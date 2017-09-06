“قينان الغامدي” يهاجم المعلمين والمعلمات ويتهمهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة !
صحيفة المرصد: شن الكاتب الصحفي “قينان الغامدي” هجوماً حادأًعلى المعلمينَ والمعلمات؛ متهماً أغلبيتهم بـ”الكسل والتسيب وضحالة الثقافة.
وقال الغامدي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أغلبية المعلمين والمعلمات يعانون من تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل وتسيّب، وأنا أعرف أعداداً كبيرة واقعهم مؤسف مخجل ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف وحزم صارم. وتابع: المعلمون والمعلمات أكثر العاملين راتباً وتسيباً وتَشَكياً وضعفاً تأهيلياً صارخاً، وأقلهم ثقافة وعطاء، والشمس لا تغطى بغربال، واقعهم يتحدث بوضوح.
وأرجع “الغامدي” سبب حملات المعلمين والمعلمات ضد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أنه “من أعداء الصحوة”، حسب تعبيره.
وقال في مقال له منشور بصحيفة” الوطن” أن العيسى يتعرض لحملات تشويه من التنظيم السروري الذي ينتهز أي فرصة لدفع أتباعه لمهاجمته وتسفيهه وتشويه سمعته، وأتباع التنظيم منتشرون في كل مكان ومؤسسة بالمملكة، وفي قطاعات التعليم العام والجامعي بصفة خاصة، وهذه القطاعات التعليمية كلها تحت إدارة ومسؤولية الدكتور العيسى الآن، والكل ينتظر منه ويطالبه بتطويرها منهجا ومعلما “معلمة”.
وتابع: الحملة الأخيرة التي انخرط فيها عدد من المعلمين والمعلمات ضد تطبيق ساعة النشاط بحجج واهية، هذه الحملة في جانب منها تعد تعبيرا دقيقا عن ضعف قدرات البعض وتواضع إمكانياتهم، وعجزهم عن مواكبة أي تطوير أو تغيير، فهم كسالى ضعفاء معرفة، وأنا شخصيا أعرف معلمين ومعلمات كثرا لم يقرأ أي منهم كتابا واحدا لا في تخصصه ولا خارجه، منذ أن تخرج من الجامعة وحتى اليوم!!
وأضاف أن تدريب المعلمين والمعلمات، وتطوير قدراتهم، وتطهير قطاعات التعليم العام من الصحويين والصحويات المخدوعين بالتنظيم السروري، تعتبر أهم خطوة في التطوير، ويجب أن تأخذ الأولوية المطلقة، وهذا التطوير للمعلمين والمعلمات هو ما سيتيح للوزير العيسى تنفيذ خطط التطوير والتغيير بما يخدم الوطن كله، وبما ينسجم مع رؤية 2030.
وتابع” بطبيعة الحال يجب البدء بحملة تنظيف داخل الوزارة نفسها، تبدأ من عند باب مكتب الوزير ولا تتوقف إلا بعد تجفيف منابع التطرف في آخر إدارة تعليم في أقصى الجنوب وأقصى الشمال!!.
وفي السياق ذاته رد حساب “ملتقى المعلمين” بالقول: “المعلم” ليس فوق النقد؛ بل يرحّب بالنقد الهادف البنّاء؛ ولكن ما حصل مؤخراً تجاوَزَ حدود النقد من سَبّ وقذف وطعن في أمانة المعلم وتشويه لصورته.
وأضاف “الملتقى”: بدأنا بعرض ملف من “الإساءات ضد المعلمين والمعلمات لقانونيين، وعند إعداد لائحة دعوى سنكلف أحد أعضاء لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في الرياض برفع قضية”.وتابع: نعتقد أن حملة الحرب النفسية الموجهة ضد المعلم والمعلمة؛ ستجد حزماً في الفترة القادمة، والحزم لن يتوقف عند التنبيه؛ بل محاسبة ومعاقبة مَصادر الإساءة.
المعلمون والمعلمات اكثر العاملين راتبا وتسيبا وتشكيا وضعفا تأهيليا صارخا ، وأقلهم ثقافة وعطاء ، والشمس لا تغطى بغربال ، واقعهم يتحدث بوضوح!!
— قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
أغلبية المعلمين(مات)تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل،وتسيب،وانا أعرف أعدادا كبيرة واقعهم مؤسف مخجل ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف وحزم صارم !!
— قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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التدريب الضعيف و الثقافة الضحلة مسؤولية من؟ماهي الوزارة المسؤولةو الدورات حقت المكاتب تبع الادارات قد شفت نوعيتها؟ اجزم انك لا تفقه شيئا،عيب تتهم المعلمين ففيهم شيوخا وآخرين لم تبلغ مدأحدهم و لا نصيفه
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قينان كان وصار ابي فايدة وحدة قدمها قينان للمجتمع في ماضية وحاضرة غير النقد الجائر والسب للدين وانتقاد القدوات فايدة وحدة بس اتحداااااااه طبعا كم راتب قينان الآن
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وانت كيف كان مستواك وانت تتهرب من الحصص في مدرسة الحارث بن كلده بالطايف وخروجك المتكرر من المدرسه وعدم المامك بمادتك يارجل اتق الله ولاترم الناس بحجر وانت من زجاج هش ابرك للتعليم ان يغادره امثالك
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134 - بو لجين 2017-09-06 20:17:30 أدخل في ميدان التدريس و علمنا كيف الثقافة يا قينان . هذا الكلام لا يصدر أﻵ من شخص حاسد المعلمين على رواتبهم و أجازتهم ↩ اول دخوله يلغي الدين حتى لايكون فيه صحويين ↪
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قينان ليس هدفه الشهرة هو يريد تحقير القدوات حتى لايؤخذ منهم العلم اليس المعلم هو من يعلم الدين ويؤدب بكل بساطة يريد مجتمع منسلخ من الدين
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الشيخ الزاهد العلامة المجتهد السيد قيران الغامدي خذ راحتك
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تعليق 23 للاسف تنتقد المعلمين وأنت لاتحسن أن تكتب ثلاثة أسطر كلمة بكالوريوس ما تعرف تكتبها واضح انك خريج ثانوية بالواسطة
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الذي يقرأ ويستمع لطرح قينان الغامدي يعتقد انه امام أرسطو او آين شتاين او بن حيّان. وانت ياقينان من أين تخرجت وأين تعلمت. وماذا قدمت من إصلاحات ترتقي بالوطن والمجتمع. التفت يميناً او شمالا تجد صفرا
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يريدون تحقير القدوات ومنهم المعلم فنعرف ان الطالب يقتدي بمعلمه وباخذ منه فالمعلم يدرس القران والتوحيد والفقه فقينان يريد تحقيره حتى لايؤخذ منه الدين وهدفه عداء الدين فإذا حقر لن يقتدى به يريد
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يالعايدو اللي طلعه يعرف يكتب ماهو انت وجيل المعلمين الجدد اللي طلعه المصري والفلسطيني والسوري جيل التعليم صح انتم حق فول وتميس وكيف تطلع من الدوام تقضي اشغلك
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يريدون تحقير القدوات ومنهم المعلم فنعرف ان الطالب يقتدي بمعلمه وباخذ منه فالمعلم يدرس القران والتوحيد والفقه فقينان يريد تحقيره حتى لايؤخذ منه الدين وهدفه عداء الدين فإذا حقر لن يقتدى به يريد
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كل موظفين الدوله في عمل دائم وانجاز كل الامور المهمه في الدوله الا المدرسيين يستلموون رواتب بدون عمل ورواتب اكثر من كل موظفين الدوله
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درسني رياضيات مصري علوم سوداني لغة عربية تونسي ومصري إنجليزي سعودي رياضة مصري اجتماعيات سعودي دين سعودي قطعنا واندونسي خريج الجامعه الاسلامية فنية مصري حقيقة فطاحلة زمن من الصعب ان يعود
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اللي يقولون راتب المعلم كبير محد ردكم صيروا معلمين
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تعليق 114ليش ما صرت معلم بدل ما تتهم الناس جزافا ، ما تصبر على شقاوة ولدك نص ساعة . لا تدع القهر على حالك يلهيك عن الصواب ، التعليم شيئ متعب و مرهق للأعصاب وها هم يربون عيالناو حنا من استراحة لاستراحة
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يقول المصطفى صل الله عليه وسلم إعمار أمتي مابين 60و70.وفي هذا السن تجد الإنسان يذكر الله ويكثر من الصيام والقيام ويدعي الله أن يرزقه حسن الختام وهذا شايب يهذري.يريد أن يختم أعماله بسيأت اللهم احسن خات
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أدخل في ميدان التدريس و علمنا كيف الثقافة يا قينان . هذا الكلام لا يصدر أﻵ من شخص حاسد المعلمين على رواتبهم و أجازتهم .
