تركي آل الشيخ يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لـ «هيئة الرياضة»
صحيفة المرصد-واس : رفع معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأبدى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية ، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي.
ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية .
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التعليقات
مبروك يا ابو ناصر تستاهل وألف مبروك يا الشيخ
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علم تركي ال الشيخ ؟***
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***الله المستعان وننتظر انك تغير رايك نظرا لثقة القياده وتعيبنك متوخين الخير بك للتغيير والتطوير للرياصة السعوديه والسير بها وفق روئية القياده
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تركي ال شيخ هلالي
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مبروك يا تركي و تستاهل كل خير والله❤️
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يستاهل ابو ناصر و ابارك له بالثقة الملكية و تعيينه رئيساً للرياضة
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فقراوي متعصب
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العلم وماهي الاسباب يمكن ع شان الليموزنات نحن نشيد بهذا القرار اكيد فيه مصلحة للوطن وللمواطن حفظ الله ملكنا الغالي والاسرة الحاكمة والشعب السعودي من كل شر ومكروه
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بشر النصاويين مبروك الدوري مقدما
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عندما يستقل فريق منتخب اليابان لموزينات للوصول الي الملعب ،،،،،،، والوزير ساكت لا يعلق امر عجب عندما تشاهد روؤساء الاتحاد الاروبي لكرة القدم معظهم لاعبى كورة ورياضيين تقول ياسلام
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