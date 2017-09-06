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تعرف على السيرة الذاتية لـ “تركي آل الشيخ “رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد
صحيفة المرصد: انتشر اسم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم “الأربعاء” رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منذ أعوام؛ وحصل على ثقة ولاة الأمر، وعُيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير قبل عدة أشهر من العام الجاري كما تقلد منصب الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة وله دور كبير في دعم الأندية الرياضية في المملكة .
واشتهر “آل الشيخ” على المستوى الفني وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعر الوطني؛ حيث كان آخر أعماله القصيدة الشهيرة “علم قطر” التي تغنَّى بها سبعة فنانين رداً على تجاوزات قطر تجاه المملكة ودعمها الإرهاب في عدد من الدول العربية.
التعليقات
67 - مدحت القحطاني2017-09-07 02:35:11
احيانا تولد المؤهلات مع الانسان واحيان يعيش الانسان بلا مؤهلات مهما بلغ عدد الشهادات التي حصل عليها والخبرات!
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66 - علم قطر2017-09-07 02:25:43
كفو يا تركي تستاهل المنصب و قدها و قدود يا ابو ناصر و قصيدة علم قطر ستسطر في التاريخ والله فرحنا لك
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65 - مسلم2017-09-07 02:23:26
والله و نعم ب ولد ال الشيخ والله اني احب عايلة ال الشيخ ف الله ..و صدقوني والله ثم والله لو مهوب كفو ما حطوه تستاهل يا تركي و الف مبروك
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64 - ملاحظة2017-09-07 02:21:54
ياخي خلوكم من الحسد و الغيرة كل اللي ينتقد تلقاه منبطح و يغار من العالم ياخي روح ابرز نفسك ادرس اشتغل تعلم الرجال مهوب شرط معه دكتوراه عشان يكون منصب الرجال قيادي و فاهم و الحكومة ما حطته الا و هو كفو
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63 - مواطن2017-09-07 02:15:50
ماشاء الله هالعائله كلها نوابغ تتولى كل المناصب عندنا نقص في الكوادر القياديه
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62 -2017-09-07 02:12:03
ههههههههه
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61 - عادل2017-09-07 02:10:52
راح الشتاء وجناء الشتاء وأنا اتظاري الى متى
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60 - ابوالعز2017-09-07 01:59:42
لا يوجد في البلد غير هالولد
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59 - الخالدي2017-09-07 01:53:55
طيب شهادته دراسته
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58 - جنوبي2017-09-07 01:46:16
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57 - أقسمت بالله ماشجع الكورة بعد الْيَوْمَ2017-09-07 01:38:31
ماهو مستقبل الرياضة
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56 - ابو مشعل2017-09-07 01:38:22
ماقرأت في سيرته مايميزه من علم او خبرة ولكن كما يقال دوما الشيوخ ***
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55 - كوكا2017-09-07 01:33:35
العنصرية شيء بغيض جداً .. انما الامم الاخلاق .. اقرأوا التغريدات في تويتر لتعرفوا المقصود.
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54 - رجل .امن2017-09-07 01:32:27
والله ***
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53 - 51 جميع اولادهم وبناتهم متوظفين مافيهم عاطل بسبب امسكلي واقطع لك2017-09-07 01:32:27
المناصب للكفأت
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52 - ليه2017-09-07 01:29:09
مليشات الحمدين الاكترونيه مدهره على اي خبر تخاف ينقطع رزقها.. صدق من قال رزق الهبل على المجانين
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51 - الايوجد في هالبلد غير الشيخ وابا الخيل2017-09-07 01:26:05
المناصب القيادية والعليا لتتم الاستفادة منها يتم التركيز على الشهادات والسيرة العملية
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50 - خليف2017-09-07 01:25:46
الله يذكر سلطان بن فهد بالخير كنا نشجع المنتخب ايامه باهتمام مع انه كان هو الى يحط الخطه ويختار التشكيله ويختار الحكام والثواب والعقاب ووو
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49 - كيف يكون النجاح2017-09-07 01:24:46
سيارات الهيئة لموظفين صغار بحكم علاقات مع المدراء ايضاً عدم كتابة اسم وشعار الهيئة عليها بااعذار غير مقبولة !!؟؟ لااستخداماتهم الشخصية لهم ولاأبنائهم ٢٤ ساعة وعدم تسليمها لمن يستحقها من المهندسين !!
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48 - خليف2017-09-07 01:23:11
اجل علم قطر .. هين انا بحط قصيده علم موزمبيك
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47 - ابو قصيدة2017-09-07 01:21:47
الأيام ستنبأ
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46 - كيف يكون النجاح2017-09-07 01:21:27
نجاح اي رئيس للهيئة يتعلق بتغيير شامل للوكلاء و للمدراء الفاشلين وتغيير شامل لمدراء مكاتبهم وسكرتاريتهم السابقين الذين تشربوا الفساد واستقطاب سكرتارية من معهد الادارة العامة ان اردنا التطوير والتحديث
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45 - خليف2017-09-07 01:20:52
الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من امارة الصبيان ..
