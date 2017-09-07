بعدما أثارت تصريحاته جدل المغردين.. أول رد لوزير التعليم “العيسى” بعد هجوم “الغامدي” على المعلمين !
صحيفة المرصد:استنكر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، هجوم الكاتب الصحفي قينان الغامدي على المعلمين والمعلمات، واتهامه الأخير لأغلبيتهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة، بتجاوز النقد البنّاء، مؤكداً عدم قبول التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة.
ووفقًا لـ”سبق”، قال “العيسى”: “لدينا ثقة كبيرة في المعلم السعودي، ولا نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة، وما ذكره الأستاذ قينان الغامدي فيه تجاوز للنقد البنّاء”، مضيفاً: “الالتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي نعتز بها”.
وكان الكاتب الصحفي قينان الغامدي، قد هاجم المعلمين والمعلمات، متهماً أغلبيتهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة؛ حيث قال في تغريدات له على حسابه الشخصي على “تويتر”: “أغلبية المعلمين والمعلمات يعانون من تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل وتسيّب، وأنا أعرف أعداداً كبيرة واقعهم مؤسف مخجل، ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف وحزم صارم”، مضيفا في تغريدة أخرى: “المعلمون والمعلمات أكثر العاملين راتباً وتسيباً وتشكياً وضعفاً تأهيلياً صارخاً، وأقلهم ثقافة وعطاء، والشمس لا تغطى بغربال، واقعهم يتحدث بوضوح”.
من جهتهم أنشأ مغردون وسماً بعنوان:قينان يتهم المعلم بالخيانه، بلغ الترند أمس؛ حيث طالبوا من خلاله المسؤولين بإنصاف قرابة نصف مليون معلم ومعلمة من الاتهامات التي طالتهم.
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التعليقات
الشجب والاستنكار فقط ... عاش الوزير
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الشكاؤن البكاؤن 😭😭😭😭😭😭
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لا احد يزعل الشكاؤون والبكاؤون 😅😅😅
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قينان رأى الضوء الأخضر منك يامعالي الوزير حينما وصفت من ينتقد قراراتكم الارتجالية بالبشكائيين والبكائيين وهؤلاء المنافقون وأذنابهم عادتهم يتذرعون بأي وسيلة لكي يخرجوا ما في صدورهم من غل وحقد ومرض .
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يامعالي الوزير انت وقينان في ألهوا سواء ضدهم
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معالي وزيرانت تقول الشكاؤن البكاؤؤن هذابعد خارج عن النقد الهادف البناءوالاترقيعات تعبيربه ترقيع وقينان يعني سالب ونقدكم الاول شكاؤن بكاؤن ايضا سالب وانت ترقع الآن بالموجب اذن كلهاسالب وموجب يساوي
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جعلتموه اضحوكه بسبب الإيجازات وزارتكم بخطه مدروسه وضعتها ولادخل للمعلم بها ووضعت المناهج والدوام والحصص الدراسيه المعلم ليس له دخل بها المعلم ينفذ اجندتكم ولو اجتهد بالمفيد تعرض للتوبيخ لتجاوره الخط
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من هم الشكاؤون البكاؤون يا معالي الوزير
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بلغ جامعة شقراء يقبلون المقدمين عليهم ويبتعدون عن النجاسة والحسدوالتعندوالانانية ويتقون الله في اعمالهم ويخلصون فيه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والظلم ظلمات والموت قريب والعقوبة ماتخطي)
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شريح كبيره من المعلمين والمعلمات تم تعيينهم بالواسطه تراكم رجيتونا
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اكثر قطاع حكومي يستلم رواتب عااااليه هم المعلمين واكثر قطاع اجازات هم ولكن مع الاسف تجدهم اكثر ناس يولولون ويتذمرون ويشكون على مواقع التواصل هم !!
