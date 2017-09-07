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بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة
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المرصد 12 1٬773 3 ساعات

صحيفة المرصد: قال تركي آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن بعد مباراة الإمارات كان المنتخب محط إهتمام مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان ذلك دافع كبير للتأهل لكأس العالم .
وأضاف آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج “أكشن يا دوري” طموحنا ليس التأهل لكأس العالم فقط وإنما نظمح لتحقيق شئ لم نحققه من قبل .
وتابع: أنه ستكون هناك رعاية كبيرة من الدولة للمنتخب في مرحلة الإعداد حتى المشاركة في كأس العالم . ومضي قائلا ً اللى مرسوم للمنتخب شئ لم يحدث من قبل ”
وعلق على حضور الأمير محمد بن سلمان ملعب الجوهرة أمس لمؤازرة الأخضر في مباراته أمام اليابان قائلاً “سمو ولي العهد حضر من باب الثقة في الشباب السعودي والمنتخب السعودي وكان الأمير واثقاً في رجاله”.
وعن النهوض بمختلف المجالات الرياضية في المملكة قال اّل الشيخ” أنه متفائل بأنه ستكون هناك قفزات في الرياصة السعودية وليس كرة القدم فحسب ” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - صقر برقا
2017-09-07 03:41:12

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11 -
2017-09-07 03:40:57
خطط حربيه ويجب عدم الكشف عنها في البرامج الرياضيه ... عموماً أتمنى أن يرتكز التدريب على التخطيط للتقليل من دخول الأهداف في كاس العالم ... وكثر خيركم
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10 - كنكت
2017-09-07 02:58:36
سوف نحطم الرقم القياسي في التهديف وسنحتفظ بصور كأس العالم إلى الأبد وسنسجل إسمنا بحروف من ذهب في بطولات كأس العالم وسنحافظ على شباك الخصم نظيفة ناصعة البياض ، إنتظرونا ايها العالم فنحن قادمون .
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9 - المنفلوطي
2017-09-07 02:52:03
المذيع سأل ..ماذا سيحدث في الرياضة في ملامح ممكن نحصل عليها؟ الجواب خلها في وقتها انت عارف هالامور لا تقال في البرامج الرياضية ؟! تقال في البرامج السياحية يمكن
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8 - الساري
2017-09-07 02:50:18
غير مرحب به
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7 - ابوصالح سكري
2017-09-07 02:34:42
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز تاج وكنز الشعب السعودي الله يحفظة ولي العهد الاميرمحمدبن سلمان كنز شباب وبنات الوطن الله يحفظة والحمدلله الشعب السعودي عزوفخر الله يحفظ الجميع في وطن الخيرالسعودية
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6 -
2017-09-07 02:20:57
تعليق مخالف
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5 - ابوصالح سكري
2017-09-07 02:13:14
يا هلا معالي الوزير تركي ال الشيخ
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
4 - المؤهلات قصيدة
2017-09-07 02:05:26
سنحصل على كأس العالم وأقل هزيمة للمنتخبات المنافسة 10 أهداف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 -
2017-09-07 01:46:39
الدنيا عابرة يااخواني واخواتي
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2 - الله يذكرك بالخير يايونس شلبي
2017-09-07 01:44:03
تذكرت الأيام الماضية
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1 - أقسمت بالله ماشجع الكورة بعد الْيَوْمَ
2017-09-07 01:40:33
ماذا سيكون وضع الرياضة نستقبلآ؟؟؟
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آخر تعليق
بواسطة : زائر

واكرر رزقي ماهو عندك لقمتي ماهي عن ك وظيفتي هم ماهي عندك نصبيس من زواج الخ ماهو...
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الله يورينا فيك يوم يالشمطاء...
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فيه فرق بين السعودي الاصلي الاصلي مو بالأشعار وكلام الشيبان الرخيص مسوين انهم ول...



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