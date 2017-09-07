رقصة السيف في روسيا!

بقلم : أحمد الشمراني

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• لست من هواة القفز على الحقائق ولا على الثوابت لكن أحيانا يغضبني من يعتقد مجرد اعتقاد أنه الفاهم الوحيد..!!

• المنتخب للجميع وليس لناد نتقاسم الرفض والقبول حوله، ولهذا أرى أن الانحياز للشعار هو السائد، أما فلان منا وذاك منهم فهذا من اختصاص من يحاولون تقسيم المنتخب حسب لاعب النادي لا لاعب المنتخب، وهنا المشكلة التي يجب أن نواجه أصحابنا المنغمسين في وحل التعصب بها..!!

• لكن اليوم يوم الفرح ولا يمكن أن نذهب إلى ما ذهب إليه أصحابنا الذين ذهبوا إلى عنوان عكاظ بعد خسارتنا من الإمارات وتركوا عنوان الوصول إلى موسكو، ولم أجد فيما قالوه إلا «شوية» شتم يمثل الوجه الآخر لمعنى أن تكون صغير عقل، فمن هاجموا عكاظ يحتاجون إلى من يعلمهم أن عكاظ صوت المواطن وضمير الوطن، وتنظر للاعب المنتخب من زاوية وطنية ولا يعنيها في أي ناد يلعب، ولن أفصل أكثر كون ذاك العنوان في جهة وتفسيراتهم في جهة أخرى..!!

• السؤال لماذا أحبابنا تركوا هدف فهد المولد الجميل وذهبوا إلى العنوان العكاظي بأثر رجعي؟ أليست اللحظة لحظة فرح فيها أنت وأنا وهم عشنا حالة عشق نادر..!!

• لماذا تركتم ذاك الجمال الأخاذ في ملعب الجوهرة المشعة وذهبتم إلى عنوان مباراة الإخفاق؟ أسأل وأنا أعرف أن المعنيين بهذا السؤال اعتادوا منذ مبطي على تشويه الفرح ولكن هذه المرة اختاروا صحيفة اعتادت أن تصنع الحدث في كل الاتجاهات، فتمنيت لو استثمروا المناسبة بعيدا عن عكاظ وعنوان عكاظ..!!

• ولست هنا بصدد الحديث عن عكاظ، فاسمها يدافع عنها، بقدر ما أردت إخباركم أن لدينا من لا يعرف يفرح..!!

(2)

• لقد كانت ليلة يا وطن أخذتني إلى كتابة بعض من ملاحمها من خلال شارة النصر التي لوح بها الأمير محمد بن سلمان..!!

• ليلة كنت فيها أصارع مفردات تمردت علي وأخرى ضاقت بها وعليها مساحات الحب، فقلت وسط هذا الصراع هل مبروك تكفي يا وطن.!!

• غبنا وخلال الغياب عن كأس العالم شعرنا أن كرة القدم خاصمتنا للأبد..!!

• عدنا يا روسيا عبر اليابان، فهل من مكان في ميادينك لنعلم شعبك رقصة السيف..!!

(3)

• خيم الحزن على الاستديو، فقلت مزيدا من الحزن يا قناة الخونة..!!

• غردوا مباركين للشعب السعودي فقلنا الحكومة أولا..!!

(4)

• مال أحد منه الله اللي عزنا..!!