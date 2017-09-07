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بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب
صحيفة المرصد: صدمت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية، شيلاء سبت، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتصريحات عن الحجاب، حملت رأيها الشخصي في ارتداء الحجاب.
وأكدت شيلاء خلال تواصلها “لايف” مع جمهورها على “فيسبوك” أن غير المحجبة لا يعني أنها كافرة، قائلة: “فيه مليون شيء تاني ممكن يدخلنا الجنة غير الحجاب”.
وأضافت متسائلة: “هل من العادي أن يظن الناس بالآخرين ظن السوء ويغتابون بعضهم ويبعدون عن الأخلاق في حين يحاسبون فقط على الحجاب”؟.
ووصفت الممثلة البحرينية من يتحدثون فقط عن الحجاب ويهتمون به دون باقي فروض الدين بـ”صغار العقل” التي لا تحب التعامل معهم.
التعليقات
19 - اللهم صل وسلم على نبينا محمد ..2017-09-07 04:23:08
قال الرسولﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وراه مسلم
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18 - عنيد2017-09-07 04:21:37
طيب ****انتي ووجهك ***** ذا
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17 - زرهان2017-09-07 04:20:05
فى مباريات السوبر الهلال والنصر أعتقد فى لندن بعدها كانت تبكى هى ولا أختها ربى اذا حب يفضح أحد فضحه ولو فى عقر دارة خاصة لو انة بكرة الحجاب
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16 -2017-09-07 04:16:42
ت15 خل تغسل المكياج وشوف الجمال هههههههههههههههههههههه من غيره اعوذ بالله
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15 - الناصح2017-09-07 04:14:48
فديت هالوجه صراحه جميله مررررره
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14 - برعي2017-09-07 03:58:12
بسيطه اهم شي تحجب غير الحجاب
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13 - مراقب2017-09-07 03:56:27
هذولا ماعاد يهمهم ألا الشهرة ولا تهمهم الأخرة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ويش تحتري من هاذي الأشكال التوبة الله المستعان
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12 - مراقب2017-09-07 03:54:25
تعليق ٩👍
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11 - مراقب2017-09-07 03:53:53
هههههههههه بصراحة جبتها
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10 -2017-09-07 03:53:48
الله يهديها ويهدينا ويعافيها ولا يبلينا يَ رب
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9 - محامي2017-09-07 03:48:47
شيلاء سبت احد اثنين ثلوث ربوع بلادي خميس وصلاة الجمعه
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8 - منصور 662017-09-07 03:48:03
ماتلحضون قم أهل ****يفتون هذي الايام
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7 - محامي2017-09-07 03:46:51
هع يم المخ الكبير مثلك لا يقدم ولا ياخرفي الدين كغوا عن الفتنه وحنا بخيرمن دونكم
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6 - وو2017-09-07 03:46:38
فيه قطلة المفروض تتكلم فيها كيف تتغلب عليها لانه تحتاجها لانه الحجاب مه هي الا تتكلم فيه
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5 - شلحاط2017-09-07 03:42:54
الحير خط تمسك فيه لكن هي ما ودها تتكلم بس عن الحجاب لو شافت حيرها افضل
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4 - بن عوجان2017-09-07 03:41:07
الذبابه حين تتحدث عن النظافه!!!
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3 - المنفلوطي2017-09-07 03:36:54
كلامها صح الدين ليس لبس شي معين الدين الاخلاق والمعاملة وحب الاخر والمختلف وتنظيف الفم والقلب والعقل
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2 - sasa19742017-09-07 03:32:21
الانسلاخ من الدين اصبح آفه
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1 - بوأحمد2017-09-07 03:25:08
حسبنا اللة ونعم الوكيل
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بواسطة : عنيد
الله يورينا فيك يوم يالشمطاء...
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285 - 💦 عليك يالحيوان يالمسخرة...
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