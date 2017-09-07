بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

حجم الخط A A A المرصد 19 1٬409 1 ساعة

صحيفة المرصد: صدمت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية، شيلاء سبت، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتصريحات عن الحجاب، حملت رأيها الشخصي في ارتداء الحجاب.

وأكدت شيلاء خلال تواصلها “لايف” مع جمهورها على “فيسبوك” أن غير المحجبة لا يعني أنها كافرة، قائلة: “فيه مليون شيء تاني ممكن يدخلنا الجنة غير الحجاب”.

وأضافت متسائلة: “هل من العادي أن يظن الناس بالآخرين ظن السوء ويغتابون بعضهم ويبعدون عن الأخلاق في حين يحاسبون فقط على الحجاب”؟.

ووصفت الممثلة البحرينية من يتحدثون فقط عن الحجاب ويهتمون به دون باقي فروض الدين بـ”صغار العقل” التي لا تحب التعامل معهم.