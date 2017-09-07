تخيل تدفع فلوس من أجل شخص يسبك.. مغردون يستغربون استضافة الترفيه للكويتي «شعيب راشد»!
صحيفة المرصد:أثار إعلان هيئة الترفية تنظيم فعالية تستضيف خلالها الإعلامي الكويتي شعيب راشد حالة من الاستياء والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعاد مغردو موقع “تويتر” نشر تغريدات قديمة للإعلامي الكويتي تضمنت إساءة بالغة للمملكة وللشعب السعودي وتحريضاً ضد قوات الأمن.
وعبر النشطاء عن رفضهم لهذه الاستضافة، مدشنين وسمًا بعنوان “#شعيب_يسبنا_والترفيه_تستضيفه”، كما طالبوا النيابة العامة بالتدخل لوقف هذه الفعالية.
وقال أحد المغردن ويُدعى رؤى التميمي “تخيل تدفع فلوساً من أجل شخص يسبك، ويصف رجال الأمن بقوات القمع ويصنفك كدلخ؟! اعتذر، طيب بعد أَوْ قبلالش الشهرة والفلوس”.
وغرد آخر: “هيئة الترفيه المفروض تسمى هيئة رفع الضغط، ما منهم أَي فائدة غير يجون بين فترة وفترة يرفعون ضغطنا ويختفون”.
وكتبت مزنة المري معلقة على الهاشتاق “هذه مشكلة الشعب السعودي أنهم طيبون زيادة؛ أَي واحد يبغي ينشهر يطقطق علينا أو يسب وطنا وحنا نرفعه فوق ترند في ثواني”.
وقالت أخرى: “للأعبسف لاحظنا كثيراً من المنظمين بالترفيه أن تنظيمهم ركيك جِدّاً ويستضيفون أَي أَحَد بس لشو، يا ليت يكون فيه تنظيم أفضل”.
وغرد حساب “ع الزهراني 702” قَائِلاً: “صورة مع التحية لمن يهمه الأمْر، الشعب مَا هُو رخيص ولا هو ملطشة لشعيب وأشكال شعيب كيف اللي يشتمنا نستضيفه؟ هذه مهزلة”.
التعليقات
هيئة الترفية في ااواجهه سعوديين وبالخلف ادارة وافدة هذا طسبب تخبطهم هم يدارون ولايديرون والا كيف تستظيف من يسبك اثبت التفرية فشلة واموال المقولين دخلت اعتقد سنستظيف شعبان عبدالرحيم وبلقيس
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يعني ايش بستفيد لو رحت وشفته؟؟لايكون عنده حركات بهلوانيه وانا مدري
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احنا الان صار العدو صديق. والصديق عدو هذا. حالنا. الان
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الترفيه قد يكون باللعب بدمى الأقزام معرفة والطوال فرغة ولا يكون من الناس نخبة بل مثاله المهرج الأهبل شعيب المتاجر بغباء المتسوقين وتحكم شهواتهم بهم .
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هو مجرد بدون
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اصلاجايبينه الترفيه علشان نلعب عليه زي القرد منول يستاجر بريال الساعه تلعب عليه الحاره كلها
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مسولون ووزراء مندسووون بتخريب الوطن
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وش ترجي من الترفيه .
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وين الترفيه في حضورهـ ؟؟الفلوس اللي ياخذها من المفروض ياخذها بدال ابطال الحد الجنوبي
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ياعمري يالشعب السعودي انا اشهد انك فاهم وواعي ولكن من يأخذ برأيك ويسمع صوتك هذا المهرج كان تستضيفه قناة العالم الصفوية حول رأيه بدرع الجزيرة في البحرين ووصفه بالمحتل نحن نطالب بطرده ولا يشرفنا حضوره
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شكراً هيئة الترفيه علي ماتقدنون لشعب المملكة أنكم تحمون الشباب ديننين وفكرين
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اذا كان كلام المغردين بان المدعو شعيب سبنا ومحرض على رجال امننا بعد يعني (.......)وحنا نستظيفه!! وبشكل رسمي بعد!!!فهاذي مدري وش اسميها كارثه .. دلاخه .. وقاحه .. احترت!!!
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اجونجي ههههههههههههههههه ليتك طا زع
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بالفعل حنا دلوخ المفروض طالما انه اعلن العداء لبلادنا فيجب تصفيته من زمان ثم من الواجب ان يمنع من دخول البلاد لأن هذا عميل خائن
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هيئة (الفساد)عملها لا يختلف عليه اثنين هم مجموعة ليبراليين اجتمعوا واتفقوا على افساد شباب المسلمين. لذلك تمسك بقوله تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ..... )الى آخر الآيه.. سورة الكهف28
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من يسي لنا ليش نقبله ماهو على كيف شمس شارقه
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اللي ينتقد الاتراك احب اقول له ان الاتراك يأكلون ويلبسون ماتصنع اياديهم
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بين توجه الدولة والمولطت والوطن .. وبعض أفعال بعض الهيئات والمسؤليات الوطنية ؟؟!!؟؟ والله الغريب .
