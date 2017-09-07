الرئيسية / بنفس طريقة قتل “بن لادن”.. واشنطن تعد قوة خاصة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية “كيم يونج اون”!
بنفس طريقة قتل “بن لادن”.. واشنطن تعد قوة خاصة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية “كيم يونج اون”!
صحيفة المرصد: أكدت صحيفة «التايمز» أمس أنها علمت أن وحدة الكوماندوز الكورية الجنوبية تعمل مع قوات البحرية الأميركية، التي قتلت أسامة بن لادن، لإنشاء وحدة خاصة لاغتيال كيم يونج – اون في حالة الحرب.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونغ يونغ مو، قوله: “نحن في مرحلة وضع تصور للخطة، وأعتقد أن بإمكاننا إنشاء الوحدة مطلع ديسمبر المقبل”، وفقًا لما نقلت عنه صحف بريطانية
وأوضح وزير دفاع كوريا الجنوبية ملامح هذه الخطة، قائلًا: “هذه الوحدة ستعمل مع الفرقة الخاصة بالبحرية الأمريكية المسؤولة عن تطوير نظم الحرب وهي ذات القوة الخاصة التي أرسلت إلى باكستان عام 2011 لاغتيال أسامة بن لادن.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
18 - سيطرة ✴2017-09-07 17:28:18
مو كل طير يتَاكل لحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - مـستــ❌ــــر2017-09-07 17:23:20
كان يرسل لكم كل فرد من افرادكم معلق بصاروخ نووي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - الصامت2017-09-07 17:22:26
بالاخير سيهرب الى الصين فهي حليف له ولديهم اتفاقيات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - سبهلل2017-09-07 17:17:16
ابشر بطول سلامة يا مربع. أمريكا جلست تحاول قتل فيدل كاسترو لأكثر من خمسين عام ولم تستطع ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ابو العز الدمشقي2017-09-07 17:17:03
وينكن عن يشار النعجة ابن انيسه والي معو حزب الشيطان وكلب ايران حسن زميره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-07 17:17:02
قالها لهم المطنوخ انتم فاكرني سوريا يا ابن ال؟؟ اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين وعلى الاغبياء والجهله اسباب ذل امتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الموضوع مش شراء بطيخ بعد صلاة الجمعة2017-09-07 17:07:24
هذا خطط استخباراتية وتحركات عسكريه لايمكن ان تنشر في اي مكان( امريكا ليس لها اي موضوع حتى تشن حروب على كوريا او تغتال ريئسها بعذا الشكل . ليش امريكا لم تشن هجوم عسكري على ايران التي تهدد اسرائيل يوميا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -2017-09-07 16:59:38
لو دوله اسست فرقه لاغتيال ترامب ماذا ستفعل امريكا امريكا غزت العراق لان امريكا زعمت محاولة غتال بوش يصبح من كوريا الشماليه توجيه ضربه وقائيه لا احد يحب كوريا الشماليه لكن امريكا زودتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-07 16:59:34
اون ليس لادن⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - الساري2017-09-07 16:42:20
خرطي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو الليل2017-09-07 16:40:19
جالسين يستفزون مراهق بايعها بايعها المشكله لمى تقع بين متهور ومراهق بايعها اكيد عليه وعلى اعدائي ننتظر الفلم الفلم الامريكي الكوري الشمالي بحظور ومشاركة ك الجنوبيه والصين مع اليابان ولعو في بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ررر2017-09-07 16:13:52
كله كلام في كلام .خاصة امريكا كله خربط بربط .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - رفيق الدرب2017-09-07 16:11:28
خله يجربها اصلا هي مخوفه العرب خلنا نشوف مداها انتهبت حقوقنا بمسمى النووى والهدرجينه العالم ما راح ينتهي كذب العالم بامر الله ماننكرستقع كوارث وموت لكن ليست النهايه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - خبير استراتيجي بحراج بن قاسم2017-09-07 16:08:29
ابن لادن متوفي من سنين طويلة وفاة طبيعية بسبب الفشل الكلوي وفيلم قتلة لا ينطلي الا على السذج اما قتل رئيس كوريا فبعيدةعن شوارب ممثل الكاوبوي الأمريكي الا اذا تم اجتياح كوريابالجيش الأمريكي فممكن قتلة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
4 - سركيس بااااريس2017-09-07 16:04:40
مراهق وبيدة قنبلة ذرية /// اقول الركادة زينة ف ذا الامور ..
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - بندر2017-09-07 16:02:20
امريكا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - رفيق الدرب2017-09-07 16:01:03
اهبل انت الرجال بدولته وجيشه وحرسه الخاص وجاي تقلي زي بلادن بلادن باعته باكستان ورجل ليس له سوى بضعة رجال والله انك اخرق كيف حكمت ما ادري تشبه افراد بدوله نوويه خخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - مهند البلغاري2017-09-07 15:47:56
هههههه انتم ادخلوا بس كوريا الشمالية وبعدين اغتالوا 😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر من الكواكب
أيش رآيكم نتدخل ونصلح بينهن.....
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
معركة بين بوق “بشارالنعجة” لدى الأمم المتحدة وصهره السابق “النمس”.. بسبب منشور على “الفيس بوك”!المرصد 19 2٬696 2 ساعتين
مشاهد روعت المغاربة..الحقيقة الكاملة لـ“ذبح” شاب بأكادير على طريقة “داعش”-فيديوالمرصد 15 4٬943 5 ساعات
الملك المغربي يخضع لعملية جراحية في عينه بفرنسا..وهذه تفاصيل حالته الصحيّةالمرصد 13 3٬700 5 ساعات
بنفس طريقة قتل “بن لادن”.. واشنطن تعد قوة خاصة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية “كيم يونج اون”!المرصد 18 1٬226 2 ساعتين
المرصد الرياضي
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجةالمرصد 282 16٬030 15 ساعة
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضةالمرصد 27 4٬539 16 ساعة
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!المرصد 225 10٬601 يوم واحد
بالفيديو: الفراج يكشف.. لهذا السبب حضر ولي العهد لقاء اليابانالمرصد 46 12٬820 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 156 10٬704 15 ساعة
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬225 23 ساعة
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمةالمرصد 63 5٬277 يوم واحد
اخبار منوعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديوالمرصد 59 2٬499 1 ساعة
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!المرصد 24 3٬702 3 ساعات
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثومالمرصد 17 5٬574 يوم واحد
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعبالمرصد 23 7٬538 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتةوكالات 12 1٬569 2 ساعتين
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعةالمرصد 76 8٬636 يومين
فيديو: بعد 30 عاماً.. كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..لحظات مؤثرة!المرصد 28 9٬601 يومين
بالفيديو: شاب يهدد رجل مسن بالساطور ويسلب أمواله في المغربالمرصد 28 5٬928 3 أيام
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 0 76 6 دقائق
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬316 5 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬306 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬253 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬565 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬167 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬634 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬279 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!المرصد 42 3٬758 3 ساعات
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬260 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬204 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬368 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬392 5 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬552 6 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬671 7 أيام
الاخيرة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 27 11٬588 22 ساعة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬248 يومين
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬142 3 أيام
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !المرصد 138 14٬199 5 أيام
كاريكاتير