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واللي يضحك لو تشوفون تعليقات المعلمين والمعلمات على حساب الوزير بويتر زعلانين عليه ويدعون عليه كل هذا النعيم يلي انتم فيه و زعلانين بعد هههههههههههه بجد مصيبة والله
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عندما كان قينان الغامدي معلماً هل كان متسيباً وكسلان للأسف ان امثالك يسيىئون للتعليم وانت كنت معلماً ماذا تحمل من أفكار تجاه أبناء بلدك وخاصه المعلم أتمنى ان يكون هنالك حساب وعقاب لك ولأمثالك.
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على اي اساس حكمت وعممت هل كنت تحضر لهم دروس!! من الممكن يوجد تسيب عند قلة منهم حل نحكم عليهم جميعا في كل قطاع يوجد عينات لماذا ركزت على المعلم انا خصم كل واحد ظلم في المعلم
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أولا عدّل اسمك ثم عدل غيرك . اسمك (( قينان )) ما معناه وهل من قلت الاسماء لهذه الدرجة ؟
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للأسف ولأول مرة أوافقك على جزء من رأيك أما الباقي فلا. ضحالة الثقافة والتفكير والتسيب.
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اقترح بالعطلة يوجه المعلمين والمعلمات للعمل بالوزارة او ينقص منهم نص الراتب مافيها شي مو حسد لكن حق او يعامل موظفي الدولة زي المعلمين والمعلمات ياخذون اجازات مثلهم
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وش فيه قوينان على مجتمعنا مرة يصنفّهم مابين ومابين واليوم قلب على المعلمين والمعلمات وبكره الله اعلم ماذا سيحدث لعلمك ترى المجتمع اصبح واعي وفاهم فوق مايتصوره عقلك ال.....
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بكلامه ذا بيجيب عيد الضحية عليه وعلى اسياده . المعلمين لا عصبوا قشران هههه
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وأرجع “الغامدي” سبب حملات المعلمين والمعلمات ضد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أنه “من أعداء الصحوة”، حسب تعبيره.↩ قاتلكم الله وقاتل أعداء الصحوة ↪
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انظروا . . مثال واضح عندما يستخدم القلم للدفاع عن صديق ، أما المعلمين سروريين فهذي يا كبرها . . سلامات أنت وين عايش حشا ما تدري عن التعليم ، لازم ترفع عليه قضية مثل هذا الجاهل
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ما احد ياخذ الا رزقه او ماكتبه الله له فلا تقل اعلى راتب او اقل راتب هذا ماقدمته لنفسك من تعليم اسال الله ان يرزق الجميع بما يتمنونه ان شاءالله
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موظف يشتغل 12 شهر 7 ساعات اجازة 5 ايام اضطرارية او شهر بالسنة يجمعها طول السنة لا اجازة ربيع ولا غبار ولا مطر وراتب اقل عكس المعلمين ..مو معقولة اصرف لك راتب 4 شهور وانت مجاز ؟؟ اي منطق وعقل يقبلها
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واللي استلمو امس 5 ملاين ريال لاعبين المنتخب وينك عنهم
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هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه اعزائي المعلمين والمعلمات وسعوا صدوركم
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هل تعلم ان اكثر فئة غياب هم المعلمين والمعلمات ان اغلب فئة تاخذ اجازات مرضية من مستوصفات بس 30 ريال هم معلمين ومعلمات هل تعلم انه لدى المعلمين والمعلمات وراحة بين الحصص يتبعون مساكي وش فيكم انتم ههه
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يجب اقتصاص رواتب المدرسيين وتوزيعها للعسكريين فهم او لى بالرواتب من هولاء المدرسيين الكسالى
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مشكله بعض الناس اللي ينتقصون من عطاء المعلمين تشعر وكأن معميهم الجحود والنكران او أن الشخص فيهم اجوف ما عنده سالفه أشبه ما يكون بالأمعه . حفظ الله معلمينا من خبث نظرة الفاشلين والعاطلين والجاحدين
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أنا لدي يقين إن هذا المقال المشحون بالإفتراء والحقد والتهم الملفقه الذي كتبه قينان الغامدي ضد المعلمين يشبه أجنحة النملة التي طيرتها قليلا فاكلتها الطيور .