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وش ذا *** يعني العالم كله اعداءنا ونبي نقاطعهم اجل لا تاكلون ولا تشربون لانه يجينا من اعداءنا في الغرب اتركوا عنكم نظام المؤامرة وهذي الاكاذيب وانبسطوا واضحكوا وعيشوا حياتكم والرجل جاي يبسطكم
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ابوشمس شارقه هذا نطيحه وهذا اولها شعيب شكله بنقالي مربا
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طيب اخلوا سبيله
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كل من انتقد السعوديه ندعس على خشمه اكيد شيعي ولا ميحرض على رجال الامن الوقح نسا المعرف النذل يوم جيتنا اتسحب رجليك مطرود لااريد التوظيح اكثر لن فيه ناس محترمه
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الترفيه قادم وبكل اشكله الاخوانج معارضين ذلك والصيف وهم بتركيا ***
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بصراحة هذا الرجل خفيف دم وخفيف ظل خله يونس الناس ويوسع صدورهم وبلاش تدخلون السياسة في كل شي الشعب اختنق يبي يضحك وينبسط واتركوا عنكم تسييس الترفيه خلاص طفشتونا كل شي سياسه والرجل هذا محبوب وله جمهوره
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ياقعدت اضحك اجوانجي داق الاطمه ولحيته باين جزاء منها واقف بسيارته و الإثيوبي معطيه الماء الذي يحبه بني اخوانج
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شعيب الحاقدمجرد أداة حاقده على مملكتنا الغاليه نرجوا من هيئة الترفيه منع الأشكال التي تريد أن تحاول أن تغير فكر هذا المجتمع الذي يلهف وراء كل شخص يحاول أن يصطنع كوميديا فكريه وللأسف مجتمعنا أحمق فكري
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كل من انتقد السعودية بنقاطعه، ترا النقد متاح، وحنا شعب بشري لا ملائكي، تعلموا سعة العين وتقبل النقد القاسي ..
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وهيئة الترفيه لن تستظيف مسيئ لوطن
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ان علمت بذلك هيئة الترفيه فستتعامل مع الأمر بما يلزم
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لن نمكن المسيئين لنا من بلادنا
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لا مكان له في وطننا
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اللهم أحفظ بلادنا وحكامنا وجنودنا المرابطين على الحدود ومن يسعى وراء حفظ أمن البلاد وأحفظ يالله الشعب السعودي من هيئة التغريب ؟؟
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هذه اسمها هيئة التحصيل هدفها شفط ما في جيوب الشباب دون اعتبار لضوابط الشرع أو الأخلاق .
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حلال والحرام لا ينتهي إلا إذا العبد عاد إلى رشده وأنطوى تحت كنف الكتاب والسنة النبوية *** فهذا عايش على حس هيئة التسفيه نسأل الله السلامة
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كلام فاضي وهيئه فاضيه ماتدري وش وضعها بالبلد الناس تطورت وهم لسه عايشين بزمن طاق طاق طاقيه ؟؟
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نبي ترفيه ومعه مشروبات روحيه
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نبي ترفيه ومعه مشروبات روحيه
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اول مره فى حياتى اسمع وأشاهد صورة هذا ا*** المدعى بانه فنان واعتقد انه فنان باللغه ألعربيه الفصحى ومعناها *** وهويستحق هذا للقب بأمتياز ان المعلومات بخصوص شتمه للسعوديه***
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كتم الله أنفسكم يالاخوانجيه حياتكم كلها نكد.
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مافيه ادلخ من هيئه الترفيه ويجب أن يحاسبوا من الدوله له اكثر من سنتين يحرض ع السعودية والجيش والأمن ويصف الجيش بالقتله وجايبينه صاحين ذولي
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مافيه ادلخ من هيئه الترفيه ويجب أن يحاسبوا من الدوله له اكثر من سنتين يحرض ع السعودية والجيش والأمن ويصف الجيش بالقتله وجايبينه صاحين ذولي
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وزارة الترفيه كلها والله مالها داعي هذي وزارة الهم والغم والله تزيدنا غم وبلاوي كل يوم جايبه عدو لنا وين الناس سلامات
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شي ممنتاز
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(((((( أساسا ..........(((الترفيه)))..............أهدافها واضحة ومكشوفة )))))))
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وبعدين هذا شعيب والله ما استسيغه ابد بتلك الأساور وهو ما قد يقلده الصغار
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عجبالكم ياهيئة الترفيه!!!!!!
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من استظافة هم من كان على شاكلتة 🔻🔺🔻🔺
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عندما يقل الكـــاش .. ما لك إلا الرخيص و المخيس .... اعتقد القائمين على الترفية جايين من حراج بن قاسم ..
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للاسف صرنا ضحكه لكل سخيف والسبب هيئة الترفيه متى ترتقون بختياركم ياهيئة الترفيه لهذه الدرجه مملكتنا عندكم رخيصه شخص يسب فيناليل نهار وبالاخير نأتي به ليضحكنا عجبا لكم!!!!
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كان يجب على هيئة الترفيه ان تتحرى جيدا من تستضيف وذلك من خلال لجنة متخصصة في البحث والتنقيب عن آراء وأفكار وأنشطة الأشخاص .. فليس من المعقول أن تستضيف هيئة الترفيه من يتطاول علينا فهذه مهزلة إن صحت
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