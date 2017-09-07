حقيقة الاعتداء على حاج قطري ..وكشف الجهة المسؤولة عن اعتقاله-فيديو
صحيفة المرصد: كشف جابر المري شقيق الحاج القطري الذي ظهر في الفيديو المنتشر الذي وصل لترند في تويتر خلال الساعات الماضية -“الاعتداء_على_حاج_قطري”– ويزعم تعرضه للاعتداء بالضرب والشتائم على يد سعوديين في المملكة، تفاصيل مثيرة تثبتت تورط النظام القطري في الجريمة.
ووفقًا لـ “العربية”، أكد جابر المري أن أخيه اعتقل من قبل الداخلية القطرية فور دخوله الدوحة اليوم في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة وتم التحفظ عليه وأطلقوا سراح زوجته وأبنائه ومنعوا أهله من التواصل معه، ثم بعد ذلك ظهر الفيديو المزعوم، موضحًا أن أخوه أُجبر على تصوير هذا الفيديو، وتم تحويله لأمن الدولة ومنع أي تواصل معه سواء من خلال أهله أو المحامين.
وأكد أن سبب التحفظ على أخوه وإخراج هذا الفيديو هو ظهور حمد في لقاء تليفزيوني بالمملكة أثنى خلاله على السياسة السعودية وحسن تعاملها مع القطريين، لافتا إلى أن أخيه معروف بمعارضته للنظام القطري.
وكان جابر آل كحلة المري، الذي أكد أنه قطري مسقط الجنسية منذ 21 عاماً، نشر تغريدة مساء الأربعاء كتب فيها أنه لا يعلم شيئاً عن أخيه، سوى أنه معتقل من قبل الداخلية القطرية، بسبب الحج، وبسبب انتقاداته للحكومة، موضحًا أن السلطات القطرية اختطفت شقيقه بعد دخول منفذ أبو سمرا، محملاً إياها مسؤولية سلامته، ومنعه من التواصل مع عائلته. وطالب حكومة قطر إطلاق سراح شقيقي حمد المري لأن الحج و الثناء على خدمة السعودية واستضافة حجاج قطر ليست جريمة.
وأرفق إحدى تغريداته بفيديو قصير أكد فيه أن الحكومة القطرية انتهكت حقوق الغفران وهجرتهم، لافتاً إلى أن 6000 أسرة راحت ضحية قرار الحكومة الجائر (إسقاط الجنسية)، بحسب تعبيره. وكتب في تغريدة صباح الخميس :”انتهاك حكومة #قطر لـ #حقوق_الغفران_في_قطر جريمة طالت 6000 أسره قطرية، تم تهجيرها قسراً ومصادرة أملاكهم وجنسياتهم”.
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سوف انشر مقطع فديو بعد التواصل مع شقيقي #حمد_المري بعد إطلاق سراحة من قبل السلطات في #قطر ، اشرح فيه ما تعرض له #الاعتداء_علي_حاج_قطري pic.twitter.com/sKEFR5ZINp
— جابر ال كحلة المري (@Bin_kohlah) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
مسخرررة😂😂😂😂😂
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كل يوم يتأكد مدى مستوى الغباء الذي وصلت إليه السياسة في الجمهورية الديمبوقراطية القطرية العظمىز الله يعينك ياعلي عبدالستار!!! مايندرى وش راح يصير فيك!! الله يستر عليك...
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وينها عهود ماتعلق على هذا القطري اللي تعذبه حكومة قطر وتهينه وهو جاي من الحج
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مسرحيات معارضة
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حتى في التمثيل 🏳عيال 《🍌》 فااااااشلين😂
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ماخلو شئ لابليس
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هؤلاء الذين يدعون انهم مع حقوق الانسان والمظلومين والآن يعذبونهم لأنهم قالوا كلمة حق. أين حقوق الإنسان مما يحدث للإنسان في قطر في ظل الحمدين وتميم . أليس هذا ضحك على الذقون يا الخونة.
