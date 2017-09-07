شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة
صحيفة المرصد: فاجأ عمر السومة جماهير الكرة السعودية بتوجيه شكره لـ “بشار الأسد”مجرم الحرب وقاتل أطفال سوريا بالكيماوي.
وقال السومة خلال لقاء تلفزيوني في العاصمة السورية دمشق أن دعم الأسد المتواصل للرياضة والرياضيين كان له الأثر الإيجابي على المنتخب السوري معرباً عن سعادته بتحرير مدينة دير الزور معتبرًا ذلك انتصارًا للجيش السوري. على حد تعبيره.
أثار تصريح السومة استغراب واستياء وغضب الجمهور الرياضي بسبب ما فعله بشار الأسد من قتل وتهجير وتعذيب وإعدام وما شهدته سوريا من حروب ودمار وقتل أطفال سوريا بالكيماوي.
جدير بالذكر أن محققون تابعون للأمم المتحدة اعلنوا الأربعاء للمرة الأولى، أن قوات النظام مسؤولة عن هجوم بغازالسارين على مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل 87 شخصا.
وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسانفي سوريا ونشر أمس الأربعاء ”في الرابع من نيسان/أبريل، وفي إطار حملة جوية لنظام بشار استخدمت القواتالجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال”.
التعليقات
يبدو انك لم تتابع تلفزيون الطاغية وإلا لرأيت كيف قبل أيدي الجنود المرتزقة الملطخة بدماء الأبرياء وكيف تهجم على رجال امننا الشرفاء بالمطار وعلى مايبدو ميولك قد غلبتك فاللهم أحشره مع السومة وبشار
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين المدينين وعافي المبتلين وفك قيد المساجين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمكن طلب منه ذلك ولايستطيع يقول غير ذلك لينجوا بنفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ما أدري اين عقول بعض البشر بالله عليكم يسب بشار وهو في سوريا وفي وسائل الاعلام من جد تتكلمون اوتستهبلون بشار طاغية اهلك الحرث والنسل في سوريا والباقي شردهم والله لو يقول كلمة ذم في بشار ان يقطعه اوصال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الله يحشرك معه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 74. هل هناك دليل انه كان يقبل كفوف الجنود السوريين في مطار دمشق ؟ ها الحين يجون بعض الاهلاويين منبرشين .. لكن ها التصاريح بصراحة مفاجأة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مالنا وماله يشكر ولي أمره رئيس بلاده وهذا رأيه وعمر لم يجبرنا على التعاقد معه كأن بعض الردود يمنون عليه لو لم يتعاقد معه الأهلي لتعاقد معه غيره فلا نندخل الرياضة بالسياسة ..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الفديو قديم وهو لابس لبس القادسية الكويتى *****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الرئيس السوفيتي خروشوف انتقذ استالين في خطبة طويلة واحد قال ليش ماقلته لمن كان حي قال خورشوف من من القائل لم يرد احد قال خورشوف هذا اللي منعنى من انتقاذ استالين وهو حى " الخوف"
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أفلت من تطبيق النظام حينما تهجم على رجال أمننا فالمطار ثم أفلت من العقاب حينما ضرب مشجع اهلاوي وكسر جواله وأهان كرامته واليوم يؤيد الطاغيةويمدحه ويقبل أيدي الجنود السوريين في مطار دمشق..لابد أن يعاقب
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
مدري على ايش يشكر بشار المهجه الكيماوي قاتل اهل الاطفال والكبار واهل السنه الله حسيبه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
افا باع الكضيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هو حر ....القاتل والمقتول سوري
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا حول ولا قوة الا بالله . والله كنت عارف الطواقي ما يعدونها وترى اليوميه ما راح إلا بعد ما أيس كن المنتخب السعودي .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يجب تطبيق النظام بحق كل من يؤيد نظام الطاغية بشار والسومة ليس فوق القانون أو مستثتى منه فهو وغد وناكر للجميل بعد أن اطعمناه من جوع واويناه من خوف فخرببن لم يمدح الطاغية ويؤيده احتراما لتعليمات البلد
