حقيقة الاعتداء على حاج قطري ..وكشف الجهة المسؤولة عن اعتقاله-فيديو

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صحيفة المرصد: كشف جابر المري شقيق الحاج القطري الذي ظهر في الفيديو المنتشر الذي وصل لترند في تويتر خلال الساعات الماضية -“الاعتداء_على_حاج_قطري”– ويزعم تعرضه للاعتداء بالضرب والشتائم على يد سعوديين في المملكة، تفاصيل مثيرة تثبتت تورط النظام القطري في الجريمة.

ووفقًا لـ “العربية”، أكد جابر المري أن أخيه اعتقل من قبل الداخلية القطرية فور دخوله الدوحة اليوم في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة وتم التحفظ عليه وأطلقوا سراح زوجته وأبنائه ومنعوا أهله من التواصل معه، ثم بعد ذلك ظهر الفيديو المزعوم، موضحًا أن أخوه أُجبر على تصوير هذا الفيديو، وتم تحويله لأمن الدولة ومنع أي تواصل معه سواء من خلال أهله أو المحامين.

وأكد أن سبب التحفظ على أخوه وإخراج هذا الفيديو هو ظهور حمد في لقاء تليفزيوني بالمملكة أثنى خلاله على السياسة السعودية وحسن تعاملها مع القطريين، لافتا إلى أن أخيه معروف بمعارضته للنظام القطري.

وكان جابر آل كحلة المري‏، الذي أكد أنه قطري مسقط الجنسية منذ 21 عاماً، نشر تغريدة مساء الأربعاء كتب فيها أنه لا يعلم شيئاً عن أخيه، سوى أنه معتقل من قبل الداخلية القطرية، بسبب الحج، وبسبب انتقاداته للحكومة، موضحًا أن السلطات القطرية اختطفت شقيقه بعد دخول منفذ أبو سمرا، محملاً إياها مسؤولية سلامته، ومنعه من التواصل مع عائلته. وطالب حكومة قطر إطلاق سراح شقيقي حمد المري لأن الحج و الثناء على خدمة السعودية واستضافة حجاج قطر ليست جريمة.

وأرفق إحدى تغريداته بفيديو قصير أكد فيه أن الحكومة القطرية انتهكت حقوق الغفران وهجرتهم، لافتاً إلى أن 6000 أسرة راحت ضحية قرار الحكومة الجائر (إسقاط الجنسية)، بحسب تعبيره. وكتب في تغريدة صباح الخميس :”انتهاك حكومة #قطر لـ #حقوق_الغفران_في_قطر جريمة طالت 6000 أسره قطرية، تم تهجيرها قسراً ومصادرة أملاكهم وجنسياتهم”.

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