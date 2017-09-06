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“عبدالعزيز بن فهد” يحسم الجدل حول التغريدة المثيرة المنشورة على صفحته ويتوقع فيها “القتل”!

“عبدالعزيز بن فهد” يحسم الجدل حول التغريدة المثيرة المنشورة على صفحته ويتوقع فيها “القتل”!
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المرصد 57 6٬560 1 ساعة

صحيفة المرصد: حسم الأمير عبدالعزيز بن فهد، الجدل حول التغريدة المنسوبة له والتي يتوقع فيها “القتل” -وتسببت في ضجة واسعة بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي- وذلك بإعلان أن حسابه تم اختراقه من قبل “قراصنة”.

وقال الأمير في تغريدة له عبر تويتر: “أحمد الله وحده لاشريك له,تم استرجاع الموقع من القراصنه,حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق,وندعولله كالعاده من الموقع انشاءالله,والحمدلله”.

وأثارت التغريدة التي نشرها القراصنة على حساب الأمير «عبدالعزيز بن فهد»  جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي. وكانت نصها: «الحمد لله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله، إن ما سافرت، فاعلموا أني قتلت، فوداعتكم بناتي، ودمي تعلمون عند من».

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-06 15:30:50
قلم الخنبقه ينكت مسكين ومفلس كل الناس في نضره أخونج الله يشفيك .
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56 - جحا99
2017-09-06 15:30:45
الله يهديه هالهكر مافي إلا حساب عبدالعزيز بن فهد يهكره
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55 -
2017-09-06 15:30:12
يمدحون التقاعد المبكر والاعتكاف في المساجد والبعد عن الهذرا الزايده في مواقع التواصل الإجتماعي إني لكم من الناصحين
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( عدد التعليقات 1 )
54 - قلم الحقيقه
2017-09-06 15:25:27
أخونجي في سوبرماركت كان يتواجد معي عند الكاشيرعندما هممت بمحاسبته على غراش ملونه لمشروب العنب انتاج ألماني أشبه بغراش الخمر قام يفحصها بعيونه تقول بياكلها.بعدها سألني وشـ ذي قلت له خمراسلامي حلال ههه
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53 - قلم الحقيقة
2017-09-06 15:21:17
سلامات يافهد ابن الفهد رحم الله والدك لازال ذكراه طيبه والناس تدعو له جلد ايران مع الشهيد بإذن الله صدام حسين وجلد الأذناب في الخليج واسكتهم طيب عاش في زمن الطيبين ورحل وبقيت ذكراه الطيبه
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52 - قلم الحقيقة
2017-09-06 15:21:16
سلامات يافهد ابن الفهد رحم الله والدك لازال ذكراه طيبه والناس تدعو له جلد ايران مع الشهيد بإذن الله صدام حسين وجلد الأذناب في الخليج واسكتهم طيب عاش في زمن الطيبين ورحل وبقيت ذكراه الطيبه
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51 - جبال السراه
2017-09-06 15:20:28
اسال لك الهدايه ياقلم الحقيقه فانك تحارب الله ورسوله ليس جميع اهل الدين من الاخوان ومعروف راي الدين في الاغاني
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50 - ام كلثوم
2017-09-06 15:18:55
مخطرتش على بالك يوم تســــــــأل عنـــــــــي وعيني مجا فيها النــــوم يــــــــــــا مسهرنـــــــــــــي دنا قلبــــــي بيسألنــــــي إيــــــــه
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49 - قلم الحقيقة
2017-09-06 15:17:28
عطوني بلد تدخلت فيها إيران وحركت أذنابها فيه من الروافض المجوس وأصبح أمن مطمئن تدخلت في لبنان وكيف هو الان والعراق وكيف هو اليوم والبحرين والقطيف وأخيرا اليمن هولاء العلاقمة المجوس الجدد عليهم
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48 -
2017-09-06 15:14:15
الحقباني امعه
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47 -
2017-09-06 15:12:45
الاخوانج إخوان الشيطان.
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46 - ألحقباني
2017-09-06 15:11:25
علم (اتمن من المسؤولين يهتم بشباب كم قالت (يكنكت ) وذكي جداً في التهكير ولكن من يتبنى هذه المواهب !!!
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45 - مجبر رجل القعسي
2017-09-06 15:10:43
باسمو الامير فيهات غريدات كثيره مسيئه معقول توك تعرف ان حسابك مخترق وينك عنه كل الشعب السعودي والاماراتي مستاء من التغريدات التي في حسابك
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44 - 37
2017-09-06 15:09:37
جبتها على الجرح
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43 -
