رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تخيل تدفع فلوس من أجل شخص يسبك.. مغردون يستغربون استضافة الترفيه للكويتي «شعيب راشد»!

تخيل تدفع فلوس من أجل شخص يسبك.. مغردون يستغربون استضافة الترفيه للكويتي «شعيب راشد»!

تخيل تدفع فلوس من أجل شخص يسبك.. مغردون يستغربون استضافة الترفيه للكويتي «شعيب راشد»!
حجم الخط A A A
المرصد 55 2٬326 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أثار إعلان هيئة الترفية تنظيم فعالية تستضيف خلالها الإعلامي الكويتي شعيب راشد حالة من الاستياء والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعاد مغردو موقع “تويتر” نشر تغريدات قديمة للإعلامي الكويتي تضمنت إساءة بالغة للمملكة وللشعب السعودي وتحريضاً ضد قوات الأمن.
وعبر النشطاء عن رفضهم لهذه الاستضافة، مدشنين وسمًا بعنوان “#شعيب_يسبنا_والترفيه_تستضيفه”، كما طالبوا النيابة العامة بالتدخل لوقف هذه الفعالية.
وقال أحد المغردن ويُدعى رؤى التميمي “تخيل تدفع فلوساً من أجل شخص يسبك، ويصف رجال الأمن بقوات القمع ويصنفك كدلخ؟! اعتذر، طيب بعد أَوْ قبلالش الشهرة والفلوس”.
وغرد آخر: “هيئة الترفيه المفروض تسمى هيئة رفع الضغط، ما منهم أَي فائدة غير يجون بين فترة وفترة يرفعون ضغطنا ويختفون”.
وكتبت مزنة المري معلقة على الهاشتاق “هذه مشكلة الشعب السعودي أنهم طيبون زيادة؛ أَي واحد يبغي ينشهر يطقطق علينا أو يسب وطنا وحنا نرفعه فوق ترند في ثواني”.
وقالت أخرى: “للأعبسف لاحظنا كثيراً من المنظمين بالترفيه أن تنظيمهم ركيك جِدّاً ويستضيفون أَي أَحَد بس لشو، يا ليت يكون فيه تنظيم أفضل”.
وغرد حساب “ع الزهراني 702” قَائِلاً: “صورة مع التحية لمن يهمه الأمْر، الشعب مَا هُو رخيص ولا هو ملطشة لشعيب وأشكال شعيب كيف اللي يشتمنا نستضيفه؟ هذه مهزلة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - مرهق
2017-09-07 02:34:03
هيئة الترفية في ااواجهه سعوديين وبالخلف ادارة وافدة هذا طسبب تخبطهم هم يدارون ولايديرون والا كيف تستظيف من يسبك اثبت التفرية فشلة واموال المقولين دخلت اعتقد سنستظيف شعبان عبدالرحيم وبلقيس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -
2017-09-07 02:33:37
يعني ايش بستفيد لو رحت وشفته؟؟لايكون عنده حركات بهلوانيه وانا مدري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - علي العمري
2017-09-07 02:29:28
احنا الان صار العدو صديق. والصديق عدو هذا. حالنا. الان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
52 - ***
2017-09-07 02:26:44
الترفيه قد يكون باللعب بدمى الأقزام معرفة والطوال فرغة ولا يكون من الناس نخبة بل مثاله المهرج الأهبل شعيب المتاجر بغباء المتسوقين وتحكم شهواتهم بهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
51 - عمري 70 سنه
2017-09-07 02:21:39
هو مجرد بدون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
50 - الجال
2017-09-07 02:20:23
اصلاجايبينه الترفيه علشان نلعب عليه زي القرد منول يستاجر بريال الساعه تلعب عليه الحاره كلها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - فيصل
2017-09-07 02:17:32
مسولون ووزراء مندسووون بتخريب الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - ↩ابو شدا↪
2017-09-07 02:14:53
وش ترجي من الترفيه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-09-07 02:10:51
وين الترفيه في حضورهـ ؟؟الفلوس اللي ياخذها من المفروض ياخذها بدال ابطال الحد الجنوبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -
2017-09-07 02:06:31
ياعمري يالشعب السعودي انا اشهد انك فاهم وواعي ولكن من يأخذ برأيك ويسمع صوتك هذا المهرج كان تستضيفه قناة العالم الصفوية حول رأيه بدرع الجزيرة في البحرين ووصفه بالمحتل نحن نطالب بطرده ولا يشرفنا حضوره
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
45 -
2017-09-07 02:01:38
شكراً هيئة الترفيه علي ماتقدنون لشعب المملكة أنكم تحمون الشباب ديننين وفكرين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
44 - ابوسالم
2017-09-07 01:59:18
اذا كان كلام المغردين بان المدعو شعيب سبنا ومحرض على رجال امننا بعد يعني (.......)وحنا نستظيفه!! وبشكل رسمي بعد!!!فهاذي مدري وش اسميها كارثه .. دلاخه .. وقاحه .. احترت!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - 30