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الحمد لله على كل حال الحاسد في الأرض ورازق في السماء الله يعز هذا البلد بالرجال المخلصين المعلم والمعلمة هم الذين طلعوك تعرف تكتب ....الله يعز هذا البلد بالرجال المخلصين
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كلامك صح 100% والمفروض يعمل لهم عقد كل أربع سنوات واللي مايتقن عمله مع الباب
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( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام ) الحديث في الترمذي
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معنى هذا لاتسمع لنصيحة المدمن حين ينهاك عن خطر المخدرات ؟ يااخي خذ النصيحة ولو من فم الحوت!!
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لاتصدقوووه والله ان له مأرب اخرى يريد التزلف فقط فالمعلمون والمعلمات ارقى مما تتصور ايها الكاتب المتزلف وعليهم عبأ تنوء به الجباال فلاتزايد عليهم ودع عنك نظرة الحسد والبغض كذاب اشر!!
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اي واحد يتكلم على المعلمين والمعلمات يتهمونه انه حسود وحقود ؟؟ انتم تشتغلون زي ما باقي الموظفين يشتغلون وانتم ساعاتكم اقل لا تقولون تعب اللي تعب هم اللي اول لكن الجيل هذا من المعلمين والمعلمات لا
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قينان إنسان فاضي والفاضي يعمل قاضي ***
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( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام )
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لو كنت معلماً لرفعت قضية ضد هذا الكاتب فأما يثبت إدعاءه وأما يتعاقب ، لكن يترك الأمر سبهلالا دون أخذ بحق المعلمين يعد إقرار بكلام قينان إنه صحيح .
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يجب تمديد الاجازات قدر المستطاع حى تتم السيطره على المتشددين من المعلمين ويعاد التوازن للطالب وانتمائه صدقوني هذا الحل***
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“قينان الغامدي” يهاجم المعلمين والمعلمات ويتهمهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة{احسن خله يكثر رسوب الطلاب افضل من تخرج وبعدين على دكة الاحتياط مافيش عمل}
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تدعي عليه هالدعاء علشان قال الحقيقة -- اعوذ بالله منك -- هذا اسلوب معلم يال..... -- والله ما الومك يا قينان فيهم هذا عينة من الشكاؤون البكاؤون الداعون على خلق الله
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يجب تمديد الاجازات قدر المستطاع حى تتم السيطره على المتشددين من المعلمين ويعاد التوازن للطالب وانتمائه صدقوني هذا الحل***
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يا ويلك تكلمت على المعلمين والمعلمات الحين تبدء عليك الحرب الضروس وعبارات المعلمين والمعلمات يتعبون بالحصص والشرح على اساس مافيه كراسي وطبعا رواتب جامدة واجازة اربع شهور واجازة مطر وغبار وهج ومؤتمرات
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تدعي عليه هالدعاء علشان قال الحقيقة -- اعوذ بالله منك -- هذا اسلوب معلم يال..... -- والله ما الومك يا قينان فيهم
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راتب سكورتي في الشركات الكبرى يعادل راتب خمسة معلمين بخلاف السكن والعلاج والمواصلات.
