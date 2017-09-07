تخيل تدفع فلوس من أجل شخص يسبك.. مغردون يستغربون استضافة الترفيه للكويتي «شعيب راشد»!

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صحيفة المرصد:أثار إعلان هيئة الترفية تنظيم فعالية تستضيف خلالها الإعلامي الكويتي شعيب راشد حالة من الاستياء والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد مغردو موقع “تويتر” نشر تغريدات قديمة للإعلامي الكويتي تضمنت إساءة بالغة للمملكة وللشعب السعودي وتحريضاً ضد قوات الأمن.

وعبر النشطاء عن رفضهم لهذه الاستضافة، مدشنين وسمًا بعنوان “#شعيب_يسبنا_والترفيه_تستضيفه”، كما طالبوا النيابة العامة بالتدخل لوقف هذه الفعالية.

وقال أحد المغردن ويُدعى رؤى التميمي “تخيل تدفع فلوساً من أجل شخص يسبك، ويصف رجال الأمن بقوات القمع ويصنفك كدلخ؟! اعتذر، طيب بعد أَوْ قبلالش الشهرة والفلوس”.

وغرد آخر: “هيئة الترفيه المفروض تسمى هيئة رفع الضغط، ما منهم أَي فائدة غير يجون بين فترة وفترة يرفعون ضغطنا ويختفون”.

وكتبت مزنة المري معلقة على الهاشتاق “هذه مشكلة الشعب السعودي أنهم طيبون زيادة؛ أَي واحد يبغي ينشهر يطقطق علينا أو يسب وطنا وحنا نرفعه فوق ترند في ثواني”.

وقالت أخرى: “للأعبسف لاحظنا كثيراً من المنظمين بالترفيه أن تنظيمهم ركيك جِدّاً ويستضيفون أَي أَحَد بس لشو، يا ليت يكون فيه تنظيم أفضل”.

وغرد حساب “ع الزهراني 702” قَائِلاً: “صورة مع التحية لمن يهمه الأمْر، الشعب مَا هُو رخيص ولا هو ملطشة لشعيب وأشكال شعيب كيف اللي يشتمنا نستضيفه؟ هذه مهزلة”.