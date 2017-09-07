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شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة
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المرصد 83 3٬999 2 ساعتين

صحيفة المرصد: فاجأ عمر السومة جماهير الكرة السعودية بتوجيه شكره لـ “بشار الأسد”مجرم الحرب وقاتل أطفال سوريا بالكيماوي.
وقال السومة خلال لقاء تلفزيوني في العاصمة السورية دمشق أن دعم الأسد المتواصل للرياضة والرياضيين كان له الأثر الإيجابي على المنتخب السوري معرباً عن سعادته بتحرير مدينة دير الزور معتبرًا ذلك انتصارًا للجيش السوري. على حد تعبيره.
أثار تصريح السومة استغراب واستياء وغضب الجمهور الرياضي بسبب ما فعله بشار الأسد من قتل وتهجير وتعذيب وإعدام وما شهدته سوريا من حروب ودمار وقتل أطفال سوريا بالكيماوي.
جدير بالذكر أن محققون تابعون للأمم المتحدة اعلنوا الأربعاء للمرة الأولى، أن قوات النظام مسؤولة عن هجوم بغازالسارين على مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل 87 شخصا.
وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسانفي سوريا ونشر أمس الأربعاء ”في الرابع من نيسان/أبريل، وفي إطار حملة جوية لنظام بشار استخدمت القواتالجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

