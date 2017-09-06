تفاصيل ..زوج يقتل زوجته بعد طلاقها للمرة الثالثة.. فيديو
صحيفة المرصد: أنهى مصري حياة زوجته حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض بعد أن طلقها للمرة الثالثة .
وروت والدة المجني عليها ” تفاصيل الواقعة خلال لقاء لها في برنامج “صبايا الخير” المذاع على قناة دريم الفضائية المصرية قائلة ” أن المتهم طلق ابنتها مرتين في وقت سابق وفى كل مرة كان يعيدها إلى عصمته إلى أن طلقها للمرة الثالثة وطلب منها العودة إليه فأكدت له صعوبة ذلك وأنه لا يجوز شرعاً ” .
وتابعت الأم المكلومة ” ظل يكرر طلبه بعودتهما كثيراً فتوجهنا إلى دار الإفتاء والتى أكدت أنه لا يجوز عودتهما وأن ابنتها يجب أن تتزوج من اّخر “محلل” ثم يتم تطليقها حتى يتسنى عودتهما مرة أخرى ” .
وأضافت ” الأم ” المتهم خطط لإرتكاب جريمته بعد ذلك وفي يوم الواقعة استطاع الحصول على مفتاح الشقة من ابنهما ” لافته إلى أنه عقب اكتشاف الواقعة وتوجهها إلى منزل ابنتها وجدتها ملقاه على سرير داخل غرفتها جثة هامدة غارقة في دمائها ” مشيرة إلى أنها كانت مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد .
وأشارت ” الأم” إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة كما سبق أن اتهم في جريمة قتل ومضت قائلة على الرغم من ذلك كنت اطلب من ابنتى العيش معه والعودة له عندما طلقها مرتين من أجل أبنائهما .
وتم إبلاغ الجهات الأمنية التى القت القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته للجهات المختصة لتولي التحقيقات.
التعليقات
38 \\\ أولآ عليك أن تخجل من نفسك وتتقمص دور أنثى .ثانيآ طالما تمردتي على أهلك يافطومة هههه بموضوع يخصك أسود مثل وجهك تستحقين الموت وليس الحبس.ثالثآ أنتي خارج دائرة نقاشنا لأن مكانك الشارع مع زبون هههه
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مشاكل المصريين لاتنتهي . . غيض من فيض ، اللهم لك الحمد !!
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مبدع ياقلم الحقيقه كعادتك
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تعليق38 اكلتي هوى لانك استسلمتي وضعفتي وكل ما استسلمتي كل ماضاعت حقوقك وكرامتك القمع سبب في استسلامك
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ياقلم الكذبه انت وين عايش تبغانا ننقتل على يد اهلنا، انا واللي هي انا ،عملت نفسي قويه وتمردت ع اهلي بموضوع يخصني حبسوني بالغرفه ثلاث ايام واخذوا مني جوالي وبطاقة الهويه والصراف لحد ماتنازلت واكلت هوا
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أأأأأأأأأأأأأنتي نسيتـــــي اهداء رائعة أخرى لمحمد عبده لكل متابعيني وأحبتي .
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هذا مخ مافيه كيف يقتل امه عيال مافكر فيهم بعد موت امهم وسجنه هو من يهتم فيهم ويربيهم كل إلي،فكر فيه محد يتزوجه غيره بدال الوحده 2 ي كمخه لاكن منت رجال بيت وحرمه وعيال
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دائماااااااااااااااا الجمال يقتل صاحبه
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حسبي الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة وهو جعله يتخلد بنار جهنم الله لا يوفقه ويجعل قبره حفره من حفر النار
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بعضهم يدمن بعد الزواج مو شرط قبله
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لاتبحث عن الثقة عند المرأة وهي لاتجدها عندك.لاتطلب منها الحب وأنت تعطيه لغيرها.لاتقل احترامك لها ثم تسألها أين احترامك أمامها.على قدرماتمنحها وردآ على قدر ماتهديك شذاه وعطره.البخل ليس مالآ وانما عاطفة
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انا لافهم يتعاطى المخدرات وترجع لة انا لو يشرب بيرة خالية من الكحول مرجعتها لة فكيف مخدرات يازين الكشف الطبي عندنا لاكن هل يبلغون اهل العروس المعرس اذا وجدفي دمة او دمها مادة مخدرة او اثار دخان(تتن)
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الانسان الذي يحترم المرأة انسان كل صفات الرجولة بداخله ويجد هذا الاحترام على قدره وحجمه مقابل له من الحب والتقدير من الانسانة الذي منحها هذا الاحترام.وهذا مايجب أن يكون خصوصآ بين الشراكة في الزواج.
