نوف آل ثاني : تميم تزوج ابنة حمد بن جاسم بعد يوم من وفاة زوجته ووالدة “محمد وجوعان”!

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صحيفة المرصد: قالت الشيخة نوف بنت حمد آل ثان، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد عقد قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم.وكتبت الشيخة نوف عبر حسابها على تويتر: “استكمالا لمسلسـل غدر تميم بزوجته وقبل مضى يوم على وفاتها، عقد تميم قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم، إيذانا بعودة حمد لقمرة القيادة مجددا”.

وكانت الشيخة نوف قد صرحت منذ فترة بأن نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم وأم نجليه محمد وجوعان، قد توفت بعد تعرضها لعيار نار فى يوليو الماضىي على يد قواته بعد مزاعم أنها من قامت بتسريب صورة له وهو عار ، وتم التكتم على الخبر، وقامت بعد ذلك بنشر شهادة وفاتها.