2017-09-06 15:09:01
سمو سيدي قلم الحقيقه صادق.
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42 - الى المدعوا قلم الحقيقه
2017-09-06 15:08:38
مدري ليه اشوفك متنرفز واعصابك مشدوده 24 ساعه يااخوك انبسط شوف العالم كلها مبسوطه ومزاجها عال العال
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41 -
2017-09-06 15:07:22
تعليق مخالف
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40 - راصد
2017-09-06 15:06:14
قلم الزيف ذكر غير سعودي
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39 - لكيع القمبازي
2017-09-06 15:05:05
مالهم حق يخترقون حساب عزوز حسبنا الله عليهم الجحلط عساهم تخترق رؤسهم في نار جهنم
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38 - يوسف العنزي
2017-09-06 15:04:38
الله يحفظكم ويبقيكم لنا حكما تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حكما لنا حتي يرث الأرض ومن عليها ويحفظ وطننا الحبيب من كل سواء وينصر جنودنا البواسل
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37 - فهد سليمان
2017-09-06 15:01:35
قلم الحقيقه صدقت افضحهم ولا تتركهم تصدق حتى اخبار الملالي ينحاشون مايعلقون عليها وحسن نصر الشيطان والحوثيين ابدآ مايكتبون ولا حرف
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36 - كنكت
2017-09-06 14:57:29
قبل فتره هكر مراهقين يسحبون من احد البنوك ملايين ببطاقة ملاهي ولا انكشفو الا بعد ما صاروا يوزعون سيارات على عيال الحاره ، عندنا جيل خطير جداً وذكي جداً في التهكير ولكن من يتبنى هذه المواهب !!!
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35 - خالد
2017-09-06 14:57:00
تعليق مخالف
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34 - لوزه
2017-09-06 14:55:48
تعليق مخالف
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33 -
2017-09-06 14:54:15
الإخوان الاخوانج جمرة خبيثة يجب اجتثاثها.
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( عدد التعليقات 1 )
32 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:54:10
العن ابليس يامطوعنا ياطيب القلب وشـــ مزمار شيطان محمد عبده أبو نورة تقول عنه هالكلام والله لو يسمعك ليرفع عليك قضية أبو عبده.اذا فيه مزمار شيطان فهو ****يبرمجك حتى يسرق عقلك.
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31 - ابو سلطان
2017-09-06 14:53:23
الله يحفظه
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( عدد التعليقات 8,808 )
30 - المنتصر بالله
2017-09-06 14:52:45
ليش كثر القتل والاختراق في في الدول العربية والإسلامية وأوربا تنعم في الأمن والأمان ليش هنا السوعال أو السؤؤاااال
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29 - ابوفارس
2017-09-06 14:52:42
اكثر حساب مخترق في العالم حساب الامير عبدالعزيز بن فهد وان دل على شي فانما يدل على عظمه وثقل هذا الرجل
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28 - عموري
2017-09-06 14:49:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:48:33
الأخونجي تبي تعرف دماره وخرابه وقلة عقله وسواد فلبه أول مايركب معك السيارة لايحترمك أو يحترم خصوصيتك على طول أول مايذهب لمسجل السيارة اذا سمع محمد عبده يغني.على طول قام ينعق قفله قفله مزمار الشيطان .
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26 - الشيباني فايزوصل في حفظ الله ورعايته
2017-09-06 14:47:30
الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة من فهم شيء يشرح لنا يا عهود أنا رآسي مصدع
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( عدد التعليقات 1 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:41:35
عطوني وطن يتواجد فيه الدواعش والأخوان وعاش بصحة جيدة ومزدهرآ في كل نواحي حياته لايوجد. أكبر مثال وآخر هذه البلدان قطر عندما استولى على حكمه زمرة وعصابة الأخونجية شاهدوه كل يوم في مرض جديد حتى يسقط .
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24 -
2017-09-06 14:39:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-09-06 14:38:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - طاقوق
2017-09-06 14:37:47
العلم الاكيد ان تنظم وتبلع العافية كمان تدخل بالنيات وتألف من رأسك فوضى الدنيا عندك ياقلم ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:37:15
حسبي الله على الأخونجية ماوصلو لعقل انسان الا أمرضوه أو فجروه. ولا تواجدو في وطن الا دمروه وخربوه وأوقفوه عن حضارته ومسيرته وتطوره. هم أشبه بسوس النخلة الذي يسقطها.الله لايوفقهم ويرد كيدهم في نحورهم.