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نفس اللي قلت قبل شوي احيانا تحسب اللي تملكه فرح لك وهو تعاسه لك آخر شيء قتل زوجته💔الله يرحمها
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انا قرأت هذا الخبر اي قصة قتلها لكن مدري وين
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ياثقل طينتك ياقلم الكذب دايم مشغلنا بكلام خارج الموضوع ياخوي انقلع
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قناة النهار وليس دريم
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كوني حره مع تحيات طوني
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اجل كوني حره خخخخخخخخ
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باقي عايش جوك ياالاجنبي
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عندما تصبحين شخصية ضعيفة أمام الآخرين لن تجدين من يمد يده لك لمساعدتك والكل سيتخلى عنك بل ستنجلدين وهناك أكثر من واحد في انتظارك.هذه الحقيقة وهذا الواقع .اليوم الحياة لاترحم الضعفاء خصوصآ المرأة.
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باقي عايش جوك ياالاجنبي
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قلم الخداع فارقنا وحنا بخير ليش ماتنصح بنات بلدك
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كوني حرة ملكة نفسك على صعيد قرارك ورغبتك واختيارك لاتدعي أحدآ يفرض عليك املاءآته من أي نوع كان.لانقول ذلك لتكوني قاسية القلب قوية اليد على الجميع وانما من يستحق منك ذلك.أما المحترم فله معاملة أخرى.
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انت بترغي مع نفسك ولا بترغي مع الزبون على الكشير هههههههههههههي والله انت عبيط واهبل بجد خليك في شغلك عشان مايرفدوك ائه ختم احمر على بسبورت وعلى شارع الهرم هههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههه
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حسبي الله عليك انتي شاركتيه في الجريمه
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شاهدي المتسولة عند ناصية شارع أو جالسة بجواردكان هل تشاهدين ضعفها وانكسارها وكيف هي تحت رحمة الله ثم رحمة الناس لها من يعطيها ومن يمنعها.لاتصبحين في حياتك على صعيدك الشخصي كحالها لاقبل الزواج ولا بعده
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ت6 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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طبعآ كلامنا للأخوات المظلومات المضطهدات الذين ليس لأزواجهم عندهم أدنى ذرة احترام.أنتي لستي سبية أو جارية تحت اشاراته واماراته أبدآ أنتي لك كيانك بذاتك تكون محترم لك قدر مثله من الاحترام والاقف عند حدك
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من لايحترمك لاتحترمينه من لايقدرك لاتقدرينه ضعي هذه الأمور في حسبانك دائمآ على قدر مايكون معك محترم بنفس القدر والمسافة أحترامك له حتى لايشاهدك أختي أنك الحلقة الأضعف فيستطيع التغلب والسيطرة عليك .
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كنت اطلب من ابنتى العيش معه والعودة له عندما طلقها مرتين من أجل أبنائهما.. يعني انتي شاركتي في قتلها ماحميتيها من هذا المجرم الله يرحمها ويأخذ حقها منه في الدنيا قبل الآخرة
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قلم الحقيقة يارب يمسكك سلاك كهرباء عريان وانت بتستحما ههههههههههههههههه شوف الناس فين وهوا فين ايه اوم الهبل دا
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والقوة للمرأة التي نقصدها لها هنا ليس بعضلاتها أبدآ وانما بقوة شخصيتها وصرامتها في أمور لاتنفع معها أنصاف الحلول . دعيه يشعر أنك قوية ولستي في حاجة له متى ماتتطلب الأمر ذلك.بوظيفتك مصدر رزقك وقوتك.
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6 \المرأة على العموم تحتاج ارادة قوية صلبة كالفولاذ القوي لايجب أن تشعره أنها ضعيفة أمامه سهلة الانقياد والطاعة له. كلمة توديها وأخرى تجيبهاعليها المواجهة وهو أمر حتمي لابد أن تخوض معركتها مع ظالمها.
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نقطة من بحر من بعد سقوط حسني مبارك ونجليه ومن بعده مرسي متهناش يجلس على كرسي ومسك اسيسي محرك إحساسي والبلد في حالة عدم الإستقرار
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الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم وفضلنا تفضيلا
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ت4 قلم الحقيقه المشكلة بعد الطلاق مارح يتركها في حالها رح يتابعها ويراقبها ويهددها ويراقبها في عملها ويعيشها في حالة رعب عشان ينتقم منها حسبي الله عليه
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الى جهنم وبئس المصير
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وهذا مانقوله ونطالب به مثل ماتحدثت به المذيعة القديرة الجميلة ريهام سعيد وهو أن لايكون تفكير المرأة في الزواج هو الأساس لديها الا بعد تخرجها وتوظفها وتستقر ماديآ حتى لاتصبح ضحية زواج حظك نصيبك .
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مصري غدار غدار.. مصري غدار غدار.. عندهم الاتل[القتل] هين وساهل والنفس البشرية كأنها ملك له هو؟؟!!!
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يد الغدر تغتال أفريقية جميلة
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الله يرحمها وينتقم منه أحد يقتل هالجمال ؟
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