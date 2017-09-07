حاج أمريكي يكشف عن السبب المهم وراء دخوله الإسلام !

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صحيفة المرصد: زكريا وست من ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الاميركية، حديث عهدٍ بالإسلام، فقبل ٩ سنوات بدأ زكريا في الارتياح للدين الاسلامي بعد مشاهدة قنوات التلفزيون السعودية بحسب «الحياة»، وبدأ يشاهد صلوات التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومتابعة الترجمة للآيات القرآنية طوال ثلاث سنوات والتأمل في الآيات القرآنية ومعانيها، ما جعله يبحث عن تفسير لمعاني القرآن الكريم وفهمها الفهم الصحيح، وذهب لأحد المساجد في ولاية واشنطن ووجد الاستقبال من المسلمين هنالك، وأهدوه بعض الكتب الدعوية المترجمة، وكذلك بعض القصص لمسلمين جدد، وبعد يومين دخل الإسلام نظير يقينه التام بأن الدين الاسلامي هو دين الحق ولا يوجد إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى.

وأشار زكريا إلى أنه بعد ذلك انتقل للعمل في دولة الكويت، وبدأ يزداد في حضور المناسبات الاسلامية والدعوية، وأوضح أن هذه هي الحجة الأولى له منذ دخوله للإسلام، مشيداً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تيسير عملية الحج والاهتمام الذي يتلقاه جميع حجاج بيت الله الحرام من كل بقاع العالم، مُضيفاً أنه لا يزال يتابع الأخبار العربية أولاً بأول، وبالتحديد قناة الإخبارية السعودية والقناة الأولى.

وذكر زكريا أنه كان يخشى الازدحام في الحج نظراً إلى ما يشاهده كل عام، ولكنه تفاجأ بتيسير الحج وعدم وجود ازدحام على ما شاهده من تطويف للحجاج منذ الوصول لمشعر منى والذهاب لعرفة.