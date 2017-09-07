محلل مناخي:أقوى”موجة حر”قادمة خلال هذا الصيف ستكون على هذه المناطق!

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صحيفة المرصد:ذكر المحلل المناخي تركي الجمعان إنه من المتوقع – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر السعودية بموجة حارة، تُعد الأقوى خلال صيف هذا العام، ويُتوقَّع أن تستمر فترة طويلة، تبدأ من نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.

ووفق لـ”سبق”قال الجمعان أن الموجة ستتأثر بها الكويت والرياض المنطقة الشرقية ، وتتأثر بها خاصة منطقة مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة .

وأوضح المحلل أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة، وتسجل معدلات تفوق المعدلات الطبيعية في الصيف، خاصة المنطقتَين الشرقية والغربية، وتشملان منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. من المتوقع أن تفوق درجات الحرارة حاجز الـ٤٥ درجة مئوية على فترات؛ وذلك الأمر بفعل تزايد وشدة حركة الرياح الشرقية الجافة والحارة. ويُتوقع أن تكون ذروة الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى والغربية من بداية الأسبوع المقبل حتى منتصفه.

وقال “الجمعان” أنه خلال صيف عام ٢٠١٠ – ١٤٣١ وصلت درجة الحرارة أعلى درجة لها (٥٢ درجة مئوية) على مدينة جدة، كما تكررت خلال صيف ٢٠١٥ – ١٤٣٧هـ. وتعتبر هذه الموجات الحارة من أقوى الموجات التي تأثرنا بها خلال الأعوام العشرة الماضية.