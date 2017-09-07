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الملك المغربي يخضع لعملية جراحية في عينه بفرنسا..وهذه تفاصيل حالته الصحيّة
صحيفة المرصد:خضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، لعملية جراحية في فرنسا؛ لإزالة “ظفر” على مستوى العين اليسرى امتد إلى القرنية، وقد تكلّلت العمليةُ بالنّجاح.
ووفقاً لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء”، فإنّ العملية الجراحية مرت في ظروف حسنة والملك بحالة جيدة. مشيرةً إلى أنّ الأطباء نصحوا الملك بالراحة لـِ 15 يوما من أجل التئام جيد للعين، وخصوصا القرنية.
ونشر نشطاء مغاربة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس ظهر فيها مرتديا قبعة عسكرية وقميص «جينز» شبابي، وبجانبه سيدة من الجالية المغربية بفرنسا، في أحد المحلات التجارية بالعاصمة الفرنسية باريس.
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التعليقات
11 - الأميرة قمر2017-09-07 14:51:56
تعليق مخالف
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10 - علي العمري2017-09-07 14:34:12
الله يحفظك يا امير المومنين. من كل شر
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9 - حفظ الله سيدنا محمد السادس2017-09-07 14:21:23
نسأل الله رب العرش العظيم ان يشفي سيدنا ويعافيه . ويطول بعمره ولا يرينا فيه مكروه .
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8 - وعد2017-09-07 14:12:05
أذهب الباس رب الناس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما...آمين
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7 - ابو شدا2017-09-07 13:58:51
جون كنيدي اليعربي 2017-09-07 13:43:09.. اتقي الله في نفسك ***
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6 - جون كنيدي اليعربي2017-09-07 13:43:09
*** ☺ على كل حال الحمد على السلامة لفخامة الملك والله يديم عليه وعلى جميع المسلمين الصحه والعافيه
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5 - مجرد تعليق2017-09-07 13:42:43
***استغفر الله العظيم
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4 - محمد العلي2017-09-07 13:41:58
ملك ومن نسل الرسول, جمع الدنيا من اطرافها, كنت في المغرب قبل اشهر,,يحبون ملكهم حب صادق,,ويدعون له,,
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3 - ابو شدا2017-09-07 13:28:47
امير المؤمنين
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2 - ابو شدا2017-09-07 13:26:04
صور حيه في المجتمع العربي.
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1 - ابعترف2017-09-07 12:56:18
اللهم شافه وعافه وارزقه بطانة صالحه ورده اليك ردا جميلا وانفع به بلاده واهلها وكذلك انفع به المسلمين
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