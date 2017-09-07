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حقيقة الاعتداء على حاج قطري ..وكشف الجهة المسؤولة عن اعتقاله-فيديو

حقيقة الاعتداء على حاج قطري ..وكشف الجهة المسؤولة عن اعتقاله-فيديو
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المرصد 134 11٬916 4 ساعات

صحيفة المرصد: كشف جابر المري شقيق الحاج القطري الذي ظهر في الفيديو المنتشر الذي وصل لترند في تويتر خلال الساعات الماضية -“الاعتداء_على_حاج_قطري”– ويزعم تعرضه للاعتداء بالضرب والشتائم على يد سعوديين في المملكة، تفاصيل مثيرة تثبتت تورط النظام القطري في الجريمة.

ووفقًا لـ “العربية”، أكد جابر المري أن أخيه اعتقل من قبل الداخلية القطرية فور دخوله الدوحة اليوم في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة وتم التحفظ عليه وأطلقوا سراح زوجته وأبنائه ومنعوا أهله من التواصل معه، ثم بعد ذلك ظهر الفيديو المزعوم، موضحًا أن أخوه أُجبر على تصوير هذا الفيديو، وتم تحويله لأمن الدولة ومنع أي تواصل معه سواء من خلال أهله أو المحامين.

وأكد أن سبب التحفظ على أخوه وإخراج هذا الفيديو هو ظهور حمد في لقاء تليفزيوني بالمملكة أثنى خلاله على السياسة السعودية وحسن تعاملها مع القطريين، لافتا إلى أن أخيه معروف بمعارضته للنظام القطري.

وكان جابر آل كحلة المري‏، الذي أكد أنه قطري مسقط الجنسية منذ 21 عاماً، نشر تغريدة مساء الأربعاء كتب فيها أنه لا يعلم شيئاً عن أخيه، سوى أنه معتقل من قبل الداخلية القطرية، بسبب الحج، وبسبب انتقاداته للحكومة، موضحًا أن السلطات القطرية اختطفت شقيقه بعد دخول منفذ أبو سمرا، محملاً إياها مسؤولية سلامته، ومنعه من التواصل مع عائلته. وطالب حكومة قطر إطلاق سراح شقيقي حمد المري لأن الحج و الثناء على خدمة السعودية واستضافة حجاج قطر ليست جريمة.

وأرفق إحدى تغريداته بفيديو قصير أكد فيه أن الحكومة القطرية انتهكت حقوق الغفران وهجرتهم، لافتاً إلى أن 6000 أسرة راحت ضحية قرار الحكومة الجائر (إسقاط الجنسية)، بحسب تعبيره. وكتب في تغريدة صباح الخميس :”انتهاك حكومة #قطر لـ #حقوق_الغفران_في_قطر جريمة طالت 6000 أسره قطرية، تم تهجيرها قسراً ومصادرة أملاكهم وجنسياتهم”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

134 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-09-07 15:48:05
مسخرررة😂😂😂😂😂
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133 - أبو الدحم
2017-09-07 15:47:01
كل يوم يتأكد مدى مستوى الغباء الذي وصلت إليه السياسة في الجمهورية الديمبوقراطية القطرية العظمىز الله يعينك ياعلي عبدالستار!!! مايندرى وش راح يصير فيك!! الله يستر عليك...
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132 -
2017-09-07 15:36:31
وينها عهود ماتعلق على هذا القطري اللي تعذبه حكومة قطر وتهينه وهو جاي من الحج
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131 - خشبة الحبس خمس خشبات
2017-09-07 15:33:44
مسرحيات معارضة
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130 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-07 15:31:08
حتى في التمثيل 🏳عيال 《🍌》 فااااااشلين😂
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129 - رانيا
2017-09-07 15:17:09
ماخلو شئ لابليس
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128 - ابو عبدالله الزهراني
2017-09-07 15:17:03
هؤلاء الذين يدعون انهم مع حقوق الانسان والمظلومين والآن يعذبونهم لأنهم قالوا كلمة حق. أين حقوق الإنسان مما يحدث للإنسان في قطر في ظل الحمدين وتميم . أليس هذا ضحك على الذقون يا الخونة.