2017-09-07 01:54:39
اجونجي ههههههههههههههههه ليتك طا زع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
42 -
2017-09-07 01:53:16
بالفعل حنا دلوخ المفروض طالما انه اعلن العداء لبلادنا فيجب تصفيته من زمان ثم من الواجب ان يمنع من دخول البلاد لأن هذا عميل خائن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
41 - ●●●●●
2017-09-07 01:52:47
هيئة (الفساد)عملها لا يختلف عليه اثنين هم مجموعة ليبراليين اجتمعوا واتفقوا على افساد شباب المسلمين. لذلك تمسك بقوله تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ..... )الى آخر الآيه.. سورة الكهف28
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - شوصان
2017-09-07 01:51:34
من يسي لنا ليش نقبله ماهو على كيف شمس شارقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - الخالدي
2017-09-07 01:50:33
اللي ينتقد الاتراك احب اقول له ان الاتراك يأكلون ويلبسون ماتصنع اياديهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - لكن ليش هذا التضارب
2017-09-07 01:48:40
بين توجه الدولة والمولطت والوطن .. وبعض أفعال بعض الهيئات والمسؤليات الوطنية ؟؟!!؟؟ والله الغريب .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 -
2017-09-07 01:47:15
وش ذا *** يعني العالم كله اعداءنا ونبي نقاطعهم اجل لا تاكلون ولا تشربون لانه يجينا من اعداءنا في الغرب اتركوا عنكم نظام المؤامرة وهذي الاكاذيب وانبسطوا واضحكوا وعيشوا حياتكم والرجل جاي يبسطكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 - شوصان
2017-09-07 01:46:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - شوصان
2017-09-07 01:44:46
ابوشمس شارقه هذا نطيحه وهذا اولها شعيب شكله بنقالي مربا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 -
2017-09-07 01:43:49
طيب اخلوا سبيله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - شوصان
2017-09-07 01:42:13
كل من انتقد السعوديه ندعس على خشمه اكيد شيعي ولا ميحرض على رجال الامن الوقح نسا المعرف النذل يوم جيتنا اتسحب رجليك مطرود لااريد التوظيح اكثر لن فيه ناس محترمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -
2017-09-07 01:40:34
الترفيه قادم وبكل اشكله الاخوانج معارضين ذلك والصيف وهم بتركيا ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
31 - الكابتن
2017-09-07 01:39:13
بصراحة هذا الرجل خفيف دم وخفيف ظل خله يونس الناس ويوسع صدورهم وبلاش تدخلون السياسة في كل شي الشعب اختنق يبي يضحك وينبسط واتركوا عنكم تسييس الترفيه خلاص طفشتونا كل شي سياسه والرجل هذا محبوب وله جمهوره
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
30 -
2017-09-07 01:33:16
ياقعدت اضحك اجوانجي داق الاطمه ولحيته باين جزاء منها واقف بسيارته و الإثيوبي معطيه الماء الذي يحبه بني اخوانج
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
29 - عمري 70 سنه
2017-09-07 01:33:00
شعيب الحاقدمجرد أداة حاقده على مملكتنا الغاليه نرجوا من هيئة الترفيه منع الأشكال التي تريد أن تحاول أن تغير فكر هذا المجتمع الذي يلهف وراء كل شخص يحاول أن يصطنع كوميديا فكريه وللأسف مجتمعنا أحمق فكري
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - أبو ثامر
2017-09-07 01:31:52
كل من انتقد السعودية بنقاطعه، ترا النقد متاح، وحنا شعب بشري لا ملائكي، تعلموا سعة العين وتقبل النقد القاسي ..
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - معزوفة الأمل الجديد
2017-09-07 01:31:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - حاله حال خونة قطر وأخونجيتها !!
2017-09-07 01:30:31
وهيئة الترفيه لن تستظيف مسيئ لوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - حاله حال خونة قطر وأخونجيتها !!
2017-09-07 01:29:06
ان علمت بذلك هيئة الترفيه فستتعامل مع الأمر بما يلزم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - حاله حال خونة قطر وأخونجيتها !!
2017-09-07 01:27:22
لن نمكن المسيئين لنا من بلادنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - حاله حال خونة قطر وأخونجيتها !!
2017-09-07 01:26:19
