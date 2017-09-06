الرئيسية / أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!
صحيفة المرصد: ذكرت بعض وسائل الإعلام أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان، قرر منح 5 مليون ريال لكل لاعب بالمنتخب بعد التغلب على منتخب اليابان مساء أمس الثلاثاء بهدف نظيف، والتأهل رسمياً لكأس العالم بروسيا والتي ستقام في العام المقبل، وذلك وفقًا لـ”عاجل”.
وكان الأخضر قد ضمن التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعدما حقق فوزًا مهمًا على اليابان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وسجل هدف المنتخب اللاعب فهد المولد. هذا ولم يتسن لصحيفة المرصد التأكد من صحة الأنباء المتداولة لعدم وجود تصريح رسمي بذلك.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
63 -2017-09-06 15:30:40
😭😭😭😭😭😭😫 اني اعتصر من القهر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - نيدو2017-09-06 15:30:01
واو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 -2017-09-06 15:29:11
سالم امين امين امين امين امين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - الاخضر2017-09-06 15:28:51
أتمنى إلغاء مثل هذه المكافآت التي تستفز الناس ولاتقدم أي خدمة للمجتمع.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
59 - شايب بروح الشباب2017-09-06 15:28:34
طيب والجمهور اللى إنشقت حلوقهم وهم يصيحون مالهم شئ؟؟حتى لو خمسة ريال لكل واحد؟؟هههههه.بس الحق..المولد أثبت أنه رائع.!!!وكل اللاعبين ماقصروا.بس المولد ولع الملعب.غربل اليابانيين غربله.ماشاء الله عليه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - متفائل2017-09-06 15:28:11
ياالله سموه يرسل تغريده انه مو صحيح اطمئنوا وهدئوا من روعكم وانتم اولى بالملايين ياشعبي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,530 )57 - العنيد
(( إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - الاخضر2017-09-06 15:27:11
التعامل بهذه الطريقة مع الأحداث الوطنية لن يجعل لدينا بعد ذلك إرادة للفوز بأي حدث .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - نعناع وورد2017-09-06 15:25:27
مكافأتهم هي تأهلهم للعالمية وتخب عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - الغربان الثلاثه2017-09-06 15:25:08
قوووووية كانت 200 الف !! وعلى ايش يا حسره والله 10 الاف طيبة وتخب على الكدش أما 5 مليوووووووووووووووون فأقول الكلام سهل ولكن الواقع أصعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -2017-09-06 15:24:56
يافرحه ماتمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,530 )52 - العنيد
اللهم لأحسد (( الرازق بالسماء والحاسد بالارض ))) اللهم أرزقنا سعاده الدارين )))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - فاطمه2017-09-06 15:24:00
لو هي مية ألف لكل لاعب كان بلعناها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - نصراوي شرقاوي2017-09-06 15:23:15
يستاهلون بالذات فهد المولد اللي أهل المنتخب بهدف جميل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
49 - سالم2017-09-06 15:23:07
يارب يطلع اشاعه قولوا آمين مانبغى كسر النفوس ولا نزعل من احد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - slmlm2017-09-06 15:22:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - جرهم2017-09-06 15:21:59
منهو اللاعب اللي ممكن اقدم عليه طلب سلفه لقضاء ديون معلم متقاعد ذابحه الدين بعد خدمه ست وثلاثين سنه في الدوله !!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - ررر2017-09-06 15:20:29
عاد 5 مليون .حنا مادهورنا الا المكافات واخرتها خروج من كاس العالم من اول مباراة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - صح حنا فرحنا بفوز المنتخب2017-09-06 15:20:19
لكن 5 مليون لكل لاعب هذا غير مقبول وغير منطقي ، المواطن يدور السكن والوظائف وأنتو تمشون عكس العالم ، هذا الموضوع يوغر صدر 27 مليون مواطن ، نعم مبروك الفوز لكن المكافئة مش بهذي الطريقة الغريبه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
44 - ام خالد2017-09-06 15:19:22
لو انتظرو شوي حتى يجيبون الكأس بعدين يوزعون عليهم الملايين عشان تصير الفرحه فرحتين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - الساهر2017-09-06 15:17:31
الجنود بالحد الجنوبي اولى بالدعم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
42 -2017-09-06 15:16:11
طيب اللي شجع ماله شي 😭😭 والله حراااااام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - ابوسلطان2017-09-06 15:15:56
5 مليون ريال. فلوس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,808 )40 - المنتصر بالله
عقول تركض وراء لستك منفوخ هواء وأموال تهدر لها ومن الجانب الآخر تقطع العلاوه عن الموظفين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
39 - الدين النصيحة2017-09-06 15:14:57
حافظوا على النعمة واشكروالله ياقوم علشان تدوم النعم وضعوا الاموال في محلها وصرفوها لمستحقيها احسن من التبذير واهدار المال العام على اشياء لاتسمن ولاتغني من جوع
