب تعليقاتك سب وشتم في السعوديات وتشويه لصورة السعوديات وتنفث حقدك على السعوديات انت مريض رح تعالج من الحقد الي فيك
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65 - جابر
2017-09-06 12:00:57
ارفع راسك انت سعودي ... الجواب على سؤالك لاننا لسنا دولة مؤسسات لحد الان
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64 - S.A
2017-09-06 11:58:14
بعض المعلقين مكشوفه أساليبهم وحركاتهم ومثيرين للشفقه مثل 43 .. 51 loving
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63 -
2017-09-06 11:57:09
مسوي نفسه ليبرالي وكتابة مثل الناس مايعرف
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62 - بالمختصر
2017-09-06 11:57:07
ايها الاباء اتقوا الله في اطفالكم .. للاسف اغلب الاباء يستقوي على اطفاله ونساءه لانهم الأضعف .. ايها الاب اتقي الله في اهل بيتك .. اتقي الله في زوجتك .. عامل اهلك واطفالك بادب واحترام واهتمام وحنان
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61 - ياسمين🌸
2017-09-06 11:56:37
يامواطنه الله يسامحك أنا ماتزوجت لكن الله يسمع منك ألقى زوج أركب فوق راسه عجبتني الفكرة وأنتي الله يفرج عليك ويصبرك
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60 - loving liberal
2017-09-06 11:55:37
الى مواطنه التعميم حرام ماروالله العزيزالذي مافيه اعزمنه انه ازواج من السعوديه انه اهانت كرامه وفقرومرض والله ان العزابيه افضل من الزواج من خضر الدمن الي من اولها وهي خسائر ونكد وتصبرعليها من اجل اولا
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59 - أرفع راسك أنت سعودي
2017-09-06 11:55:36
لما لا تتحرك الشرطة غلا بعد توجيه أحد الأمراء بسرعة القبض على المذنب وتطبيق النظام بحقه، أصبحنا نقرأها كثيراً
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58 - S.A
2017-09-06 11:55:29
loving لاتخرج عن الموضوع خل تعليقك ع الخبر هذا وأمسك خط واحد ولا تقعد تلف وتدور ع السعوديات انت وغيرك
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57 -
2017-09-06 11:54:07
ت43 منهي الغبية هذه اللي بترتبط فيك انت وأشكالك ، انت واحد فاشل في كل شي ، فاشل في الزواج فاشل في الإملاء فاشل في الحياة فاشل في التربية فاشل في التعامل فاشل في التفكير ، انت حتى اثيوبية ماترضى فيك
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56 - من الآخر
2017-09-06 11:54:06
تصرف فلسطيني
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55 - slmlm
2017-09-06 11:53:22
تعليق مخالف
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54 -
2017-09-06 11:52:24
1- الأطفال امانة ب عناق اباءهم ويجب المحافظة عليهم وتربيتهم افضل تربية 2- إلى كل زوجة الاهتمام بنفسك امام زوجك بمظهرك من لبس وماشابة ذلك من عطور و تغيير الوك امامه ** سوف يتغير
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53 - الغامدي
2017-09-06 11:50:24
المشكله ظحيتها الطفل المعنف ربما الاب ينتقم من طفله بعد عقابه ولابد اخذ هذا الموضوع في الحسبان
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52 - إلى مواطنه
2017-09-06 11:47:36
أنصحك أن لاتدعين على الاخرين بسوء لكن قولي حسبي الله ونعم الوكيل . أدعي لزوجك ووكلي أمرك لله وأصبري
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51 - loving liberal
2017-09-06 11:47:10
انااعرف واحده والله انها تخرب عليه عمداً حتى يخسرولايقدريتزوج عليها وتمشي مع الناس وتشوه سامعته في بخيل ومسكين وطلقها وذا الحين عايشه عيشة بوس ولعنه تلعن الظالم المبذروالله يلعن الجهل واهله اعدا الحق
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50 - الى ههههههههههه
2017-09-06 11:45:46