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شي مؤسف أنو هالقينان يمثل الكتاب السعوديين وهذه ليست أخلاق كتابنا****
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مع الاسف قينان استمد واقتبس تصريحاته منك يا معالي الوزير فانت اول من شكك في المعلمين وهذا يدل انك بعيد كل البعد عن كل مايخص المعلم.اذا وزيرنا يتهم فلا لوم على غيره
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وزير التربيه ومن هم على شاكلتك جعلتم المعلم ملطشه لكل من هب ودب وهذي من هدم الذات لدى المعلم سمحتم لمن لا اسم له ينقد ويتطاوَل ويفند ويضع كأنه فلتة زمانه هذا لايجوز المعلم عنصر بنّاء بالمجتمعات الاخرى
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بلغ جامعة شقراء يقبلون المقدمين عليهم ويبتعدون عن النجاسة والحسدوالتعندوالانانية ويتقون الله في اعمالهم ويخلصون فيه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والظلم ظلمات والموت قريب والعقوبة ماتخطي)
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يا ترى لماذا الدكتور العيسى لم يتطرق لاتهام قينان بأن أتباع التنظيم السروري منتشرون في كل مكان يجب محاسبته اما ان يثبت او يعاقب ليرتدع هو وامثاله ولا يكتب الا وهو متيقن وويكون النقد بناء وليس هادم
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ان المعلم والطبيب كليهما لاينصحان اذاهمالم يكرما فاصبرلدائك ان جفوت طبيبه واصبرلجهلك ان جفوت معلما.
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بلغ جامعة شقراء يقبلون المقدمين عليهم لايحرمونهم فرصة الدراسة الجامعية ويبتعدون عن الاهواءوالمزاجية والانانية وتذكر(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه والظلم ظلمات اليوم فوق الارض وبكرة تحتها)
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أغلبية المعلمين والمعلمات يعانون من تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل وتسيّب كل كلمة صحيحه
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من الكلام الذي لم يذكره الدكتور العيسى الذي كان من ضمن نقد قينان الغامدي ويعد ااتهام خطيربقوله وأتباع التنظيم السروري منتشرون في كل مكان ومؤسسة بالمملكة، وفي قطاعات التعليم العام والجامعي بصفة خاصة
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من الذي جرأ قينان وغيره على الاساءة ،،،،!!!!
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جامعة شقراء ظلمتني القبول والتسجيل(حسب القرابة والمعرفة ) ارجو تشكيل لجنة لمعرفة المقبول يدوياً كيف قبل والمرفوض لماذا رفض هم يتحججون بتحديد الوزير للمقاعد حسبي الله على من كان السبب ونعم الوكيل
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أنا ماحب قينان ولا أكرهه ولاكن بدل مايدافع وزير التربيه والتعليم عن وزارته ومنسوبيها كان المفروض يشوف وين الخلل موجود ويصلحه مو معقول أن كافة المدرسين صح0
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علم (أليس في معلم الآن تجده رجال اعمل وتجد معقيب عن طريف جوال وتجد محلل أسهم روحه معلمين الطيب مثل الحقباني
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اتوقع ان يعمل وزير التعليم نقله نوعية للتعليم بالتوفيق أستاذ أحمد القافلة تسير ***
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يامعالي الوزير لا تقف ضد قبول ابناءك الطلبة في الجامعات - جامعة شقراء لم تقبلني ويتحججون بتعليماتك ****
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اعتقد ان المعلم اكثر موظف مظلوم من ناحية الاجازات لانه لايستطيع اخذ اجازة طول الفصل الدراسي وهذا ظلم مقارنة بباقي موظفين الدولة
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إذا سمعت شخص ينتقد المعلمين إسأله فقط.. ماهي وظيفتك؟ بعد إجابته سوف تعرف سبب حقده ع المعلم
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كاتب لايعتد به متقوقع ذو افكار شاذه وغريبه وشكرا لوزير التعليم لمنافحته عن موظفينه
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شكرا معالي الوزير لدفاعك عن منسوبي وزارة التعليم الموقرة ولكن هذا لايكفي نرجو ايقاف الاقلام الهدامه المحبطة عند حدها ..
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المعلم ثم المعلم ثم المعلم إياكم ان تنالوا من المعلم فهو اساس كل فضيلة واساس كل ركيزة في المجتمع السوي المستقيم المتعلم العامل ..
