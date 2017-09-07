مشاهد روعت المغاربة..الحقيقة الكاملة لـ“ذبح” شاب بأكادير على طريقة “داعش”-فيديو
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم قالوا إنّه لِلَحظة ذبح مجموعة من الأشخاص شاباً أمام المواطنين في حي السلام بمدينة أكادير المغربيّة، على طريقة تنظيم “داعش”.
لكنّ موقع “اليوم 24” أوضحَ حقيقة الفيديو المتداول وقال إنّه لا يتعلق بعملية ذبح، حيث إن المعني بالأمر لازال حيّا، وخضع للعلاج من جروح، بينما عنقه سليم، بعد شجارٍ اندلع بينه وبين 3 آخرين.
وأظهرت صورٌ حصرية نشرها الموقع أن الطعنات، التي اهتزت لها قلوب من شاهد الفيديو، لم تكن موجهة إليه، إذ إن المعتدي استغل سقوط الشاب أرضا، وظلمة المكان، وبدأ في توجيه ضربات بالسكين نحو أرضية الطريق.
وأفاد مصدر أمني بأن الشابين، الذين تم اعتقالهما وهما في حالة سُكْر رفقة اثنين آخرين، يتلقون العلاج في مستشفى الحسن الثاني تحت حراسة أمنية مشددة، ومن المنتظر عرضهما على النيابة العامة بعد مغادرتهما المستشفى.
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التعليقات
ليتهم ذبحوا بعضهم بعض فلا حسافة عليهم شباب منحل وعرابدة بالله وش تنتظر الأمة من هؤلاء هؤلاء عار على الاسلام سكين في خاصرة المسلمين
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التأثر بجرائم تنظيم داعش لا شك أنها ستبلغ مداها في سلوك نوعية من الشباب الضائع والمقلد الذي تستهويه مناظر الذبح والتعذيب وخاصةً وأن داعش استحدث طرقاً لم تكن مألوفة حتى تضفي الرهبة على صوره الاٍجرامية)
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أكادير أغلب سكانها أمازيغ عادي عندهم بلد السحر
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طلعو مجموعة سكارى
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داعشي و سكران مشكله العالم لم تسلم من الداعشي و هو صاحي اذا ماذا سوف يفعل اذا كان سكران و شرب ام الخباث التي بخبث قلوبهم
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ماني علي طاري اكادير ولهان
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ياقوم يأمعشر كازابلانكا وطنجه ان السكار ماهوب زين مروح انحاشو عنه يعور الكبيده
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ليس مستغرب الدواعش..
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هذي نتائج الليبرالية إسكار * 😉 ومراقص وفوضى وذبح وإذلال وكسرت عين وإهانة وتعدي على العرض والشرف
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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أكادير يا قلب العنا أكادير
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عنوااان يشد الأنتباه ويزيد الرعب في قلوب البشر
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هذي نتائج الليبرالية إسكان ومراقص وفوضى وذبح وإذلال وكسرت عين وإهانة وتعدي على العرض والشرف .
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لا شيء غريب ولا جديد على هل الأشكال ؟؟؟
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