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الشاعر لحطيئه لم يسلم الناس من هجاءه فقرر عمر رضي الله عنه ان يشتري منه اعراض الناس
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بعيدا عن تفاهات ومحدودية نظرة بعض الكتاب . قبلة ممزوجة بالطهر والدعاء على جبين كل معلمينا .. ويكفيهم شرف اجيال بعد اجيال تدعي لهم الرحمن وتقبل جبينهم . بس انت يا أستاذ قينان قول لي من يقبل جبينك ؟؟؟؟
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والله المدرسيين في نعمه عظيمه رواتب عاليه وجازاات ودوام مريح مافي اي موظف في المملكه مثلهم بالرواتب والراحه مع ذالك مو عاجبهم
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قسمابالله ان قينان صادق وان المعلمين والمعلمات كماوصفهم ولكن الحل عمل دورات عسكرية لمدة سنة توزع على الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة والبرية والبحرية ومساوات رواتبهم والمدنيين كافة برواتب العسكريين
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قينان انت عملت معلم لكنك ماكان عندك لحيه نفس صورتك الآن لحيه وشنب وصورتك ماتغيرت لكن اللي تغيرزيادة العلم والمعرفة والدين والإيمان بالقلب وحديث ابوهريره الدوسي التقوى هاهناواشارالي قلبه قينان انت بطل.
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العسكري الفرد والمعلم والقاضي في زاوية ولاندري لماذا؟ بينما الكاتب واللاعب والمغني لهم مكانة ...لاندري هل الأمم تسلك هذا السبيل لترقى ام ماذا؟
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أتلم المتعوس على خايب الرجا 😆 بما أنه فلتة زمانه أرجو أن يعرض انجازته لخدمة الدين ثم الوطن.من فشل إلى فشل ***
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ياللي تتعذرون بالمباني المستأجرة اقوللكم انظروا الى الهند والسودان و دول الشام خرّجت افضل الاطباء والمهندسين ومتفوقين في جميع المجالات بالرغم من فقرهم كمباني او كتب ولا يوجد حتى وسائل تعليمية متطورة
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جميع موظفي الدواله يشتغلون 12شهر ويستلمون رواتب 10 شهور و26يوم ليتك متكلم عن النقطه يا*** الغامدي
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هذا ****رغم انه كان معلما ومتعاونا صحفيا والله انه لا يعلم عن التعليم والمنهج المدرسي شيئا ***
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كلام الكاتب الاستاذ قينان الغامدي صحيح
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رابعا حقوق المعلم ضايعة خامسا اذكر لي ميزة للمعلم لاسكن ولاعلاج ولاحقوق سادسا***
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للأسف كتابنا ونقادنا ***من بعض شرائح المجتمع ما تركوا مجال من مجالات الحياة ووجهة من واجهات الوطن ما استنقصوا من جهودهم وعطاهم دينيا ورياضيا وعلميا وامنيا . فعلا مصيبه عندما يمسك القلم ***
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وزيرهم سماهم الشكاؤون البكاؤون من كثر مايصيحون في تويتر هههههههه
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المعلم في منظومه يمشي وفق مبادئها والذكي يفهم
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ضحالة الثقافة التي أرّقت قينان الغامدي سببها منع الحفظ والتلقين والإكتفاء بالفهم لذلك خرج لنا جيل لايحفظ ومعلوم إن العلم يجب أن يحفظ كي تقوى الثقافة لدى عموم الطلاب في جميع المجالات الأدبية والعلمية.
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قنيان : ماكنت باالامس معلما !!!!! ***
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ماتلاحظو ولا كاتب من الكتاب يتلمس حاجات المواطن من سكن وفقر وبطاله
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المفروض مايدخل التعليم الامن يذكرفنانه المفضل ولاعبه المفضل وناديه المفضل وانتمائه المبجل***
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يقال انه كان معلم سابق وفشل في التعليم
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لدينا خلل في التعليم والمعلم والطالب لدينا مباني مستاجره متهالك حتى المدارس الحديثه تنفيذ متواضع وبدون مواقف المطلوب نكون واقعيين لنستطيع ان نتطورررر
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وانت ايها الكاتب ايش اللي قدمته للوطن المعلمين علموك وعلموابناءك والمعلمات علمن بناتك ***
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أرى انه يجب جذب نخبة مميزة من المعلمين المبدعين الاجانب واعطائهم صلاحيات وجذب قيادات للمدارس ومساواتهم في الرواتب حتى يشعروا بالعدل واستبعاد المقصر فوراً وغربلة إدارات التعليم من الخمول والمجاملات
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سبب تدهور التعليم وضع المعلم في إطار بحيث لايخرج عنه ولَم يترك له حريه الابتكار .
