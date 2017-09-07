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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
63 - واي فاي2017-09-07 13:34:29
معظم الخيانات الزوجية بسبب الجوالات وبرامج التواصل وضعف الوازع الديني! للاسف بعض الازواج لا يهتم بزوجته عاطفياً يحرمها من مشاعر الحب والعاطفه والرومانسية! ولكنه مع الأخريات في التواصل قمة ف الرومانسية
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62 - واي فاي2017-09-07 13:26:50
هناك مصيبه اخرى وهي عندما يكون الموظف على راس العمل وتارك عمله ومشغول بالجوال والواتساب! وهناك مصيبه اعظم وهي عندما يكون قائد السيارة وهو يقود سيارته مشغول بالجوال والواتساب! الجوالات طيّرت عقول الناس
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61 - واي فاي2017-09-07 13:21:57
بعض الابناء والبنات اهملوا بر الوالدين واهملوا صلة الرحم والسبب ( إدمانهم على الجوالات وبرامج التواصل ) صار جلّ وقتهم ويومهم على الجوالات وعلى تويتر وسناب شات! فهل مثل هؤلاء يصلحون ازواج وزوجات !
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( عدد التعليقات 15,093 )60 - ابويوسف
القروى مايعرف يتعايش مع التطور 🦂
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59 - واي فاي2017-09-07 13:17:37
مصيبه اذا كان احد الزوجين تارك بيته وزوجه واولاده واهله واقاربه وصلاته وعبادته ومسؤولياته وجالس متبطح ٢٤ساعه على الجوالات والمواقع ويدخل على سنابات المشاهير ويمدح هذا ويتغزل بهذه ويمجد هذا ويطبل لهذه!
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( عدد التعليقات 15,093 )58 - ابويوسف
الشيبانى تقبل الله حج مبرور وسعى مشكور موس ولا قصرت جح ساجر
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57 -2017-09-07 13:15:43
الله يتوب علينا احنا في غفلة للاسف والموت اقرب لنا من حبل الوريد .
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56 - واي فاي2017-09-07 13:14:23
الجوالات هي سبب كل المشاكل خصوصاً برامج التواصل الاجتماعي(سناب شات ، تويتر ، انستقرام ، يوناو ، وغيرها من التطبيقات المخصصة للتراسل والمحادثات)هي سبب المشاكل والاهمال والشك بين الزوجين وارتفاع الطلاق!
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55 -2017-09-07 13:10:00
ت49 ///// طيب ليه مانقول تقدر يوم من دون قرآن ؟ اسال الله ان يثبت قلوبنا ويبعد عنا الفتن 😔💔
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54 -2017-09-07 13:09:44
عادي نقدر نعيش ولاكيف عايشين اول بدون جوال جاب لنا الصدااااع
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53 -2017-09-07 13:06:57
كلمنتان ولا مروكي ً
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52 - الشيباني2017-09-07 13:02:06
يقولون فيه منزل أحترق من سبب الشاحن ومات 5 من أهل المنزل والإصابات 4 رحم الله أموات المسلمين والسبب يحط جواله في الشاحن وينام الحذرررررررر
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51 - الشيباني2017-09-07 12:59:00
تقدر تعيش المرصد من دون قروب البسطه وفرقة حسب الله وأعوانهم هههههههه🌷⚘🌲🌱🌷⚘
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50 - (ص)2017-09-07 12:56:22
أنا جوالي أبو كشاف، وأقدر أعيش بدونه، والكثير من المقربين ينصحوني بالأنواع المتقدمة ويقولون، يا شيخ.. ما يصير.. المظهر..
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49 - ......2017-09-07 12:36:58
سؤال : تقدر تعيش يوم بدون جوال 📵 ؟
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48 -2017-09-07 12:26:15
كدة #هيفاء
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47 - فارس2017-09-07 12:17:09
غريبة اليوم ما فيه تهريج ............. من المهرج ابو حممموووددد .
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46 -2017-09-07 12:12:21
على كثر حالة الوفيات بسبب مشروب الطاقة وتحذير الأطباء منه لانه خطر على القلب الاإنه مازالت الدعايات لهذا المدمر للصحة.
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45 -2017-09-07 12:08:56
المفروض هذا الاسبوع يبدأ الأهل في أقلمة ابنائهم على النوم مبكراً تدريجياً ليصبحوا باكراً وقت الدراسة وهم نشطاء
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44 -2017-09-07 12:06:38
تفشي الواسطة حجبت العدالة والانصاف .
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43 -2017-09-07 12:01:29
كيف يكون توارد الخواطر
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42 - الشيباني2017-09-07 11:59:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱⚘🌷112 💘🌲🌱⚘🌷🌺
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41 - (ص)2017-09-07 11:50:10
أيوة نسيت، بخور العود الأزرق
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40 - (ص)2017-09-07 11:47:59
توارد خواطر telepathy يعني إنك تشرب قهوة كثير ونومك متقلب، مع مراعاة التشكيل في الحروف.
