بالفيديو.. شاهد تفحيط بسيارة لاندكروزر ينتهي بحادث مؤلم

حجم الخط A A A المرصد 56 5٬958 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتفحيط مستقلاً سيارة جيب لاند كروزر حديثة موديل 2017 إلا أنه فقط السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها في حادث خطير.

وأظهر مقطع الفيديو المفحط وهو يقود السيارة على سرعة عالية، في شارع عام ثم حاول الدوران بها، إلا أنه لم يستطِع، كما سُمع صوت اصطدام السيارة بشيء في الأرض، ثم ارتفعت ودارت دورة كاملة واستقرت على جانبها.