83 - سعودي
2017-09-07 04:24:48
يبدو انك لم تتابع تلفزيون الطاغية وإلا لرأيت كيف قبل أيدي الجنود المرتزقة الملطخة بدماء الأبرياء وكيف تهجم على رجال امننا الشرفاء بالمطار وعلى مايبدو ميولك قد غلبتك فاللهم أحشره مع السومة وبشار
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82 - سعد التميمي
2017-09-07 04:23:23
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين المدينين وعافي المبتلين وفك قيد المساجين
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81 - حمدان
2017-09-07 04:22:53
يمكن طلب منه ذلك ولايستطيع يقول غير ذلك لينجوا بنفسه
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80 - الشريف
2017-09-07 04:21:13
ما أدري اين عقول بعض البشر بالله عليكم يسب بشار وهو في سوريا وفي وسائل الاعلام من جد تتكلمون اوتستهبلون بشار طاغية اهلك الحرث والنسل في سوريا والباقي شردهم والله لو يقول كلمة ذم في بشار ان يقطعه اوصال
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79 - متابع
2017-09-07 04:19:28
الله يحشرك معه
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78 - منقاش
2017-09-07 04:17:35
تعليق 74. هل هناك دليل انه كان يقبل كفوف الجنود السوريين في مطار دمشق ؟ ها الحين يجون بعض الاهلاويين منبرشين .. لكن ها التصاريح بصراحة مفاجأة
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77 - جوهانسبيرج
2017-09-07 04:17:34
مالنا وماله يشكر ولي أمره رئيس بلاده وهذا رأيه وعمر لم يجبرنا على التعاقد معه كأن بعض الردود يمنون عليه لو لم يتعاقد معه الأهلي لتعاقد معه غيره فلا نندخل الرياضة بالسياسة ..
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76 - زرهان
2017-09-07 04:15:26
الفديو قديم وهو لابس لبس القادسية الكويتى *****
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75 - انا
2017-09-07 04:13:11
الرئيس السوفيتي خروشوف انتقذ استالين في خطبة طويلة واحد قال ليش ماقلته لمن كان حي قال خورشوف من من القائل لم يرد احد قال خورشوف هذا اللي منعنى من انتقاذ استالين وهو حى " الخوف"
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74 - سعودي صريح جدا
2017-09-07 04:10:29
أفلت من تطبيق النظام حينما تهجم على رجال أمننا فالمطار ثم أفلت من العقاب حينما ضرب مشجع اهلاوي وكسر جواله وأهان كرامته واليوم يؤيد الطاغيةويمدحه ويقبل أيدي الجنود السوريين في مطار دمشق..لابد أن يعاقب
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73 - المر
2017-09-07 04:09:15
مدري على ايش يشكر بشار المهجه الكيماوي قاتل اهل الاطفال والكبار واهل السنه الله حسيبه
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72 - انـــــــــــا
2017-09-07 04:08:56
افا باع الكضيه
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71 - زائر
2017-09-07 04:07:19
هو حر ....القاتل والمقتول سوري
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70 - محتسب
2017-09-07 04:07:11
لا حول ولا قوة الا بالله . والله كنت عارف الطواقي ما يعدونها وترى اليوميه ما راح إلا بعد ما أيس كن المنتخب السعودي .
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69 - سعودي صريح جدا
2017-09-07 04:05:09
يجب تطبيق النظام بحق كل من يؤيد نظام الطاغية بشار والسومة ليس فوق القانون أو مستثتى منه فهو وغد وناكر للجميل بعد أن اطعمناه من جوع واويناه من خوف فخرببن لم يمدح الطاغية ويؤيده احتراما لتعليمات البلد
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68 - محمد البادي
2017-09-07 04:02:35
يا جماعة الخير اعتقد والله اعلم ان السومة مجبور يقول هذا الكلام غصب عنه حفاظاًً على حياته ربما وجهت له تهديدات على إنهاء حياته اذا ما قال هذا الكلام...والله اعلم بذلك
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67 - متأمل
2017-09-07 04:01:52
بشار الأسد أسد وإلا ما صمد .. لنكن واقعيين .ثانيا الثورات العربية كانت بتمويل وتشجيع من حكومة الحمدين الخسيسين .. سوريا قبل الثورة كانت بلد محترم ولم تتدخل في شؤون أحد وليت الأسد يبقى للأبد ويرحل حمد
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66 - Abu-yasser
2017-09-07 03:57:40
الكابتن عمر لم يوجه اي أساءه لأي سعودي بهذا التصريح .ونحن لسنا معنيين بهذا التصريح طالما انه لم يوجه اي أساءه لأحد .انظرو الى الفنان علي عبدالستار عندما تحدث عن السعوديه والمنتخب بكل خير
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65 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-07 03:57:03
اكرشوا الطوبه لا يوط وط عندنا المشكلة اللي يطبلون له اهلاويين عجبي . وتحيه من الأعماق للاستاذ القدير الشهم علي عبدالستار اللي قال كلمة حق .
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64 - سعودي صريح جدا
2017-09-07 03:56:40
ذهب إلى مطار دمشق ومدح الطاغية وسجد على صورة الطاغية امام الكاميرات ومن قبل تهجم على رجال أمننا فالمطار فهل يتم طرده من البلد خصوصا وأن هناك قانونا صدر من قبل الدولة بمعاقبة كل من يؤيد نظام بشار
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63 - مراقب
2017-09-07 03:52:01
والله مدري ليه تعطون هاذي المواضيع أكثر من حجمها 🤓
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62 - سعودي صريح جدا
2017-09-07 03:51:42
النجم الكبير عمر خرببن حفظ لسانه وعاد إلى الرياض وقد فعل ذلك احتراما لمشاعر السعوديين وناديه وتأكيدا لرفضه نظام الطاغية والسومة سافر إلى دمشق ومدح الطاغية بعدما لهف ملايين الأهلي واستحقر جماهيره
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61 - مراقب
2017-09-07 03:50:23
ههههههه تصور يسبه الله يعلقه مع رموشه خخخ😈
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60 - مراقب
2017-09-07 03:48:33
نكرين المعروف لئماء
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59 -
2017-09-07 03:48:20
صفعه وضعه في وجهه كل اخواني شكرا عمر السوامه.
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58 -
2017-09-07 03:47:21
طيب تبيه يسبه وهو عنده. .. ههههههههه
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57 - منصور 66
2017-09-07 03:45:48
ياحبيبي ياخذون فلوسنا ويسبونا هكذا العرب قبله على عبدالله صالح الله يعز السعوديه
