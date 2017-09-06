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أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
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واس 38 5٬824 3 ساعات

صحيفة المرصد-واس:صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 335
التاريخ : 15 / 12 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) بتاريخ 4 / 4 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 180 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.
ثانياً : يُعين معالي الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - ابو لؤي
2017-09-07 00:36:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ليبتون
2017-09-07 00:11:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - علي العمري
2017-09-06 23:45:37
الحمد الله اهم شي كلهم من ال شيخ.
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
35 - ظامي اليل
2017-09-06 23:36:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ماجد
2017-09-06 22:46:43
تعليق 30 فعلا
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
33 - زنديقي
2017-09-06 22:38:30
خطوه الى الامام،،والف مبروك
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
32 - ليبرالي
2017-09-06 22:35:53
خطوه الى الامام ،، والف مبروك
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
31 -
2017-09-06 22:35:51
ت30 ياشيخ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 - مع زاتك
2017-09-06 22:33:11
ال الشيخ أسره مباركه ..منهم المفتي ..ومنهم القضاه.ومنهم الدعاه.ومنهم الوزراء..كلهم يعملون بإخلاص.تحت قياده حكومتهم
لا يعجبني(93) اعجبني(2)
29 - المزيني
2017-09-06 22:32:43
الحمدالله**
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 - الساري
2017-09-06 22:31:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ت 4
2017-09-06 22:31:43
الله أكبر ✅ - وأكبر ❌ جزاك الله خير على تقبل النصيحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - مع زاتك
2017-09-06 22:31:08
إلى رقم 9..***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-06 22:26:11
هذه السياسه التي يريدها جميع المواطنين لكي يعي كل مسؤول ان المنصب للوطن وليس له شخصياً شكراً ملكنا الغالي سلمان الحزم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - عوكل
2017-09-06 22:24:13
اللون الاصفر اصبح يرعى رياضتنا واتوقع ان يعين المريسيل نائب للرئيس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - عبدالله حمود الحارثي
2017-09-06 22:23:43
ألف مبروك 1000
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - ما بعد تهنى في المنصب
2017-09-06 22:18:07
الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - أهم شيء سيبعد عن السياسة ويفسح المجال لدماء جديدة ورؤية خصبة//
2017-09-06 22:15:49
بالتوفيق
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
20 - منصف
2017-09-06 22:14:41
***.. ان شاء الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - سركيس بااااريس
2017-09-06 22:10:12
الله يكون بعونة ويكون على قدر هذا التشريف والتكليف معااا هذا منصب وطموح الجميع ؛؛ ؛؛؛؛؛وربي يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان ويطول ف عمرة .
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18 - ابوسعد
2017-09-06 22:08:42
*** الله يعين ويسهل ويوفق تركى
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
17 - عبدالرحمـــن
2017-09-06 22:07:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-09-06 22:06:50
تركي ال شيخ دعم خزينه النصر بمليون واربع ميه الف ريال سابقا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 -
2017-09-06 22:04:19
**.وفقه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - منصف
2017-09-06 22:03:23
الله يكتب اللي فيه الخير .. ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - غبد الله
2017-09-06 22:00:45
*** هي كفاءة ومسئولية .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - ️ااببووححمموودد
2017-09-06 21:59:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - فتى البيرق
2017-09-06 21:58:21
نعم انه قرار سديد ينبع من حكمة عظيمة متجلية في شخصية هذا الملك العظيم حفظه الله وبارك المولى خطاه للرقي و المعالي في كل اتجاه يَصْب في صالح وطننا المعطاء .
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
10 - مع زاتك
2017-09-06 21:57:41
الف مبروك للشيخ تركي ..خير خلف لخير سلف.
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
9 - wad
2017-09-06 21:56:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - الارض
2017-09-06 21:51:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 -
2017-09-06 21:49:08
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 21,695 )
6 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-06 21:48:34
حفظ الله الملك
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
5 -
2017-09-06 21:47:24
خبر جيد
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
4 - نوسه
2017-09-06 21:45:52
الله واكبر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - الحق
2017-09-06 21:45:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - نعناع وورد
2017-09-06 21:44:30
ما بعد تهنى في المنصب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - فريدة شوقي
2017-09-06 21:43:59
*** //// يستاهل كل خير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة : فهد الهريفي

مبروك يا ابو ناصر تستاهل وألف مبروك يا الشيخ...
بواسطة :

الذي لم تذكروه انه دعم خزينه النصر بمليون واربع ميه الف ريال...
بواسطة : قصيده

مؤهلات فخمه...
بواسطة : الزهراني

قينان رجل مثقف وإعلامي متمكن والحساد كثير البعض يقول كان مدرس وكأنه يريد ان يقلل...



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