“عبدالعزيز بن فهد” يحسم الجدل حول التغريدة المثيرة المنشورة على صفحته ويتوقع فيها “القتل”!
صحيفة المرصد: حسم الأمير عبدالعزيز بن فهد، الجدل حول التغريدة المنسوبة له والتي يتوقع فيها “القتل” -وتسببت في ضجة واسعة بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي- وذلك بإعلان أن حسابه تم اختراقه من قبل “قراصنة”.
وقال الأمير في تغريدة له عبر تويتر: “أحمد الله وحده لاشريك له,تم استرجاع الموقع من القراصنه,حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق,وندعولله كالعاده من الموقع انشاءالله,والحمدلله”.
وأثارت التغريدة التي نشرها القراصنة على حساب الأمير «عبدالعزيز بن فهد» جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي. وكانت نصها: «الحمد لله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله، إن ما سافرت، فاعلموا أني قتلت، فوداعتكم بناتي، ودمي تعلمون عند من».
أحمدالله وحده لاشريك له,تم استرجاع الموقع من القراصنه,حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق,وندعولله كالعاده من الموقع انشاءالله,والحمدلله
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) ٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قلم الخنبقه ينكت مسكين ومفلس كل الناس في نضره أخونج الله يشفيك .
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الله يهديه هالهكر مافي إلا حساب عبدالعزيز بن فهد يهكره
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يمدحون التقاعد المبكر والاعتكاف في المساجد والبعد عن الهذرا الزايده في مواقع التواصل الإجتماعي إني لكم من الناصحين
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أخونجي في سوبرماركت كان يتواجد معي عند الكاشيرعندما هممت بمحاسبته على غراش ملونه لمشروب العنب انتاج ألماني أشبه بغراش الخمر قام يفحصها بعيونه تقول بياكلها.بعدها سألني وشـ ذي قلت له خمراسلامي حلال ههه
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سلامات يافهد ابن الفهد رحم الله والدك لازال ذكراه طيبه والناس تدعو له جلد ايران مع الشهيد بإذن الله صدام حسين وجلد الأذناب في الخليج واسكتهم طيب عاش في زمن الطيبين ورحل وبقيت ذكراه الطيبه
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سلامات يافهد ابن الفهد رحم الله والدك لازال ذكراه طيبه والناس تدعو له جلد ايران مع الشهيد بإذن الله صدام حسين وجلد الأذناب في الخليج واسكتهم طيب عاش في زمن الطيبين ورحل وبقيت ذكراه الطيبه
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اسال لك الهدايه ياقلم الحقيقه فانك تحارب الله ورسوله ليس جميع اهل الدين من الاخوان ومعروف راي الدين في الاغاني
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مخطرتش على بالك يوم تســــــــأل عنـــــــــي وعيني مجا فيها النــــوم يــــــــــــا مسهرنـــــــــــــي دنا قلبــــــي بيسألنــــــي إيــــــــه
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عطوني بلد تدخلت فيها إيران وحركت أذنابها فيه من الروافض المجوس وأصبح أمن مطمئن تدخلت في لبنان وكيف هو الان والعراق وكيف هو اليوم والبحرين والقطيف وأخيرا اليمن هولاء العلاقمة المجوس الجدد عليهم
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الحقباني امعه
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الاخوانج إخوان الشيطان.
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علم (اتمن من المسؤولين يهتم بشباب كم قالت (يكنكت ) وذكي جداً في التهكير ولكن من يتبنى هذه المواهب !!!
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باسمو الامير فيهات غريدات كثيره مسيئه معقول توك تعرف ان حسابك مخترق وينك عنه كل الشعب السعودي والاماراتي مستاء من التغريدات التي في حسابك
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جبتها على الجرح
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سمو سيدي قلم الحقيقه صادق.