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اولا شكرًا وزير التعليم وثانيا سؤال لماسما نفسه بالقينان من وين تخرج المعلمين والمعلمات؟؟من جامعاتنا السعوديه وانت تشكك وتتهم حتى جامعاتنا!!
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اتمنى عمل دورات وتقييم ( البعض المعلمين والمعلمات ) لوجود نقص في الثقافة لديهم وإرسال المطلوبة منهم همهم متى الإجازات واللي بعيد عن أهله شغال اجازات مرضية . الله المستعان
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ياوزير التعليم لو انك احترمت المعلم و قدري عمله و تعبه ولم تصفه ببعض الصفات اترفع عن ذكرها في تصريحك السابق لما تهجم احد على المعلمين امثال ***الحاقد المراسل لذا لابد من احترام المعلم المربي
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والمعلمة هي الملزمة بادخال اايام الغياب لها في نظام فارس وهي التي تدخل المهارت لكل الطالبات في نطام نور وادخال الشهادات في ملفات الطالبات نهاية كل فصل دراسي وفوق ذلك تقولون ان مخرجات التعليم غير مجدية
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ت 76 اتمنى ان لك من معرفك نصيب فأنت جانبت الصواب وظلمت نفسك
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ياوزير التعليم اذا كنتم تفندون اقوال الكاتب فهاتو برهانكم اما ما ذكره الغامدي فهو ظاهر للعيان و ليست مثل المشاريع التي تذكر و يرصد لها المليارات ثم يدعى تعثرها و بعثرة ملياراتها في جيوب العابثين .
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انا لست معلما وهذه من اشرف المهن لمن اخلص العمل بها، ولكن اتهام فئه او مهنة بدون أدلة او مؤشرات أداء واضحة وتنشر في الاعلام يجب ان يثبت المدعي تهمته او أن يتم تأديبه من قبل القضاء لان ذلك بهتان وكذب.
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على المعلمين عدم الضنكة من حصة النشاط فهي تجديد لنشاط الكل معلم وطالب وأذكر أننا لم نكن نخرج ونحن في المتوسطة الا الساعة الثانية بعد الصلاة حصتين
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عندما سئل رئيس اليابان عن سر تطور اليابان قال اعطينا المعلم راتب ومكانة وزير وعندنا راتب جندي عسكري بسادس ابتدائي اكثر منه من وين بيجي التطور وهذا وضع المعلم لا راتب ولا تقدير ويتطاول عليه الجهلة
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اصبحت المعلمة ممرضة وأم وتحل المشاكل حتى العائلية لذي لم يمارس هذه المهنة ع الواقع رجاء لايتحدث وفوق ذلك كله يأتي من يسبنا اللهم ارفع ذكرنا عندك وأرزقنا الاخلاص في القول والعمل
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عزيزي القارئ هل تعلم أن عدد طلاب الصف الأول ابتدائي المسجلين حتى اليوم تجاوز 380.000 طالبًا وطالبة . بفارق 11.000 طالبة عن الذكور. لولا المعلم والمعلمة لبقي هذا العدد المهول أميين لا يقرأ ولا يكتب..
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الوزير ومن تحته من مشرفين تتبع أحوال المعلمين في المدارس ومستوياتهم التربوية والعلمية في تخصصاتهم وإجراء اختبارات قياس فيها قد يكون قينان على حق ومنها وضع الحلول من دورات وابتعاثات في التربية والتخصص
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كلام قنيعان صحيح قال البعض وانا واحد اعاني من سلوك قائد مدرسة ورافع عليه دعوة بالتعليم بسبب تعامله الهمجي والتكبر حيث ان ابني يعاني من صعبات التعلم وطلب مني نقل ابني والى الان لم يتبين لي حق ..