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127 - ابن الوطن
2017-09-07 15:09:32
حسبي الله علي حكام قطر وعلي من عاونهم من المشردين الاخونجية واضح مسلسل فاشل من الارض ومن اللهجه شنووو الله ينتقم منكم تكفون ياشباب وطني الغالي تكاتفو واهم شي اللحمة الوطنية الله يحفظكم جميع
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126 - زمن يخوف
2017-09-07 15:05:15
***********
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125 - سعد التميمي
2017-09-07 14:59:07
لافتا إلى أن أخيه معروف بمعارضته للنظام القطري. وضح انه فلم وتمثيل حتى الكف بارد ماله طعم
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124 - صفع الوجه وطريقة الصفع
2017-09-07 14:58:29
تعطيك كل الموضوع
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123 - زائر
2017-09-07 14:53:42
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
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122 - غريب
2017-09-07 14:53:15
اذا طالت وشمخت منهم ارسلوا عليهم حاره من حوراي الرياض يغيروا حكم تميم هذا اللي بقى شغل بزران ودنائه انهم يشوهون سمعه السعوديه
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121 - قلم الحقيقه
2017-09-07 14:51:45
لا ديننا ولا أخلاقنا و عادت قبائلنا تسمح أو تساهم أو تؤيد هذا الفعل الحمد الله علي نعمة الإسلام الحقيقة سوف تظهر
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120 - الجهة المسؤولة
2017-09-07 14:50:34
ومعاونيها من الاخونج في البلد
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119 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-07 14:48:04
واضح من التربه ماهي داخل السعوديه
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118 - ابراهيم الشريف
2017-09-07 14:45:42
الأمر بكل بساطه مسكوا عليه لقائه مع القناة السعوديه قالوا لازم تمثل هذا الفيلم بس للأسف الإخراج سيء لا الموقع صح ولا اللهجه صح لا وهو يتكلم واثق لأنه سيناريو معد والا لو كان صحيح كان شفتوه خايف مرتبك
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117 - الشمري
2017-09-07 14:41:00
الله يقلعهم فعلاً سقطة لحكومة قطر كنت قبل هدا الخبر محايد
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116 - حر
2017-09-07 14:37:10
واضح انه مفبرك اسمعو يقوله شنو السعوديين مايقولون شنو بس الطيحة شي هههههههههه
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115 - دحمي
2017-09-07 14:34:24
العنيد ياكثر ما تمدح
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114 - دحمي
2017-09-07 14:30:49
الصحراء الي هم فيها هاذ رمال بيضا وهيا من جهت الشرقية وسلوى وقطر يعني في قطر1000%
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113 - أحمد بن سلمان (محب آل سعود)
2017-09-07 14:30:33
والله السعوديه واهلها اكرم منهم لا يوجد والله ثم والله ثم والله ربي يبارك في قيادتنا وشعبنا ويفرج على اهل قطر من نظامهم الظالم , والله شي يقهر ان يعامل هكذا عشان ذكر الخدمات التي تقدم في الحج .
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112 - دحمي
2017-09-07 14:29:30
لا بعد شوفو ( كم الثوب من جهت اليد ) ثوب قطري
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( عدد التعليقات 10,564 )
111 - العنيد
2017-09-07 14:28:30
ريما // هههههه ههههه عساك دايم مبسوطه ،،،كلامك ع حقيقي 100/100👍👍👍 وشكراً لك
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110 - النادر
2017-09-07 14:27:38
هكذا نريد من أبناء وبنات هذا البلد الطاهر أن يكونوا يدا واحده . جميع التعليقات وطنيه ولحمة واحدة . نريد القضاء على العنصريه ترانا مستهدفون . نحن صخرة منيعة حكاما وشعب لا أحد يستطيع اختراقنا . كفو كفو
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109 -
2017-09-07 14:24:42
يجب الانتباه الاخوانجيه ابولحيه طويله وثوب شامر ومسوك والختم بجبهته مثله مثل عمه القرضاوي اخسهم الله جميعاً.
