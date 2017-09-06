زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل
صحيفة المرصد-رويترز:اتهمت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، اليوم الأربعاء، “الإرهابيين” بأنهم وراء “جبل جليدي ضخم من التضليل” بشأن العنف في ولاية راخين، لكنها التزمت الصمت إزاء فرار نحو 125 ألفًا من مسلمي الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ الـ25 من أغسطس/ آب.
وتتعرض زعيمة البلاد ،التي يغلب على سكانها البوذيون، لضغوط من دول إسلامية بشأن الأزمة، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،أمس الثلاثاء، من مخاطر حدوث تطهير عرقي أو زعزعة استقرار المنطقة.
وفي رسالة نادرة عبر فيها عن قلقه من احتمال تحول العنف المستمر منذ أسبوعين في الولاية الواقعة بشمال البلاد إلى “كارثة إنسانية”، دعا غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء.
وتحدثت سو كي عبر الهاتف ،أمس الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الذي دعا قادة العالم لبذل المزيد من أجل مساعدة نحو 1.1 مليون شخص يقول إنهم يواجهون إبادة جماعية.
وفي بيان نشره مكتبها على موقع “فيسبوك” قالت سو كي، إن الحكومة “بدأت بالفعل في الدفاع عن جميع الناس في راخين بأفضل طريقة ممكنة” وحذرت من أن التضليل قد يفسد العلاقات مع دول أخرى.
وأشارت إلى تغريدات لصور أعمال قتل نشرها نائب رئيس الوزراء التركي، وحذفها فيما بعد لأنها لم تكن حتى من ميانمار.
وذكر البيان “قالت إن هذا النوع من المعلومات الزائفة ،الذي ابتلي به نائب رئيس الوزراء، كان مجرد طرف جبل جليدي ضخم من التضليل الذي يهدف إلى إثارة مشكلات كثيرة بين الدول المختلفة بهدف الترويج لمصالح الإرهابيين”.
كانت أحدث حلقات العنف في ولاية راخين قد بدأت قبل 12 يومًا ،عندما هاجم مسلحون من الروهينغا عشرات المواقع للشرطة وقاعدة للجيش، وأسفرت الاشتباكات التي أعقبت ذلك والهجوم المضاد الذي شنه الجيش عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وأدت إلى نزوح القرويين إلى بنغلاديش.
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التعليقات
شوفوا قاعده عند الكبار الخير يخص والشر يعم
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كل من بغى يسيء للمسلمين اتهمهم بالإرهاب وهم ضعوف وش معهم قوة ياحسرة الواحد منهم مايقدر يشيل عصا من الضعف والهزال والجوع حسبي الله ونعم الوكيل
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بس مسلملي الروهينغا ؟؟
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ت33 اخواننا في سوريا لما حبوا يتحرروا من بطش النصيري الكافر خرجوا الى الشارع وقاتلوه في كل شارع وزاوية منزل لم ينتظر من ياتي من الخارج ليحررهم ليش ما اخواننا في فلسطين مايقوموا بنفس عمل اخواننا السوري
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لنتخذ من هذه الأحداث فرصة ونبدأ في الحوار مع هذه الحرمة ومع من ورائها ،،، ونعرف منهم كيف نصل الي حل ، اما ان نضل مشغولين بقطر وسفاهة قطر وعفاش والحوثي ونصر اللَّات والفرس المجوس ،فان الله سوف يسألنا
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وجه إجرامي ملعون لزعيمة ميانمار مهما دافعت ونافحت بالكذب ستبقى مجرمة ملعونة كاذبة ومن باع ضميره مثلها عربي أو أعجمي .لكن لنا أمل في الله سبحانه أن يجعل لمسلمي ميانمار فرج ومخرج حسبنا الله ونعم الوكيل.
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هذه العدو الحقيقي للمسلمين ومن يقف وراءها ممن باعوا ضمائرهم ، نتمنى من جميع الدول الإسلامية أن تتخذ موقف إنساني مشرّف .دولة ميانمار دولة مجرمة .
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المسلمون 5% من السكان والبوذيون 95% والاخوان المسلمون هم وراء الروهنجة وميانمار تقع بخاصرة الصين وغداً سيحرضون أبناؤنا لنصرة إخوتنا الروهنجة بالصين بينما الفلسطينيون يذبحون بمقلط العصا بفلسطين وهسسسسس
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تعليق 29 السعودية بتستقبلهم وتعطيهم جنسية
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الملاحظ في جميع الدول لا يقتل ويباد الا أهل السنة في افغنستان وفي العراق وفي الصومال وسوريا ولبنان وفلسطين لا يقتل الا أهل السنة بقية الديانات والمذاهب البدعية سالمون بل يحافظ عليهم ويدعمون ؟؟ فكرو
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الأخ اليمني لوكانو يهود أو نصارى ماتجرات بورما عليهم مافيه اسوء من العرب مع بعضهم هل نصفق لمن يبيدهم
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اقول لا يطق لكم عرق هم زي **** عندكم بطلو العاطفة الكذابه وروحو عشروهم في مكه والله ثم الله تشوفون العجب العجائب
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كل دول العالم فيها شعوب قادمه من دول وقارات اخرى ولَم يقومو بابادتهم وتهجيرهم سمعة مينمار اسوء من اسراءيل وشوهت العرق الاصفر
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انا اقترح.مجرد رأي شخصي ..البرماويين اللي في السعوديه ..يذهبون جميعا ..لبورما لنصرتهم
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة والبوذيين والملاحده وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار وذل ونكبت امتنا
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لعنت الله على وجهك ياخبيثة انت ومن معكم من الاجناس حق المسلمين لن يضيع العلم ماهو ان تسمعى ان تشاهدي الحقيقة بعيينك
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أتمنى إغلاق سفارات ميانمار في جميع الدول و طرد ممثليهم .
