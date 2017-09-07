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الرئيسية / شاهد..مبارك في أول ظهور له منذ خروجه من السجن يتنزه في عربة الجولف – صورة

شاهد..مبارك في أول ظهور له منذ خروجه من السجن يتنزه في عربة الجولف – صورة

شاهد..مبارك في أول ظهور له منذ خروجه من السجن يتنزه في عربة الجولف – صورة
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المرصد 23 3٬570 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة التقطت للمخلوع محمد حسني مبارك بصحبة ابنه جمال مبارك وحفيدته.
وأظهرت الصورة مبارك بصحة جيدة والابتسامة تعلو وجهه وهو يحمل حفيدته فريدة جمال مبارك، وبجواره ابنه جمال خلال قضاء اجازة مصيف بالساحل الشمالي في مصر.
وبحسب مقربون فإن مبارك قضى إجازة المصيف في إحدى القرى السياحية التي يمتلكها صهره محمود الجمال مضيفين انه قضى أياماً طويلة لأول مرة في المصيف طلبا للاستجمام والراحة، وفقًا لـ”العربية”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - خالد
2017-09-07 06:04:24
من حقه
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22 - الصحيح
2017-09-07 06:03:24
اكثروا في هذا الوقت من الاستغفار : استغفر الله العظيم واتوب اليه
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21 - ياسر11
2017-09-07 06:02:42
مبارك رئيس لن يتكرر لمصر المحروسة
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20 - زائر
2017-09-07 05:58:36
والله أنه أفضل رئيس مر على مصر كان إقتصاد مصر في العلالي .. هاذي ثورات الخراب العربي سوريا وليبيا والراق على خطى التقسيم أصبحت دول هشة ,, الحمدلله ربك ستر على مصر
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19 - ابراهيم
2017-09-07 05:49:42
حكم العسكر دمار وفساد وتخلف لكل بلد يحكمونه
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18 - الشمري
2017-09-07 05:34:22
قبل فتره. احسبه يبي يموت من المرض والعم سبحان من يحيي العظام وهي رميم
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17 - المتيم
2017-09-07 05:28:35
من بعده مصر اصبحت زيرووو
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16 - أبو خالد 898
2017-09-07 05:19:40
أصيل كأصالة مصر، ائماً ما يحكم عقله بقراراته ومواقفه بعيداً عن التشنج والعنجهية، وحظي بإحترام العالم له، فلا غرابة أن يحظى بمحبة كل عاقل ومنصف،ولا ننسى موقفه الرجولي إبان غزو الكويت عندما وقف مع الحق.
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15 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-07 05:14:37
لو كان هدفه يستمتع ويتبطح في إحدى دول الخليج او اوروبا كان الأبواب مفتوحة له وعاش عيشة ملوك لكن ظل في مصر ووافى بعهده وكلمته رغم تكالب الأعداء الذين ينقلوبون مع من غلب ويخدعون قبل الحمقى بالتبجيل وهم
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14 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-07 05:10:46
اقدر لهذا الرجل وطنيته مهما حاول الخبثاء تشويه سمعته فهو ريس بحق وحقيق لوكان غيره اصر على الكرسي امسك شلقة لمرتزقة واخذ يقتل ويذبح في الشعب لكن هذا رجل كان احد قادة الحرب ومستعد للموت دفاعا عن وطنه
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13 - الوحجيف
2017-09-07 05:05:21
طول مدة سجنه مستلقي على السرير حتى وهو في محاكمه مسوي مشلول لما تم اطلاق سراحه وأمن من لاعدام وطلع فرعون كرررسالفة على هامان يافرعون هههههه
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12 - ابراهيم
2017-09-07 05:05:09
صح زعيم عربي مخضرم
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11 - زرهان
2017-09-07 05:00:29
الكبير كبير
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10 - عاصم خواجي
2017-09-07 04:58:05
من الرجال القلائل الذين استحقوا احترام وتقدير العالم ولو لم يكن ذا ضمير حي ونية طيبة لقتل مثل غيره من ضحايا الخريف العربي الذي جلب لأمتنا العربية المصائب لا سامح الله من تسبب فيه
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9 - عابر
2017-09-07 04:52:11
قبل في المحاكمة في سرير ومسرحيت اني تعبان
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8 - الحقباني
2017-09-07 04:50:11
علم تحيه الهذا ريس الذي لم يبع بلده مثل (العراقين ) لريأن أو اليمن تعيس الحزب الشيطان ومثلهم دول أخرى يبع أسرار بلده مقابل الجنسي مثل (الفلسطنين )
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7 - شجاع
2017-09-07 04:48:36
رجل المواقف التي لاتنسى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك شهد عصرة استقرار الوضع وثورة سياحية وتطور في كل المجالات لعب دوراً كبيراً في تحرير الكويت رجل يصعب تكرارة في الزمن الحاظر
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6 - سوط الحق
2017-09-07 04:47:38
رئيس عظيم ورجل دولة يحمل كاريزما الرؤساء لم يشأ أن يخرج من مصر ،بعد خيانة الغرب والإخوان له وتنحيته عن الحكم ! برأه القضاء المصري وفِي عهد العميل مرسي من أربع قضايا والجزيرة كان لها دور قذر في ما حدث
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5 - فهد12
2017-09-07 04:38:04
متعه الله بالصحة والعافية رمز عربي اصيل
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4 - منقاش
2017-09-07 04:32:04
اولاده ما قصروا معه
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3 - sasa1974
2017-09-07 04:23:45
نفس *** الضاحكة ههههه ما تغير
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2 - وجهة نظري
2017-09-07 04:22:16
رمز لن يتكرر في مصر وكنز فقدته السياسه المصريه وثروة بددها الشعب المصري بأيديهم .
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1 - وبالاسحار هم يستغفرون
2017-09-07 04:21:38
اكثروا في هذا الوقت من الاستغفار : استغفر الله العظيم واتوب اليه
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