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حسبي الله علي حكام قطر وعلي من عاونهم من المشردين الاخونجية واضح مسلسل فاشل من الارض ومن اللهجه شنووو الله ينتقم منكم تكفون ياشباب وطني الغالي تكاتفو واهم شي اللحمة الوطنية الله يحفظكم جميع
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لافتا إلى أن أخيه معروف بمعارضته للنظام القطري. وضح انه فلم وتمثيل حتى الكف بارد ماله طعم
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تعطيك كل الموضوع
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فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
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اذا طالت وشمخت منهم ارسلوا عليهم حاره من حوراي الرياض يغيروا حكم تميم هذا اللي بقى شغل بزران ودنائه انهم يشوهون سمعه السعوديه
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لا ديننا ولا أخلاقنا و عادت قبائلنا تسمح أو تساهم أو تؤيد هذا الفعل الحمد الله علي نعمة الإسلام الحقيقة سوف تظهر
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ومعاونيها من الاخونج في البلد
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واضح من التربه ماهي داخل السعوديه
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الأمر بكل بساطه مسكوا عليه لقائه مع القناة السعوديه قالوا لازم تمثل هذا الفيلم بس للأسف الإخراج سيء لا الموقع صح ولا اللهجه صح لا وهو يتكلم واثق لأنه سيناريو معد والا لو كان صحيح كان شفتوه خايف مرتبك
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الله يقلعهم فعلاً سقطة لحكومة قطر كنت قبل هدا الخبر محايد
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واضح انه مفبرك اسمعو يقوله شنو السعوديين مايقولون شنو بس الطيحة شي هههههههههه
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العنيد ياكثر ما تمدح
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الصحراء الي هم فيها هاذ رمال بيضا وهيا من جهت الشرقية وسلوى وقطر يعني في قطر1000%
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والله السعوديه واهلها اكرم منهم لا يوجد والله ثم والله ثم والله ربي يبارك في قيادتنا وشعبنا ويفرج على اهل قطر من نظامهم الظالم , والله شي يقهر ان يعامل هكذا عشان ذكر الخدمات التي تقدم في الحج .
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لا بعد شوفو ( كم الثوب من جهت اليد ) ثوب قطري
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ريما // هههههه ههههه عساك دايم مبسوطه ،،،كلامك ع حقيقي 100/100👍👍👍 وشكراً لك
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هكذا نريد من أبناء وبنات هذا البلد الطاهر أن يكونوا يدا واحده . جميع التعليقات وطنيه ولحمة واحدة . نريد القضاء على العنصريه ترانا مستهدفون . نحن صخرة منيعة حكاما وشعب لا أحد يستطيع اختراقنا . كفو كفو
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يجب الانتباه الاخوانجيه ابولحيه طويله وثوب شامر ومسوك والختم بجبهته مثله مثل عمه القرضاوي اخسهم الله جميعاً.
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ههههه اخراج سيئ السعودي مايقول شنو دورو غيرها والله من الغباء فيهم تبقى السعوديه تاج على رؤوسكم يالخونه
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و النعم بالقطريين الشرفاء مثل هذا المري ربي يحفظه و ينصره و تحيه له من الشعب السعودي🇸🇦
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من مصر أرض الإسلام وأرض الحريه نشجب ونكسنتر هزا الفلم الي مش اوي ولافيه اكشن دا وحش مش حلو والساعة مش بي خمسه جنيه والحسابه مش شغاله
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نظام الحمدين يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يجد عزمي الاسرائيلي من يصرف عليه ولن يجد الخرفان من يؤيهم ويصرف عليهم ولا يصح إلا الصحيح ، وليس أم حكومة قطر والمرتزقة إلا تنفيذ ما يطلب منهم من دول مكافحة الارهاب
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ايه. أمور يضحك منها جهالها ويطقع منها عقالها.
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يبون اي شيء يفعلونه اهم شيء يسيىون لسمعة السعودية ولكن لم يفلحو يا شنوووووووووو 😂 كثير تعليقي لان مبسوطه جاء الوقت اللي نتكلم فيه عن حكومة قطر الارهابية ونعبر بما في داخلنا من كتم لسنين 💃
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ربما عكي موزه كف.