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56 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-07 03:44:48
هذا بلده واجبر على المشاركه ولو رفض من حق حكومة بلده واتحادها الرياضي مطالبة الفيفا بتوقيفه عن اللعب مع اي نادي بالعالم لئنه يحمل الجنسيه السوريه ولازالت الحكومه بشار هي الحكومه المعترف بها دولياً
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55 - العالمى
2017-09-07 03:44:36
في سوريا وعند الطاغية بشار .. تبيه يسبه .. ؟ وش هالعقل
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54 - اهم شي الاخلاق
2017-09-07 03:44:01
الظلم ظلمات الفيديو هذا قديم.
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53 - مواطن صادق
2017-09-07 03:38:54
لم نتفاجأ بذلك فالكل يعرف أنه من مناصري الطاغية بشار وقد فرح يوم دمرت حلب ولكن ليت من يمجدونه يؤمنون بهذه الحقيقة ويشجعون أبناء الوطن بدلا من تمجيده وأهدائه أبل بملايين الريالات فهو عقيد وبانت حقيقته
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52 - سعودي وافتخر
2017-09-07 03:35:48
ما شاء الله عليك ياعمر السومه مبدع ومخلص ان شاء الله نشوفك في كاس العالم مع منتخب سوريا.نشجع منتخبين عربيين يمثلون اسيا في المونديال السعوديه وسوريا.عقبال منتخبات عرب افريقيا يارب.
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51 - مشــعل
2017-09-07 03:34:01
هذا رئيسه وولي أمره ... فهل نسيتوا الحديث الشريف ( اسمع وأطع ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )
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50 - همسات
2017-09-07 03:33:31
ويمكن تحت تهديد رجال بشار 🤔
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49 - بكررر
2017-09-07 03:33:15
اسمه اول كرار
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48 - شبكشي
2017-09-07 03:31:14
ياسيدي هذا طبعهم ... إذا جو بلدنا يتمسكنون حتى يتمكنون ... وبعد مايتمكنون يعطونا خاااااااااااااا................
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47 - أبو سامي
2017-09-07 03:30:57
الى متى حسن النية من شعبنا الكريم؟؟؟ همه الوحيد الملايين التي نغدقها له ولأمثاله،، حاله كحال معظم المجنسين ،، مصالح شخصية وليس لهم أي ولاء لهذا الوطن المعطاء .. للأسف نحن شعب طيب بزيادة .
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46 - محمد
2017-09-07 03:28:26
فعلا يبدوا أن الفديو من منذ أن كان لاعبا في نادي القادسية الكويتي وباين اللباس والشعار حق نادي القادسية .
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45 - .(خالد).
2017-09-07 03:25:18
الارهابي النجس بشار ابن حافظ الاسد الهالك المجرم الكلب هو مجرد ذنب خادم عميل لايران وروسيا تفووو
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44 - محمد
2017-09-07 03:25:13
الحرب على وشك النهاية والسومة اكيد يرغب العودة لوطنه أو على الأقل زيارته . فهل تريدون منه أن يسب بشار أو يهلن العداء له ؟! حط نفسك مكانه . وخل الهياط يا مهايطي .
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43 - محمد
2017-09-07 03:22:50
اللي يآخذ أمي أقول له يا عمي .
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42 - محمد
2017-09-07 03:20:50
مجبور لا تلوموه يريد أن يراهن على الجواد الفائز حتى لو كان ما يحبه .
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41 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-07 03:20:21
ت5 نبارك للمنتخب التأهل إلى نهائيات كأس العالم.يبدو ان عندك مرض اسمه عقدةالهلال.وش دخل الهلال في تصريحات السومةاللي شفط ملايين وكان ع وشك يأخذ الجنسيةالسعودية
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40 - Smile
2017-09-07 03:18:43
بعد هالكلام المفروض يمنع من دخول السعوديه ***** بلا مجاملات هذا من أرد بعض الناس تجنيسه الحمدلله طلع على حقيقته **** خونه اطردوهم
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39 - كاتب حر
2017-09-07 03:18:14
نحن شعب عاطفي والا كيف لاعب يأكل من خيرات الوطن وهو قلبه مع عدو الوطن بشار النعجه بل يجب طرده احتراما لدماء الشهداء
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38 - ابو محمد 1
2017-09-07 03:18:02
يقولون المقطع هذا قديم ايام كان في القادسيه الكويتي ولكن ياخبر بفلوس بكره يطلع بلاش
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37 - غِمد عِـطاف
2017-09-07 03:15:07
لا تطيرون في العجة يا الربع و ما مدح النعجة إلا لأنه مقلوب على أمره و لو ما قال كذا عز الله بيذبحون هله و جماعته و هو أولهم.
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36 - كنكت
2017-09-07 03:12:29
حتى اليمنيين يحبون عفاش مهما عمل فيهم ، لا تصدقون أحد راح يخبكم مثل ما يحب وطنه ورئيسه وكل الحكايه مصلحه وخزنة فلوس مفتوحة الأبواب يأخذ منها ثم يرحل .
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35 - الثقفي
2017-09-07 03:11:42
لازم ينطرد يروح لفشار النعجه هو الشبيح خريبين الله ياخذهم مالهم هم الا جمع المال بلاكرامه ولا اخلاق وغطرسه وياخذون رواتب لايحلمون فيها احقر منهم مافي 😎😡
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34 - خدم لزم
2017-09-07 03:10:43
فيه جمهور نادي عليه ديون اللهم لا شماته وجمهوره جاي مطفي النور يسب السومه.
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33 - الثقفي
2017-09-07 03:09:34
ضرب مراطن وكسر جواله واعتدى على رجال الامن اكثر من مره ولم يعاقب ورايح يمدح السلوقي فشار خلوه عند بشاره الله لايرده منافق كذاب جبان خسيس👀😎
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32 - الثقفي
2017-09-07 03:07:23
هالنكره لولا لعبه في السعوديه ماكان احد عرفه خساره اسم عمر عليه لاعيبتنا افضل منه بمراحل ومهمشين شكله وراه واسطه وياخذ راتب خرافي مايحلم يشمه لكن الحق على اللي جابه بلدنا 😎
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31 - ابو محمد الشقردي
2017-09-07 03:07:12
سبحان مغير الأحوال،ماذا سيفعل الآن بنو فقر وأذنابهم بنو طحلب،وهم من كانو يثيرون الرأي حول مشاركة لاعب الهلال عمر خريبين لمنتخب بلاده ويلقبونه بالشبيح.لكن مهما يكن فنحن قد تعودنا على تصرفات الحيالة
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30 - الحقباني
2017-09-07 03:06:43