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108 - Smile
2017-09-07 14:21:01
ههههه اخراج سيئ السعودي مايقول شنو دورو غيرها والله من الغباء فيهم تبقى السعوديه تاج على رؤوسكم يالخونه
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( عدد التعليقات 10,564 )
107 - العنيد
2017-09-07 14:19:18
و النعم بالقطريين الشرفاء مثل هذا المري ربي يحفظه و ينصره و تحيه له من الشعب السعودي🇸🇦
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106 - السيسي باشه
2017-09-07 14:18:55
من مصر أرض الإسلام وأرض الحريه نشجب ونكسنتر هزا الفلم الي مش اوي ولافيه اكشن دا وحش مش حلو والساعة مش بي خمسه جنيه والحسابه مش شغاله
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105 - سوداني يعشق المملكة العربية السعودية قائدة العالمين العربي والإسلامي
2017-09-07 14:16:36
نظام الحمدين يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يجد عزمي الاسرائيلي من يصرف عليه ولن يجد الخرفان من يؤيهم ويصرف عليهم ولا يصح إلا الصحيح ، وليس أم حكومة قطر والمرتزقة إلا تنفيذ ما يطلب منهم من دول مكافحة الارهاب
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104 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-07 14:15:20
ايه. أمور يضحك منها جهالها ويطقع منها عقالها.
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103 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 14:14:47
يبون اي شيء يفعلونه اهم شيء يسيىون لسمعة السعودية ولكن لم يفلحو يا شنوووووووووو 😂 كثير تعليقي لان مبسوطه جاء الوقت اللي نتكلم فيه عن حكومة قطر الارهابية ونعبر بما في داخلنا من كتم لسنين 💃
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102 -
2017-09-07 14:07:31
ربما عكي موزه كف.
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101 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 14:06:15
شنو🤔 اكيد المشهد السخيف تأليف القرضاوي ويمكن متواجد خلف الكاميرا الرز💸 يابويا يعمل عمايلو 😂😂
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100 - مسفر
2017-09-07 14:02:43
حكومة قذافي الخليج تستنسخ ارهاب اللجان الشعبيه في الجماهيريه العربيه الاشتراكيه الليبيه العظمى
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99 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 14:02:05
هههههه المضحك المشهد السخيف بالنفود يعني السعودية صحراء بنظركم هههههه موتو قهر ارضنا قارة ياحكومة قطر
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98 - ميحان
2017-09-07 14:01:13
السعودي ما يقول : شنو هههههههه اللهجة الاثلية للشخص غير تطلع
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97 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 14:00:27
انا من زمان وانا اعرف ان حكومة قطر مجرمة ارهابية واكرههم حتى الموت/ كذلك غزة ماذا يحدث فيه من الاخونجية حماس حبايب ايران الله يعينهم
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96 -
2017-09-07 14:00:12
سلمو موزه لربما ياويله منه
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95 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:57:22
نتمنى بأن ماترجع علاقتنا بقطر حتى اسقاط حكومة قطر ومحاكمتهم /قطريين خليجيين يعذبون بالسجون ""ان تنصرو الله ينصركم ويجب نصر شعب قطر حسب استطاعتنا بثقلنا السياسي
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94 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:54:00
الله يفرج همه ويطلق سراحه وكل سجين قطري مظلوم ويفرج هم كل ال مري الله يعينهم غربه بوطنهم
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93 -
2017-09-07 13:51:56
عقلية
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92 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:49:40
إسقاط الجنسية منذ أكثر من 20 سنة مو الآن
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91 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-07 13:49:10
هذا النضام الإرهابي هو نظام الولي الفقية المجرم الخبيث
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90 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:48:54
هل فيه شعب قطري بالخارج وين اصواتهم ضد افعال حكومتهم اتجاه شعبهم وكذلك افعال قطر إتجاه السعودية ارض المقدسات ودعمها للارهابيين بالذات الحوثي كذلك السجون السرية بقطر ومايفعل فيها من انتهاكات!!!
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89 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-07 13:48:03
إسقاط جنسية واعتقال عشان ذهبو للحج وقال كلمة حق في السعودية حكم جائر من دولة قطر على شعبها اذا كان الحاكم عقله صغير الله يكون بعون الشعب
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88 -
2017-09-07 13:46:57
بدي القطريين يتزحلقون بموزهم وانكشاف نظامهم الاخونجي المجرم.
