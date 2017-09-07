بعدما أثارت تصريحاته جدل المغردين.. أول رد لوزير التعليم “العيسى” بعد هجوم “الغامدي” على المعلمين !

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صحيفة المرصد:استنكر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، هجوم الكاتب الصحفي قينان الغامدي على المعلمين والمعلمات، واتهامه الأخير لأغلبيتهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة، بتجاوز النقد البنّاء، مؤكداً عدم قبول التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة.

ووفقًا لـ”سبق”، قال “العيسى”: “لدينا ثقة كبيرة في المعلم السعودي، ولا نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة، وما ذكره الأستاذ قينان الغامدي فيه تجاوز للنقد البنّاء”، مضيفاً: “الالتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي نعتز بها”.

وكان الكاتب الصحفي قينان الغامدي، قد هاجم المعلمين والمعلمات، متهماً أغلبيتهم بالكسل والتسيب وضحالة الثقافة؛ حيث قال في تغريدات له على حسابه الشخصي على “تويتر”: “أغلبية المعلمين والمعلمات يعانون من تأهيل ضعيف وضحالة ثقافة وكسل وتسيّب، وأنا أعرف أعداداً كبيرة واقعهم مؤسف مخجل، ولن يتطور التعليم دون تدريب مكثف وحزم صارم”، مضيفا في تغريدة أخرى: “المعلمون والمعلمات أكثر العاملين راتباً وتسيباً وتشكياً وضعفاً تأهيلياً صارخاً، وأقلهم ثقافة وعطاء، والشمس لا تغطى بغربال، واقعهم يتحدث بوضوح”.

من جهتهم أنشأ مغردون وسماً بعنوان:قينان يتهم المعلم بالخيانه، بلغ الترند أمس؛ حيث طالبوا من خلاله المسؤولين بإنصاف قرابة نصف مليون معلم ومعلمة من الاتهامات التي طالتهم.

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