آمين وياك يارب مب تقول ان أبوك حتى بلولاعه يكويكم 😔تقول الله يرحمه مشاءالله قلبك طيب كويس. إلا عقلك رايح من أبوك تعذيبه مايصلح القساوه كذايصير طفل حاقد اضرب بس بيدي لحطه.مب إجرام يصير طفل يكرهه يحقد
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49 - إلى مواطنه
2017-09-06 11:43:03
يمكن يكون مريض أو مسحور أو عنده مشكله
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48 - مواطنه
2017-09-06 11:42:52
اللهم اجعل لك من رد لي نصيب من مادعاء به بخير او غيره بعض الردود تظل على اصحابه الدين عروه الي في قلبه دين يرحم ويتفهم والي قلبه خالي من الرحمه اكيد خالي من الدين من الإنسانية من كل شي جميل
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47 - مواطنه
2017-09-06 11:40:42
رد ع 31 اتقي الله في نفسك واسأل الله يريك ما رايت من العذاب اكيد معك زوج راكبه ع راسه انا الحمد لله بشهاده الكل معرفه بكل دروبي سنعه لكن الحياه ابتلتني بهذا الزوج المشاكس اسال الله الفرج
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46 - إلى منصف 42
2017-09-06 11:40:08
قل البعض ولاتعم وهذي موجوده في كل دول العالم سواء عرب أو مسلمين أو غيرهم فلا تنفث كلامك ع السعوديين
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45 - مواطنه
2017-09-06 11:37:54
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الي رد عليه بكل عقل واحترام ان الله يحعله من كل هم فرج واسال الله العظيم الي جالس يشمت ويقول كلام بذي مثل رد ياسمين ان الله يذيقه مرالحياه لا تحكم على الناس
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44 - .. [ سعودي ] ..
2017-09-06 11:37:37
الأطفال هبة عظيمه من الله يجب علينا المحافظة عليهم والصبر معهم .. الله يحفظ أطفالنا وأطفال المسلمين ويصلحهم
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43 - loving liberal
2017-09-06 11:34:44
بعض النساء في السعوديه الارتباط بها نهاية للحياة الكريمه مثل المنخل مايحفظ الماء وهي غظب من الله طلبات واخراب ولاتعرف للحياة قيمه ومشاكلهن معروفه لدى العالم اجمع والله العزيزاني لم اراء مثل هذا العذاب
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42 - منصف
2017-09-06 11:33:36
حتى لو مهوب مسلم .لايجوز الصاق عدم الانسانية بسبب الديانة . جميع الديانات تحث على الرحمة . عندنا ناس مايتركون الصلاة وسلوكهم مع عوائلهم سيئة وجافة .. بلاش ندعي المثالية .. مواجهة الحقيقة اساس الاصلاح
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41 - .. [ سعودي ] ..
2017-09-06 11:33:28
أنصح الأباء والأمهات عدم ضرب الأبناء ع الرأس والوجه والأفضل أن تعاقبه بالحرمان من شيء يحبه أفضل من ضربه
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40 - مقيم بالسعودية
2017-09-06 11:32:51
**** تم القبض عليه وكلنا عارفين من الاول الجنسيه مصريه ياخذ عليه تعهد وينصح ويشكف على حالته النفسية والاعلاج يؤثر على صحتك خاصة وانت نازل مع الموزمزيل السوق هههههه
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39 - ام لوي
2017-09-06 11:31:13
اذكان الزوجين منفصلين فحله نزع الولايه من المعنف فورن لاكن اذكان زوجين بينهم طفل ظحيه عنف لابد وظع لهم مناصحه داخل سجنه لكي لايحقد على طفله زياده ويزداد كره لطفله الذي تسبب بسجنه بسبب تعنيفه اقتراح
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38 - سعيد
2017-09-06 11:29:29
المفروض يشتكي الي صور الفيديو باس حق تصور الرجال وابنه . ناس ملقوفه
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( عدد التعليقات 10,530 )
37 - العنيد
2017-09-06 11:29:29
الله يكون في عون زوجته الي صابرا عليه !!
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36 - . [ سعودي ] .