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
يا جماعة الخير اعتقد والله اعلم ان السومة مجبور يقول هذا الكلام غصب عنه حفاظاًً على حياته ربما وجهت له تهديدات على إنهاء حياته اذا ما قال هذا الكلام...والله اعلم بذلك
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
بشار الأسد أسد وإلا ما صمد .. لنكن واقعيين .ثانيا الثورات العربية كانت بتمويل وتشجيع من حكومة الحمدين الخسيسين .. سوريا قبل الثورة كانت بلد محترم ولم تتدخل في شؤون أحد وليت الأسد يبقى للأبد ويرحل حمد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الكابتن عمر لم يوجه اي أساءه لأي سعودي بهذا التصريح .ونحن لسنا معنيين بهذا التصريح طالما انه لم يوجه اي أساءه لأحد .انظرو الى الفنان علي عبدالستار عندما تحدث عن السعوديه والمنتخب بكل خير
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
اكرشوا الطوبه لا يوط وط عندنا المشكلة اللي يطبلون له اهلاويين عجبي . وتحيه من الأعماق للاستاذ القدير الشهم علي عبدالستار اللي قال كلمة حق .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ذهب إلى مطار دمشق ومدح الطاغية وسجد على صورة الطاغية امام الكاميرات ومن قبل تهجم على رجال أمننا فالمطار فهل يتم طرده من البلد خصوصا وأن هناك قانونا صدر من قبل الدولة بمعاقبة كل من يؤيد نظام بشار
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
والله مدري ليه تعطون هاذي المواضيع أكثر من حجمها 🤓
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
النجم الكبير عمر خرببن حفظ لسانه وعاد إلى الرياض وقد فعل ذلك احتراما لمشاعر السعوديين وناديه وتأكيدا لرفضه نظام الطاغية والسومة سافر إلى دمشق ومدح الطاغية بعدما لهف ملايين الأهلي واستحقر جماهيره
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
ههههههه تصور يسبه الله يعلقه مع رموشه خخخ😈
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نكرين المعروف لئماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صفعه وضعه في وجهه كل اخواني شكرا عمر السوامه.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
طيب تبيه يسبه وهو عنده. .. ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ياحبيبي ياخذون فلوسنا ويسبونا هكذا العرب قبله على عبدالله صالح الله يعز السعوديه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
هذا بلده واجبر على المشاركه ولو رفض من حق حكومة بلده واتحادها الرياضي مطالبة الفيفا بتوقيفه عن اللعب مع اي نادي بالعالم لئنه يحمل الجنسيه السوريه ولازالت الحكومه بشار هي الحكومه المعترف بها دولياً
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
في سوريا وعند الطاغية بشار .. تبيه يسبه .. ؟ وش هالعقل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الظلم ظلمات الفيديو هذا قديم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لم نتفاجأ بذلك فالكل يعرف أنه من مناصري الطاغية بشار وقد فرح يوم دمرت حلب ولكن ليت من يمجدونه يؤمنون بهذه الحقيقة ويشجعون أبناء الوطن بدلا من تمجيده وأهدائه أبل بملايين الريالات فهو عقيد وبانت حقيقته
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
ما شاء الله عليك ياعمر السومه مبدع ومخلص ان شاء الله نشوفك في كاس العالم مع منتخب سوريا.نشجع منتخبين عربيين يمثلون اسيا في المونديال السعوديه وسوريا.عقبال منتخبات عرب افريقيا يارب.
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
هذا رئيسه وولي أمره ... فهل نسيتوا الحديث الشريف ( اسمع وأطع ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
ويمكن تحت تهديد رجال بشار 🤔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اسمه اول كرار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياسيدي هذا طبعهم ... إذا جو بلدنا يتمسكنون حتى يتمكنون ... وبعد مايتمكنون يعطونا خاااااااااااااا................
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الى متى حسن النية من شعبنا الكريم؟؟؟ همه الوحيد الملايين التي نغدقها له ولأمثاله،، حاله كحال معظم المجنسين ،، مصالح شخصية وليس لهم أي ولاء لهذا الوطن المعطاء .. للأسف نحن شعب طيب بزيادة .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
فعلا يبدوا أن الفديو من منذ أن كان لاعبا في نادي القادسية الكويتي وباين اللباس والشعار حق نادي القادسية .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الارهابي النجس بشار ابن حافظ الاسد الهالك المجرم الكلب هو مجرد ذنب خادم عميل لايران وروسيا تفووو
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الحرب على وشك النهاية والسومة اكيد يرغب العودة لوطنه أو على الأقل زيارته . فهل تريدون منه أن يسب بشار أو يهلن العداء له ؟! حط نفسك مكانه . وخل الهياط يا مهايطي .
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
اللي يآخذ أمي أقول له يا عمي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مجبور لا تلوموه يريد أن يراهن على الجواد الفائز حتى لو كان ما يحبه .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت5 نبارك للمنتخب التأهل إلى نهائيات كأس العالم.يبدو ان عندك مرض اسمه عقدةالهلال.وش دخل الهلال في تصريحات السومةاللي شفط ملايين وكان ع وشك يأخذ الجنسيةالسعودية
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
بعد هالكلام المفروض يمنع من دخول السعوديه ***** بلا مجاملات هذا من أرد بعض الناس تجنيسه الحمدلله طلع على حقيقته **** خونه اطردوهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نحن شعب عاطفي والا كيف لاعب يأكل من خيرات الوطن وهو قلبه مع عدو الوطن بشار النعجه بل يجب طرده احتراما لدماء الشهداء
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
يقولون المقطع هذا قديم ايام كان في القادسيه الكويتي ولكن ياخبر بفلوس بكره يطلع بلاش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تطيرون في العجة يا الربع و ما مدح النعجة إلا لأنه مقلوب على أمره و لو ما قال كذا عز الله بيذبحون هله و جماعته و هو أولهم.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
حتى اليمنيين يحبون عفاش مهما عمل فيهم ، لا تصدقون أحد راح يخبكم مثل ما يحب وطنه ورئيسه وكل الحكايه مصلحه وخزنة فلوس مفتوحة الأبواب يأخذ منها ثم يرحل .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لازم ينطرد يروح لفشار النعجه هو الشبيح خريبين الله ياخذهم مالهم هم الا جمع المال بلاكرامه ولا اخلاق وغطرسه وياخذون رواتب لايحلمون فيها احقر منهم مافي 😎😡
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
فيه جمهور نادي عليه ديون اللهم لا شماته وجمهوره جاي مطفي النور يسب السومه.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
ضرب مراطن وكسر جواله واعتدى على رجال الامن اكثر من مره ولم يعاقب ورايح يمدح السلوقي فشار خلوه عند بشاره الله لايرده منافق كذاب جبان خسيس👀😎
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
هالنكره لولا لعبه في السعوديه ماكان احد عرفه خساره اسم عمر عليه لاعيبتنا افضل منه بمراحل ومهمشين شكله وراه واسطه وياخذ راتب خرافي مايحلم يشمه لكن الحق على اللي جابه بلدنا 😎
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
سبحان مغير الأحوال،ماذا سيفعل الآن بنو فقر وأذنابهم بنو طحلب،وهم من كانو يثيرون الرأي حول مشاركة لاعب الهلال عمر خريبين لمنتخب بلاده ويلقبونه بالشبيح.لكن مهما يكن فنحن قد تعودنا على تصرفات الحيالة
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
علم توضيح اخذ خيركم وشكر غيركم هذا من يقول اعطي الجنسيه سعودي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
إن لم يكن مجبور فهو خسيس ، و إن كان مجبور فهو جبان - طردنا مدرب لأنه تطاول على رمز من رموز السعودية ، ألأ نطرد لاعب طبّل لمجرم قتل و شرد الملايين من المسلمين !!!!!
