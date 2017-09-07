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شاهد ماذا فعلت الجماهير اليابانية في مدرجات ملعب “الجوهرة” بعد خسارة منتخبهم أمام السعودية
صحيفة المرصد: في لفتة حضارية معتادة من الجماهير اليابانية، أقام مشجعو “الساموراي” حملة تنظيف في مدرجات إستاد “الجوهرة” بمدينة جدة، بعد خسارة منتخبها الوطني أمام السعودية 0-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
وتأهل المنتخبان الياباني والسعودي مباشرة إلى نهائيات المونديال بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني على الترتيب، في المجموعة الثانية من التصفيات.
وعرف عن الجماهير اليابانية تنظيفها للمدرجات بعد أي مباراة، سواء في الدوري المحلي، أو في لقاءات المنتخب، وهو ما اقتدت به جماهير “الأخضر” في مباراة الذهاب أمام اليابان نفسها.
التعليقات
64 - مجرد رأي2017-09-07 04:25:49
شكرا لهم فهم يفعلون نفس تصرف جمهورنا في مباراة الذهاب يعني شبابنا هم الي بادر واليابنيين يردون لنا الاحسان باحسان .يعني راحت عليك يامدور الزلة
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63 - أبو فارس2017-09-07 04:10:00
يفترض على ادارة الملعب تقديم الشكر لهم .. وكذلك للاتحاد الياباني لهذا السلوك .. فعلا شكرا لهم هذا المنظر الحضاري
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62 - دور غيرها2017-09-07 03:54:24
تمنيت أني بجانبهم في المدرج لأظهر لهم غيرتي ونظافتي وحبي لوطني
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61 - دور غيرها2017-09-07 03:53:04
وطن لا نحرص على نظافته وبيئته لا نستحق العيش فيه
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60 - دور غيرها2017-09-07 03:51:52
بغض النظر عن الاديان ونحمد الله أنا مسلمون ،،، شعوب تجد ما تفخر به والغريب أن سلوكهم في وطنهم كما في خارجه
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59 - دور غيرها2017-09-07 03:49:57
هل فعلت ذلك مسبقا ؟! وجعلت المكان أفضل مما كان ؟!
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58 - دور غيرها2017-09-07 03:48:56
نحن أولى بها منكم ،، شكرا لنظافتكم
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57 - دور غيرها2017-09-07 03:48:11
من لا يتنظف مخالف في سلوكه للفطرة
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56 - دور غيرها2017-09-07 03:47:25
سلوك حضاري من اليابانين نحن أولى به منهم
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55 - دور غيرها2017-09-07 03:46:39
النظافة فطرة انسانية والمسلم أولى بها من غيره
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54 - دور غيرها2017-09-07 03:45:37
النظافة فطرة انسانية
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53 - دور غيرها2017-09-07 03:45:05
47 - يقولون ان اليابانيين لا يتطهرون بالماء // وهم من اخترع المنظفات والمطهرات وصدر الشطافات
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52 -2017-09-07 03:42:52
هههه اصبح الكفار للمسلمين قدوه
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51 -2017-09-07 03:40:20
البوذي ما راح يأدب الا الغير مؤدب
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50 - انا سباك2017-09-07 03:39:02
مااقدر اقول الى شكرا ايها الكفار
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49 -2017-09-07 03:38:15
ايماطة الاذاء من الطريق صدقه والاذاء هم بني اخوانج أبو لحيه وثوب شامر
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48 -2017-09-07 03:38:05
وبعدين يجيكم الاخونجي النمرود دقنه واصله بطنه وكلها قمل وصيب
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47 -2017-09-07 03:36:14
يقولون ان اليابانيين لا يتطهرون بالماء في دورات المياه الله يقرفهم فوق اشكالهم
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46 -2017-09-07 03:35:08
المهم الحريم *************
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45 - محمد2017-09-07 03:34:39
شعوووب راااقية جدااا درس عملي لجماهير الاخضر،، الفوز شي والحضارة والقيم العليا شي اخر وفوز بالحياة
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44 - محمد2017-09-07 03:33:39
جايين في بلدنا يعلمونا ويثقفونا ويحضرونا ويأدبونا .
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43 -2017-09-07 03:31:19
وعد لها دور في المدرج
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42 - ونعم في اليابانيين الله يهديهم للإسلام2017-09-07 03:29:24
ليت ها****اللي عندنا يتعلمون منهم معنى الحضاره والرقي والنظافه والادب والاحترام والتعامل الطيب
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41 - شبكشي2017-09-07 03:28:03
ناس حضاريين وماوصلوا إلى ماوصلوا إليه من تنكنلوجيا وصناعه وتقدم وتطور من فراغ ؟؟؟ وللعلم الرطوبه والحر هلكهم وإلا لكان فازوا بكل سهوله على منتخبنا ...
