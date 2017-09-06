تعرف على السيرة الذاتية لـ “تركي آل الشيخ “رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد

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صحيفة المرصد: انتشر اسم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم “الأربعاء” رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منذ أعوام؛ وحصل على ثقة ولاة الأمر، وعُيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير قبل عدة أشهر من العام الجاري كما تقلد منصب الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة وله دور كبير في دعم الأندية الرياضية في المملكة .

واشتهر “آل الشيخ” على المستوى الفني وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعر الوطني؛ حيث كان آخر أعماله القصيدة الشهيرة “علم قطر” التي تغنَّى بها سبعة فنانين رداً على تجاوزات قطر تجاه المملكة ودعمها الإرهاب في عدد من الدول العربية.