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20 - الساري
2017-09-06 14:33:06
اي والله حسبنا الله علي السارق وكفى
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19 -
2017-09-06 14:33:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - جون راع الحيزبانه
2017-09-06 14:32:51
الحساب الآن مخترق وليس سابقآ .. باي باي.
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17 -
2017-09-06 14:32:49
تعليق مخالف
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16 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-06 14:31:10
الله يرحمك و يسامحك يا الملك فهد ..
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15 - بدر
2017-09-06 14:29:41
كثرت الاختراقات بعد كل تغريده
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14 -
2017-09-06 14:29:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ابووسميه
2017-09-06 14:27:29
من الافضل للامير ان يخلق حسابه ب التويتر منعا للقيل والقال ويترك عنه الفلاشات
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12 -
2017-09-06 14:26:15
ت5 صحيح 👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - عدو داعش
2017-09-06 14:25:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-06 14:25:10
الله يحفظك ويطوّل بعمرك وينصرك على من عاداك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-06 14:24:09
أحبك عزوز ♥️💎💎💎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - زائر
2017-09-06 14:20:12
اﻻمير عبدالعزيز كان مسئؤل وزارة المالية في وقت الملك فهد رحمه الله جزاه الله خير خدم وطنه باخلاص
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
7 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-06 14:19:45
الإنتباه أيها المواطن 🏳هناك من يريد شق الصف بين آل سعود 🏳ويريد زعزعت الثقه بين الحاكم والمحكوم 🏳لكن هيهات الشعب والحكومة كالبنيان المرصوص 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
( عدد التعليقات 1 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-06 14:19:45
العلم الأكيد والموثوق به حول التغريدة وماجاء فيها عند ملكنا سلمان حفظه الله ورعاه.وحكومتنا السعودية الرشيدة هي ملمة بكل جوانبها وبالحساب وبصاحبه .اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان على بلادناالعزيزة.
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5 - الله يوفق ويسعد سمو اﻷمير بن الملك فهد
2017-09-06 14:13:06
والله ما خشت في رأسي من جت .. لكن صبر جميل والله المستعان.
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4 - غميز الجوع
2017-09-06 14:12:39
الحمد لله على سلامة الحساب هالمغرضين ما يخلون أحد بحاله. (انشاء) الله تكون الأخيرة.
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3 - رحمك الله يا أسد السنه
2017-09-06 14:11:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - مسمار
2017-09-06 14:10:03
اذكر الله يارجل قل لن يصيبكم الا ماكتب الله لكم!!
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1 - الاخضر
2017-09-06 14:09:08
لماذا لايكون لدينا قراصنة وخبراء في التهكير فهؤلاء سنحتاجهم كثيرا في الفترة القادمة.
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آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴

قلم الخنبقه ينكت مسكين ومفلس كل الناس في نضره أخونج الله يشفيك ....
بواسطة : جحا99

الله يهديه هالهكر مافي إلا حساب عبدالعزيز بن فهد يهكره...
بواسطة : حقاااني...

27 - 2017-09-06 15:03:27 والله ياحقاااني ماشفت أطيب منك يالطيب/ تسسسلم هذا من حس...
بواسطة :

😭😭😭😭😭😭😫 اني اعتصر من القهر...



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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬284 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬378 4 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬522 5 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬650 6 أيام
الاخيرة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 26 6٬706 14 ساعة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 32 4٬986 يومين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 14٬131 4 أيام
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 13٬101 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 37 1٬724 5 ساعات