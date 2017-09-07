الملك المغربي يخضع لعملية جراحية في عينه بفرنسا..وهذه تفاصيل حالته الصحيّة

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صحيفة المرصد:خضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، لعملية جراحية في فرنسا؛ لإزالة “ظفر” على مستوى العين اليسرى امتد إلى القرنية، وقد تكلّلت العمليةُ بالنّجاح.

ووفقاً لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء”، فإنّ العملية الجراحية مرت في ظروف حسنة والملك بحالة جيدة. مشيرةً إلى أنّ الأطباء نصحوا الملك بالراحة لـِ 15 يوما من أجل التئام جيد للعين، وخصوصا القرنية.

ونشر نشطاء مغاربة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس ظهر فيها مرتديا قبعة عسكرية وقميص «جينز» شبابي، وبجانبه سيدة من الجالية المغربية بفرنسا، في أحد المحلات التجارية بالعاصمة الفرنسية باريس.

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