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وأرهقونا بالانشطة وأشياء ماانزل الله بها من سلطااان تعاميم وراء تعميم واقسم لكم بالله ان الطالبة اذا كانت ضغيفة ورأت المعلمة أنها لابد أن تعيد السنة يأتي للمعلمة تحقيق ان ضعف الطالبة بسبب المعلمة
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كيف تبني الأمم حضاراتها؟ لماذا هناك بلدان اندثرت أمجادها، وأخرى وصلت للذروة بعد أن كانت نكرة؟ اليابان أكبر مثال! فليس سرّاً أن هذا البلد الآسيوي الذي يُفاجئنا كل يوم باختراعاته المذهلة وبقدراته الخارق
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تسير القافلة ولا عزاء للمنتقصين من المعلم والمعلمة إلا القهر من الإجازات والرواتب التي يرددونها والحقد والحسد الذي ينهش عقولهم قبل قلوبهم . وسيبقى المعلم والمعلمة هما نور البصر والبصيرة لكل البشرية..
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لا تلوموا الناس فهم جهلة ولا يعرفون قدر المعلم الذي يبني الدولة وهو اهم عضو في المجتمع ولكن تعلمون ان هناك جهلة ومعهم الابتدائية وجالس يتفلسف فأعطوهم على قدر عقولهم
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المناهج لاتقدم شي مفيد الصور الموجوده في الكتب عند الطالبات صور اولاد وعند الطلاب صور بنات واحيانا نجد في الكتب التي أُلفت من قبل أساتذه أخطاء بالمعلومات والايات بالله عليكم أتلومون المعلمين والمعلمات
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يريدون المجتمع جميعه حسب مايرون وهذا محال في الأولمبياد العالمية للرياضيات التي من خلالها يقاس مؤشر التعليم العام في أي دولة السعودية حصلت على المركزين 2و6 هذا هو جيل اليوم ومخرجات التعليم قينان راجغ
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تكمله الله ينصرهم ويقويهم نصرتا لوطننا الغالي ورفع رايته خفاقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اطال الله في عمره وولي عهده الأمين ذخرا لهذه البلاد الطاهره
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مادري بس جات على بالي فتاه شقرا والصجه واللجه عنها وفي الأخير سلامات أن شالله
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والله لا أحب التجريح الشخصي ولكن انظر ماشاء الله الى ثقافة ومعرفة وتأهيل جيل اليوم في جميع المجالات والله انهم فخر لوطنهم وقارنهم بجيل قينان ومن على شاكلته لا أريكم الا ما أرى ويدعون انهم ليبراليون ..
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انا معلمة وأفتخر بذلك لكن لاتسبواالمعلمين والمعلمات المناهج تغيرت واشغلونا بالاستراتجيات اصبح همهم في التوجية كم استراتجيه طبقتي لدرجة ذهب الهدف الاساسي من التعليم حتى المناهج اصبحت تافهه ...يتبع
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اذا اردت ان تخرب بلد وتهدمه ابدأ بهدم التعليم الباقي ينهار من تلقاء نفسه يجب اصلاح التعليم بعمليه جراحيه ستكون مؤلمه لكن لابد مما ليس منه بد
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يجب ان يعلم الجميع انها لاترمى الا الشجرة المثمرة والمنتجه فمن الطبيعي هذا الهجوم على المعلمين وهذا يدل على انتاجهم وعملهم الكبير فهم يهاجمون من الفاشلين تعليميا وهذا ليس غريبا عليهم
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والله 76 مجانبك الحق من يقول ان جنودنا معهم سادس إبتدائي رواتبهم اكثر من المدرسين اما انت حاقد عليهم المدرس جالس تحت المكيف وهم الله يحفظهم يدافعون عنك ونت بيتك ويسهرون على راحتك ونت نايم عند عيالك
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قينان ؟؟؟حسبي الله ونعم الوكيل بكل مكان فية الي يعمل ويعطي وفية المتكاسل حتى العسكرية فيها هالنوعية •••اشمعنى غاثك المعلم والمعلمة لا وكاتب صحفي ياخسارة بس
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خلاص محد يقول الصراحة هل نريد كلة ممتاز قينان قال عن البعض انتم يتعليم فقط جهزو الكتب لاتكون ناقصة ولايكون عدد المواد ومعلمينها ناقصين ولاتشكي المدارس من نقص الكادر التعليمي نحن بلافخر اطول الاجازات
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معلمين زمان جزارين وخرجوا جيل هربوا جميعاً الى العسكريه ومعلمين الآن يسولفون باللي يبون وخرجوا جيل متخصصين في كل المجالات ، انا مع المعلمين الآن ولا سامح الله من خلاني اترك المدرسه من الضرب والتعذيب
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الله المستعان صرنا كرة طايرة*** 😡
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مخرجات التعليم الحاليه اطباء ومهندسين وطيارين ، ومخرجات التعليم في السابق أمثالك الكفائة المتوسطة ، المخرجات من صالح المعلمين ، لو جبت شاهد غير المخرجات كان يمكن تلاقي حل لزيفك الله يهدي قلبك .