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( عدد التعليقات 28,406 )40 - برق _ الحرم
((((33 - يأخ برق الحرم هل انت تحتقر الاخ ...حاشا_لله ..بل اكن له الا كل تقدير... معظم ردي لا اقصد شخصه ... واستمتع كثير في خفايا تعليقاته من ايام التنتيع .. حقبقب طيب من الطيبين ليس حقود ولا زعول )))
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39 -2017-09-07 03:23:16
النظافة شعبه من شعب الإيمان فهمتو يابني اخوانج
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38 -2017-09-07 03:19:20
فين حديقة غرناطة لا تكون عند بيت الكنافه
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37 -2017-09-07 03:18:56
تعليق مخالف
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36 -2017-09-07 03:18:07
طيب اي واحد عنده عقل راح يسوي كذا اش جابوا جديد
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( عدد التعليقات 28,406 )35 - برق _ الحرم
((((((( ديننا علمنا (((كيف _نكون_ قدوة )))... وتجاهلنا ذلك... ولم نحرص عليه حتى في اطهر بقاع الارض وكيف ترك الحجيج وهم من شعوب الارض المختلفة المشاعر المقدسة يصعب وصفه جميل ماصنعه اليابانيين))))
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34 -2017-09-07 03:12:16
من فين جو هالبوذيين
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33 -2017-09-07 03:11:14
يأخ برق الحرم هل انت تحتقر الاخ ******
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( عدد التعليقات 28,406 )32 - برق _ الحرم
((((20 - ألحقباني....علم الإنسان يحب يتعلم يبرق الحرام وضح هذا الجمله الآنه بعض يكتب والأيعرف معني كلمة علم علم (بكل تأكيد ... لست ((ابوريحة)) علم .... علم بالضمة او الفتحة او الكسرة التخمين بالضمة)))
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31 - المتيم2017-09-07 03:03:19
لو جمهورنا كان كسر الكراسي
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30 - مرهق2017-09-07 02:57:16
شكرا للجناهير اليابانية اخجلتونا رجاء شوفو حديقة غرناطة لاخرجو المتنزهيين منها تقول زبالة حجاح اكوام والكل والرز في مكانة وعلى سفرتة اما حديقة الحمراء جاها شي وقامت تسكر من11مساء لانعرف الاسباب لية
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29 - واضح2017-09-07 02:49:16
ياليت يتم طرد الفلسطن والسورين واليمانين والحبوش والباكستان من ديرتنا ويجيبون ناس مثل هذول على الاقل لهم تاثير ايجابي على الي حولهم مو سرقات وترويج وسهرات وقله حيا ووصاخه وعفن
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28 - صنهات بيك2017-09-07 02:49:12
طبعا ما يكثر كلمت اخونجي في المرصد هنا الا الطائفة اللي بالي بالكم يقصدون هل السنة عبالهم لقيو متنفس
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27 -2017-09-07 02:48:22
الاخوانجي يدخل المسجد وريحته تفوح تقول متدهن بفقس ومغير يترع كرهتو المسلمين من الذهاب الي المساجد
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26 - مفكر وناقد2017-09-07 02:47:50
وقتها اعلامنا هاجم الشعب السعودي والخليجي انهم همج وفضحونا عند الغرب وعندما اقامو حملت النظافة الشعب السعودي الاعلام نشرها بشكل هزيل وسريع . مشكلت اعلامنا ناس ضد شعوبهم
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25 - خبير2017-09-07 02:47:37
لا يوجد إنسان أنظف من الإنسان المؤمن في نظافتة الشخصية والمعنوية ولكن فرطنا في نظافة البيئة من حولنا مثل الشوارع والحدائق مع أن الأحاديث الشريفة تحث على نظافتها وتنهى حتى عن البصق فيها والسبب التربية.
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24 - مفكر وناقد2017-09-07 02:46:09
ياعالم بس نقد استحو على وجوهكم نسيتو شعبنا في حدائق بلجيكا عندما هوجم من الشعب البجيكي بالكلام في الحدائق واتهموهم انكم تتلفون حدائقنا وش سوو سوو حملت نظافة للحديقة بابنائهم وعوائلهم
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23 - خبير2017-09-07 02:40:50
وربعنا ينقرشون فصفص ويبصقون القشر على الأرض .حتى الحجاج الأمريكان ينظفون الشارع الذي يسكنون فيه بمكة .الله يصلح الحال .
