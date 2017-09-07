شاهد..مبارك في أول ظهور له منذ خروجه من السجن يتنزه في عربة الجولف – صورة

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة التقطت للمخلوع محمد حسني مبارك بصحبة ابنه جمال مبارك وحفيدته.

وأظهرت الصورة مبارك بصحة جيدة والابتسامة تعلو وجهه وهو يحمل حفيدته فريدة جمال مبارك، وبجواره ابنه جمال خلال قضاء اجازة مصيف بالساحل الشمالي في مصر.

وبحسب مقربون فإن مبارك قضى إجازة المصيف في إحدى القرى السياحية التي يمتلكها صهره محمود الجمال مضيفين انه قضى أياماً طويلة لأول مرة في المصيف طلبا للاستجمام والراحة، وفقًا لـ”العربية”.