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شنو🤔 اكيد المشهد السخيف تأليف القرضاوي ويمكن متواجد خلف الكاميرا الرز💸 يابويا يعمل عمايلو 😂😂
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حكومة قذافي الخليج تستنسخ ارهاب اللجان الشعبيه في الجماهيريه العربيه الاشتراكيه الليبيه العظمى
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هههههه المضحك المشهد السخيف بالنفود يعني السعودية صحراء بنظركم هههههه موتو قهر ارضنا قارة ياحكومة قطر
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السعودي ما يقول : شنو هههههههه اللهجة الاثلية للشخص غير تطلع
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انا من زمان وانا اعرف ان حكومة قطر مجرمة ارهابية واكرههم حتى الموت/ كذلك غزة ماذا يحدث فيه من الاخونجية حماس حبايب ايران الله يعينهم
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سلمو موزه لربما ياويله منه
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نتمنى بأن ماترجع علاقتنا بقطر حتى اسقاط حكومة قطر ومحاكمتهم /قطريين خليجيين يعذبون بالسجون ""ان تنصرو الله ينصركم ويجب نصر شعب قطر حسب استطاعتنا بثقلنا السياسي
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الله يفرج همه ويطلق سراحه وكل سجين قطري مظلوم ويفرج هم كل ال مري الله يعينهم غربه بوطنهم
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عقلية
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إسقاط الجنسية منذ أكثر من 20 سنة مو الآن
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هذا النضام الإرهابي هو نظام الولي الفقية المجرم الخبيث
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هل فيه شعب قطري بالخارج وين اصواتهم ضد افعال حكومتهم اتجاه شعبهم وكذلك افعال قطر إتجاه السعودية ارض المقدسات ودعمها للارهابيين بالذات الحوثي كذلك السجون السرية بقطر ومايفعل فيها من انتهاكات!!!
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إسقاط جنسية واعتقال عشان ذهبو للحج وقال كلمة حق في السعودية حكم جائر من دولة قطر على شعبها اذا كان الحاكم عقله صغير الله يكون بعون الشعب
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بدي القطريين يتزحلقون بموزهم وانكشاف نظامهم الاخونجي المجرم.
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ليش اللك والعجن في الكلام خلاص أخو حمد يشهد إن هذا المقطع انتشر بعد مااعتلقته السلطات القطرية
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اللهم انتقم لهذا الرجل ممن ظلمه عاجلا غير اجل يارب اصلا واضح من صوت الملثم انه مو سعودي
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كأني اشوف تميم ماشي علي خطا بشار الاسد الله يكفي الشعب القطري شر تميم وموزه يارب
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مايقول اسمه بالمشهد يقول ياخاين يالمري وهو يقصد جميع ال مري !!!///والله الخيانة انتم ياحكومة قطر انقلابات وقتل الزوجة وبيع أرض قطر ل إسرائيل وتركيا وإيران والاخونجي والسروري وخنتو السعودية والمسلمين
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يجب إسقاط حكومة قطر عذبت واهانة شعب قطر المسلم المسالم
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تميم انت واللي معاك ***خلق ليش تسال مادام عارف الردعسى الله انه ياخذ حق الحاج منك
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العنيد"حياك الله ومسائك بإذن الله اسعد جزيت خيرا
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حتى لو غيرتوه سيظل اسمها موزة😷
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مسرحية تميميه غبيه بمعنى الكلمه اكيد السعوديه يعرفون المري متى خرج من جمرك سلوى واين صور المقطع مع الوقت واين الرجل هل في السعوديه ام في قطر . وكيف يضرب من سعوديين وهو يمدح السعوديه وحاج لبيت الله.
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توظيف رخيص يا عصابة الحمدين .. وإفلاااااس سياسي وأخلاقي ، لن يصدق هذا العمل الدنئ إلا من قام بتمثيله ، ولن ينطلي على الشعب وسيفضحكم الله أمام خلقه وتتعرى سوآتكم ، ضربت عليكم الذلة والمسكنة وغضب الله
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تعليق20من خلايا عزمي ويبي يشكك في أي شي هههه مو محصل له عذر يدافع به كل شي مفضوح.
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العدد مو بسيط 6000 قطري اسقطت جنسيتهم ومن بقى من شعب قطر هم اصلا عددهم بالالوف!!!
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الله يعينه ويعين اهله يارب ،، ولا حول ولاقوه الابالله
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هههههههه منقهرين من اسم موزة لأنه اسم مضحك 😆غيروه إذا ياحكومة قطر 😂
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كان عليه أن لايتوجه الى بلاده بعد أداء فريضة الحج وهو يعلم أنه تم وضع اسمه على قائمة الرصد والمطلوبين القبض عليهم من قبل حكومته القطرية الارهابية ويطلب حق اللجوء السياسي له في المملكة حتى تنكشف الغمة.
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حكومة الورعان طفح كذبها وأنكشف عند شعبها .هبوا عليه ياشعب قطر الأصيل وياقبائل يام في قطر فإلى متى هذه الأقليه الخائنه التي تعد على الأصابع تحكمكم .
