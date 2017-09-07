للمرة الأولى وزارة الحج تصدر أول قرار عقابي بحق المطوفين في السعودية

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صحيفة المرصد:أحالت وزارة الحج والعمرة مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة، تمهيداً لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها في عقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج، التي تتدرج بين غرامات مالية كبرى، وصولاً إلى الحرمان من مهنة الطوافة وفقا لـ”الحياة”.

ويضم مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة ممثلين لوزارة الداخلية والنيابة العامة، إذ يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها بنظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إحالة مطوفين للجهات المختصة في السعودية، فقبل ثلاث سنوات أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً «النيابة العامة» حالياً في منطقة مكة المكرمة، أحد منسوبي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المذكور اتهامه بالإساءة لمنسوبي الوزارة والتشكيك في نزاهتهم.