تركي آل الشيخ يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لـ «هيئة الرياضة»

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صحيفة المرصد-واس : رفع معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأبدى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية ، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي.

ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية .

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