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إذا كان لكل من هب ودب أن يتهم ، ويسخر ، وينتقص ، ثم يذهب ذلك أدراج الرياح ، عمت الفوضى ونشأ جيل لايقدر علما ولا عالما ولا معلما ولا كبيرا في السن ، وانعدم الإحترام والأدب ، فألجموا الأفواه الثرثارة ب
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في اليابان المعلم يستلم راتب يعادل رواتب عشرة عسكر ويعادل راتب ثلاثة اطباء ولذلك اليابان سيطرة على اقتصاد العالم وعندنا راتب المعلم اقل راتب في الدولة
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*** تذكر وزير الصحة وماذا قال بالكادر الصحي بالحج ماعاد ينفع تدافع
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البعض وليس الكل حتى نكون منصفين والأغلبية من المعلمين والمعلمات والله الحمد على قدر كافي من تحمل المسؤولية والواجبات اللتي تخصهم في تعليم أبنائنا وبناتنا وهذا الشئ لاحظته بنفسي والله يعينهم
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لا يوجد دولة في العالم تجد فيها عسكري معه سادس ابتدائي وراتبه اكثر من المعلم الجامعي الا عندنا وهذا ظلم واضح للمعلمين
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ليس لك في حياتي أدوار انطفأ شوق قلبي وبنى عقلي بينك وبينه الأسوار اذهبي واخلعي أثوابك المطلية أزيحي الأقنعة والعقود ...
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هذا الوزير طيب وخلوق وصارم اتمنى يمسك كل الوزارات حتى يعلمهم النظام والانضباط كما عمل في وزارة التعليم
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ماقال الا الصحيح الاستاذ قينان الغامدي فالصراخ بقدر الألم ومخرجات التعليم خير شاهد على ذلك .
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انا مع المعلمين والمعلمات زمان صح يتعبون لا تقنيات ولا رواتب عالية لا راحة ويخرجون جيل لانهم يشتغلون بامانة وضمير الحين لا والله معلمين ومعلمات صغار سن لا اهتمام لا اخلاص سواليف عن الكورة والازياء
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في العالم علاوة على أن من مهام الاجيال أن تبني الوطن وتنمي مدخراته وتحافظ على مكتسباته وخيراته التي تنعم بها الاجيال القادمة
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اللي يقولو المعلمين والمعلمات يتعبون بذمتكم هل تعبهم زي تعب الجنود على الحدود هل ياخذ الجنود رواتب مثلهم هل ياخذون اجازات طويلة براتب زيهم والمعلين بغرفة مكيفة وبريك فسحة ويقولون انتم حسودين حقودين
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لو الود ودي أعملهم دورات تطوير مهارات ونحاسبهم بنصف الراتب في الايجازات التي تزيد عن 45 يوم اكثر ناس في الدوله تأخذ ايجازات وما عاجبهم يا اخي الوزير والأمير والملك يأخذ شهر اذا كثرة والله صادق وزيركم
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هذا الهجوم على المعلمين والمعلمات مرفوض ولا يمكن تجاهله من العالم المتحضر
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نشكر الوزير على مقاله وننتظر منه المزيد ولا أحد فوق الشرع والنظام
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طبيعي ان يهاجم المعلمين الفاشلين في التعليم وهؤلاء الشرذمة لايعول عليهم ولا ينظر اليهم لانهم لو فيهم خير كان افلحوا في التعليم بدل**** في الشوارع
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تبون الصراحه انا معلم والله تشوف المعلمين بغرفة القهوه سوالف وتاركين الطلاب صجه ولجه بالفصول ولا تدريس ولاذمه والمشكله بهم اصحاب لحى وامة مساجد الله يخلف على تعليمنا .