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مدري ليه اشوفك متنرفز واعصابك مشدوده 24 ساعه يااخوك انبسط شوف العالم كلها مبسوطه ومزاجها عال العال
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قلم الزيف ذكر غير سعودي
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مالهم حق يخترقون حساب عزوز حسبنا الله عليهم الجحلط عساهم تخترق رؤسهم في نار جهنم
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الله يحفظكم ويبقيكم لنا حكما تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حكما لنا حتي يرث الأرض ومن عليها ويحفظ وطننا الحبيب من كل سواء وينصر جنودنا البواسل
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قلم الحقيقه صدقت افضحهم ولا تتركهم تصدق حتى اخبار الملالي ينحاشون مايعلقون عليها وحسن نصر الشيطان والحوثيين ابدآ مايكتبون ولا حرف
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قبل فتره هكر مراهقين يسحبون من احد البنوك ملايين ببطاقة ملاهي ولا انكشفو الا بعد ما صاروا يوزعون سيارات على عيال الحاره ، عندنا جيل خطير جداً وذكي جداً في التهكير ولكن من يتبنى هذه المواهب !!!
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الإخوان الاخوانج جمرة خبيثة يجب اجتثاثها.
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العن ابليس يامطوعنا ياطيب القلب وشـــ مزمار شيطان محمد عبده أبو نورة تقول عنه هالكلام والله لو يسمعك ليرفع عليك قضية أبو عبده.اذا فيه مزمار شيطان فهو ****يبرمجك حتى يسرق عقلك.
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الله يحفظه
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ليش كثر القتل والاختراق في في الدول العربية والإسلامية وأوربا تنعم في الأمن والأمان ليش هنا السوعال أو السؤؤاااال
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اكثر حساب مخترق في العالم حساب الامير عبدالعزيز بن فهد وان دل على شي فانما يدل على عظمه وثقل هذا الرجل
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الأخونجي تبي تعرف دماره وخرابه وقلة عقله وسواد فلبه أول مايركب معك السيارة لايحترمك أو يحترم خصوصيتك على طول أول مايذهب لمسجل السيارة اذا سمع محمد عبده يغني.على طول قام ينعق قفله قفله مزمار الشيطان .
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الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة من فهم شيء يشرح لنا يا عهود أنا رآسي مصدع
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عطوني وطن يتواجد فيه الدواعش والأخوان وعاش بصحة جيدة ومزدهرآ في كل نواحي حياته لايوجد. أكبر مثال وآخر هذه البلدان قطر عندما استولى على حكمه زمرة وعصابة الأخونجية شاهدوه كل يوم في مرض جديد حتى يسقط .
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العلم الاكيد ان تنظم وتبلع العافية كمان تدخل بالنيات وتألف من رأسك فوضى الدنيا عندك ياقلم ***
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حسبي الله على الأخونجية ماوصلو لعقل انسان الا أمرضوه أو فجروه. ولا تواجدو في وطن الا دمروه وخربوه وأوقفوه عن حضارته ومسيرته وتطوره. هم أشبه بسوس النخلة الذي يسقطها.الله لايوفقهم ويرد كيدهم في نحورهم.
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اي والله حسبنا الله علي السارق وكفى
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الحساب الآن مخترق وليس سابقآ .. باي باي.
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الله يرحمك و يسامحك يا الملك فهد ..
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كثرت الاختراقات بعد كل تغريده
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من الافضل للامير ان يخلق حسابه ب التويتر منعا للقيل والقال ويترك عنه الفلاشات
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ت5 صحيح 👍
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الله يحفظك ويطوّل بعمرك وينصرك على من عاداك
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أحبك عزوز ♥️💎💎💎
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اﻻمير عبدالعزيز كان مسئؤل وزارة المالية في وقت الملك فهد رحمه الله جزاه الله خير خدم وطنه باخلاص
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الإنتباه أيها المواطن 🏳هناك من يريد شق الصف بين آل سعود 🏳ويريد زعزعت الثقه بين الحاكم والمحكوم 🏳لكن هيهات الشعب والحكومة كالبنيان المرصوص 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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العلم الأكيد والموثوق به حول التغريدة وماجاء فيها عند ملكنا سلمان حفظه الله ورعاه.وحكومتنا السعودية الرشيدة هي ملمة بكل جوانبها وبالحساب وبصاحبه .اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان على بلادناالعزيزة.
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والله ما خشت في رأسي من جت .. لكن صبر جميل والله المستعان.
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الحمد لله على سلامة الحساب هالمغرضين ما يخلون أحد بحاله. (انشاء) الله تكون الأخيرة.
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اذكر الله يارجل قل لن يصيبكم الا ماكتب الله لكم!!
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لماذا لايكون لدينا قراصنة وخبراء في التهكير فهؤلاء سنحتاجهم كثيرا في الفترة القادمة.
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