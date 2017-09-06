“عبدالعزيز بن فهد” يحسم الجدل حول التغريدة المثيرة المنشورة على صفحته ويتوقع فيها “القتل”!

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صحيفة المرصد: حسم الأمير عبدالعزيز بن فهد، الجدل حول التغريدة المنسوبة له والتي يتوقع فيها “القتل” -وتسببت في ضجة واسعة بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي- وذلك بإعلان أن حسابه تم اختراقه من قبل “قراصنة”.

وقال الأمير في تغريدة له عبر تويتر: “أحمد الله وحده لاشريك له,تم استرجاع الموقع من القراصنه,حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق,وندعولله كالعاده من الموقع انشاءالله,والحمدلله”.

وأثارت التغريدة التي نشرها القراصنة على حساب الأمير «عبدالعزيز بن فهد» جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي. وكانت نصها: «الحمد لله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله، إن ما سافرت، فاعلموا أني قتلت، فوداعتكم بناتي، ودمي تعلمون عند من».