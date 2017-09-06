أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

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صحيفة المرصد: ذكرت بعض وسائل الإعلام أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان، قرر منح 5 مليون ريال لكل لاعب بالمنتخب بعد التغلب على منتخب اليابان مساء أمس الثلاثاء بهدف نظيف، والتأهل رسمياً لكأس العالم بروسيا والتي ستقام في العام المقبل، وذلك وفقًا لـ”عاجل”.

وكان الأخضر قد ضمن التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعدما حقق فوزًا مهمًا على اليابان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وسجل هدف المنتخب اللاعب فهد المولد. هذا ولم يتسن لصحيفة المرصد التأكد من صحة الأنباء المتداولة لعدم وجود تصريح رسمي بذلك.

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