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87 - ياسمين🌸
2017-09-07 13:45:49
ليش اللك والعجن في الكلام خلاص أخو حمد يشهد إن هذا المقطع انتشر بعد مااعتلقته السلطات القطرية
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86 - سعوديه وافتخر
2017-09-07 13:45:32
اللهم انتقم لهذا الرجل ممن ظلمه عاجلا غير اجل يارب اصلا واضح من صوت الملثم انه مو سعودي
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85 - سعوديه وافتخر
2017-09-07 13:44:21
كأني اشوف تميم ماشي علي خطا بشار الاسد الله يكفي الشعب القطري شر تميم وموزه يارب
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84 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:44:14
مايقول اسمه بالمشهد يقول ياخاين يالمري وهو يقصد جميع ال مري !!!///والله الخيانة انتم ياحكومة قطر انقلابات وقتل الزوجة وبيع أرض قطر ل إسرائيل وتركيا وإيران والاخونجي والسروري وخنتو السعودية والمسلمين
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83 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:37:43
يجب إسقاط حكومة قطر عذبت واهانة شعب قطر المسلم المسالم
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82 - رفيق الدرب
2017-09-07 13:37:41
تميم انت واللي معاك ***خلق ليش تسال مادام عارف الردعسى الله انه ياخذ حق الحاج منك
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81 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:36:36
العنيد"حياك الله ومسائك بإذن الله اسعد جزيت خيرا
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80 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:34:39
حتى لو غيرتوه سيظل اسمها موزة😷
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79 - مواطن
2017-09-07 13:34:03
مسرحية تميميه غبيه بمعنى الكلمه اكيد السعوديه يعرفون المري متى خرج من جمرك سلوى واين صور المقطع مع الوقت واين الرجل هل في السعوديه ام في قطر . وكيف يضرب من سعوديين وهو يمدح السعوديه وحاج لبيت الله.
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78 - متأمل
2017-09-07 13:33:59
توظيف رخيص يا عصابة الحمدين .. وإفلاااااس سياسي وأخلاقي ، لن يصدق هذا العمل الدنئ إلا من قام بتمثيله ، ولن ينطلي على الشعب وسيفضحكم الله أمام خلقه وتتعرى سوآتكم ، ضربت عليكم الذلة والمسكنة وغضب الله
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77 - الى 43
2017-09-07 13:32:56
تعليق20من خلايا عزمي ويبي يشكك في أي شي هههه مو محصل له عذر يدافع به كل شي مفضوح.
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76 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:32:47
العدد مو بسيط 6000 قطري اسقطت جنسيتهم ومن بقى من شعب قطر هم اصلا عددهم بالالوف!!!
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( عدد التعليقات 10,564 )
75 - العنيد
2017-09-07 13:32:16
الله يعينه ويعين اهله يارب ،، ولا حول ولاقوه الابالله
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74 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:31:17
هههههههه منقهرين من اسم موزة لأنه اسم مضحك 😆غيروه إذا ياحكومة قطر 😂
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( عدد التعليقات 28,139 )
73 - قلم الحقيقه
2017-09-07 13:30:38
كان عليه أن لايتوجه الى بلاده بعد أداء فريضة الحج وهو يعلم أنه تم وضع اسمه على قائمة الرصد والمطلوبين القبض عليهم من قبل حكومته القطرية الارهابية ويطلب حق اللجوء السياسي له في المملكة حتى تنكشف الغمة.
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72 - البلشتي
2017-09-07 13:29:41
حكومة الورعان طفح كذبها وأنكشف عند شعبها .هبوا عليه ياشعب قطر الأصيل وياقبائل يام في قطر فإلى متى هذه الأقليه الخائنه التي تعد على الأصابع تحكمكم .
