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تعرف على السيرة الذاتية لـ “تركي آل الشيخ “رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد

تعرف على السيرة الذاتية لـ “تركي آل الشيخ “رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد
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المرصد 67 4٬666 3 ساعات

صحيفة المرصد: انتشر اسم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم “الأربعاء” رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منذ أعوام؛ وحصل على ثقة ولاة الأمر، وعُيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير قبل عدة أشهر من العام الجاري كما تقلد منصب الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة وله دور كبير في دعم الأندية الرياضية في المملكة .
واشتهر “آل الشيخ” على المستوى الفني وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعر الوطني؛ حيث كان آخر أعماله القصيدة الشهيرة “علم قطر” التي تغنَّى بها سبعة فنانين رداً على تجاوزات قطر تجاه المملكة ودعمها الإرهاب في عدد من الدول العربية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - مدحت القحطاني
2017-09-07 02:35:11
احيانا تولد المؤهلات مع الانسان واحيان يعيش الانسان بلا مؤهلات مهما بلغ عدد الشهادات التي حصل عليها والخبرات!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
66 - علم قطر
2017-09-07 02:25:43
كفو يا تركي تستاهل المنصب و قدها و قدود يا ابو ناصر و قصيدة علم قطر ستسطر في التاريخ والله فرحنا لك
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
65 - مسلم
2017-09-07 02:23:26
والله و نعم ب ولد ال الشيخ والله اني احب عايلة ال الشيخ ف الله ..و صدقوني والله ثم والله لو مهوب كفو ما حطوه تستاهل يا تركي و الف مبروك
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
64 - ملاحظة
2017-09-07 02:21:54
ياخي خلوكم من الحسد و الغيرة كل اللي ينتقد تلقاه منبطح و يغار من العالم ياخي روح ابرز نفسك ادرس اشتغل تعلم الرجال مهوب شرط معه دكتوراه عشان يكون منصب الرجال قيادي و فاهم و الحكومة ما حطته الا و هو كفو
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
63 - مواطن
2017-09-07 02:15:50
ماشاء الله هالعائله كلها نوابغ تتولى كل المناصب عندنا نقص في الكوادر القياديه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
62 -
2017-09-07 02:12:03
ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - عادل
2017-09-07 02:10:52
راح الشتاء وجناء الشتاء وأنا اتظاري الى متى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
60 - ابوالعز
2017-09-07 01:59:42
لا يوجد في البلد غير هالولد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - الخالدي
2017-09-07 01:53:55
طيب شهادته دراسته
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
58 - جنوبي
2017-09-07 01:46:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 - أقسمت بالله ماشجع الكورة بعد الْيَوْمَ
2017-09-07 01:38:31
ماهو مستقبل الرياضة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - ابو مشعل
2017-09-07 01:38:22
ماقرأت في سيرته مايميزه من علم او خبرة ولكن كما يقال دوما الشيوخ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
55 - كوكا
2017-09-07 01:33:35
العنصرية شيء بغيض جداً .. انما الامم الاخلاق .. اقرأوا التغريدات في تويتر لتعرفوا المقصود.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - رجل .امن
2017-09-07 01:32:27
والله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - 51 جميع اولادهم وبناتهم متوظفين مافيهم عاطل بسبب امسكلي واقطع لك
2017-09-07 01:32:27
المناصب للكفأت
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
52 - ليه
2017-09-07 01:29:09
مليشات الحمدين الاكترونيه مدهره على اي خبر تخاف ينقطع رزقها.. صدق من قال رزق الهبل على المجانين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - الايوجد في هالبلد غير الشيخ وابا الخيل
2017-09-07 01:26:05
المناصب القيادية والعليا لتتم الاستفادة منها يتم التركيز على الشهادات والسيرة العملية
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
50 - خليف
2017-09-07 01:25:46
الله يذكر سلطان بن فهد بالخير كنا نشجع المنتخب ايامه باهتمام مع انه كان هو الى يحط الخطه ويختار التشكيله ويختار الحكام والثواب والعقاب ووو
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
49 - كيف يكون النجاح
2017-09-07 01:24:46
سيارات الهيئة لموظفين صغار بحكم علاقات مع المدراء ايضاً عدم كتابة اسم وشعار الهيئة عليها بااعذار غير مقبولة !!؟؟ لااستخداماتهم الشخصية لهم ولاأبنائهم ٢٤ ساعة وعدم تسليمها لمن يستحقها من المهندسين !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - خليف
2017-09-07 01:23:11
اجل علم قطر .. هين انا بحط قصيده علم موزمبيك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
47 - ابو قصيدة
2017-09-07 01:21:47
الأيام ستنبأ
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - كيف يكون النجاح
2017-09-07 01:21:27
نجاح اي رئيس للهيئة يتعلق بتغيير شامل للوكلاء و للمدراء الفاشلين وتغيير شامل لمدراء مكاتبهم وسكرتاريتهم السابقين الذين تشربوا الفساد واستقطاب سكرتارية من معهد الادارة العامة ان اردنا التطوير والتحديث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - خليف
2017-09-07 01:20:52
الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من امارة الصبيان ..
