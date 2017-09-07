تحديد موعد زيارة “خادم الحرمين” المقررة إلى روسيا وأمريكا

حجم الخط A A A CNN 8 4٬186 3 ساعات

صحيفة المرصد:أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصل بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، وأنهما اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض في أوائل 2018.

وأفاد بيان البيت الأبيض، أن الزعيمين ناقشا “طرق الاستمرار في دفع الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الأمن والرخاء في الشرق الأوسط.”

ومن المقرر أن يزور الملك سلمان في النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، روسيا، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف.

وكما قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: “لقد وجهت الدعوة إليهم، وأكد الملك نفسه رغبته في زيارة روسيا.

ويجري حالياً الحديث عن تحديد موعد مناسب مقبول بالنسبة للقيادة الروسية وللملك ,ونأمل في أن تتم هذه الزيارة قريباً،” حسبما نقلت “RT” الروسية المملوكة للدولة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا