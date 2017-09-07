شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

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صحيفة المرصد: فاجأ عمر السومة جماهير الكرة السعودية بتوجيه شكره لـ “بشار الأسد”مجرم الحرب وقاتل أطفال سوريا بالكيماوي.

وقال السومة خلال لقاء تلفزيوني في العاصمة السورية دمشق أن دعم الأسد المتواصل للرياضة والرياضيين كان له الأثر الإيجابي على المنتخب السوري معرباً عن سعادته بتحرير مدينة دير الزور معتبرًا ذلك انتصارًا للجيش السوري. على حد تعبيره.

أثار تصريح السومة استغراب واستياء وغضب الجمهور الرياضي بسبب ما فعله بشار الأسد من قتل وتهجير وتعذيب وإعدام وما شهدته سوريا من حروب ودمار وقتل أطفال سوريا بالكيماوي.

جدير بالذكر أن محققون تابعون للأمم المتحدة اعلنوا الأربعاء للمرة الأولى، أن قوات النظام مسؤولة عن هجوم بغازالسارين على مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل 87 شخصا.

وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسانفي سوريا ونشر أمس الأربعاء ”في الرابع من نيسان/أبريل، وفي إطار حملة جوية لنظام بشار استخدمت القواتالجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال”.