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( عدد التعليقات 15,093 )39 - ابويوسف
استودعكم الله ما احب اطول عليكم واصير بثر ✋️
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( عدد التعليقات 15,093 )38 - ابويوسف
سألو عريس بعد شهر إرتحت بعد الزوآج ! قال علي الطلاق أبوها إلي إرتاح 😂😂😂
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( عدد التعليقات 15,093 )37 - ابويوسف
معلم رياضيات سئل طالب واحد ضرب عشره ؟ قال الطالب : انشهد انه رجل 😂
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( عدد التعليقات 15,093 )36 - ابويوسف
جاني ولدها يبارك لي على الفال ، وبلا شعور القلب جاله وضمّه ! ٓزودت أنا عيديته من بين الأطفال ماهو على شانه على شان أمّه 💔
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35 -2017-09-07 11:43:27
ممكن أحد يفهمني وش معنى توارد خواطر.
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( عدد التعليقات 15,093 )34 - ابويوسف
المرأة تعشق ورقتان - ورق العنب وورق الفلوس : - يعنيْ أنت و وجهک برا الحسبة?☻💔 #هههههههههههههههههههههههـ
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( عدد التعليقات 15,093 )33 - ابويوسف
👧: حبيبي الحريم يسألوني انتي بنت مين يبون يخطبوني 👦: قولي لهم انا بنت الكلب 👧: واااي فديت اللي يغارون - طيب و ابوك يا بنت الكلب 🌚🔪😂
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( عدد التعليقات 15,093 )32 - ابويوسف
الحمدلله مافي احد يسولف معي ولا كان تعبت وانا اكتب 🏃♀️🍷
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( عدد التعليقات 15,093 )31 - ابويوسف
زينك مع عمرك لا زاد .. يزيد الله خلقك من القمر نسخه ㅤ لا تكشخين ان جا نهار العيد انتي كذا ولا كذا كشخه..♡
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( عدد التعليقات 15,093 )30 - ابويوسف
العيُون اللي من الفرقَى " تباكت " في فراقك ما اذخرت دمعه وحيده - وأنت في يوم الوداع اقفيت ساكت؟ لا فمان اللّـه ؟ ولا فرصه : سعيده .
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( عدد التعليقات 15,093 )29 - ابويوسف
فلانه انتى مبدعه انتى ملكه هههههههه ولا توه مادخلت تعلق 🙈
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( عدد التعليقات 15,093 )28 - ابويوسف
الود ودّي أمسك يدينك الحين وأقربكك مني وأنآظر بعينك وأقول لك حبك سرى بالشرآيين وتقول لي بآين بمسكة ايديك 🙈♥️
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( عدد التعليقات 15,093 )27 - ابويوسف
جععل من يأخذش من يديني وانآ ابغاش اسممع ونينه من ورآ بآب العنآاية💙🚶🏽.
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( عدد التعليقات 15,093 )26 - ابويوسف
صباح الشطه كلها أيام وتلبس الشنطه.
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( عدد التعليقات 15,093 )25 - ابويوسف
ودي أرسل نكت بالإنجليزي . . . بس أدري بتحسبونها روابط ?😅
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24 -2017-09-07 11:18:30
(ص) طبيعي كم تكلمنا مع انفسنا سواء فرحانين او زعلانين وسألنا انفسنا كثير ووجدنا الإجابة الصادقة عليها من أنفسنا .
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23 - (ص)2017-09-07 11:17:55
جات على بالي #عايدة_الأيوبي
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( عدد التعليقات 15,093 )22 - ابويوسف
لايهمك المظهر أبدًا فخمس ميه معفطه أفضل من ريال جديد .
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( عدد التعليقات 15,093 )21 - ابويوسف
يقول احد الدكاتره💊 من لم يستطع السفر فل يسافر بخياله فالسفرالروحي يبقى اكثر من الجسدي لحد يكلمني ماسك خط لندن القديم كله ثلوج الله يستر
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( عدد التعليقات 15,093 )20 - ابويوسف
قالت له : انت تحدثني بكثرة .... هل هو حب أم اشتياق..... قال لها : لا والله دقائق مجانية..... مساء الابتسامه
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19 - (ص) #خاطر2017-09-07 11:11:38
بني أدم غريب، زعلان سأل نفسه، وش فيني؟ مبسوط، سأل نفسه، وش فيني؟ هذا أنا بأكلم نفسي بصوت مقروء، لتعم الفائدة لمن يجد في نفسه، بعض ما فيني.