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
44 - علم قطر
2017-09-07 01:18:41
تعليق 37 ليش ماقرأت المؤهلات جيدآ ركز جيدآ
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
43 - 37
2017-09-07 01:14:55
ماقرأت يقولك اخر أعمالة قصيدة
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
42 - ***
2017-09-07 01:12:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -
2017-09-07 01:11:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - منصب وسيع جدآ
2017-09-07 01:10:56
أتوقع نكون أشهر المنتخبات في روسيا بسبب هذا التعيين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
39 - منصب وسيع جدآ
2017-09-07 01:08:22
علم قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - المزيني
2017-09-07 01:08:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - مجرة التبانة
2017-09-07 01:07:32
السيرة تتضمن التعليم ما ذكرتوا لنا شهادته وانجازاته...
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
36 - wad
2017-09-07 01:06:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - هاشم
2017-09-07 01:04:57
ماشاء الله سيرته الذاتيه حافله بالشهادات العليا والدراسات وخصوصآ قصيده علم قطر الله يخلف على من يدور التقدم
لا يعجبني(0) اعجبني(18)
34 - تعليق 27 لوتبيهم يغسلون نظفوك
2017-09-07 01:02:36
البلد مليئة بالكفأت
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
33 - الجندي
2017-09-07 01:00:04
اللهم لا شماته ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 - زرهان
2017-09-07 00:56:19
راح فيها الهلال واتحاد تبقى دورى العب صح لف ودوران ولعب خارج الملعب بح فاهمين ما في دورى إلا بشرف العب بدون شرف ما عاد ينفع ضيع المنتخب نبى لعيبة الأندية رجال تقاتل على الكورة فى الملعب مو خارج الملعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - حامد
2017-09-07 00:52:32
شكل الصوره هاذي قبل 25 سنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - زائر
2017-09-07 00:51:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - محمد الجعيد
2017-09-07 00:49:04
الكورة مافيها فايدة للدول ولاتقدم او تاخر شي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - ترامب
2017-09-07 00:46:01
بالتوفيق يا سعادة الوزير ،، اختارك ابوفهد لأنك كفو للمنصب ( علم روسيا من الاخضر العام القادم ان شاء الله )
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
27 - مع زاتك
2017-09-07 00:44:27
ونعم ملييوون..واللي يطقطق على قصيدته..أقول له قاتل الله الحسد.بدأ بصاحبه فقتله..واقول للي جالس ينتقص..اتحداك كوب الشاي اللي تشربه اتحداك تقوم تغسله..ناس فاضيه😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
26 - زائر
2017-09-07 00:43:10
حفظه الله
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
25 - مدحت القحطاني
2017-09-07 00:42:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-09-07 00:39:47
الذي لم تذكروه انه دعم خزينه النصر بمليون واربع ميه الف ريال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - قصيده
2017-09-07 00:39:13
مؤهلات فخمه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
22 - المنفلوطي
2017-09-07 00:38:56
حقيقة سيرة كلها اجتهاد وعمل وخبرة نتمنا له التوفيق
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
21 - بن عوجان
2017-09-07 00:37:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الساري
2017-09-07 00:37:03
منصب تكليفي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - العتيبي
2017-09-07 00:34:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ترامب
2017-09-07 00:34:06
ما شاء الله سيرة حافلة بالانجازات التاريخية خصوصاً قصيدة ( علم قطر ) اتوقع تميم و ابوه ماجاهم النوم بعد القصيدة الى الامام لارجوع لارجوع
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
17 - مدحت القحطاني
2017-09-07 00:33:34
ما شاء الله سيرة حافلة من العمل الدوؤب والعصامية. مؤهلاته العلميه جعلته الخيار الافضل للتخطيط لنجاح ورقي الرياضة السعودية!
لا يعجبني(8) اعجبني(6)
16 - التعيين القصيدة
2017-09-07 00:33:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - عبد الله
2017-09-07 00:30:51
***سموالامير ومعالي الشيخ .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - محب لوطني
2017-09-07 00:29:02
*** انا احب وطني ومن حتي النخاع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - زائر
2017-09-07 00:22:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-09-07 00:19:35
الحقباني ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - تت
2017-09-07 00:19:01
اهم شي القصيده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - الكويس
2017-09-07 00:18:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - فهد العتيبي
2017-09-07 00:14:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - سعد
2017-09-07 00:14:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - الحقباني
2017-09-07 00:08:40
4 - حازم شكر يعزيز يغالي علم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - محمد بن سعد
2017-09-07 00:07:04
نصراوي صرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-07 00:06:37
ممكن تفوز بكاس العالم بشرط يكون في روح مثل جنودين في الحده الجنوبي الله يحفظ كم يحفظ عباده صالحين ومن يقول امين علم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 - حازم
2017-09-07 00:02:44
حقباني علم وان شاء الله يتحقق ماتتمناه علم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - ألحقباني
2017-09-06 23:59:38
علم (هل في شي غالي من الوطن نحون نملك مرهم كتير ورجال كثيرين بس ابغي (احلم بدخول دور (8 ) في تصفية كأس العالم التي سوف تقيم في (روسيا ) هي تحقيق الحلم اليس بصعب بعد دفع (5000000 )
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
2 - عبدالله اليامي
2017-09-06 23:59:17
خير خلف لخير سلف ، خصوصا ً إنكم أبناء عمومة في نفس المنصب .
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
1 - جندووول
2017-09-06 23:56:35
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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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