2017-09-06 11:28:45
يمكن يكون مريض بالضغط أو السكر . والله أعلم
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35 - ام لوي
2017-09-06 11:28:31
مشكله ظحيتها طفل المشكله المعنف ربما ينتقم من طفله بعد عقابه لاخرج لابد وظع لهم مناصحه داخل سجنه لتاهيله عن السلوك هذا رايي
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( عدد التعليقات 10,530 )
34 - العنيد
2017-09-06 11:27:22
اذا رزقك الله بنعمة الولد والبنت فاحمد الله عليها ولاتكن كالقط اذا جااع اكل ولده فانت بشر وليس حيوااان مفترس
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33 -
2017-09-06 11:26:20
بعض التعليقات تحاول التشتيت عن الخبر ؟
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32 - :::::::
2017-09-06 11:25:36
الرحمة منزوعة من قلبه الله لا يرحمه يجب تطبيق عليه أشد العقوبات السجن و الجلد و الترحيل نحن لا ينقصنا مجانين في بلادنا لا ثم لا لا ترحمونهم
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31 - ياسمين🌸
2017-09-06 11:25:14
يامواطنه إنتي السبب ليه ماتحتوين زوجك وتطيبين خاطرة وتهتمين فيه قبل عيالك، الرجال مايعصب من فراغ يطلع برا ويواجه ضغوطات الحياة وأنتم تزيدون عليه وماتبغينه ينفجر
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30 - ذكرتني يامنصف بواحد يفكر ان كل العرب مسلمين !! 🤔😂
2017-09-06 11:24:47
منصف 21 .. هل تعتقد أن كل مقيم هنا مسلم ؟؟ يوجد منهم المسلم ويوجد منهم الغير مسلم فلا تعم على الكل
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29 - loving liberal
2017-09-06 11:20:44
الى مواطنه اول شي الانسان يتقي الله ويحاسب نفسه قبل ان يحاسب وممكن اسباب زعله اخراب في البيت وطلبات جنونيه تخرج الانسان عن طوره وتحل الكراهيه وتكون هذي المشاكل وراها محرضين والحل اللجوا للمحاكم افضل
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28 - ترك2444
2017-09-06 11:19:22
اعتقد كل واحد حر باولادة واللي قاعدة تشهر بزووجها انه بخيل واللة لو انة لقاك سنعة ان يصرف عليك لكنة استخسر الريال في امثالك ***
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27 - 🔹{ خــالــد .. أبــو عُــمــر }🔹
2017-09-06 11:18:57
إلى مواطنه ومن مثلها أدعي الله له في صلاتك وسجودك أن يهديه ويشفيه ويلين الله قلبه لكي ولأبناءه وان يجعل زوجك حليماً هادئاً عليكم ويبدل حاله إلى الأفضل_كما يوجد مركز ابن باز الأستشاري الأسري بالرياض م9
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26 - عمران 😂
2017-09-06 11:17:34
خليكم بالدور >> اللي عنده مشكله يعرضها هنا بوضوح 😂😂
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( عدد التعليقات 21,674 )
25 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-06 11:15:38
ت 18،،،،،،مواطنه،،،،،،اتصلي على الرقم (( 1919 ))،،،،،،حماية الاسره بالسعوديه،،،،،،أكيد سيجدون لك الحل
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24 - هههههههههه
2017-09-06 11:14:53
يانااااااس ترجمولي ت17 مافهمت منه ولا كلمه . الله يرفع عنه
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23 - 🔹{ خــالــد .. أبــو عُــمــر }🔹
2017-09-06 11:11:23
مهما كان فهؤلاء أطفال جهال لايعرفون ولايفهمون يجب الهدوء معهم وأحتضانهم والصبر عليهم ومعرفة سبب بكائهم
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22 - ↩ابو شدا↪
2017-09-06 11:10:31
ابنه وليس أحد بأكثر من أبيه يهتم به .
