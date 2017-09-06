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بالفيديو.. شاهد تفحيط بسيارة لاندكروزر ينتهي بحادث مؤلم
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتفحيط مستقلاً سيارة جيب لاند كروزر حديثة موديل 2017 إلا أنه فقط السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها في حادث خطير.
وأظهر مقطع الفيديو المفحط وهو يقود السيارة على سرعة عالية، في شارع عام ثم حاول الدوران بها، إلا أنه لم يستطِع، كما سُمع صوت اصطدام السيارة بشيء في الأرض، ثم ارتفعت ودارت دورة كاملة واستقرت على جانبها.
التعليقات
56 -2017-09-07 00:38:28
لو انه معاه سياره خردة ومتزوج وشغال في شركة كان عرف قيمتها
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55 - ❎2017-09-07 00:34:32
أنا ضد من يقول عن هذا المفحط السفيه وأشكاله مقولة : يستاهل ما جاه !! الأفضل الدعاء لهم بالهداية والصلاح
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54 - سعد بن فهد2017-09-07 00:27:55
هاذا الي ماتعب فيها
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53 - المنفلوطي2017-09-07 00:27:38
كيف يستاهل اللي جاه وش هالحقد وش هالكره اللي عبت القلوب والعقول اذا هو اخطا لماذا تخطئون انتم بالتمني له الشر واذا جاهل او احمق فهل الجاهل والاحمق محاسب انتم اسوأ منه فعل وقول , الله يشفيه اذا مصاب
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52 - ابو عبدالرحمن2017-09-07 00:12:50
يستاهل اللي جاه لو تعب في جمع قيمتها كان تعوذ من اخوه وجلس في بيته
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51 - الحمدلله2017-09-07 00:11:38
يستاهل ماجاه اكره النوعيات هذي تفحيط وهمجيه الله لايبلانا بس
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50 - ❎2017-09-07 00:10:46
بدون ذكر أسماء لكن أكثرهم جاءو فقراء وعملو بأعمال تجارية بسيطه حتى أصبحو تجار . واسأل انت وستعرف
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49 - زاير جديد22017-09-07 00:08:04
مافكر بالسعر عادي
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48 - ❎2017-09-07 00:07:05
اسأل الله أن يهدي ويصلح أبناء المسلمين المؤمنين ويحفظهم من شرور أصدقاء السوء وشرور أنفسهم ويوفقهم
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( عدد التعليقات 28,126 )47 - قلم الحقيقه
هذا القائد الأحمق أشبه بالأخونجي داخل وطنه لايعرف قيمته ولا الوفاء له ويسعى للغدر به والتآمر عليه مع أعدائه في الخارج.
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46 - ❎2017-09-07 00:04:05
أكثر الشباب المفحطين همج سفهاء عقول يصيبون ويقتلون أنفسهم ومن حولهم بسبب التفحيط ويجب ردعهم بقوه
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45 - المنفلوطي2017-09-07 00:02:31
40 - ❎ ملايين الوافدين وابنائهم يأتون فقراء بلا مال وفجأة تجدهم من الأغنياء{{حدد اسماء او بتكون كاذب من هو الذي اتاك من الوافدين فقير ثم اصبح ملياردير حدد اسم اكثرهم يخرجون ترحيل وذهب للترحيل ونظر}}
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44 - ❎2017-09-07 00:01:30
علم أبنك من 8 سنوات على تحمل المسئوليه والاعتماد على نفسه والقيام بترتيب غرفته ومساعدة أهله وجمع ماله
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43 - بوصفاء2017-09-07 00:01:15
الله لايرده في فم ***
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42 - مفلح2017-09-07 00:00:10
و الله ما عندنا نظام صارم اطفال ما تتجاوز اعمارهم عشر سنوات 15 سنه و يسوق سياره و يفحط في الشوارع و يقتل الناس النظام هذا بس عندنا بالسعوديه حتى الاجنبي تلقاه في بلده راكب سيكل و هنا اكبر سواق
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41 - ❎2017-09-06 23:57:47
هل التفحيط حل لمشاكل الشباب ؟ أكيد لأ .. أتمنى من البعض عدم وضع كلمة البطاله شماعة للتفحيط والسرقه
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40 - ❎2017-09-06 23:55:21
ملايين الوافدين وابنائهم يأتون فقراء بلا مال وفجأة تجدهم من الأغنياء يعملون بالخضار والتجاره وغيرها
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39 - ❎2017-09-06 23:52:55
المنفلوطي 36 هذا ليس عذراً لهم ولاتضعها شماعة لهم الأفضل لهم أن يعملو في شيء يفيدهم بدل أنتظار الوظائف
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38 - مريوم2017-09-06 23:51:03
ماانتم صاحيين طامرين ع الموت طمر
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37 - المنفلوطي2017-09-06 23:48:28
الشباب حائرون مشوشين ضائعون بلا عمل ولا فائدة ولا منفعة وعاطلون ماذا تريدون منهم ان يصنعون كفته لعلاج الايدز او يشتغلون في الطب الشعبي او يمتهنون الرقية فالكل حائرون ومشوشون
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36 - زرهان2017-09-06 23:43:21
تعليق 18 كلامك كلام عقل التفحيط إرهاب والتفحيط دليل على جنون ومرض المفحط ووالله لا يفعلها إلا لمرض أو جنون أو مخدرات
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35 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-06 23:22:45
هذا مايوجعه قلبه على حلاله
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34 - البيضفاعي2017-09-06 23:18:18
يستاهل وبارب انه مات
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33 - ⛔️2017-09-06 23:17:37
الحين وش أستفاد من كذا ؟ دمر ماله ونفسه وخرب سيارته وضحك الناس عليه٠الله يهديه ويهدي أمثاله من المفحطين
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32 - ماجد2017-09-06 23:09:17
هولاء المفحطين مجرمين
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31 - ياسر112017-09-06 22:59:33
لاحول ولاقوة الا بالله
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30 - ابو محمد2017-09-06 22:52:42
يسجن عام كامل مع الجلد ويعاقب والده مع التحذير المرة الاولى المرة الثانيه يحجر على اموال ابيه لانها تروح بايدي السفهان
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29 - المتيم2017-09-06 22:49:29
يستاهل عسى مات بس
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28 -2017-09-06 22:46:38
ولتسألون يوم اذا عن النعيم انه الترف والتبذير والاسراف والفشخرة الكذابة السيارة نعمة من الله لكن اسأنا استخدامها
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27 - حامد2017-09-06 22:42:38
عيال التجار فلوسهم واجد
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26 - Alnitak2017-09-06 22:40:54
أحسن يستاهل .. والله ما يحزني إلا السيارات تتدمر من أطفال ..