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
لو انتو مكان السومه وش بتقولون عن بشار بتسبونه مثلا.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
طبعاً من ابسط احقوقة انة يقدم الشكر لزعيمه والسومة في رقبتة بيعة لبشار عن جد ماني عارف ليش زعلانين
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
لازم تعرفون إنكم شعب عاطفي كم واحد جاء عندكم وأخذ من فلوسكم وخانكم خصوصا العرب وانتم تصدقون على طول العاطفه والطيبة والدلاخه على جنب انظرو للامريكان والأوروبيين علاقه مصالح فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
هذا اللي بياخذ الجنسيه؟
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
21 الناقد .. كلمة الاخوان اخي الفاضل هي باب او مدخل يستخدمها البعض لمهاجمة اهل السنة والجماعة فلا حول ولا قوة الا بالله وعلى الله المشتكى
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ما انتم مجبورين عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليقي رقم 17 رد على تعليق اخي الفاضل رقم 13 وليس 11 فالمعذرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يالله جانا قلم الخنبقه الثاني . . ت 3 المسافر / ويش دخل لاعب الكره السومه السوري اللي يمدح بشار النعجه بالأخوان ، يالله لك الحمد والشكر على نعمة العقل لأنه فيه ناس تعلق وما تدري ويش السالفه !!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
الله يفرج الكرب . مجبر جبرا . الله لايحطنا في مواقف لاتحمد عقباها . قولوا الحمد لله
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
اتوقع اللاعب مجبر على هذا الكلام او سحله وتصفيته وهذا يدل على حكم القوي على الضعيف وخاصة في بلاد التشرد التي تقودها عصابات الملالي في بعض بلادنا العربية المحتلة.
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
ياتي ومن يبرر لة ويقول يمكن اجبر لا لم يجبرة احد لاكن نحن نريد الفوز في المباريات باي ثمن ننسى ان لدينا لا عبيين افضل من مهارات السومة لا لاحد يعيرهم اهتمام ولابد ان يضع الاعب السعودي بوضعة الطبيعي
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
تعليق 11 اتفق معك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لم يقل كفرا غيرة قال لبيك فلان ولم ينتقد
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
توضيح اخذ خيركم وشكر غيركم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
رئيسه وهو حر فيه شيء اخر لايسمح له بالعوده يفارق .خلو بشار ينفعه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لو قال كلمه الكفر مكرها ومجبرا فلاشي عليه .فمابالك وهو بين ظهرانيهم اش راح يقول لو سب بشار سجنوه وعذبوة ولو سكت وما مدح بشار كان عطو كلاشنكوف ونزلو الميدان ياقاتل يامقتول
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
لو عشتم مثل اوضاعهم لما لمتوهم كفا مثالية لا احد يعلم ظروفة فهم في حالة زعزعة ودماء تسيل والكل يتمنى السلامة اسال الله ان يصلح حال اخواننا في سوريا ويحفظهم ويعيد لهم الامن والمان ويهدي قلوبهم
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لو انتم مكانه وش بتقولوا واحد في دمشق عادي يقول كذا عيب ايش العقلية هذي الرجال معذور
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
اخذ يركم وشمر غيركم لو اتمدنا على الاعب السعوظي محصل الاحراج هذا الان اقول ماذا انتم فاعلون هذا وطنة ايها السومة كنت قاب قوسين او ادنى من الجنسية لاكن كان خنجرك بين بطن رجلك وسطح حذائك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ينبغي ذلك..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
واسأله على الملايين الي حصل عليها والفراج يطلب بتجنيسه هو وشاكلته السومه مع من غلب يليت اسمه غير عمر
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
تعرفوا كم راتب السومة هذا يشغل عشرين مواطن؟!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اجل يسجن ويموت عشان يرضي الجماهير السعوديه .. وين الصحافه الزرقاء عن عمر خربيبين اللي مؤيد بشار من قبل يجي للهلال !!!!!
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
إذا كان في دمشق فهو معذور لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وبعدين العالم خذلهم إيش يقدر يسوي !
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
اسمحو لي اخواني. تصريح السومة يعبر عن سقوط مشروع الاخوان المنافقين وفوز مشروع السعوديه ومصر في المنطقه ولله الحمد. الجانب الايجابي انو قردوقان والحمدين سقطوا وحان وقت دفع الثمن، انتهى
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
ودوما سوف يستقبل لدينا وكأنه بطل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ما تلزمه لو ماقال كذا سيتم تصفيته معذور
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
أضف تعليق