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22 -2017-09-07 02:40:47
مااوسخ من الاخوانجي غير الاخوانجيه.
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21 - الى 102017-09-07 02:40:26
صدقت من نظرة يجيك اكتئاب اهمال بالنظافة والملبس والوجه والجسم وكلش
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20 - ألحقباني2017-09-07 02:39:15
علم الإنسان يحب يتعلم يبرق الحرام وضح هذا الجمله الآنه بعض يكتب والأيعرف معني كلمة علم علم (بكل تأكيد ... لست ((ابوريحة)) علم )))))
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19 - المنفلوطي2017-09-07 02:37:38
شعب يعرف اللي له واللي عليه شعب محترم وراقي والامم الاخلاق والدين الاخلاق ونحن سوف نصل لاخلاق الشعب الياباني بحول الله بعد الف عام من اليوم بعد مانتخلص من موروثاتنا الرجعية والمريض والمتخلف والحقودة
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18 -2017-09-07 02:33:17
وصلنا المرحله أننا نشوف النظافه شي غريب وأصبح المألوف عندنا الوساخه
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17 - علي العمري2017-09-07 02:32:44
ناس محترمه. مش مذهبيه. وانت سني. وشيعي. هولا. لا دين. لهم بس اخلاقكم عن الف مذهب. عندنا
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16 - اللهم صل وسلم على نبينا محمد ..2017-09-07 02:27:52
الشعب الياباني يسمي عامل النظافة مهندس صحي وأنا أقول الشعب الياباني كلة مهندسين صحيين ومهندسين نظافة .. لأن ثقافة النظافة عندهم يتعلمونها كل يوم في المدرسة لمدة 15 دقيقة !والهدف تربوي ، شعب متواضع
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15 - ضحكت منها الأمم2017-09-07 02:27:41
يعلمونا النظام
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14 - ..2017-09-07 02:27:32
هي مبادي وتربية تنشاء منذو الصغر
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13 -2017-09-07 02:26:09
تعليق مخالف
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12 -2017-09-07 02:20:45
بني اخوانج يحملون الحقد والحسد لمنتخبنا الوطني الذي فقع قلوبهم ولله الحمد تم طرد مراسلهم وسوف يتم التعامل مع كل اخواني ورميه في سلت المهملات
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11 - هندي فاهم2017-09-07 02:20:27
كلت بيطور إلا شعب الهياط
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10 -2017-09-07 02:19:11
شعب نظيف ومرتب هنا تشوف أشكالهم المشهبه تعرف ان ماتروش له شهر
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( عدد التعليقات 28,406 )9 - برق _ الحرم
(((((( ماتلاحظ مع ياحقبقب .....لايوجد سلال قريبة .... تتوقع خطاء هندسي او خطاء ادارة الملعب عدم مساعدة الضيوف وتقديم الشكر لهم ؟ )))))
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8 -2017-09-07 02:17:11
من زين الأشكال من لاعبين وجماهير نتأهل
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( عدد التعليقات 28,406 )7 - برق _ الحرم
(((((5 - الحقباني .... تفعل ذلك .... تقصد استقبال الضيف او ترك المكان نظيف ...... بكل تأكيد ... لست ((ابوريحة)) علم )))))
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6 - إإإيييييييييييييه2017-09-07 02:14:38
عشان يخفون اﻷدلة جايين متحمسين للفوز ههههههه
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5 - الحقباني2017-09-07 02:11:47
علم 4 ب برق _ الحرم هل انت تفعل ذلك داخل البيت وخارجه ام انت مهياط فقط وهل صحيح منتخب فاز بكاس العالم علم
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( عدد التعليقات 28,406 )4 - برق _ الحرم
(((((((( عالم متحضرة ............. جدا ..........وكنا مع منتخبهم غير متحضرين .......حقيقة يجب ان ندركها ونحذر ان ننقل رجس الغربيين )))))
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3 -2017-09-07 02:07:03
شعب تمت تربيته على المحافظه على القيم والمبادئ والاخلاق عندنا في وسط الطريق العام يرمي المخلفات في وسط الشارع
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2 - المحبه حياتنا2017-09-07 02:04:14
الشعب الياباني شعب خلوق هادي الطبع ... شكرا من القلب لكم .
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1 - زرهان2017-09-07 02:03:48
هم يسون كذا علشان مبدأ النظافة مو علشان صورنا وامدحنى فاهمين يا ناس يعنى مقتنعين بمبداالنظافة تطور فى كل شى حتى فى البيت
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