محلل مناخي:أقوى”موجة حر”قادمة خلال هذا الصيف ستكون على هذه المناطق!
صحيفة المرصد:ذكر المحلل المناخي تركي الجمعان إنه من المتوقع – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر السعودية بموجة حارة، تُعد الأقوى خلال صيف هذا العام، ويُتوقَّع أن تستمر فترة طويلة، تبدأ من نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.
ووفق لـ”سبق”قال الجمعان أن الموجة ستتأثر بها الكويت والرياض المنطقة الشرقية ، وتتأثر بها خاصة منطقة مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة .
وأوضح المحلل أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة، وتسجل معدلات تفوق المعدلات الطبيعية في الصيف، خاصة المنطقتَين الشرقية والغربية، وتشملان منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. من المتوقع أن تفوق درجات الحرارة حاجز الـ٤٥ درجة مئوية على فترات؛ وذلك الأمر بفعل تزايد وشدة حركة الرياح الشرقية الجافة والحارة. ويُتوقع أن تكون ذروة الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى والغربية من بداية الأسبوع المقبل حتى منتصفه.
وقال “الجمعان” أنه خلال صيف عام ٢٠١٠ – ١٤٣١ وصلت درجة الحرارة أعلى درجة لها (٥٢ درجة مئوية) على مدينة جدة، كما تكررت خلال صيف ٢٠١٥ – ١٤٣٧هـ. وتعتبر هذه الموجات الحارة من أقوى الموجات التي تأثرنا بها خلال الأعوام العشرة الماضية.
التعليقات
يعني يوم اان الجو بدا يزين وتخف الحراره وهذا الملموس تطلعلنا انت ههههههههههههههههه
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ههههههههه الحين فترة اسبوع فتره طويله شكل المحلل اوربي يارجااال تعال المدينه اغلب الشهور كأننا في فرن تقلي تستمر فترة اسبوع وطويله الله يرحمنا برحمته كله بأجره سيجدنا ان شاءالله من الصابرين!!
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الكلام صحيح امس اختربت سيارة جاري انفقع الرديتر حقه من قوة الحر وصلت الدرجه 47 بعده الحر
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غريبه مافي رش للحرارة؟يعني جبت الذيب من ديلو,محنا طول السنه في الحرارة,حتى لما تجينا غيمه والا مطرة يطيروها او هي تشرد من النكديين.
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اذا استمرت موجة الحر الى اسبوع بداية المدرسة يجب تأجيل الدراسة فلا حسافة على مدارس الحظور فيها اهم من التحصيل .
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ماقالوا شين عن الشمال مع انه الحراره عندنا بازدياد
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انا ما ادري المناخ تغير والا احنا اللي تغيرنا. طول عمرنا عايشنا بهالمناخ ولا ضرنا شيء ولله الحمد وكثرة التحذيرات تشعرك كاننا تونا مكتشفين ديرتنا.
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ت1 تصدق ياابن القريه انكم في الجنوب عذاب بالصيف برد وبالشتاء ابرد وانا اكره ماعندي البرد لاني من يدخل البرد امرض واخاف على اخواني الصغار يلعبون بالماء او يشربون بارد اما بالصيف يالله من فضلك بهالحر
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مدينة بلا أشجار اكيد بيزداد الحر فيها
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((((( وتطالب القنصلية في هيوستن والمبتعثين بالتواصل مع أرقام الطوارئ حال حدوث طارئ – لا قدر الله - *** وبينت أهمية الاحتفاظ بفواتر السكن ))))
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((((((على طاريء التقلبات المناخية ....... (((قنصلية _هيوستن والملحقية_ لمبتعثي _فلوريدا)))) تحذر إعصار إيرما قادم ويقترب .. ولا ننصح بالبقاء في الولاية قدر الامكان )))))))
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(((((( الله يرحم المسلمين برحمته .................. ويخفف عليهم موجة الحر ......ويفكهم من شر عدادات شركة الهرباء المتهالكة اللي تفر_ فر )))))
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مااعتقدش مش وقته لون كلامك ب6و7و8ممكن نصدقك امافي 9كل يوم يخف الحر والليل بارد جداً والجوازي افختت مقيلها ولكن راجع حسباتك
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فكرت الخبر قديم
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طيب لابد من تكيف الشوارع للحد من زيادة الحرارة بأي شكل من الاشكال لانه ربما بسبب الحرارة تفجر المكيفات وتحصل كوراث لا قدر الله
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ماضنيت يالجمعان الحين نطفئ المكيف بدري صرنا نبرد من المكيف في الرياض
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اللهم اجرنا من النار. تكفى خوفتنا. ايها المحلل المناخي. هههه.محلل مناخي جديده ذي محلل مناخي. شف منا مناك مافيه برق غبار .ارق فوق سطح بيتكم ودربل أيها المحلل المناخي. هههههههههه
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صحفنا ماثبشرك بالخير ابد اما قتل ولا سرقه ولا حر ولا ارتفاع في الفواتير ولا مخالفات مروريه ولا عقاب جماعي ولا تهديد ووعيد مع ساهر وغيره هذه صحفنا ما ترى منها خير تبي شي يبشر الشعب بالخير مافيه ابد
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أصبحنا وأصبح الملك لله . أقول ما بتسير علينا هذه الموجة الحارة . الجو عندنا بارد وما نقدر نجلس من آخر العصر للصباح في الحوش إلا بملابس شتوية وكمان برد . وعسى الله يجيب المطر ويبعد عنا الضباب .
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أصبحنا وأصبح الملك لله . أقول ما بتسير علينا هذه الموجة الحارة . الجو عندنا بارد وما نقدر نجلس من آخر العصر للصباح في الحوش إلا بملابس شتوية وكمان برد . وعسى الله يجيب المطر ويبعد عنا الضباب .
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