رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل
حجم الخط A A A
المرصد 40 2٬547 3 ساعات

صحيفة المرصد-رويترز:اتهمت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، اليوم الأربعاء، “الإرهابيين” بأنهم وراء “جبل جليدي ضخم من التضليل” بشأن العنف في ولاية راخين، لكنها التزمت الصمت إزاء فرار نحو 125 ألفًا من مسلمي الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ الـ25 من أغسطس/ آب.

وتتعرض زعيمة البلاد ،التي يغلب على سكانها البوذيون، لضغوط من دول إسلامية بشأن الأزمة، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،أمس الثلاثاء، من مخاطر حدوث تطهير عرقي أو زعزعة استقرار المنطقة.

وفي رسالة نادرة عبر فيها عن قلقه من احتمال تحول العنف المستمر منذ أسبوعين في الولاية الواقعة بشمال البلاد إلى “كارثة إنسانية”، دعا غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء.

وتحدثت سو كي عبر الهاتف ،أمس الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الذي دعا قادة العالم لبذل المزيد من أجل مساعدة نحو 1.1 مليون شخص يقول إنهم يواجهون إبادة جماعية.

وفي بيان نشره مكتبها على موقع “فيسبوك” قالت سو كي، إن الحكومة “بدأت بالفعل في الدفاع عن جميع الناس في راخين بأفضل طريقة ممكنة” وحذرت من أن التضليل قد يفسد العلاقات مع دول أخرى.

وأشارت إلى تغريدات لصور أعمال قتل نشرها نائب رئيس الوزراء التركي، وحذفها فيما بعد لأنها لم تكن حتى من ميانمار.

وذكر البيان “قالت إن هذا النوع من المعلومات الزائفة ،الذي ابتلي به نائب رئيس الوزراء، كان مجرد طرف جبل جليدي ضخم من التضليل الذي يهدف إلى إثارة مشكلات كثيرة بين الدول المختلفة بهدف الترويج لمصالح الإرهابيين”.