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من قال **** يجدر بنا أن نذكر الإيجابيات لا السلبيات وعندها تختفي.
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*** جلست في المكتب أكثر من عشرين دقيقة حتى بدأ سيل المعلمين يتقاطر ... لطلب أحد المعلمين بأن يكون عريفا على الفصل ويحضر الطلاب ... ماهذا الجو غير الصحي الذي تمر به المدرسة؟
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وليه اجازة طلاب اربع شهور تضيع من العمر متى يتخرجون ويتوظفون ويكونون نفسهم المفروض تنتهي السنة ياخذون اجازة 10 يوم او 15 يوم وتبدء السنة الجديدة على طول 4 شهور ضاعت في كسل وخمول اول كانت سنتين بسنة
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هل حقا ,,,,(( التعليم مهنة من لا مهنة له ))
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اول من فتح الباب انت ياوزير التعليم و تركت خلفك الباب مشروع على الاخر من هم البكائيين من قال هذى الكلمة اعتقد ان حق المعلم لا يضيع *****
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ياعبدالعزيز الله يهديك. عندك أكثر من ست ملاحظات في كتاباتك .
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علشان يكون الواحد صادق,,,,,,لابد أقول ,,,,,اسلوب (( قنيان )) خاطىء,,,,,إصلاح التعليم أو تطويره ,,,,,لا يبدأ من المعلم فحسب,,,,بل يبدأ من الجامعات التي تؤهل المعلم,,,,,ثم من المناهج الدراسيه
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المشكلة مو في المعلم المشكله في الاسرة ماتهتم في عيالها وتهملهم في الشوارع ويرمون بلاهم على المعلمين يعني تبي المعلم يجي يربي ولدك الداشر ويلمه من الشوارع هذا مستحيل مهملين عيالكم وتبونهم نوابغ
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طيب يا معلمين ومعلمات صح انتم تتعبون طول السنة وتاخذون رواتب عالية على التعب والدوام حقكم والله حقكم بس تاخذون رواتب على اربع شهور اجازة ليه بحق مين ؟؟ مين يعطي رواتب لموظفين مجازين ما يشتغلون ؟بالعقل
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فالقائد الناجح القائد الناجح يحتاج إلى تعلم العديد من الأمور منها: • فن التعليم والتدريب. • فن التنظيم. • فن اصدار الأوامر. • فن المراقبة. • فن المعاقبة.
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ياوزير اقترح على معاليكم تعطون الامهات رواتب المعلمين وهم يدرسون عيالهم المعلمين شغلتهم يبي كل شي جاهز الطالب حافظ فاهم الدروس بالبيت لم يتقن لم يحفظ وانت وش شغلتك يالطيب تحت صح وخطاء
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رد العيسى لايرتقي الى هجوم الحاسدين للمعلمين كان يجب عليه رفع قضية على قينان لانه تجاوز الحدود ودي افهم قينان وال الشيخ ماحد يحاسبهم ماخلو شي ماتدخلو فيه انتقسو الدين والدعاه والمواطنين الله حسيبهم.
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قينان ليبرالي ويتبع أحزاب له ولن تتم محاسبته فسبقها تجاوزات عده وكأنها شيء لم يكن.