علم توضيح اخذ خيركم وشكر غيركم هذا من يقول اعطي الجنسيه سعودي
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29 - خالدين بريدة
2017-09-07 03:05:58
إن لم يكن مجبور فهو خسيس ، و إن كان مجبور فهو جبان - طردنا مدرب لأنه تطاول على رمز من رموز السعودية ، ألأ نطرد لاعب طبّل لمجرم قتل و شرد الملايين من المسلمين !!!!!
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28 - كان زمان
2017-09-07 03:05:17
لو انتو مكان السومه وش بتقولون عن بشار بتسبونه مثلا.
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27 - صريح العبارة
2017-09-07 03:04:38
طبعاً من ابسط احقوقة انة يقدم الشكر لزعيمه والسومة في رقبتة بيعة لبشار عن جد ماني عارف ليش زعلانين
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26 - Smile
2017-09-07 03:03:59
لازم تعرفون إنكم شعب عاطفي كم واحد جاء عندكم وأخذ من فلوسكم وخانكم خصوصا العرب وانتم تصدقون على طول العاطفه والطيبة والدلاخه على جنب انظرو للامريكان والأوروبيين علاقه مصالح فقط
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25 -
2017-09-07 03:01:37
هذا اللي بياخذ الجنسيه؟
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24 - -
2017-09-07 03:01:25
21 الناقد .. كلمة الاخوان اخي الفاضل هي باب او مدخل يستخدمها البعض لمهاجمة اهل السنة والجماعة فلا حول ولا قوة الا بالله وعلى الله المشتكى
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23 - المتيم
2017-09-07 03:01:24
ما انتم مجبورين عليه
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22 - -
2017-09-07 02:58:16
تعليقي رقم 17 رد على تعليق اخي الفاضل رقم 13 وليس 11 فالمعذرة
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21 - الناقد
2017-09-07 02:55:22
يالله جانا قلم الخنبقه الثاني . . ت 3 المسافر / ويش دخل لاعب الكره السومه السوري اللي يمدح بشار النعجه بالأخوان ، يالله لك الحمد والشكر على نعمة العقل لأنه فيه ناس تعلق وما تدري ويش السالفه !!!!
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20 - مجبر
2017-09-07 02:54:28
الله يفرج الكرب . مجبر جبرا . الله لايحطنا في مواقف لاتحمد عقباها . قولوا الحمد لله
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19 - فيصل المرشدي
2017-09-07 02:54:16
اتوقع اللاعب مجبر على هذا الكلام او سحله وتصفيته وهذا يدل على حكم القوي على الضعيف وخاصة في بلاد التشرد التي تقودها عصابات الملالي في بعض بلادنا العربية المحتلة.
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18 - مرهق
2017-09-07 02:51:34
ياتي ومن يبرر لة ويقول يمكن اجبر لا لم يجبرة احد لاكن نحن نريد الفوز في المباريات باي ثمن ننسى ان لدينا لا عبيين افضل من مهارات السومة لا لاحد يعيرهم اهتمام ولابد ان يضع الاعب السعودي بوضعة الطبيعي
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17 - -
2017-09-07 02:51:02
تعليق 11 اتفق معك
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16 - الساري
2017-09-07 02:48:53
لم يقل كفرا غيرة قال لبيك فلان ولم ينتقد
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15 - مرهق
2017-09-07 02:46:17
توضيح اخذ خيركم وشكر غيركم
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14 - wad
2017-09-07 02:45:46
رئيسه وهو حر فيه شيء اخر لايسمح له بالعوده يفارق .خلو بشار ينفعه
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13 - عاااقل
2017-09-07 02:45:06
لو قال كلمه الكفر مكرها ومجبرا فلاشي عليه .فمابالك وهو بين ظهرانيهم اش راح يقول لو سب بشار سجنوه وعذبوة ولو سكت وما مدح بشار كان عطو كلاشنكوف ونزلو الميدان ياقاتل يامقتول
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12 - مواطن
2017-09-07 02:44:57
لو عشتم مثل اوضاعهم لما لمتوهم كفا مثالية لا احد يعلم ظروفة فهم في حالة زعزعة ودماء تسيل والكل يتمنى السلامة اسال الله ان يصلح حال اخواننا في سوريا ويحفظهم ويعيد لهم الامن والمان ويهدي قلوبهم
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11 -
2017-09-07 02:42:56
تعليق مخالف
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10 - ابو احمد
2017-09-07 02:41:55
لو انتم مكانه وش بتقولوا واحد في دمشق عادي يقول كذا عيب ايش العقلية هذي الرجال معذور
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9 - مرهق
2017-09-07 02:41:16
اخذ يركم وشمر غيركم لو اتمدنا على الاعب السعوظي محصل الاحراج هذا الان اقول ماذا انتم فاعلون هذا وطنة ايها السومة كنت قاب قوسين او ادنى من الجنسية لاكن كان خنجرك بين بطن رجلك وسطح حذائك
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8 - ينبغي طرد هذا الشبيح من جميع الأندية السعودية
2017-09-07 02:39:35
ينبغي ذلك..
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7 -
2017-09-07 02:38:30
واسأله على الملايين الي حصل عليها والفراج يطلب بتجنيسه هو وشاكلته السومه مع من غلب يليت اسمه غير عمر
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6 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇🍇🍇🍇
2017-09-07 02:37:36
تعرفوا كم راتب السومة هذا يشغل عشرين مواطن؟!
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5 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-07 02:37:28
اجل يسجن ويموت عشان يرضي الجماهير السعوديه .. وين الصحافه الزرقاء عن عمر خربيبين اللي مؤيد بشار من قبل يجي للهلال !!!!!
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4 - خبير
2017-09-07 02:36:07
إذا كان في دمشق فهو معذور لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وبعدين العالم خذلهم إيش يقدر يسوي !
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3 - المسافر
2017-09-07 02:35:56
اسمحو لي اخواني. تصريح السومة يعبر عن سقوط مشروع الاخوان المنافقين وفوز مشروع السعوديه ومصر في المنطقه ولله الحمد. الجانب الايجابي انو قردوقان والحمدين سقطوا وحان وقت دفع الثمن، انتهى
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2 -
2017-09-07 02:30:53
ودوما سوف يستقبل لدينا وكأنه بطل
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1 -
2017-09-07 02:30:52
ما تلزمه لو ماقال كذا سيتم تصفيته معذور
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أحمد الشمراني