كانت أحدث حلقات العنف في ولاية راخين قد بدأت قبل 12 يومًا ،عندما هاجم مسلحون من الروهينغا عشرات المواقع للشرطة وقاعدة للجيش، وأسفرت الاشتباكات التي أعقبت ذلك والهجوم المضاد الذي شنه الجيش عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وأدت إلى نزوح القرويين إلى بنغلاديش.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 -
2017-09-06 18:02:54
شوفوا قاعده عند الكبار الخير يخص والشر يعم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -
2017-09-06 18:02:45
كل من بغى يسيء للمسلمين اتهمهم بالإرهاب وهم ضعوف وش معهم قوة ياحسرة الواحد منهم مايقدر يشيل عصا من الضعف والهزال والجوع حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - مواطن يحب الهياط
2017-09-06 17:35:11
بس مسلملي الروهينغا ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-06 17:23:21
ت33 اخواننا في سوريا لما حبوا يتحرروا من بطش النصيري الكافر خرجوا الى الشارع وقاتلوه في كل شارع وزاوية منزل لم ينتظر من ياتي من الخارج ليحررهم ليش ما اخواننا في فلسطين مايقوموا بنفس عمل اخواننا السوري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابو علي
2017-09-06 17:18:50
لنتخذ من هذه الأحداث فرصة ونبدأ في الحوار مع هذه الحرمة ومع من ورائها ،،، ونعرف منهم كيف نصل الي حل ، اما ان نضل مشغولين بقطر وسفاهة قطر وعفاش والحوثي ونصر اللَّات والفرس المجوس ،فان الله سوف يسألنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - إستشاري صح
2017-09-06 17:18:07
وجه إجرامي ملعون لزعيمة ميانمار مهما دافعت ونافحت بالكذب ستبقى مجرمة ملعونة كاذبة ومن باع ضميره مثلها عربي أو أعجمي .لكن لنا أمل في الله سبحانه أن يجعل لمسلمي ميانمار فرج ومخرج حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - إستشاري صح
2017-09-06 17:12:21
هذه العدو الحقيقي للمسلمين ومن يقف وراءها ممن باعوا ضمائرهم ، نتمنى من جميع الدول الإسلامية أن تتخذ موقف إنساني مشرّف .دولة ميانمار دولة مجرمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - ابو العز الدمشقي
2017-09-06 17:11:30
المسلمون 5% من السكان والبوذيون 95% والاخوان المسلمون هم وراء الروهنجة وميانمار تقع بخاصرة الصين وغداً سيحرضون أبناؤنا لنصرة إخوتنا الروهنجة بالصين بينما الفلسطينيون يذبحون بمقلط العصا بفلسطين وهسسسسس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-09-06 17:10:42
تعليق 29 السعودية بتستقبلهم وتعطيهم جنسية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - قلم الحقيقة
2017-09-06 17:10:40
الملاحظ في جميع الدول لا يقتل ويباد الا أهل السنة في افغنستان وفي العراق وفي الصومال وسوريا ولبنان وفلسطين لا يقتل الا أهل السنة بقية الديانات والمذاهب البدعية سالمون بل يحافظ عليهم ويدعمون ؟؟ فكرو
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 -
2017-09-06 17:09:24
الأخ اليمني لوكانو يهود أو نصارى ماتجرات بورما عليهم مافيه اسوء من العرب مع بعضهم هل نصفق لمن يبيدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - يمني
2017-09-06 17:00:16
اقول لا يطق لكم عرق هم زي **** عندكم بطلو العاطفة الكذابه وروحو عشروهم في مكه والله ثم الله تشوفون العجب العجائب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 -
2017-09-06 16:51:46
كل دول العالم فيها شعوب قادمه من دول وقارات اخرى ولَم يقومو بابادتهم وتهجيرهم سمعة مينمار اسوء من اسراءيل وشوهت العرق الاصفر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - مع زاتك
2017-09-06 16:49:41
انا اقترح.مجرد رأي شخصي ..البرماويين اللي في السعوديه ..يذهبون جميعا ..لبورما لنصرتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-06 16:47:36
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة والبوذيين والملاحده وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار وذل ونكبت امتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
25 - الرأي
2017-09-06 16:44:51
لعنت الله على وجهك ياخبيثة انت ومن معكم من الاجناس حق المسلمين لن يضيع العلم ماهو ان تسمعى ان تشاهدي الحقيقة بعيينك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - وقفة اعتبارية
2017-09-06 16:25:57
أتمنى إغلاق سفارات ميانمار في جميع الدول و طرد ممثليهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
23 - الجنرال
2017-09-06 16:18:31
نسأل الله ان يجعل كيدكم في نحوركم اللهم انصر المسلمين والمسلمات المضطهدين فى جميع الدول
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - ياكرههم للسعودي
2017-09-06 16:09:26
طيب سؤل ليش حقين التنبول والمفسدين في مكه والمدينه وعبو السجون بكثر مشاكلهم ميروحو يدافعو عن وطنهم ويناظلو من اجل وطنهم ولا تسعودو
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 - سعيد
2017-09-06 16:02:26
نسأل الله انه ينتقم منك انه على ذلك قدير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - حنشل
2017-09-06 16:00:04
لعنة الله عليكم, الله يزلزل الارض من تحت اقدامكم على ما تقترفونه في حق المسلمين المسالمين, اللهم يرينا فيكم ومن دعمكم يوما اسودا, حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - What!
2017-09-06 15:58:54
مقاطع كثيرة لعمليات تعذيب و تطهير عنصري تثبت مايحصل و أعلنت دول أوروبية عنها و بعض الدول الإسلامية ناشدت بنقلادش باستقبال النازحين وتكفلت بجميع احتياجاتهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 - سامبادوريا
2017-09-06 15:54:14
وين تعليقات قلم الحقيقه وعلي عمري التشداد الاخوانان على الموضوع نحن في الانتظار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -
2017-09-06 15:48:08
والله شكلك يوحي انك انت الارهابية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - شايب بروح الشباب
2017-09-06 15:46:14
هذه الهبله العنصريه الحاقده الغير كفؤه,تريد أن تركب الموجة السائده ,فكل من ارادان يفحش ويظلم ويتعدى على الآخرين ويسلبهم حقوقهم يتهمهم بالإرهاب لياكل عيش وليصفق له الغرب الكئيب.إرهاب؟وهم من يذبح!كاذبه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - زائرة
2017-09-06 15:45:31
اسأل الله أن ينصرهم ويرفع شأنهم **********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - المنفلوطي
2017-09-06 15:45:21
انا عاشرت البوذيين فترة من الزمن ووالله انهم شعوب طيبة ومحبة وانا اعني العوام من البوذيين وعلى فكرة فلسفتهم الدينية ماهي نبد وكره المختلف واكثرهم ليسوا ملمين بالبوذية اعني العوام لكن المتسلط متسلط
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
13 -
2017-09-06 15:42:09
أيها ***الروهنجي عد إلى البنقال واترك البوذي وشجرته
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - .....
2017-09-06 15:41:16
قبح الله ذا الوجه ان شاء الله نهايتك عبرة لمن يعتبر اشك انك امرأة لابارك الله فيك ولا في من اعطاك الزعامة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - الله ينصر المستضعفين
2017-09-06 15:39:32
بعض المحسوبين على الإعلام العربي يتهم مسلمي بورما بالإرهاب لذلك هالحقيره تشجعت وقالت إرهاب الارهاب هو الي يسونه بوذييكم الله ينتقم منكم ذبح وقتل وتشريد وحرق وتنكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - فيصل
2017-09-06 15:39:12
قلم الحقيقه اين كتاباتك ودفاعك عن المسلمين انهم يقتلووون ويحرقون واكثرهم اطفال اين انسانيتك وظميرك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - المنفلوطي
2017-09-06 15:36:41
الارهاب فكرة اخترعها الامريكان ليفتحوا المجال للمتسلط الخادم لهم للبطش بكل من يعادي مصالح امريكا او الولايات المنحرفة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -
2017-09-06 15:35:21
الإسلام يحارب حتى في عقر داره والبوذيون عباد الأصنام عدوهم الأول الإسلام فهم يقفون مع النصارى وكل ملل الكفر وأذنابهم في وصف الإسلام بالإرهاب .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - شايب بروح الشباب
2017-09-06 15:32:59
كلام هالبوذيه المتنصره يثبت ان جائزة نوبل تعطى للبهرجه والمناكفه وليست لمن يكون إنسانيا فعلا وحقا وصدقا!أى غرهاب ياخريجة السجون؟؟بوذييك يذبحوا اطفال ونساء ويغتصبوا مراهقات!!وتقولى ارهاب؟تبا لك.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - مشعل
2017-09-06 15:29:10
تكذب الكذبه وتصدقها مثل قلم الضياع يكذب الكذبه ويصدقها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - الروهينغا لهم رب يحميهم
2017-09-06 15:28:09
والمسلمين مليار ونصف . ويوجد دول إسلامية كثيرة وكبيرة وتقدر تتكلم .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - الله ينصر المستضعفين
2017-09-06 15:27:24
بعد ما شافت بعض المحسوبين على الإعلام الغربي يتهم مسلمي بورما بالإرهاب خرجت هالحرباية تقول تضليل وإرهاب حسبي الله عليك وعلى بوذيكم وكل من يؤمن بالأوهام ونصر الله شعب بوما السلم عليكم وعلى كل ساكت
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
3 - زائر
2017-09-06 15:25:22
ماعليكم موضوع المسلمين يحل برفعة سماعه من سلمان الحزم باذن الله ، لارجب طيب الاخونجي ولاغيره .
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-06 15:20:38
أول مرّه 🏳أشوف 《برصي》 على الطبيعة 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
1 - وشك وشك
2017-09-06 15:14:54
اي ارهاب تقوله ***..الارهاب صار ذريعه لقتل المسلمين في كل مكان
لا يعجبني(1) اعجبني(9)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مع الخيل