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
38 - رحال2017-09-06 15:13:33
والله حرام على ايش ناس ماهي لاقيه شي تاكله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
37 - ابو سليمان2017-09-06 15:13:18
انا لا اعتقد ان الخبر صحيح المبلغ المذكور كثير جدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - مزارع من أرض الطيبين2017-09-06 15:11:24
انا مع الأخ علي من الجبيل اللي ذكرهم من اللاعبين هم يستحقوا المكافأة قصدي المبلغ الكبير بصفة عامة الله يرزق الجميع ولاكن الدلع الزائد تألف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - لذيذ الحرف2017-09-06 15:10:18
المكافأة مليونين ريال لكل لاعب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
34 -2017-09-06 15:09:41
ياليت كل مواطن يحصل على مليون ريال خمسة ملايين لكل لاعب ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - وشك وشك2017-09-06 15:09:20
وش ذي بدلات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,808 )32 - المنتصر بالله
قارن هذه المكافآت مع ابطال الحد الجنوبي أذكر عطوا جندي 2000 ريال مكافأة على إنقاذه زملاءه شتان بين لاعب الكوره وحارس الحدود
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - غريب2017-09-06 15:07:31
كل مواطن فد ادى دور هام لنهضة البلد فنستحق ٥مليون ان كان صحيح طبعاً لا يشمل اصحاب المناصب والمراتب العليا والطبقة المخملية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - ابو علي القحطاني2017-09-06 15:04:51
خمسه مليون لكل شخص بسبب هدف !!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-06 15:04:03
💚 أنباء عن تسليم السهلاوي ستة عشر مليون ريال 🏳بواقع مليون عن كل هدف سجله بالتصفيات 🏳ومثلها لعمر هوساوي لتعطيله الكمبيوتر الياباني أمس البارحة 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
28 - كنكت2017-09-06 15:02:53
لا احد يتحسر أو يحسد هذا رزق من رب العالمين ، فالحين بس تحسدون في بعض هذا دكتور راتبه ضخم وهذا مدرس عنده اجازه وهذا ضابط يتأمر وهذا مهندس ياخذ مشاريع ، الحسد ياكل صاحبه والكل رزقه على الله سبحانه .
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
27 -2017-09-06 15:02:43
هذ غير الأمراء الباقين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - التعليقات السلبية والساذجة2017-09-06 15:01:40
كلها لأناس لا قيمة لهم واغلبهم من خارج الحدود ونعلم اهدافهم لكن ليعلم هؤلاء بأن دولتنا تعيش اسرة واحد من ولي الأمر لأصغر مواطن وهذا هو سر نجاحنا وتوفيق الله لنا. حقدكم لن يحرك فينا شعرة واحدة.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
25 - الجنرال2017-09-06 15:01:29
اللهم لا حسد نسأل الله من فضله والله يبارك لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-09-06 15:01:21
لوكنت عسكري استقلت وانتقلت للعب الكورة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -2017-09-06 15:00:58
صاروا رجال اعمال ليش يلعبون ا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - كنكت2017-09-06 15:00:14
المفروض الخمسه ملايين لفهد المولد ومليون للعابد عشان انقذ هدف والباقين من سبع ريال وصامولي طعميه وشاهي جمر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - سعد التميمي2017-09-06 14:59:34
كل لاعب خمسه مليون يعني كل لاعب 10 بيوت الله لنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - أبو علي/ الجبيل2017-09-06 14:59:33
الأولى مكافأة فهد المولد ونواف العابد . تسير الجاسم واللاعبين اللي تحس انهم اخلصوا للشعار ولأسم البلد اما البقية والله لو بيدي ما يستلمون ريال واحد. اشباه لاعبين. الله يذكر أيام سلطان بن فهد بالخير.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
19 - رايق2017-09-06 14:59:16
إذا الخبر صحيح فهو خبر إستفزازي بمعنى الكلمه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
18 - عمران2017-09-06 14:58:55
يمكن سامعين خطأ او اشاعه يمكن وزعوا ال5 مليون على لكل اللاعبين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مواطن غيور ومحب لوطنه2017-09-06 14:58:07
ابناء الوطن لهم حق التكريم المناسب وليس المبالغ فيه..***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - الدهمشيه2017-09-06 14:57:35
5 مليون الرقم مبالغ فيه ""عزالله ماهي راجعه العلاوة لنا ""هذي ميزانيه كامله 5 مليون "طيب رجعو العلاوة حقت الموظفين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
15 - عكرمه2017-09-06 14:57:34
لنااااا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ماجد2017-09-06 14:57:20
حرام 5 مليون الواقع 5 آلاف لكل لاعب وهذا هو الي لابد يصير
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 -2017-09-06 14:55:03
ترا هي لعبة وهم شباب في عز شبابهم كفاية تبذير لو وزعتها على الكشافة اللي شاركو في الحج
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
12 - الشمري2017-09-06 14:54:43
٥ مليون. ٥ مليون كل واحد.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 -2017-09-06 14:54:34
