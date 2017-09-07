بنفس طريقة قتل “بن لادن”.. واشنطن تعد قوة خاصة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية “كيم يونج اون”!

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صحيفة المرصد: أكدت صحيفة «التايمز» أمس أنها علمت أن وحدة الكوماندوز الكورية الجنوبية تعمل مع قوات البحرية الأميركية، التي قتلت أسامة بن لادن، لإنشاء وحدة خاصة لاغتيال كيم يونج – اون في حالة الحرب.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونغ يونغ مو، قوله: “نحن في مرحلة وضع تصور للخطة، وأعتقد أن بإمكاننا إنشاء الوحدة مطلع ديسمبر المقبل”، وفقًا لما نقلت عنه صحف بريطانية

وأوضح وزير دفاع كوريا الجنوبية ملامح هذه الخطة، قائلًا: “هذه الوحدة ستعمل مع الفرقة الخاصة بالبحرية الأمريكية المسؤولة عن تطوير نظم الحرب وهي ذات القوة الخاصة التي أرسلت إلى باكستان عام 2011 لاغتيال أسامة بن لادن.

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