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25 - محاكيكم2017-09-06 22:33:04
بس شعبنا ما عنده مشكله لو يفحط
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24 - سركيس بااااريس2017-09-06 22:23:54
مفخرة الارض صار مصخرة العالم //////// الله يهدية ويهدينا اجمعين
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23 - السحيم2017-09-06 22:18:40
انها المخدرات وضعف الوازع الديني الله يعافينا مماابتلاه به
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22 - شاي عنابي2017-09-06 22:13:43
المخدرات
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21 - الرابغي2017-09-06 22:13:16
ايزي كم ايزي قو . من وين جاب فلوس السيارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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20 - شلويح2017-09-06 22:11:45
تعليق 18 مواطن ماشاء الله عليك كلامك عين الصواب وانا أضم صوتي معك فعلا ماقلت يجب أن تتخذه وزارة الداخليه بارك الله فيك وشكرا
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19 - المفحط جرثومة ومن يصفق له جرثومه2017-09-06 22:11:27
ازعجونا وتسببو في الكثير من المآسي هذا غير السرقات يسرقون سيارات يسرقون كفرات وبلاوي مالها اخر غير الاستئجار بوثائق مزوره او مسروقه
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18 - مواطن2017-09-06 22:05:25
التفحيط. نوع من. الارهاب. والمرور. لايستطيع القضاء عليه ولنكن واقعيين. ننناشد ولى العهد احالة. ملف. التفحيط. الى جهاز امن الدولة والضرب بيد. من حديد. على المفحطين حرصا على سلامتهم وسلامة الاخر
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17 - المفحط جرثومة ومن يصفق له جرثومه2017-09-06 22:04:46
فعلا هؤلاء الدرباوية ومن يصفق لهم جراثيم
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16 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇🍇🍇🍇2017-09-06 21:58:23
لاحول ولاقوة إلا بالله سيارة جديدة وثروات مهدرة بالتفحيط حرام كدااا
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15 - violety2017-09-06 21:53:17
ابرك ساعة ,, لاكن متى تنقرض هذة الجراثيم من الوطن ,, ارهبوا المسلمين واشغلوا رجال الامن فيماهو اهم ,, ياخسارة تربية الوالدين فيهم
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( عدد التعليقات 21,695 )14 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الى حيث القت
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13 - سيطرة ✴2017-09-06 21:52:44
هــذا من صنع يدينك
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12 - فـاهـم الاعـيـبهـم2017-09-06 21:51:23
صاحب السياره اتوقع اصيب بدوخه وفقد السيطره كيف تقلون مفحط وسرعه عاليه وهي قلبه وحده لو كان سرعه عاليه لا شفت 4-أو 3 قلبات
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11 - يارب عونك2017-09-06 21:51:16
كد الشيبه
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10 - اين الحزم مع هؤلاء الجهله2017-09-06 21:50:55
هذا الهياط والفراغ والجهل التفحيط متوارث من سنين طويلة ومع الاسف الشديد لم نجد له حل جذري تجمعات صبيانية يتخللها الكثير من البلاوي
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9 - النمس2017-09-06 21:46:54
ياليتها كانت القاضيه حتى ترتاح البلاد والعباد من هذه الأشكال القذره
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8 - بدر2017-09-06 21:45:10
والله ما جابها بتعبه والا تعب ابوه ياتاجر مخدرات والا سارقها والا بايع تاشيرات والا متستر
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7 - متأمل2017-09-06 21:41:57
في ستة وستين داهية له ولأشكاله .. وش حده على هذا الهياط .. لا رحم
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6 - زائر من الكواكب2017-09-06 21:39:52
من صك القوارير..
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5 - لو فلوس السيارة جاته بتعب2017-09-06 21:32:45
والله ما يسوي هذي السواه ، لكن اكيد ماخذه من هذي الفيز اللي تتنثر يمن وشمال ، يفتح محل وهمي ويجيب 4 فيز وباع الوحدة ب 25 الف على ابو نقلادش ولا ابو باكستان وأقسم بالله ان هذا اللي دارج في السوق الان
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4 - مع الخيل2017-09-06 21:30:34
هذولي اللي يحصلون على الفلوس باالنصب اولادهم يطلعون كذا الله لايبلانا اللهم لاشماته
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3 - زائر2017-09-06 21:26:56
دعوة مسلم استجيبت
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2 - علي2017-09-06 21:25:24
إلا أنه فقط السيطرة !!
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-09-06 21:23:31
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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