يارب ارزقني من حيث لا احتسب وأغنني بحلالك عن حرامك وجميع اخواني المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - الفارس2017-09-06 14:54:21
تبرع ب5 مليون للاعبي المنتخب. المبلغ يقسم عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - صاحب الفضل بعد الله للتأهل هو محمد بن سلمان2017-09-06 14:54:09
شراء التذاكر كاملة وحضور سموه الكريم كان هو الدافع الرئيسي لهذا التأهل الذي ساهم به لاعبي المنتخب والجماهير. اتمنى أن نكافيء سموه الكريم بوضع بوسترات كأس العالم لمنتخبنا تحمل صورة سموه الكريم.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 -2017-09-06 14:51:41
ليتني لاعب ولا مجمع كورة معهم 😢
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - عمران 😂2017-09-06 14:50:51
هذا واحد من اللاعبين امه داعية له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - هاشم2017-09-06 14:49:29
ليتنا مافزنا اجل
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
5 - رايق2017-09-06 14:48:40
5 مليون في ظل هالأوضاع الأقتصاديه ماأعتقد صحيح..!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - احب السعودية2017-09-06 14:47:26
واللي مرابطين على الحدود ... الله الله يا الزمن
لا يعجبني(0) اعجبني(22)
3 - زائر واقعي2017-09-06 14:47:22
5 مليون ريال لكل لاعب ! ! !
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - الفارس2017-09-06 14:46:55
5 مليون لكل لاعب مقابل الفوز بهدف على اليابان مبلغ كبير جدآ ومبالغ فيه. المبلغ يجب ان لايتجاوز 5 مليون لجميع اللاعبين حيث ان مانجزوه لايعتبر إنجاز مهم
لا يعجبني(1) اعجبني(21)
1 - سوداني عاشق المملكة العربية السعودية2017-09-06 14:45:30
يستاهلون وألف مليوووووووون مبروووك للمنتخب الأخضر السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة
لا يعجبني(18) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴
قلم الخنبقه ينكت مسكين ومفلس كل الناس في نضره أخونج الله يشفيك ....
بواسطة : جحا99
الله يهديه هالهكر مافي إلا حساب عبدالعزيز بن فهد يهكره...
بواسطة :
😭😭😭😭😭😭😫 اني اعتصر من القهر...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليلالمرصد 6 512 23 دقيقة
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزمالمرصد 101 5٬175 21 ساعة
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسينCNN 128 3٬952 يوم واحد
تعرف على أبرز العقوبات على كوريا الشماليةالمرصد 43 5٬736 يوم واحد
المرصد الرياضي
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!المرصد 63 1٬982 51 دقيقة
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابانالمرصد 36 9٬507 9 ساعات
شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!المرصد 26 6٬918 13 ساعة
شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالمالمرصد 101 10٬156 17 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو: الفنان السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمةالمرصد 0 102 5 دقائق
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها تردالعربية 15 8٬521 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!المرصد 23 6٬733 8 ساعات
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحىالمرصد 70 19٬074 يومين
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صورالمرصد 33 12٬429 يومين
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟المرصد 31 11٬129 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعةالمرصد 69 6٬753 12 ساعة
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!المرصد 23 9٬165 يوم واحد
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغربالمرصد 28 5٬683 يوم واحد
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!المرصد 100 12٬379 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬244 4 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬244 7 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬185 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعهالمرصد 73 17٬848 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬435 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬134 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬577 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬238 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬180 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬186 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنواتالمرصد 72 4٬993 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬284 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬378 4 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬522 5 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬650 6 أيام
الاخيرة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 26 6٬708 14 ساعة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 32 4٬986 يومين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !المرصد 138 14٬131 4 أيام
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسةالمرصد 103 13٬101 4 أيام
كاريكاتير