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شتم المعلمين بهذه الطريقه المفروض لا يمر دون عقاب
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نود نحن معشر المعلمين أن نرد بكلمة واحدة على فلتة الزمان الاستاذ قينان ترى مالذي قدمته خلال مسيرتك يتفوق على جهود معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية والسلام
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اقول ياقينان اركد لاتفتح على نفسك باب ماينسد *** هههههههههه
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نقول إنو بعض مدراء المدارس هم أساس فشل العمليه التعليمية وفسادها برمتها من خلال الظلم وعدم المساواه بين المعلمين فيخفف على بعض المعلمين ويضغط البعض الاخر وهذا والله قمه فساد التعليم والظلم
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" ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف " ( لانه لم ياخذ المعلمون دورات خارجية صيفية لمدة شهر )
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هز عمرك ورح اعط حصتين بس .. انت واللي جالسين يقللون وينتقصون من جهود المعلمين ورونا شطارتكم , الكلام سهل واكثر الكلام عند العجايز .. رحم الله معلمينا الذين علمونا الأدب والتربية قبل القراءة والكتابة
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ت23 للتصحيح واضحه هكذا تكتب بالضاد اخت الصاد وليس بالظاء اخت الطاء!!!
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ستكتب شهادتهم و يسئلون***تجنيت على المعلمين الذين امتدحهم الشرع المطهر ليسوا كلهم كاملين النقص وارد في خلق الله لكن المخطء يعدل ويقوم.
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من قال راتب المعلم يتعدى 30 الف تراك واهم
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تعليمنا افضل تعليم لانه يعلم التلاميذ التوحيد الصحيح
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هجوما على المعلمين لا مبرر له فالوزارة هي المقصرة لعدم تقديم الجديد للمعلمين من دورات وتدريب
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عاوز شهره وقيل وقال والله أعلم
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بلا ثقافة بلا هم المعلم حاله حال اي موظف في وزارات الدولة درراهم آخر الشهر وثقافته محصورة فيما بين الدفتين من المنهج الي يدرسه للطلاب ويظل على هالمعلومات الى ان يتقاعد! ؟ قال ايش؟ قال ثقافة ههههههه
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يجب وضع قانون صارم ضد من يهين ويحط من كرامة المعلمين والمعلمات ويجب محاسبة هذا الرجل ولكم الكرامة والعزة أيها المعلمون والمعلمات.
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مين اداك الحق تتكلم على اباء الوطن
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كلام هذا الكاتب صحيح 100% وقد ناقشت عدد كبير من المدرسين فوجدتهم كما ذكر ضعف كبير في الالمام بالمناهج وفي الثفافة وتذمراتهم كثيرة وليس لديهم الرغبه في التدريس لقلة تأهيلهم وعدم وجود القدوة والمحاسبة
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يالربع عندي سؤال عام لاعلاقة له بالمدرسين والمدرسات الله يسترعليناوعليهم ثقافه للجميع وسبق الاجدادجاهم1355ه السؤال ماهي أقسام العرب وتكلم عن مكوناتهامع مع مؤجزبسطرالقبائل التي تندرج تحت أقسام العرب؟؟؟
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دحين المعلم راتبو يتعدى الثلاثين الف بالشهر وخمس شهور نايم يعني تبون منو ينتج ويعمل مثل الناس والله صعب
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الموضوع اكبر من ضعف ثقافة! ؟ اعرف معلمين انه يتناقل مع طلابه ****
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المفروض مايفلت من العقاب هذه المره وتتم محاسبته ومعاقبته والحد الشرعي وهو يطعن في ذمم مليون معلم ومعلمه وموثق كل شي عليه بالصوت والصوره