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71 -
2017-09-07 13:29:22
إذا الفيديو صحيح ... فنأعتقد أن الاوضاع وصلت إلى درجة الحقد والغل .. وهذا عيب في حق بلد كبلدنا
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( عدد التعليقات 10,564 )
70 - العنيد
2017-09-07 13:29:15
ريما // أسعد مساااك يارب ،،،
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69 - احمل مسؤلية الاعتداء على هذا المواطن القطري من قبل السلطات القطريىة
2017-09-07 13:28:40
على جميع الذين يصعدون المواجهه بين الدولتين بإستخدام الكلمات البذيئه والشتم لان في النهاية أمثال هذا المسكين من سيدفع الثمن// وجهة نظر
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68 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:28:30
إسقاط الجنسية شيء مو بسيط يعني محروم من حقوقك كمواطن انت وابنائك اهلك يعني موت بطيء لهم كالجوع /وش تترجون جد تميم انقلب ع اللي قبله وابوه انقلب ع جده وتميم قتل زوجته فلاغرابه بافعالهم ضد شعبهم القطري
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67 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇🍇🍇🍇
2017-09-07 13:25:38
مانعرف فين الحقيقة زمن غريب
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66 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇🍇🍇🍇
2017-09-07 13:24:12
ايش هذي السقطات أعوذ بالله من افعال الشياطين بزمن مانعرف الصادق من الكاذب😭😭
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65 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:23:36
حاج جاي من الحج تعبان و مشتاق لوطنه واهله وبعد عودته بدال مايستقبل بوطنه قطر يضرب ويجبر على عمل مشهد سخيف ويعتقل ويعذب تراه عاد بعد أدائه الحج وغفران ذنوبه كيوم ولدته امه مدام لم يفسق ولم يرفث
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( عدد التعليقات 28,139 )
64 - قلم الحقيقه
2017-09-07 13:23:16
النظام القطري قطيع الأخونجية وعصابة الأخوان يتعاملون مع آل غفران من قبيلة المرة على أنهم قطريين من أصول سعودية ومن هذا المنطلق يزيد الحقدعليهم والكراهية لهم اعتقادآ منهم أن يتعاطفون مع حكومتنا وبلادنا
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63 - بوفهد
2017-09-07 13:20:26
أتأذون رجل ان يقول خدم بيت الله ماقصروا في كل شئ اللهم ياناصر المظلومين انصره على اعداءك نصراً مواءزراً حسبي الله ونعم الوكيل من لا يشكر الناس لايشكرالله
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62 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:20:14
هذا الحاج القطري حمد المري ماذا فعل ماقال إلا الصدق اثنى على السعودية وماقامت به تجاه الحجاج قالت الجزيرة الخنزيرة الرأي والرأي الآخر هذا الشعار شكليا فقط مثل شعار حبيبهم الحوثي الموت لامريكا واسرائيل
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61 - احب وطني
2017-09-07 13:20:02
واضح من لهجة المخططفين انهم قطرين يذكروني بالمصري اذا جاء يتكلم سعودي هههههههههه
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60 - رفيق الدرب
2017-09-07 13:17:26
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
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59 - قلم الحقيقه
2017-09-07 13:17:23
المواطن القطري المري الله يحفظه ويفك أسره من عند عصابة النظام القطري الحاكمة تم القاء القبض عليه مع اسرته حال دخوله الحدود القطرية متوجهآ لأهله وذويه بعد أدائه فريضة الحج من قبل الاستخبارات القطرية .
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58 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 13:17:03
حسبي الله عليكم ياحكومة قطر اللهم انتقم منهم واولهم موزة🍌 زوجة حمد
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57 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-07 13:17:01
الحقير تميم ذنب من اذانب المجوسيين كلاب ايران تفوا عليه وعلى ابوه وأمه . السعودية خط أحمر الله يحفظ ولاة امورنا
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56 - ابو زهره
2017-09-07 13:16:36
والله سخافه ما بعدها سخافه لاحضو التمثيل والمكان الذي تم فيه التصوير والوقت فعلا بزران
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55 - راكاااان
2017-09-07 13:13:30
مسرحيه هزليه للأعمى
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54 - خالد
2017-09-07 13:10:21
السعوديه وشعبها اكبر من هذا الكلام السعوديه تخدم القريب والبعيد فمابالكم بضيوف بيت الله الحكومه القطريه صاروا زي الشيعه يكذبون الكذبه ويصدقونها
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53 - السلمي
2017-09-07 13:09:36
حكومه قطر سم حيه يجب تقديم ترياق يقضي على حكومه الأحمرين أسرع مايمكن
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52 - قوندا
2017-09-07 13:07:43
نعم شعب قطر الكريم لن يرضى بهذا الوضع وهذه العزله ولن يرضى بالسفهاء الحمدين ان يتصرفو في امن كل الشعب القطري الغالي والتمثيليه الي سووها واضحه قال ايش قال شنوووو
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51 -
2017-09-07 13:05:11
44أحسنت ال مره شجعان معروفين بقدم التاريخ من العصرالجاهلي لعصرصدرالاسلام والي يرث الله الأرض ومن عليها97./.من جيش قطروأمنه مريه من نجران لكن النظام القطري ظالم من الي ظلم وقتل نوره الدوسري وظلم ال مره
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50 -
2017-09-07 13:04:51
معظم السعوديون يقولون (ايش) . وهذا يقول (شنو) بلهجته القطريه .واضح الكذب والتمثيل !