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21 - منصف
2017-09-06 11:10:06
المقيم مهوب مسلم .. هل نحن ملائكة .. اتقوا الله في تعليقاتكم
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20 - بنت الوطن
2017-09-06 11:08:44
دائما تشوفين الرجال الضعيف يتقوى على زوجته وطفلة عشين يوضح انه قوى وهذا يدل على ضعف شخصيته وانه هش من الداخل
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19 - هاشم
2017-09-06 11:07:35
ياجماعه للبيوت اسرار فيه مرشدين اجتماعيين تلقون ارقامهم بقوقل .. كذا مايصير
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18 - مواطنه
2017-09-06 11:06:08
الله يفرجها يارب يا اهل القلوب الرحيمه شوفو لي حل
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17 - الى ههههههههههه
2017-09-06 11:05:25
برظك عايش أخاف هضحك فقدة عقلك أبوك إجرام ولدي لا ستعلن أكود اضربه بس بيدي لحط شوي يخاف يسكت يضيق صدري ماودي المسه بس الله يهديه يارب شلون أبوك يسوي كذا قلبك طيب ترحم عليه مب زين كذا قساوه يرحم يخم يحب
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16 - ابو تركي
2017-09-06 11:04:57
مواطنه اذا زوجك يشكل خطر عليكم لاتسكتين عنه بلغي اخوانك يفهمونه وحطيهم بالصوره اذا صار شي ولا يروحون عيالك ضحيته
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15 - مواطنه
2017-09-06 11:04:41
تعنيف مستمر الله يعلم كم صار لنا من نفسيته الخايسه يا اهل القلوب الرحيمه ادعولي ربي يفرجها ولو احد الله مقدرها ع الخير ينتشلني انا وعيال من براطين بطشه والقي لقمه حلال وراحه بال بعيد عن هذا المجرم
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14 - مواطنه
2017-09-06 11:02:14
المشكلة ماودي اشكيه نبي نحافض ع سمعه الاسره وهو زي المجنون تعبت منه ودمر نغدفسيات العيال وبخيل اقشر ونفسيه والمناسبات الاجتماعية مثل العيد ينكدها علينا انا اطلب من الله القي احد يصرف عليه انا وعيال
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13 - نوره
2017-09-06 11:01:06
انا زوجي عصبي جدا اخاف على اولادي منه يقول ابعديهم عني لأسطرهم & المفروض الرجل يصبر على اولاده ويوسع سدره عليهم هم قطعه منه
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12 - أبو العز الدمشقي
2017-09-06 11:01:04
هذا رجل مريض نفسي ويجب محاسبته فطفله أمانة بعنقه وليس ملك له وأقول لمن يظنون أنفسهم شعب الله المختار بأنه عنف ابنه ولكن لم يتحرش به ؟؟
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11 - مواطنه
2017-09-06 10:59:19
طيب انا عندي ابو العيال تعنيف يوم هياج في البيت نكد علينا حياتنا ووتر اعصاب البيت كله تعالو انقذونا منه يا مسلمين يشهد عليه الله انه يهيج ويثور ويقلب البيت على اتفه الأسباب ايش الدبره يا مسلمين
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10 - هههههههههه
2017-09-06 10:57:55
ابوي الله يرحمه اشبعنا طق ولحط باللي وحنا صغار والزمزميه دايم فوق دماغي والي يخرب ياويله يربطه ايديه ورجليه ويعلقه بالمروحه واحيانا توصل للحرق بالولاعه اه يازمن ههههههه
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9 -
2017-09-06 10:57:48
لاصار طفل مصري أو سوري ماله حق يمكن يطلعون ازين من عيالكم علماء دعاة ميخالف اطلع من طوري مااضربه بعربه بيدي أقل شي. . ولدي الله يهديه يضربني على عيني إلا يسوي شي يقهربعض اطفال بهم لعانه عنادخاصة ذكور
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8 - قلنا لكم قبل 3 ايام سيخرجون علينا بقولتهم المشهورة
2017-09-06 10:53:46
مقيم عربي . واتحداهم يقدرون يقولون له شي . لو قال هذا ابني وانا حر فيه . والله ما يقدرون يقولون برم .*****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
7 - الصراحة راحة
2017-09-06 10:52:21
الحريم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - الهنووف
2017-09-06 10:51:11
العيال يطلعون العاقل من طوره الله يصلحهم
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5 - ممتاز
2017-09-06 10:42:47
وباقي معنفي طفل جيزان🙏
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
4 - الجال
2017-09-06 10:41:55
الحمدلله الذي عافانا اللهم لاشماته
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - ررر
2017-09-06 10:41:09
طيب مقيم ولده بقلعته . تلقاه من الشام او مصري .
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
2 - أبوقررررش
2017-09-06 10:40:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-09-06 10:35:40
مصري الله لايرده
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27 - 2017-09-06 15:03:27 والله ياحقاااني ماشفت أطيب منك يالطيب/ تسسسلم هذا من حس...
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😭😭😭😭😭😭😫 اني اعتصر من القهر...



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