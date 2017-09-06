أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
صحيفة المرصد-واس:صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 335
التاريخ : 15 / 12 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) بتاريخ 4 / 4 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 180 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.
ثانياً : يُعين معالي الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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التعليقات
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الحمد الله اهم شي كلهم من ال شيخ.
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تعليق 30 فعلا
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خطوه الى الامام،،والف مبروك
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خطوه الى الامام ،، والف مبروك
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ت30 ياشيخ ***
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ال الشيخ أسره مباركه ..منهم المفتي ..ومنهم القضاه.ومنهم الدعاه.ومنهم الوزراء..كلهم يعملون بإخلاص.تحت قياده حكومتهم
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الحمدالله**
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الله أكبر ✅ - وأكبر ❌ جزاك الله خير على تقبل النصيحه
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إلى رقم 9..***
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هذه السياسه التي يريدها جميع المواطنين لكي يعي كل مسؤول ان المنصب للوطن وليس له شخصياً شكراً ملكنا الغالي سلمان الحزم
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اللون الاصفر اصبح يرعى رياضتنا واتوقع ان يعين المريسيل نائب للرئيس
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ألف مبروك 1000
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الحمدلله
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بالتوفيق
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***.. ان شاء الله خير
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الله يكون بعونة ويكون على قدر هذا التشريف والتكليف معااا هذا منصب وطموح الجميع ؛؛ ؛؛؛؛؛وربي يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان ويطول ف عمرة .
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*** الله يعين ويسهل ويوفق تركى
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تركي ال شيخ دعم خزينه النصر بمليون واربع ميه الف ريال سابقا
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**.وفقه الله
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الله يكتب اللي فيه الخير .. ****
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*** هي كفاءة ومسئولية .
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نعم انه قرار سديد ينبع من حكمة عظيمة متجلية في شخصية هذا الملك العظيم حفظه الله وبارك المولى خطاه للرقي و المعالي في كل اتجاه يَصْب في صالح وطننا المعطاء .
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الف مبروك للشيخ تركي ..خير خلف لخير سلف.
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حفظ الله الملك
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خبر جيد
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الله واكبر
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ما بعد تهنى في المنصب
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*** //// يستاهل كل خير
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