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49 - &&
2017-09-07 13:02:55
جميع الشعب القطري ينتمي اصوله من المملكه العربيه السعوديه اقارب وارحام واهل وابنا عمومه كل شي يصل ياتميم تمثيلك واضح وضوح الشمس لااحد يريد حكام قطر عميلة ايران المجوسيه
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48 -
2017-09-07 13:02:31
الحكومه القطريه صارت مثل الايرانيين الروافض تختلق الاكاذيب .قال كعبة المضيوم قال ! اين الحريه التي تزعمها قطر الان مع هذا المواطن !اليست هي من اثارة الشعوب على حكامها ستشربين ياقطر من نفس الكاس !
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( عدد التعليقات 21,721 )
47 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 13:01:53
لابد من الإقتصاص ,,,,,من تنظيم الحمدين,,,,,بسبب الإساءه لهذا الإنسان ,,,,,فهذه جريمه نكراء
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( عدد التعليقات 21,721 )
46 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 12:59:57
الشعب القطري,,,,,على العين والرأس,,,,,,الشعب القطري أهلنا وجماعتنا,,,,,,لكن النظام القطري ,,,,وتنظيم الحمدين (( اللعين )),,,,,,هو المعني بالأمر,,,,,,لا بد من الإطاحه بهذا النظام الخبيث (تنظيم الحمدين)
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( عدد التعليقات 21,721 )
45 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 12:55:27
تميم أتهبل ,,,,يسوي مشهد خرطي,,,,,وين فلوسك,,,,وين مستشاريك,,,,,طلعت ياتميم (( فشنق ))
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44 - &
2017-09-07 12:54:03
ياخذون بثأره صبيان يام وال مره ونعم الصناديد
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43 - ابو محمد
2017-09-07 12:53:43
تعليق رقم 20 // ركز شوي الله يخليك واترك عنك الدرعمة .. المعلق على الخبر هو من اسقطت جنسيتة وليس الحاج الظاهر بالمقطع ..؟؟!!
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( عدد التعليقات 21,721 )
42 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 12:53:35
تميم ,,,,,ومخابراته ,,,,,أثبتوا أنهم ,,,,,أقل وأحقر ,,,,شأن من يهتم بهم,,,,,مجرد لصوص
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41 - خالد
2017-09-07 12:52:13
قطر تتعامل بسياسة صبيانيه وهي نموذك لبعض الحكام العرب في تاريخنا الاسلامي مثل ملوك الطوائف في الاندلس يمزقون وحدة الصف العربية ويتعاملون مع الاعداء ضد مصالح الامة المسلمة
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40 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 12:51:56
مخابرات ,,,,,تميم,,,,,أصبحت في حاله يرثى لها,,,,,,تخلف وغباء ,,,,,الفبركه واضحه ,,,,وتمثيل غبي ,,,,,على الأقل جيبوا ممثلين يحبكون السالفه,,,,,قطر فاشله
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( عدد التعليقات 21,721 )
39 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 12:50:10
المخابرات القطريه ,,,,,غبيه ,,,,,بل في منتهى الغباء,,,,,,,كيف تتصورون أي سعودي ,,,,سيسيىء لمواطن قطري,,,,,,من يصدق هذا الفيديو ,,,,,ماهو إلا حاقد فقط,,,,,لأن حتى الأغبياء لا يمكن يصدقوا هذا الفعل
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38 - ابو حمد
2017-09-07 12:45:02
قبيلة ال مرة القطريه شارك بعض افرادها في انقلاب 1996 ضد حمد بن خليفة ابو تميم ولذلك يتم التعامل مع افراد هذه القبيلة باسلوب فيه بعض الشده
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37 - عبدالرحمن
2017-09-07 12:44:36
واضح التمثيل ههههههههههههههههههههههههه
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36 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-07 12:43:34
هذا النظام الارهابي هو نفسه نظام صدام المجرم
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35 - زائر
2017-09-07 12:42:28
علموا شبه الجزيره تلم كلابها ههههههه والله صدق الشاعر .