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اليبرالي يريد تعليم فيه اختلاط بين الجنسين وحذف مناهج الدين والقران فهو يقحم والسرورين في كل جداله وماعلم ان السلفين اشد في التصدي له ولامثاله واريده يداوم فقط شهر مع الطلاب وسيعرف مايعانية المعلم
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المفروض المعلمين يرفعون عليه قضيه
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المعلمين والمعلمات لم ياتوا من كوكب اخر هم ابناءنا وبناتنا درسوا في مدارسنا وتخرجوا من جامعاتنا هم ثمرته انتاج المؤسسة التعليمية في المملكة،لكن اشغلوهم عن ادا رسالتهم أهل الاعلام ومن يريد الشهرةعلى حس
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اليبرالي يريد تعليم فيه اختلاط بين الجنسين وحذف مناهج الدين والقران فهو يقحم والسرورين في كل جداله وماعلم ان السلفين اشد في التصدي له ولامثاله واريده يداوم فقط شهر مع الطلاب وسيعرف مايعانية المعلم
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المفروض تتم محاكمته ومعاقبته عقاب شديد هو يطعن ويقذف نصف مليون معلم ومعلمه
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العالم الغربي يخشى من شباب العرب والمسلمين لذلك يتحكم في التعليم عبر هيئة اليونسكو وقبل فترة تم إنتقاد فكرة الحفظ وقيل هذا تلقين لا يصلح والمطلوب الفهم فضعفت مخرجات التعليم وخرج أجيال مستواهم ضعيف
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في جيل الثمانينات كانوا المدرسين اجانب لكن والله كل اللي درسونا اياه الي الان حافظينه . اما الان اسال الطلاب عن بعض اللي درسوه يقولك ما ادري حتي بعض المدرسين الان اساله عن معلومه القاه مايعرفها .
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وكذابين وتسوفون ، وبتطبلون وبعدين تجي ع روسكم قريب ان شاء الله
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وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ( الكمال لله عز وجل )
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كلامه ممكن يصح عن فئة من المعلمين وهو صادق صراحة ما كذب الرجل يحكي الحقيقة ومع الاسف ان المعلمين ضعفاء الثقافة تراهم كثير مو قليل كما يدعي البعض ولا اقصد انه الاكثر ضعفاء الثقافة لكن نقول انهم كثر
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ياقينان من علمك بالامس تنتقده اليوم أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني لانستغرب من امثالك فقط نقدك من اجل الشهره ولو كنت ناصح لاوصلت فكرتك مع الحلول اما تهم وكلام مرسل فاحتفظ به لنفسك
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واقع المعلمين مؤسف وليسوعلى قد الحمل رغم ارتفاع الرواتب***وكلام الكاتب يزعج الانانيه للمعلمين الذين لايقبلون النقد ولاالوزاره التي لاتضبط موظفيها***
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الحاسد والحاقد واضح من وجهه ، لذلك كلام قينان مردود عليه لأنه كلام مكرر وصدر من من عينات حاسده وحاقدة قبله.
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نسبه كبيره من المعلمين يبغالهم اعادة تأهيل متسدح نصف السنه بدون عمل ويتشكى ليل نهار ومستوى الطلبه في انحدار
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اللي علمه معلم***
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لم كل معارض لرأي ما نذهب به إلى فئة معينة ليرالي صحوي سروري إخونجي سلفي ما هذه العقول ساعة النشاط لم يعترض عليها أحد إلا الكسالى لا يمثلون ٣٪ من فئة المعلمين استعجلت عليهم في الحكم وانتظر نتائج النشا
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المعلمين ليسوا السبب في تدني مستوى التعليم ولكن يوجد قوى كبرى تتحكم في التعليم العالمي وهي التي جعلت التعليم ضعيف في جميع أنحاء العالم ***
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اي واحد معلم يعمل نفسه ميت تطلع حرتكم على الطلاب فقط جاكم البركان قينان الغامدي ردو عليه يامال الشحم بدون أخطاء إملائية كككككككككككككككككككككككك
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صح بعض المعلمين فاشل .