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إذا الفيديو صحيح ... فنأعتقد أن الاوضاع وصلت إلى درجة الحقد والغل .. وهذا عيب في حق بلد كبلدنا
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ريما // أسعد مساااك يارب ،،،
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على جميع الذين يصعدون المواجهه بين الدولتين بإستخدام الكلمات البذيئه والشتم لان في النهاية أمثال هذا المسكين من سيدفع الثمن// وجهة نظر
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إسقاط الجنسية شيء مو بسيط يعني محروم من حقوقك كمواطن انت وابنائك اهلك يعني موت بطيء لهم كالجوع /وش تترجون جد تميم انقلب ع اللي قبله وابوه انقلب ع جده وتميم قتل زوجته فلاغرابه بافعالهم ضد شعبهم القطري
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مانعرف فين الحقيقة زمن غريب
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ايش هذي السقطات أعوذ بالله من افعال الشياطين بزمن مانعرف الصادق من الكاذب😭😭
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حاج جاي من الحج تعبان و مشتاق لوطنه واهله وبعد عودته بدال مايستقبل بوطنه قطر يضرب ويجبر على عمل مشهد سخيف ويعتقل ويعذب تراه عاد بعد أدائه الحج وغفران ذنوبه كيوم ولدته امه مدام لم يفسق ولم يرفث
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النظام القطري قطيع الأخونجية وعصابة الأخوان يتعاملون مع آل غفران من قبيلة المرة على أنهم قطريين من أصول سعودية ومن هذا المنطلق يزيد الحقدعليهم والكراهية لهم اعتقادآ منهم أن يتعاطفون مع حكومتنا وبلادنا
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أتأذون رجل ان يقول خدم بيت الله ماقصروا في كل شئ اللهم ياناصر المظلومين انصره على اعداءك نصراً مواءزراً حسبي الله ونعم الوكيل من لا يشكر الناس لايشكرالله
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هذا الحاج القطري حمد المري ماذا فعل ماقال إلا الصدق اثنى على السعودية وماقامت به تجاه الحجاج قالت الجزيرة الخنزيرة الرأي والرأي الآخر هذا الشعار شكليا فقط مثل شعار حبيبهم الحوثي الموت لامريكا واسرائيل
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واضح من لهجة المخططفين انهم قطرين يذكروني بالمصري اذا جاء يتكلم سعودي هههههههههه
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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
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المواطن القطري المري الله يحفظه ويفك أسره من عند عصابة النظام القطري الحاكمة تم القاء القبض عليه مع اسرته حال دخوله الحدود القطرية متوجهآ لأهله وذويه بعد أدائه فريضة الحج من قبل الاستخبارات القطرية .
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حسبي الله عليكم ياحكومة قطر اللهم انتقم منهم واولهم موزة🍌 زوجة حمد
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الحقير تميم ذنب من اذانب المجوسيين كلاب ايران تفوا عليه وعلى ابوه وأمه . السعودية خط أحمر الله يحفظ ولاة امورنا
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والله سخافه ما بعدها سخافه لاحضو التمثيل والمكان الذي تم فيه التصوير والوقت فعلا بزران
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مسرحيه هزليه للأعمى
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السعوديه وشعبها اكبر من هذا الكلام السعوديه تخدم القريب والبعيد فمابالكم بضيوف بيت الله الحكومه القطريه صاروا زي الشيعه يكذبون الكذبه ويصدقونها
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حكومه قطر سم حيه يجب تقديم ترياق يقضي على حكومه الأحمرين أسرع مايمكن
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نعم شعب قطر الكريم لن يرضى بهذا الوضع وهذه العزله ولن يرضى بالسفهاء الحمدين ان يتصرفو في امن كل الشعب القطري الغالي والتمثيليه الي سووها واضحه قال ايش قال شنوووو
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44أحسنت ال مره شجعان معروفين بقدم التاريخ من العصرالجاهلي لعصرصدرالاسلام والي يرث الله الأرض ومن عليها97./.من جيش قطروأمنه مريه من نجران لكن النظام القطري ظالم من الي ظلم وقتل نوره الدوسري وظلم ال مره
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معظم السعوديون يقولون (ايش) . وهذا يقول (شنو) بلهجته القطريه .واضح الكذب والتمثيل !