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ماشاء الله عليكم يا معشر المعلمين صفوة المجتمع ملائكه وما عندكم قصور وكل يأدي رسالته بما يرضي الله ****
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ليش اسب نفسي انا قلت بعضهم افهم وبعدين الحقيقيه ماتزعل صراحه انا معلمه لكن أولادي في مدارس ثانيه تفتقد الاحترام اما أستاذ طول اليوم ماسك السوط معاه كأنه يعامل حيوان
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معالي الوزير مو انت من كم يم قصفتهم بالبكائون الشكائون شفت حسابك بتويتر وشف كلامهم عنك ودعاويهم عليك تقول ذابح ابوهم عشان زودت عليهم ساعة نشاط *****
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يقولوا اغلب المعلمين متخرجين بتقدير مقبول فاذا هذا صحيح قينان صادق إميه بالميه ولزوم يخبر الشيخ
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لا يا قينان المعلمين والمعلمات عباقرة زمانهم وش فيك انت لا يقبل التشكيك فيهم كلهم فهمت كلهم مؤهلين وملتزمين بالعمل ولا واحد فيهم يكسل او يغيب ويضرب اجازة مرضية من مستوصف الله يهديك يا قينان وجعتهم ههه
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فعلا شكائون بكائون كما قال وزيرهم وقينان كمل الباقي من الصفات وانا اتفق معهم جميعا
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37 - شماليه// معلمه شورما ،،، قصي يمنايه اذا انتي معلمه بالله هذي كلام معلمه تسب نفسها ،،، قالت معلمه هههههه ههههههههه ههههههه ههههه ،، تضحكين ع نفسك
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إلى رقم 30 أول درسين اعلمك بهما أولاً أن ما قلته مغاير للحقيقه ثانياً الجمل التي سقتها مرتبطه ببعضها البعض فكان الأولى منك وضع ( ؛ ) فاصله تحتها نقطه أتمنى منكم التركيز فبضاعتكم مزجاه ترد إليكم
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صراحه انا معلمه وأم للطلاب بنات وأولاد اشوف ان معامله المعلمات والمعلمين زفت الاحترام وإهانه بنتي تشكي من معامله معلمتها والتفرقه والضرب ولا تدريس الا من رحم ربي ومدارس الأولادلارقيب ولا حسيب
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للأسف صادق قينان
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إلى إخوتي المعلمين سيروا على بركة الله ولا يهمنكم **** *** والقافلة تسير. وكل عام وأنتم بخير
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معالي الوزير ابسط أمور الحياتيه لايتعلمه الطالب في المدرسه مثلا أضرار التدخين وتفحيط والسرعه والنظافه العامه وحسن التعامل وفن الخطابه والأعمال المهنيه الصغيره الى متى ونحن نعتمد على الأجنبي في صيانة
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السؤال أيها الوزير هل تستطيع محاكمة هذا الكويتب أم أن الكتاب لاأحد يستطيع محاكمته لأسباب كثير منا يعرفها
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أعرف معلمين كثر تخصصهم لغة عربية ، لا يفرقون بين الفاعل و المفعول
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الرجل يريد الظهور فهذه طريقة جيده للتسلق على ظهور عشرات الالاف وقد قيل من أمن العقوبه أساء الادب
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لابد ان يحال كل من يتهم ابناء وبنات الوطن من معلمين ومعلمات الى التحقيق ....
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إلى رقم 7 أتمنى أن تراجع قواعد الإملاء مسبقاً تطلب من إبنك التحصيل العلمي وأنت فاقد له . ....................................................... لم يأتي = لم يأتِ
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نعم رأي قينان الغامدي صحيح 100% وانا ولي أمر لي من الأبناء في المدارس وماقاله قينان واقعي......!!!!!!
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البارح جاب قينان العيد يقول اللي يرفض التطوير والدورات يجب فصله نوى يفصل الناس😂😂😂😂
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انا معلم سابق وابني معلم وشتان مابين الامس واليوم والطالب الامس ليس مثل طالب اليوم وكذالك الاسره مختلفه كان طالب ينام بدري ويأتي الى المدرسه في قمة نشاطه اليوم نصفهم نايمين فيه قواسم مشتركه في الاخفاق
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تابع لتعليقي السابق ، و قد ذكر و فصل الأستاذ قينان الغامدي أسباب هجومهم عليك ، و هو محق في ذلك بل لم يذكر إلا القليل ، يريدون سحبنا إلى الوراء و هذا لن يكون ، المجتمع يتقدم ، يتبع ...
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اراد هذا الكويتب قينان التقرب اليك زلفى ياسعادة الوزير وهذا للاسف ديدنه التزلف معرووف منذ القدم خاب وخاب مسعاه!!