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نسأل الله ان يجعل كيدكم في نحوركم اللهم انصر المسلمين والمسلمات المضطهدين فى جميع الدول
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طيب سؤل ليش حقين التنبول والمفسدين في مكه والمدينه وعبو السجون بكثر مشاكلهم ميروحو يدافعو عن وطنهم ويناظلو من اجل وطنهم ولا تسعودو
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نسأل الله انه ينتقم منك انه على ذلك قدير
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لعنة الله عليكم, الله يزلزل الارض من تحت اقدامكم على ما تقترفونه في حق المسلمين المسالمين, اللهم يرينا فيكم ومن دعمكم يوما اسودا, حسبنا الله ونعم الوكيل
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مقاطع كثيرة لعمليات تعذيب و تطهير عنصري تثبت مايحصل و أعلنت دول أوروبية عنها و بعض الدول الإسلامية ناشدت بنقلادش باستقبال النازحين وتكفلت بجميع احتياجاتهم.
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وين تعليقات قلم الحقيقه وعلي عمري التشداد الاخوانان على الموضوع نحن في الانتظار
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والله شكلك يوحي انك انت الارهابية
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هذه الهبله العنصريه الحاقده الغير كفؤه,تريد أن تركب الموجة السائده ,فكل من ارادان يفحش ويظلم ويتعدى على الآخرين ويسلبهم حقوقهم يتهمهم بالإرهاب لياكل عيش وليصفق له الغرب الكئيب.إرهاب؟وهم من يذبح!كاذبه.
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اسأل الله أن ينصرهم ويرفع شأنهم **********
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انا عاشرت البوذيين فترة من الزمن ووالله انهم شعوب طيبة ومحبة وانا اعني العوام من البوذيين وعلى فكرة فلسفتهم الدينية ماهي نبد وكره المختلف واكثرهم ليسوا ملمين بالبوذية اعني العوام لكن المتسلط متسلط
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أيها ***الروهنجي عد إلى البنقال واترك البوذي وشجرته
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قبح الله ذا الوجه ان شاء الله نهايتك عبرة لمن يعتبر اشك انك امرأة لابارك الله فيك ولا في من اعطاك الزعامة
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بعض المحسوبين على الإعلام العربي يتهم مسلمي بورما بالإرهاب لذلك هالحقيره تشجعت وقالت إرهاب الارهاب هو الي يسونه بوذييكم الله ينتقم منكم ذبح وقتل وتشريد وحرق وتنكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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قلم الحقيقه اين كتاباتك ودفاعك عن المسلمين انهم يقتلووون ويحرقون واكثرهم اطفال اين انسانيتك وظميرك ***
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الارهاب فكرة اخترعها الامريكان ليفتحوا المجال للمتسلط الخادم لهم للبطش بكل من يعادي مصالح امريكا او الولايات المنحرفة
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الإسلام يحارب حتى في عقر داره والبوذيون عباد الأصنام عدوهم الأول الإسلام فهم يقفون مع النصارى وكل ملل الكفر وأذنابهم في وصف الإسلام بالإرهاب .
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كلام هالبوذيه المتنصره يثبت ان جائزة نوبل تعطى للبهرجه والمناكفه وليست لمن يكون إنسانيا فعلا وحقا وصدقا!أى غرهاب ياخريجة السجون؟؟بوذييك يذبحوا اطفال ونساء ويغتصبوا مراهقات!!وتقولى ارهاب؟تبا لك.
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تكذب الكذبه وتصدقها مثل قلم الضياع يكذب الكذبه ويصدقها
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والمسلمين مليار ونصف . ويوجد دول إسلامية كثيرة وكبيرة وتقدر تتكلم .
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بعد ما شافت بعض المحسوبين على الإعلام الغربي يتهم مسلمي بورما بالإرهاب خرجت هالحرباية تقول تضليل وإرهاب حسبي الله عليك وعلى بوذيكم وكل من يؤمن بالأوهام ونصر الله شعب بوما السلم عليكم وعلى كل ساكت
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ماعليكم موضوع المسلمين يحل برفعة سماعه من سلمان الحزم باذن الله ، لارجب طيب الاخونجي ولاغيره .
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أول مرّه 🏳أشوف 《برصي》 على الطبيعة 😂
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اي ارهاب تقوله ***..الارهاب صار ذريعه لقتل المسلمين في كل مكان
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