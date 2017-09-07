شاهد ماذا فعلت الجماهير اليابانية في مدرجات ملعب “الجوهرة” بعد خسارة منتخبهم أمام السعودية

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صحيفة المرصد: في لفتة حضارية معتادة من الجماهير اليابانية، أقام مشجعو “الساموراي” حملة تنظيف في مدرجات إستاد “الجوهرة” بمدينة جدة، بعد خسارة منتخبها الوطني أمام السعودية 0-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهل المنتخبان الياباني والسعودي مباشرة إلى نهائيات المونديال بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني على الترتيب، في المجموعة الثانية من التصفيات.

وعرف عن الجماهير اليابانية تنظيفها للمدرجات بعد أي مباراة، سواء في الدوري المحلي، أو في لقاءات المنتخب، وهو ما اقتدت به جماهير “الأخضر” في مباراة الذهاب أمام اليابان نفسها.