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34 - زائر
2017-09-07 12:40:50
اقسم بالله دولة تصل بها الدنائه والحقاره لهذا المستوى كيف تحكم القطريين ؟؟؟!!! مسكين ايها الشعب القطري .
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33 -
2017-09-07 12:39:45
تعليق مخالف
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32 - بريال عيش حب
2017-09-07 12:38:37
الله يشل أطراف من اعتداء ع هذا الحاج الي متي يا ياحكومة قطر المبزره ان الله يمهل ولا يهمل أنتم تحت رحمه اوردغان هو اللي حاميكم أنذال
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31 - قالط
2017-09-07 12:36:24
ماش ماظبطو اللهجة واللعب بهذا الأسلوب خطير وسيعود عليهم بعواقب وخيمة جدا على حكومة قطر
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30 - زائر من الكواكب
2017-09-07 12:35:29
كل الأخبار كبيره أو صغيره مرصودة لدينا كما يوجد لدينا رسائل لكل معتدي..
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29 -
2017-09-07 12:34:36
حسبي الله ونعم الوكيل
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28 - ضايع
2017-09-07 12:34:02
**** ماحدث في الفديو حسب محلل نفسي اداء متفق عليه باخراج واداء رديء ا***
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27 - زائر
2017-09-07 12:31:39
بالله الى أين وصلنا من حركات طفولية أين العقلاء أين حكام الخليج من هذه المهاترات اللي مالها داعي اصلن
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26 - رحمه
2017-09-07 12:30:48
حتى تعلمون ان حقوق الانسان المنظمه الارهابيه مدفوعه الرشاوي من قطر
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( عدد التعليقات 2,144 )
25 - ابونواف...
2017-09-07 12:28:59
سيرتد هذا الفعل الشنيع عليهم وسيكشف الوجة القبيح لمن يحكم قطر بهذا الكذب البواح والتمثيل الردي حفظ الله السعودية ارض وملك وشعب سبحان الله هذه الأزمة كشفت لناعدو كامن قبيح مدعوم من جهات معادية وعميلة
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24 - رحمه
2017-09-07 12:27:02
كل من يمجد النظام القطري الارهابي فهو مثله
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23 - رحمه
2017-09-07 12:26:22
لعنه الله على من اعتدى ع الحاج المري
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22 - ابوعبدالله
2017-09-07 12:25:50
لاحول ولا قوة الا بالله حاج ظيف من ظيوف الله وتسون فيه كذا اش الذنب انه حج يؤدي ركن من اركان الاسلام يارب تنصره عليهم نصر عاجل غير آجل
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21 - رحمه
2017-09-07 12:25:00
نظام ارهابي مجوسي ذا الحمدين
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20 - ***
2017-09-07 12:24:35
اذا كان معارض ومسقط الجنسية كيف يدخل قطر *****الله يهدي النفس بين الاخوان
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19 - الدوسسسسري
2017-09-07 12:23:01
سقوط مزري لنظام الحمدين بلعب أوراق صبيانيه تسقط إحداها تلو الأخرى معرية نظام الإرهاب القطري وكاشفة عوراته مره تلو الأخرى لتظهر المراهقة السياسية **تميم وابوه **وحمد بن جاسم الدنيء
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18 - مسمار
2017-09-07 12:22:52
لايمكن السعوديه تقسو على ظيوف الرحمن من اي جنسية ولايمكن ان تتعامل بهذا الاسلوب الاجرامي الذي اتبعته قطر عييييب والله عييييب ياقطر الاتخافون الله في يوم يجعل الولدان شيبا الم تجدو غير هالاسلوب القمئ!!