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44 - علم قطر2017-09-07 01:18:41
تعليق 37 ليش ماقرأت المؤهلات جيدآ ركز جيدآ
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43 - 372017-09-07 01:14:55
ماقرأت يقولك اخر أعمالة قصيدة
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42 - ***2017-09-07 01:12:27
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41 -2017-09-07 01:11:51
تعليق مخالف
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40 - منصب وسيع جدآ2017-09-07 01:10:56
أتوقع نكون أشهر المنتخبات في روسيا بسبب هذا التعيين
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39 - منصب وسيع جدآ2017-09-07 01:08:22
علم قطر
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38 - المزيني2017-09-07 01:08:15
تعليق مخالف
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37 - مجرة التبانة2017-09-07 01:07:32
السيرة تتضمن التعليم ما ذكرتوا لنا شهادته وانجازاته...
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36 - wad2017-09-07 01:06:19
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35 - هاشم2017-09-07 01:04:57
ماشاء الله سيرته الذاتيه حافله بالشهادات العليا والدراسات وخصوصآ قصيده علم قطر الله يخلف على من يدور التقدم
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34 - تعليق 27 لوتبيهم يغسلون نظفوك2017-09-07 01:02:36
البلد مليئة بالكفأت
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33 - الجندي2017-09-07 01:00:04
اللهم لا شماته ***
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32 - زرهان2017-09-07 00:56:19
راح فيها الهلال واتحاد تبقى دورى العب صح لف ودوران ولعب خارج الملعب بح فاهمين ما في دورى إلا بشرف العب بدون شرف ما عاد ينفع ضيع المنتخب نبى لعيبة الأندية رجال تقاتل على الكورة فى الملعب مو خارج الملعب
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31 - حامد2017-09-07 00:52:32
شكل الصوره هاذي قبل 25 سنه
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30 - زائر2017-09-07 00:51:59
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29 - محمد الجعيد2017-09-07 00:49:04
الكورة مافيها فايدة للدول ولاتقدم او تاخر شي
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28 - ترامب2017-09-07 00:46:01
بالتوفيق يا سعادة الوزير ،، اختارك ابوفهد لأنك كفو للمنصب ( علم روسيا من الاخضر العام القادم ان شاء الله )
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27 - مع زاتك2017-09-07 00:44:27
ونعم ملييوون..واللي يطقطق على قصيدته..أقول له قاتل الله الحسد.بدأ بصاحبه فقتله..واقول للي جالس ينتقص..اتحداك كوب الشاي اللي تشربه اتحداك تقوم تغسله..ناس فاضيه😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
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26 - زائر2017-09-07 00:43:10
حفظه الله
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25 - مدحت القحطاني2017-09-07 00:42:30
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24 -2017-09-07 00:39:47
الذي لم تذكروه انه دعم خزينه النصر بمليون واربع ميه الف ريال
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23 - قصيده2017-09-07 00:39:13
مؤهلات فخمه
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22 - المنفلوطي2017-09-07 00:38:56
حقيقة سيرة كلها اجتهاد وعمل وخبرة نتمنا له التوفيق
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21 - بن عوجان2017-09-07 00:37:48
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20 - الساري2017-09-07 00:37:03
منصب تكليفي
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19 - العتيبي2017-09-07 00:34:23
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18 - ترامب2017-09-07 00:34:06
ما شاء الله سيرة حافلة بالانجازات التاريخية خصوصاً قصيدة ( علم قطر ) اتوقع تميم و ابوه ماجاهم النوم بعد القصيدة الى الامام لارجوع لارجوع
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17 - مدحت القحطاني2017-09-07 00:33:34
ما شاء الله سيرة حافلة من العمل الدوؤب والعصامية. مؤهلاته العلميه جعلته الخيار الافضل للتخطيط لنجاح ورقي الرياضة السعودية!
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16 - التعيين القصيدة2017-09-07 00:33:19
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15 - عبد الله2017-09-07 00:30:51
***سموالامير ومعالي الشيخ .
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14 - محب لوطني2017-09-07 00:29:02
*** انا احب وطني ومن حتي النخاع
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13 - زائر2017-09-07 00:22:48
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12 -2017-09-07 00:19:35
الحقباني ****
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11 - تت2017-09-07 00:19:01
اهم شي القصيده
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10 - الكويس2017-09-07 00:18:37
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9 - فهد العتيبي2017-09-07 00:14:44
تعليق مخالف
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8 - سعد2017-09-07 00:14:43
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7 - الحقباني2017-09-07 00:08:40
4 - حازم شكر يعزيز يغالي علم
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6 - محمد بن سعد2017-09-07 00:07:04
نصراوي صرف
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5 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-07 00:06:37
ممكن تفوز بكاس العالم بشرط يكون في روح مثل جنودين في الحده الجنوبي الله يحفظ كم يحفظ عباده صالحين ومن يقول امين علم
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4 - حازم2017-09-07 00:02:44
حقباني علم وان شاء الله يتحقق ماتتمناه علم
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3 - ألحقباني2017-09-06 23:59:38
علم (هل في شي غالي من الوطن نحون نملك مرهم كتير ورجال كثيرين بس ابغي (احلم بدخول دور (8 ) في تصفية كأس العالم التي سوف تقيم في (روسيا ) هي تحقيق الحلم اليس بصعب بعد دفع (5000000 )
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2 - عبدالله اليامي2017-09-06 23:59:17
خير خلف لخير سلف ، خصوصا ً إنكم أبناء عمومة في نفس المنصب .
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1 - جندووول2017-09-06 23:56:35
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