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18 -2017-09-07 11:11:14
أديت فريضة الحج من عدة سنوات كان لافراد قوة الطوارىء بعد الله سبباً في إنقاذ حياتي بسبب تدافع بعض الحجاج ضخام من أفغان وباكستان عاكسين السير سأظل أدعوا لهم دائماً وأبداً
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17 -2017-09-07 11:08:21
نعم المواطن رجل الامن الاول لاشك في ذلك الله الله يرحمك ياأسود السنه نايف بن عبدالعزيز ويحفظك يامحمد بن نايف قاهر الإرهاب ويوفق من خلفك.
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16 -2017-09-07 11:05:33
ك. هاجد فينان الغامدي
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15 - (ص)2017-09-07 11:01:52
تعليق رقم (11) جميع المواطنين رجال أمن، فالمواطن هو #رجل_الأمن_الأول
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14 -2017-09-07 10:58:48
الجنود مهامهم كبيرة الله يسعدهم ويفتح لهم أبواب مغلقة وأفتخر بهم كثيراً رجال أمننا في كل مكان ،"كان من المفروض تدريب الكشافة قبل موسم الحج بفترة لأداء مهاهم على أكمل وجه
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( عدد التعليقات 15,093 )13 - ابويوسف
اخيراً اشكر كل القائمين على خدمه ضيوف الرحمن حكومه وافراد ومواطنين
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( عدد التعليقات 15,093 )12 - ابويوسف
اخر ملاحظه التكسى يكون ب 30 ريال تستلمها شركات واحد يطلب 500 وواحد 300 والباص ب 40 ويوقفك بنقطه بعيده عن الحرم الدباب حلو للى لحاله خم بط الا انت بموقعك
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11 -2017-09-07 10:53:41
(تعليق 2 ) بحق وبفضل الله ثم جهود ولاة الامر حج عام 1438ه ناجح بكل المقاييس 👍🏻ولاننسى ونشكر من القلب مع دعوات في ظهر الغيب لكل قطاعات الامن على جهودهم الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن .
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( عدد التعليقات 15,093 )10 - ابويوسف
اخر ملاحظه الحواجز الاقماع والنحاسالبرتيشن تشال كله بعض المرات تشوف الكعبه قدامك ولا تقدر تاص له حواجز من عسكرى لعسكرى وين المدخل وكل واحد يوصف لك شكل
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9 - (ص) >> الاختلافات....2017-09-07 10:51:30
حبيبي أبو يوسف، تابعت الحج من التلفاز، وبحكم أني من أبناء الطائفة، عادي جداً الحركات هذة، هؤلاء ضيوف #الرحمن من كل بقاع الأرض، لا تتوقع أن ثقافتهم واحدة والبعض منهم طاعنون في السن ناهيك عن الكثير >>
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( عدد التعليقات 15,093 )8 - ابويوسف
😂باقى اقول المطاف صحن متحرك يفر بك سبع ويطشك بالمسعى
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( عدد التعليقات 15,093 )7 - ابويوسف
4 يجب على السمان وكبار السن اختيار حمله جيده وعمل تخفيض لهم مدعوم ومسارات عربات قولف للمبير والمتعب
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( عدد التعليقات 15,093 )6 - ابويوسف
3 الجنود مشاءالله في المشاعر خدماتهم تشكر لكن اذا مايعرف يجيب على سؤال الحاج اين اقصر طريق واين الموقع الفلانى مشكله يجب تدريبهم قبلها بفتره او تثبيتهم ليكسبو خبره وان كان تثبيتهم صعب والباقى 👍
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( عدد التعليقات 15,093 )5 - ابويوسف
ت 2 فعلا ناجح لكن هناك نقاط يجب معالجتها وهى الخروج بعد الطواف مقابل المبات الخضر محتاجه اكثر من مخرك لانه مخرج واحد وبعض الحجاج يرجع عكس السيد اذا تعدى المخرج ويحصل تدافع وكذلك ايجاد مصلى خلف المقام
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( عدد التعليقات 15,093 )4 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدالله مساكم بكل خير
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3 - ا2017-09-07 10:30:54
رددوا استغفر الله العظيم خيراً لكم
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2 - (ص)2017-09-07 10:26:38
نعم وبحق وبفضل #الله ثم لجهود ولاة الأمر حفظهم #الله حج عام 1438هـ ناجح بكل المقاييس كفانا #الله وإياكم شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
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1 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-09-07 10:22:20
قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لكل من يتحاور او يكتب او يتحدث او ينتقد او يعبر .. تذكر هذه الاية الكريمة ولندرك جميعا مانقول قبل فوات الاوان.
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بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
العنيد"حياك الله ومسائك بإذن الله اسعد جزيت خيرا...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
حتى لو غيرتوه سيظل اسمها موزة😷...
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