لا مكان له في وطننا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,540 )
22 - العنيد
2017-09-07 01:24:32
اللهم أحفظ بلادنا وحكامنا وجنودنا المرابطين على الحدود ومن يسعى وراء حفظ أمن البلاد وأحفظ يالله الشعب السعودي من هيئة التغريب ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-09-07 01:24:30
هذه اسمها هيئة التحصيل هدفها شفط ما في جيوب الشباب دون اعتبار لضوابط الشرع أو الأخلاق .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,540 )
20 - العنيد
2017-09-07 01:23:03
حلال والحرام لا ينتهي إلا إذا العبد عاد إلى رشده وأنطوى تحت كنف الكتاب والسنة النبوية *** فهذا عايش على حس هيئة التسفيه نسأل الله السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,540 )
19 - العنيد
2017-09-07 01:22:15
كلام فاضي وهيئه فاضيه ماتدري وش وضعها بالبلد الناس تطورت وهم لسه عايشين بزمن طاق طاق طاقيه ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - مانع القحطاني
2017-09-07 01:21:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-09-07 01:20:18
نبي ترفيه ومعه مشروبات روحيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-07 01:20:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - الهاشمي
2017-09-07 01:19:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-09-07 01:19:02
نبي ترفيه ومعه مشروبات روحيه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
13 - العمده
2017-09-07 01:16:41
اول مره فى حياتى اسمع وأشاهد صورة هذا ا*** المدعى بانه فنان واعتقد انه فنان باللغه ألعربيه الفصحى ومعناها *** وهويستحق هذا للقب بأمتياز ان المعلومات بخصوص شتمه للسعوديه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-09-07 01:16:34
كتم الله أنفسكم يالاخوانجيه حياتكم كلها نكد.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - لوزه
2017-09-07 01:13:58
مافيه ادلخ من هيئه الترفيه ويجب أن يحاسبوا من الدوله له اكثر من سنتين يحرض ع السعودية والجيش والأمن ويصف الجيش بالقتله وجايبينه صاحين ذولي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - لوزه
2017-09-07 01:13:33
مافيه ادلخ من هيئه الترفيه ويجب أن يحاسبوا من الدوله له اكثر من سنتين يحرض ع السعودية والجيش والأمن ويصف الجيش بالقتله وجايبينه صاحين ذولي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - قوندا
2017-09-07 01:10:20
وزارة الترفيه كلها والله مالها داعي هذي وزارة الهم والغم والله تزيدنا غم وبلاوي كل يوم جايبه عدو لنا وين الناس سلامات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-09-07 01:09:20
شي ممنتاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,403 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-07 01:08:48
(((((( أساسا ..........(((الترفيه)))..............أهدافها واضحة ومكشوفة )))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - منقاش
2017-09-07 01:02:23
وبعدين هذا شعيب والله ما استسيغه ابد بتلك الأساور وهو ما قد يقلده الصغار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - محمد
2017-09-07 01:01:53
عجبالكم ياهيئة الترفيه!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - 🔻🔺الواثق🔻🔺
2017-09-07 01:01:42
من استظافة هم من كان على شاكلتة 🔻🔺🔻🔺
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - ابو مــــــــــــــــاجد
2017-09-07 01:01:40
عندما يقل الكـــاش .. ما لك إلا الرخيص و المخيس .... اعتقد القائمين على الترفية جايين من حراج بن قاسم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - محمد
2017-09-07 01:00:39
للاسف صرنا ضحكه لكل سخيف والسبب هيئة الترفيه متى ترتقون بختياركم ياهيئة الترفيه لهذه الدرجه مملكتنا عندكم رخيصه شخص يسب فيناليل نهار وبالاخير نأتي به ليضحكنا عجبا لكم!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - منقاش
2017-09-07 01:00:28
كان يجب على هيئة الترفيه ان تتحرى جيدا من تستضيف وذلك من خلال لجنة متخصصة في البحث والتنقيب عن آراء وأفكار وأنشطة الأشخاص .. فليس من المعقول أن تستضيف هيئة الترفيه من يتطاول علينا فهذه مهزلة إن صحت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر

اخونجيه لا تربينهم ولا تسمحين لأحد من الاحونجيه يحط يده يده ع عيالك اكسري يده وح...
بواسطة : المنفلوطي

شعب يعرف اللي له واللي عليه شعب محترم وراقي والامم الاخلاق والدين الاخلاق ونحن س...
بواسطة : زائر

خلاص عيالك بطولك عيشي بروحك لا تروح لاهلك المرضى النفسيين والأحتى لابوك امك جدك...
بواسطة : مدحت القحطاني

احيانا تولد المؤهلات مع الانسان واحيان يعيش الانسان بلا مؤهلات مهما بلغ عدد الشه...



كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

فخر مؤسس على أرض راسخة وثابتة
92 0
mm

سمر المقرن

ابتسامة
94 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
272 11
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
107 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
174 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
182 1
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
187 2
mm

مشعل السديري

عِمّة ولا كل العمائم
229 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة الذي قتل زوج عمته!
278 0
mm

قينان الغامدي

سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة
459 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
272 1
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
323 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
378 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
446 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
414 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
563 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
471 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
514 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
533 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
381 3
الاخبار الدولية
ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

 د ب أ 45 3٬390 11 ساعة
زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

 المرصد 77 4٬681 11 ساعة
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

 المرصد 111 5٬399 يوم واحد
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

 CNN 129 4٬051 يومين
المرصد الرياضي
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

 المرصد 2 460 10 دقائق
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

 المرصد 6 887 1 ساعة
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

 المرصد 202 8٬989 12 ساعة
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

 المرصد 43 11٬970 20 ساعة
اخبار فنية
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 62 4٬957 8 ساعات
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 62 4٬198 11 ساعة
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬845 يومين
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 29 3٬318 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 15 4٬034 10 ساعات
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

 المرصد 21 5٬655 10 ساعات
شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

 المرصد 24 9٬146 19 ساعة
بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

 المرصد 70 19٬615 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

 المرصد 74 8٬106 23 ساعة
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!

 المرصد 23 9٬442 يومين
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغرب

 المرصد 28 5٬858 يومين
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

 المرصد 100 12٬540 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬270 5 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬267 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬213 أسبوع واحد
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬869 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬477 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬153 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬595 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬247 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬205 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬193 أسبوع واحد
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 22٬072 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 5٬002 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬312 3 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬383 4 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬529 5 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬656 6 أيام
الاخيرة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 25 8٬193 7 ساعات
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 28 7٬713 يوم واحد
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 33 5٬112 يومين
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 14٬153 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 158 2٬921 16 ساعة