قريبا “واتس آب ” بفلوس!

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صحيفة المرصد: تعتزم واتس آب إدخال تغييرات كبيرة على تطبيقها، وإضافة عدد من الميزات المصممة من أجل الكسب المالي .

وقالت الشركة المملوكة لفيسبوك عبر موقعها على الإنترنت : “نحن نطور أدوات جديدة عبر تطبيق Business app للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبرى التي تعمل على نطاق واسع مع قاعدة عالمية من العملاء، مثل شركات الطيران ومواقع التجارة الإلكترونية والبنوك” .

وأضافت “إن المستخدمين سيكونون قادرين على تصفح المنتجات وطلبها عبر واتس آب، وحتى تلقي التحديثات والعروضات المختلفة من الشركات”.

وتمت إتاحة التطبيق الجديد حاليا بشكل مجاني ولكن الشركة أخبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأنها تعتزم “فرض رسوم على الشركات في المستقبل”.

يذكر أن واتس آب قد بدأت خلال الشهر الماضي إتاحة ميزة توثيق الحسابات التجارية على منصتها.