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جميع الشعب القطري ينتمي اصوله من المملكه العربيه السعوديه اقارب وارحام واهل وابنا عمومه كل شي يصل ياتميم تمثيلك واضح وضوح الشمس لااحد يريد حكام قطر عميلة ايران المجوسيه
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الحكومه القطريه صارت مثل الايرانيين الروافض تختلق الاكاذيب .قال كعبة المضيوم قال ! اين الحريه التي تزعمها قطر الان مع هذا المواطن !اليست هي من اثارة الشعوب على حكامها ستشربين ياقطر من نفس الكاس !
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لابد من الإقتصاص ,,,,,من تنظيم الحمدين,,,,,بسبب الإساءه لهذا الإنسان ,,,,,فهذه جريمه نكراء
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الشعب القطري,,,,,على العين والرأس,,,,,,الشعب القطري أهلنا وجماعتنا,,,,,,لكن النظام القطري ,,,,وتنظيم الحمدين (( اللعين )),,,,,,هو المعني بالأمر,,,,,,لا بد من الإطاحه بهذا النظام الخبيث (تنظيم الحمدين)
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تميم أتهبل ,,,,يسوي مشهد خرطي,,,,,وين فلوسك,,,,وين مستشاريك,,,,,طلعت ياتميم (( فشنق ))
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ياخذون بثأره صبيان يام وال مره ونعم الصناديد
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تعليق رقم 20 // ركز شوي الله يخليك واترك عنك الدرعمة .. المعلق على الخبر هو من اسقطت جنسيتة وليس الحاج الظاهر بالمقطع ..؟؟!!
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تميم ,,,,,ومخابراته ,,,,,أثبتوا أنهم ,,,,,أقل وأحقر ,,,,شأن من يهتم بهم,,,,,مجرد لصوص
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قطر تتعامل بسياسة صبيانيه وهي نموذك لبعض الحكام العرب في تاريخنا الاسلامي مثل ملوك الطوائف في الاندلس يمزقون وحدة الصف العربية ويتعاملون مع الاعداء ضد مصالح الامة المسلمة
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مخابرات ,,,,,تميم,,,,,أصبحت في حاله يرثى لها,,,,,,تخلف وغباء ,,,,,الفبركه واضحه ,,,,وتمثيل غبي ,,,,,على الأقل جيبوا ممثلين يحبكون السالفه,,,,,قطر فاشله
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المخابرات القطريه ,,,,,غبيه ,,,,,بل في منتهى الغباء,,,,,,,كيف تتصورون أي سعودي ,,,,سيسيىء لمواطن قطري,,,,,,من يصدق هذا الفيديو ,,,,,ماهو إلا حاقد فقط,,,,,لأن حتى الأغبياء لا يمكن يصدقوا هذا الفعل
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قبيلة ال مرة القطريه شارك بعض افرادها في انقلاب 1996 ضد حمد بن خليفة ابو تميم ولذلك يتم التعامل مع افراد هذه القبيلة باسلوب فيه بعض الشده
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واضح التمثيل ههههههههههههههههههههههههه
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هذا النظام الارهابي هو نفسه نظام صدام المجرم
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علموا شبه الجزيره تلم كلابها ههههههه والله صدق الشاعر .
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اقسم بالله دولة تصل بها الدنائه والحقاره لهذا المستوى كيف تحكم القطريين ؟؟؟!!! مسكين ايها الشعب القطري .
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تعليق مخالف
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الله يشل أطراف من اعتداء ع هذا الحاج الي متي يا ياحكومة قطر المبزره ان الله يمهل ولا يهمل أنتم تحت رحمه اوردغان هو اللي حاميكم أنذال
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ماش ماظبطو اللهجة واللعب بهذا الأسلوب خطير وسيعود عليهم بعواقب وخيمة جدا على حكومة قطر
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كل الأخبار كبيره أو صغيره مرصودة لدينا كما يوجد لدينا رسائل لكل معتدي..