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تعليق مخالف
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قينان كان معلم وطرد من التعليم لأسباب يعرفها هو لذلك فهو حاقد على المعلمين والتعليم والعلماء وحاسداً لهم.
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تعليق مخالف
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كلامه صحيح ومخرجات التعليم واظحه لاثقافه ولاشي والكارثه التعليم عن بعد كل اختباراته اختر وياتصيب ياتخيب والنهايه بكلاريوس ولاجديد
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هذا الكاتب قينان الغامدي يرمي هنا وهناك ومثلما يقال يتحرش بعامة الناس وخاصتهم وعلاجه لا يحتاج إلى حوار فهو يحتاج إلى حجر يهلهل أسنانه ويقرض لسانه ...نسي قينان إنه كان معلم فهل يحدثنا عن إنجازاته ؟!
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صدق والله.. ضحالة ثقافة والسبب منهاج الدراسة..
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لا يهاجم المعلمين الا من لا يعرفون قيمة العلم والثقافه والادب
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أعرف معلمين لسانهم أوسخ من مزابل ومنهم متعاطي أدوية نفسية ومنهم ضعيف خط وإملاء وهمهم الوحيد راتبهم والله ماسأل عن تطوير أجيال المستقبل ونقترح تدريسهم في العطلة أصول التدريس المطور بلا كسل
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المعلمون هم عقل الامه وهم من يقودون الاجيال القادمه الى العلم والمعرفه
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تمهيد للخصخصة والفصل تحياتي للمادة 77
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الشكاؤن البكاؤن والشكايات البكايات مين ؟😇😇 هذي حزورة المدرسة أول أسبوع دراسة
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قينان الغامدي لنفرض كلامك صحيح هات لنا الحلول مانبي تسطيح المشاكل المتراكمة عطنا حلول نحترمك ماعندك حلول لاتقعد تهاجم بين فترة وفترة بسبب أو بدون 😠😠😠😠
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اقسم بالله انه ماكذب بلاوي لو بنتكلم عن التعليم ومستوى اولادنا بانحدار بسبب عدم اهتمام ووجود حرص من المعلمين والمعلمين اصبح همهم الوحيد الاجازه او المباريات او التجاره والطلبه يفتح الله عليهم
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الانسان هذا ماادانية لكن فيما يخص المعلمين صادق رواتب ممتازة تعديل ممتاز اجازات طويلة اللهم لا حسد ومع ذلك يشتكون وأغلبهم يحتاج نفسه التعليم والتربية من الصفر الواحد يحمد الله على النعمة
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ماذا تريد يا قينان تريد معلمين ينشرون الفكر الليبرالي الذي تقدسة حتى ترضى عنهم ضعف التأهيل والتسيب تسأل عنه المسئولين عن التعليم ولا تحمله المعلمين تنمقك حتى تحضى بمكانه لن يفيدك ولن يوصلك لمنصب
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المعلمين والمعلمات اصبحوا محسودين بسبب طول الاجازه ورواتبهم وكل هذا ينعكس على اراء ونظريان بعض البشر والحقيقه التي يعلمها الكثير ان التعليم طريق لامراض السكر والقلب والزهايمر
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***... والقافلة تسير
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خلاص افصلوا المعلمين واستقدموا معلمين بعد ... نبي وطن خالي الدسم متى بس😭😭😭😭😭
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اول مرة تقول كلام صحيح المدرسين والمدرسات سبب نكسه في المجتمع السعودي تعليم فاشل ورواتب عالية وفيهم حسد.
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لانهم علمووو امثاله
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كلامك صح 100% والمفروض يعمل لهم عقد كل أربع سنوات واللي مايتقن عمله مع الباب
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والله انه صدق في شي واحد أعرفه ضعف الثقافه حقيقة وكثير ناقشت معلمات ماعندهم أدنى ثقافه
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والله اعرف معلمين ومعلمات يداومو ٣ايام بالاسبوع واليوم ٤ساعات والراتب من٨٠٠٠وانت طالع وجالس يشتكي اقسم بالله مهزله
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صدقت والله
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صح لسانك
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قبل ان تنتقد الناس انتقد نفسك . اللي بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس
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