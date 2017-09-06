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قريبا “واتس آب ” بفلوس!
صحيفة المرصد: تعتزم واتس آب إدخال تغييرات كبيرة على تطبيقها، وإضافة عدد من الميزات المصممة من أجل الكسب المالي .
وقالت الشركة المملوكة لفيسبوك عبر موقعها على الإنترنت : “نحن نطور أدوات جديدة عبر تطبيق Business app للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبرى التي تعمل على نطاق واسع مع قاعدة عالمية من العملاء، مثل شركات الطيران ومواقع التجارة الإلكترونية والبنوك” .
وأضافت “إن المستخدمين سيكونون قادرين على تصفح المنتجات وطلبها عبر واتس آب، وحتى تلقي التحديثات والعروضات المختلفة من الشركات”.
وتمت إتاحة التطبيق الجديد حاليا بشكل مجاني ولكن الشركة أخبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأنها تعتزم “فرض رسوم على الشركات في المستقبل”.
يذكر أن واتس آب قد بدأت خلال الشهر الماضي إتاحة ميزة توثيق الحسابات التجارية على منصتها.
التعليقات
19 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-06 22:31:32
السالفه فيه نصب علينا يعني الوتساب طلع مجاني
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18 - عبدالله اليامي2017-09-06 22:26:45
الخبر يخص الشركات والمؤسسات وليس الأفراد .
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17 -2017-09-06 22:00:24
كان عندهم ببلاش ماندري اما نحن عندنا بفلوس.
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16 - سنجوب2017-09-06 21:38:21
***، قرقششششششش يا ولد فلوووووسك ما فيه شي ببلاش
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15 - ماوراء الارجنتين2017-09-06 21:38:12
العالم يشهد الآلاف من التطبيقات في مختلف المجالات وتطبيق واتساب أصبح في خانة القدماء كما هي شركات الاتصالات عند العرب من الشركات القديمة ذات الخدمة الضعيفة المترنحه
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14 - سركيس بااااريس2017-09-06 21:33:08
الواتس اصلا ماكان مجاني كان فية منشار طالع ياكل (( شركات الاتصالات )) حقوق اتصال بالشبكة // وقريبااا منشار نازل ياكل(( شركة الواتس )) اشوف كثرت مناشير هالايام / لكن منشار ساهر غير يأكلك حبة حبة .
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13 - الحقيقه2017-09-06 21:15:13
قبل ما تخلونه بفلوس تعالو. وشفو الاتصالات والارسال كيف يمكن ترحمونا كل واحد تعطونه هديه ايفون ٨
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12 - هاني العوفي2017-09-06 21:12:15
ايه نبي الفكه منه اشغل المسلمين يروح عبده يجي حيدر المطورين بالهبل
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11 - loovivool2017-09-06 21:12:08
البدائل موجودة وكثيرة
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10 - ↩ابو شدا↪2017-09-06 21:03:29
ونرجع لابو📱📱كشاف📱📱☞ هذا.
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9 - رطب2017-09-06 20:45:05
في رأيي أن السوشال والإعلام افسد العقول والاجساد واضعف الإنسان من قبل جهات غير معلومة لاغتيال الجيل القادم الغير مرحب به
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8 - الحربي3322017-09-06 20:27:34
في راي انه شركات الاتصال سوف تنتهي قريب
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7 - جنوبية..🌻🌻2017-09-06 20:27:17
من قال احنا نستخدمه ببلاش بالنت ندفع فواتير ويشتغل
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6 - نوكيا ابو كشاف2017-09-06 20:25:33
انا لا استخدم التطبيقات ابدا جوالي للاتصال فقط
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5 - سرور عبد الحي2017-09-06 20:20:56
عادي هو الخسران التطبيقات المجانية كثيرة و بمميزات أفضل واتساب نجح لاقدميته فقط .
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-06 20:15:12
كل التطبيقات بفلوس .
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3 - اول 12017-09-06 20:08:24
مااعتقد، كل مواقع التواصل الاجتماعي مجاناً والواتس اب بيكون برسوم.
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-06 20:07:48
قريبا الكوكب المنتظر .
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1 - المنفلوطي2017-09-06 19:59:11
قريبا “واتس آب ” بفلوس!{يبدو ان ربعنا اشتروه}
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بواسطة : ليبرالي
خطوه الى الامام ،، والف مبروك...
بواسطة :
ت30 ياشيخ ***...
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