وين الدواسر...
بواسطة : مواطن تحت خط الصفرررر

والله محنا ضد دعم الوطن لأبنائه بس بالمعقول ياناس مايصير حرام ***وهالشيء وأبطال...
بواسطة : عبدالله

هذة الحرمه تولف من رأسها...
بواسطة :

لاحول ولاقوة إلا بالله....



كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

ابتسامة
76 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
201 5
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
99 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
159 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
170 1
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
177 2
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
221 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
260 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
423 12
mm

أ.د.صالح بن سبعان

موسم الحج شهادة لكم وعليكم !
126 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
221 0
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
298 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
365 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
432 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
409 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
552 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
463 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
499 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
526 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
376 3
الاخبار الدولية
ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

 د ب أ 33 1٬466 2 ساعتين
زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

 المرصد 40 2٬547 3 ساعات
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

 المرصد 102 5٬225 23 ساعة
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

 CNN 128 3٬981 يوم واحد
المرصد الرياضي
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

 المرصد 148 5٬183 3 ساعات
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

 المرصد 40 10٬409 11 ساعة
شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

شاهد: الأمير محمد بن سلمان وهو يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالفوز!

 المرصد 26 7٬229 15 ساعة
شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

شاهد .. ولي العهد يفاجئ الجماهير بالحضور في ملعب الجوهرة و يشارك المنتخب فرحته بالتأهل لكأس العالم

 المرصد 101 10٬323 19 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 39 2٬120 3 ساعات
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬812 يومين
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬313 4 أيام
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬537 5 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 7 1٬139 1 ساعة
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

 المرصد 10 1٬906 2 ساعتين
شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

 المرصد 23 7٬555 10 ساعات
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 70 19٬199 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

 المرصد 70 7٬262 14 ساعة
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 23 9٬235 يوم واحد
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 28 5٬726 يومين
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 100 12٬418 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬250 4 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬248 7 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬188 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬854 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬441 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬142 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬582 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬241 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬187 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬188 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 22٬050 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬995 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬293 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬378 4 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬523 5 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬651 6 أيام
الاخيرة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 27 7٬056 17 ساعة
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 32 5٬010 يومين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 14٬137 4 أيام
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 13٬109 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 52 2٬039 8 ساعات