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حسبي الله ونعم الوكيل
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**** ماحدث في الفديو حسب محلل نفسي اداء متفق عليه باخراج واداء رديء ا***
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بالله الى أين وصلنا من حركات طفولية أين العقلاء أين حكام الخليج من هذه المهاترات اللي مالها داعي اصلن
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حتى تعلمون ان حقوق الانسان المنظمه الارهابيه مدفوعه الرشاوي من قطر
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سيرتد هذا الفعل الشنيع عليهم وسيكشف الوجة القبيح لمن يحكم قطر بهذا الكذب البواح والتمثيل الردي حفظ الله السعودية ارض وملك وشعب سبحان الله هذه الأزمة كشفت لناعدو كامن قبيح مدعوم من جهات معادية وعميلة
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كل من يمجد النظام القطري الارهابي فهو مثله
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لعنه الله على من اعتدى ع الحاج المري
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لاحول ولا قوة الا بالله حاج ظيف من ظيوف الله وتسون فيه كذا اش الذنب انه حج يؤدي ركن من اركان الاسلام يارب تنصره عليهم نصر عاجل غير آجل
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نظام ارهابي مجوسي ذا الحمدين
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اذا كان معارض ومسقط الجنسية كيف يدخل قطر *****الله يهدي النفس بين الاخوان
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سقوط مزري لنظام الحمدين بلعب أوراق صبيانيه تسقط إحداها تلو الأخرى معرية نظام الإرهاب القطري وكاشفة عوراته مره تلو الأخرى لتظهر المراهقة السياسية **تميم وابوه **وحمد بن جاسم الدنيء
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لايمكن السعوديه تقسو على ظيوف الرحمن من اي جنسية ولايمكن ان تتعامل بهذا الاسلوب الاجرامي الذي اتبعته قطر عييييب والله عييييب ياقطر الاتخافون الله في يوم يجعل الولدان شيبا الم تجدو غير هالاسلوب القمئ!!
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حركات نصابين واحتيال وهياط ما أقول الا وين الحكماء والعقلاء من حكام الخليج اهل الحكمة والعقل الراجح
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والله خدمت اكثر من ٣٠ عام في الأمن . واضح التمثيل في هذه القضيه حسبنا الله ونعم الوكيل على من فبركها وتعرض لحجاج بيت الله بسؤ . السعوديون يتشرفون بخدمة الحجاج . ولا يفعلون هذه الحرةات الخارجه عن الدين
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تكفيكم رسالة الشملي أم نيدكم ننتظر من الرد..
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حسبنا الله ونعم الوكيل.
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اذا السياسه توصل لهدرجه من الضلم وانتهاك حقوق الانسان وإجبار الشخص على التمثيل لصالح دوله وقسم بالله لاتقوم لهم قايمه الله سبحانه حرم الضلم على نفسه.
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لاتخاف يا المري حقك بتاخذه ابو فهد بيخاف حقك وزيادة انتظر بإذن الله يا تميم هو وابوه حمد إنهم ياكلو ترب
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واضح جداً تمثيل قطري لتشوية صوره السعوديين اغبى من هالتمثيل ما شفت وللعلم السعوديين واحلف بأنهم لا يفعلون هكذا من المجوسي فكيف بأخواننا القطريين الذي نعتبرهم اصلاً سعوديين ولكن ايام تميم معدوده
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الله يستر عليك ويردك إلى اهلك سالم معافى وكفاك الله شر هؤلاء الشرذمة
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هذا يدل على أن النظام القطري لا يحترم نفسه، ولا يحترم عقول الناس، وأنه فشل في إقناع الناس بتهويشاته الإعلامية الخسيسة، فلجأ إلى مثل هذه الطرق المكشوفة التزييف، يريد منا أن نكذب أعيننا ونصدق أكاذيبه هو
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الله يستر عليك ويردك إلى اهلك سالم معافى وكفاك الله شر هؤلاء الشرذمة
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في مشاكل السياسة . الله يسلط عليه الله يسلط عليه
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اصلا اللهجه وااااضحه مهي بلهجتنا العبوا ع غيرنا
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نرجو تزويدنا في معلومات أكثر ::
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حسبي. الله ونعم. الوكيل شف مرتزقة حكام قطرائيل الضعافه لوين وصلت نفس حركة الروافص وحزب الشيطان والدواعش اللهم. احفظ الملك سلمان وولي العهد والشعب السعودي
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عزمي بشاره وقناة الخنزيره والحمدين سوف يدمرون قطر حسبنا الله ههههه ونعم الوكيل وش ذنب الحاج القطري الله يحفظه
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التمثيل رديء جدا
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نظام قطر نظام اجرامي لن يتواني عن فعل اي شي لتحقيق مصالحه القذره التمثيل غبي لأن هناك تقليد للصوت ثانيا الرجل في لقاء معه لم يشتم السعوديه في الحج بل مدحها واثنا عليها غير مأسوف عليكم
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