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المسألة اكبر من ضعف ثقافة! ؟ اعرف معلمين ماهمه الا راتب آخر الشهر ولا هووو مفكر في ثقافة ولا شي منهج من للجلد للجلد يدرسه والسلام! وفيه معلمين من دون مبالغة ما كأنه معلم يتواعد من الطلاب في المقاهي!
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المجتمع الذي لا يحترم المعلم مجتمع جاهل أما قينان فهو صاحب فكر أعوج ويريد ايصال وتعميم فكر أن المعلم منحرف فكريا لكن هناك محاكم يجب على المعلمين توكيل ماحم يأخذ حقهم من هذا ***فكريا
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فعلا ، كبير يا وزير التعليم ، تدافع عن الذين هاجموك و يهاجمونك كل يوم ، هؤلاء الذين تدافع عنهم هم الذين يهاجمونك بسبب إصدارك بعض القرارات التي سوف ترتقي بالعملية التعليمية ، لكنهم لا يريدون ذلك
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هذا كلاااام غير صحيح والله ماني معلم بس حسيت بالقهر من كلامه اتمنى من معاقبته عقاب يردعه ويردع من تسول له نفسه كيف سمح لمثل هذا يطلع ويتهم التعليم بالسي امام العالم ايش نظره المجتمع بعد هذا الكلام !!!
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رسالة الى وزير انت من فتح النار على معلميك_وجعلت مثل هذا ****يتجراء_والذين اتت تمثلهم فليتك تنظر لهم بعين الرعاية وتهتم لمشاكلهم وتشاورهم بلامرلانهم هم من في الميدان ****
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اخي الكريم معلم9 صحيح معاه شهاده جامعيه لاكنه غير مثقف ويغرق في شبر ماء الموضوع وضع للأستهلاك
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ت 1 والله بعض المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى دورات مكثفة فيهم اللي ضعيف الإملاء والقراءة او ارسال الرسالة بالطريقة الصحيحة
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نعم التعليم مقصر في ثقاغة المعلمين واغلبهم فكرهم محصور (معلم الصبيان) والباقي مفهوم
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قنان يحاول يظهر بكل الطرق ،ويحاول يجذب الناس ،ع المثل الي يقول (خالف تعرف)، بس المفروض كل شخص يحاسب ع مقاله ويحقق معه اما يثبت كل شي والا فالسجن اولى به.
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للمعلومية فالمعلميين هم الشريحة المثقفة في المجتمع يكفي ان اقلهم معه شهادة جامعية لاتجدها في القطاعت الاخرى كما اسلفت قلة القراءة وضعف الثقافة يعاني منها اغلبية المجتمع العربي وصارت عالمية
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لكن التدهور الي وصلو له الكتاب وكل من هب ودب**** وحسبنا الله ونعم الوكيل ؟؟؟
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الجميع يعرف واقع المعلم المؤسف و مخرجاته المتدنية و عندما نرى مستوى أبنائنا التحصيلي المتدني يتضح ذلك و قينان الغامدي لم يأتي بجديد و علينا معالجة المشكلة بدل عمل ترند في تويتر
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المعلم جزء من شريحة واسعة من المجتمع وقد تكون الشريحة الاكبر واذا على القراءة فالوطن العربي كله يشتكي من قلة المثقفين والقراء فقينان هذا المتثيقف لم ياتي بجديد فهذا جلد ذات صب على المعلم
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قينان ضربهم على الجنب اللي يعور. بس لا تقتصر على التعليم
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اسأل نفسك أولا ياوزير التعليم : من الذي فتح الباب على المعلمين ووصفهم بالبكائين و..و.. مايلام الغامدي حين رأى كبير القوم يجلد نفسه قال باجلد معهم . باب فتحته ياوزير قفله ورد للمعلمين هيبتهم.
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كلام قينان صحيح 100%
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قينان وان كان قاسيا في إيصال فكرته إلا أنه لم يجاوز الصواب .. فمع الأسف السواد الأعظم ممن ينتسب لمهنة التعليم لا يزال بحاجة لتأهيل مكثف لهذه الرسالة التربوية فهي ليست مجرد وظيفة وراتب.
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حسبي الله على كل من جعل المعلم والمعلمة ملطشة لكل من هب ودب
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