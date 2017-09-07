بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

حجم الخط A A A المرصد 12 1٬773 3 ساعات

صحيفة المرصد: قال تركي آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن بعد مباراة الإمارات كان المنتخب محط إهتمام مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان ذلك دافع كبير للتأهل لكأس العالم .

وأضاف آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج “أكشن يا دوري” طموحنا ليس التأهل لكأس العالم فقط وإنما نظمح لتحقيق شئ لم نحققه من قبل .

وتابع: أنه ستكون هناك رعاية كبيرة من الدولة للمنتخب في مرحلة الإعداد حتى المشاركة في كأس العالم . ومضي قائلا ً اللى مرسوم للمنتخب شئ لم يحدث من قبل ”

وعلق على حضور الأمير محمد بن سلمان ملعب الجوهرة أمس لمؤازرة الأخضر في مباراته أمام اليابان قائلاً “سمو ولي العهد حضر من باب الثقة في الشباب السعودي والمنتخب السعودي وكان الأمير واثقاً في رجاله”.

وعن النهوض بمختلف المجالات الرياضية في المملكة قال اّل الشيخ” أنه متفائل بأنه ستكون هناك قفزات في الرياصة السعودية وليس كرة القدم فحسب ” .