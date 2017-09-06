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نوف آل ثاني : تميم تزوج ابنة حمد بن جاسم بعد يوم من وفاة زوجته ووالدة “محمد وجوعان”!
صحيفة المرصد: قالت الشيخة نوف بنت حمد آل ثان، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد عقد قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم.وكتبت الشيخة نوف عبر حسابها على تويتر: “استكمالا لمسلسـل غدر تميم بزوجته وقبل مضى يوم على وفاتها، عقد تميم قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم، إيذانا بعودة حمد لقمرة القيادة مجددا”.
وكانت الشيخة نوف قد صرحت منذ فترة بأن نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم وأم نجليه محمد وجوعان، قد توفت بعد تعرضها لعيار نار فى يوليو الماضىي على يد قواته بعد مزاعم أنها من قامت بتسريب صورة له وهو عار ، وتم التكتم على الخبر، وقامت بعد ذلك بنشر شهادة وفاتها.
التعليقات
30 - مع الخيل2017-09-06 18:07:23
وين الدواسر
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29 - عبدالله2017-09-06 18:07:14
هذة الحرمه تولف من رأسها
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28 -2017-09-06 18:05:06
لاحول ولاقوة إلا بالله.
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27 - عبيد بن ناجي2017-09-06 18:04:39
شيء طبيعي و بعد بكرة يخلف منها
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26 - هذا هو التحليل المقطعي2017-09-06 18:03:32
أولا الام تريد ان تبسط نوع من النفوذ ولكن بطرق دبلوماسية فهي لا تريد ان تظهر بمظهر عنفواني-- الشابة سعيدة تماما بولاء زوجها وتحاول التماسك حتى لاتدخل تحت جناح السيطرة -- تميم يتمتع بشخصية اسرية مسالمة
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( عدد التعليقات 1 )25 - قلم الحقيقه
عمر مادخل فكر أخونجي منزل عائلة أو قصر حكم أو دول واستوطن عقول بشر أو دخل بين أخوة أشقاء الا وحلت المصائب والنكبات بينهم وبداخله لدرجة أن تصبح التفرقة والشر والقتل هي السمة الغالبة على أصحابه.
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24 - ابوعلي9902017-09-06 18:00:37
الي جنبه الدوسريه وذيك امه
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23 -2017-09-06 18:00:27
مايحتاج يتزوج شكلهم اقنعوه ****بس ياليت معاد يتفصخ مرة ثانية
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22 - Hani14012017-09-06 17:54:09
على هذي المشاكل وله خلق يتزوج ماشاءالله
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21 - من التحليل المقطعي هناك خلاف بين الإمرآتين التان تجلسان في الصف الاول2017-09-06 17:53:04
يكاد يقول شوفوني -- الحماه تبقى حماه حتى لو كانت أميرة
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20 - أبو ثامر2017-09-06 17:45:39
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19 - نبي علوم رجال2017-09-06 17:43:49
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18 - زين ***2017-09-06 17:43:09
جوعان جدا جميل
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( عدد التعليقات 2,141 )17 - ابونواف...
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16 - شغموم2017-09-06 17:36:22
رجال وتزوج حلال ولاحرام يامتعلمين يابتوع المدارس
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15 - إبراهيم2017-09-06 17:34:32
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14 - طلاااال2017-09-06 17:33:54
هذا حمد موزه يضحك بسنّه والبلاء وسط جوفه لدول الخليج المستقرة الآمنه
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13 - مواطن يحب الهياط2017-09-06 17:28:52
انا سمعت انه تزوج اسرائيلية خوالها الحوثيين وايرانيين وحزب الله
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12 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-06 17:28:47
كل هذي البلاوي 🏳وراها 《🍌》
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11 - بنت الوطن2017-09-06 17:27:34
كيف تقبل بزوج قتل زوجته اَي قلب هذا
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( عدد التعليقات 1 )10 - قلم الحقيقه
اللي بجانبه مباشرة حرمته الجديدة اللي أخذها ودخل عليها بدل الدوسرية اللي أطلق عليها الرصاص واغتالها . والعيال أعتقد والله العالم أنهم عيال المرحومة أم عياله الله يسكنها فسيح جناته.أمه موزة واضح مهمومة
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9 - متأمل2017-09-06 17:25:03
بنت حمد اللي لها قصة في لندن؟ الله يتمم على تميم بتميمة ويرحم الأطفال اليتيمة .. مبروووك عليك يا شيخ تميم
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8 - الحياة حلوة2017-09-06 17:23:35
رقم ١. هذي. المغدورة. نورة الدوسري
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7 - سين2017-09-06 17:23:29
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( عدد التعليقات 1 )6 - قلم الحقيقه
حسبي الله عليك يالمجرم أطلق الرصاص على زوجته الدوسرية من هالباب ودخل على بنت حمد تزوجها من الباب الآخر في ليلة واحدة.هذا هم الأخونجية الأخوان عدوهم اللدود المرأة الخيانة تسري في دمائهم حكام وأفراد.
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5 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-09-06 17:14:21
عيب يانوف
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4 - محمد2017-09-06 17:10:00
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3 -2017-09-06 17:08:50
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2 - الخالدي2017-09-06 17:08:23
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1 - فراوله2017-09-06 17:08:12
من هذي اللي بجنبه؟؟؟
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آخر تعليق
بواسطة : مع الخيل
وين الدواسر...
بواسطة : مواطن تحت خط الصفرررر
والله محنا ضد دعم الوطن لأبنائه بس بالمعقول ياناس مايصير حرام ***وهالشيء وأبطال...
بواسطة : عبدالله
هذة الحرمه تولف من رأسها...
بواسطة : بدران
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