علِّم قطر
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أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
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أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
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أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
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أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
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عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
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صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
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أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
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أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
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الاخبار الدولية
ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

ألمانيا: منقبة تهاجم بائعةً في متجر للملابس الداخلية

 د ب أ 47 3٬570 13 ساعة
زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

زعيمة ميانمار تتهم مسلملي الروهينغا بـ”الإرهاب” وتصف الأحداث بأنها جبل جليدي ضخم من التضليل

 المرصد 78 4٬897 13 ساعة
هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

هكذا كثفت إيران دعم ميليشيات الحوثي باليمن.. وهذا ما فعلته عاصفة الحزم

 المرصد 111 5٬416 يوم واحد
بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

بوتين يشبّه كوريا الشمالية بالعراق خلال عهد صدام حسين

 CNN 129 4٬060 يومين
المرصد الرياضي
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

 المرصد 83 3٬999 2 ساعتين
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

 المرصد 12 1٬773 3 ساعات
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

 المرصد 205 9٬329 14 ساعة
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابان

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اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

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ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

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بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

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فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬846 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

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شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

شاهد بالفيديو: نهاية مأساوية لرجل حاول التقاط “سيلفي مع فيل”!

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بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف عن هدية زوجها لها في عيد الأضحى

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بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعة

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