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17 - زائر
2017-09-07 12:22:46
حركات نصابين واحتيال وهياط ما أقول الا وين الحكماء والعقلاء من حكام الخليج اهل الحكمة والعقل الراجح
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16 - محقق متقاعد
2017-09-07 12:20:28
والله خدمت اكثر من ٣٠ عام في الأمن . واضح التمثيل في هذه القضيه حسبنا الله ونعم الوكيل على من فبركها وتعرض لحجاج بيت الله بسؤ . السعوديون يتشرفون بخدمة الحجاج . ولا يفعلون هذه الحرةات الخارجه عن الدين
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15 - زائر من الكواكب
2017-09-07 12:18:28
تكفيكم رسالة الشملي أم نيدكم ننتظر من الرد..
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14 - ↩ابو شدا↪
2017-09-07 12:17:26
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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13 - العنزي
2017-09-07 12:16:59
اذا السياسه توصل لهدرجه من الضلم وانتهاك حقوق الانسان وإجبار الشخص على التمثيل لصالح دوله وقسم بالله لاتقوم لهم قايمه الله سبحانه حرم الضلم على نفسه.
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12 - بحر1
2017-09-07 12:16:49
لاتخاف يا المري حقك بتاخذه ابو فهد بيخاف حقك وزيادة انتظر بإذن الله يا تميم هو وابوه حمد إنهم ياكلو ترب
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11 - صريح العبارة
2017-09-07 12:15:53
واضح جداً تمثيل قطري لتشوية صوره السعوديين اغبى من هالتمثيل ما شفت وللعلم السعوديين واحلف بأنهم لا يفعلون هكذا من المجوسي فكيف بأخواننا القطريين الذي نعتبرهم اصلاً سعوديين ولكن ايام تميم معدوده
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10 - بنت الوطن
2017-09-07 12:15:43
الله يستر عليك ويردك إلى اهلك سالم معافى وكفاك الله شر هؤلاء الشرذمة
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9 - أبو محمد / حقيقة نظام قطر يعاني من أزمة أخلاقية حادة
2017-09-07 12:15:31
هذا يدل على أن النظام القطري لا يحترم نفسه، ولا يحترم عقول الناس، وأنه فشل في إقناع الناس بتهويشاته الإعلامية الخسيسة، فلجأ إلى مثل هذه الطرق المكشوفة التزييف، يريد منا أن نكذب أعيننا ونصدق أكاذيبه هو
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8 - بنت الوطن
2017-09-07 12:15:14
الله يستر عليك ويردك إلى اهلك سالم معافى وكفاك الله شر هؤلاء الشرذمة
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7 - الله يسلط على من يدخل المواطنين الابرياء
2017-09-07 12:13:52
في مشاكل السياسة . الله يسلط عليه الله يسلط عليه
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6 - مكاااااوي
2017-09-07 12:12:17
اصلا اللهجه وااااضحه مهي بلهجتنا العبوا ع غيرنا
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5 - زائر من الكواكب
2017-09-07 12:10:30
نرجو تزويدنا في معلومات أكثر ::
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4 - تميم قطرائيل العثماني الفرسي ال يهود
2017-09-07 12:09:06
حسبي. الله ونعم. الوكيل شف مرتزقة حكام قطرائيل الضعافه لوين وصلت نفس حركة الروافص وحزب الشيطان والدواعش اللهم. احفظ الملك سلمان وولي العهد والشعب السعودي
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3 - الحكم
2017-09-07 12:05:58
عزمي بشاره وقناة الخنزيره والحمدين سوف يدمرون قطر حسبنا الله ههههه ونعم الوكيل وش ذنب الحاج القطري الله يحفظه
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2 - مواطن يحب الهياط
2017-09-07 12:05:32
التمثيل رديء جدا
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1 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-07 12:02:49
نظام قطر نظام اجرامي لن يتواني عن فعل اي شي لتحقيق مصالحه القذره التمثيل غبي لأن هناك تقليد للصوت ثانيا الرجل في لقاء معه لم يشتم السعوديه في الحج بل مدحها واثنا عليها غير مأسوف عليكم
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