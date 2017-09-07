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“التعليم” تشن هجوماً على شركة “جرير”.. و”العصيمي” يطالب بسحب إعلانها “هونها تهون”!-فيديو
صحيفة المرصد: هاجمت وزارة التعليم شركة “مكتبة جرير” على خلفية بعضَ الإعلانات التي روجت لها مؤخراً، مؤكدة أنها تكرس النظرةَ السلبية للطالب نحو المدرسة.
وأكد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليمـ أن إعلان “هونها تهون” غير موفق من شركة جرير.
وناشد “العصيمي” عبر حسابه بموقع التواصل “تويتر” الشركة بسحب الإعلان.
والجدير بالإشارة أن “مكتبة جرير” نشرت إعلانا مؤخراً عبر حسابها على “تويتر”، “خلصت الإجازة ورجعت المدرسة!… هونها وتهون”، ما أثارت استياء أولياء الأمور لما حملته من تكريس للنظرة السلبية نحو المدارس.
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التعليقات
37 - ابوعبدالله2017-09-07 15:48:53
الوزارة هي من فتحت المجال والحرب على المعلمين لذا لا تلومون البقية من اخذ نصيبه من النيل من المعلمين اخي المعلم ( اذا اتتك مذمتي من ....؟ ) انت ايها المعلم القدير دائما على اجر لا تنظر للخلف سر للامام
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36 -2017-09-07 15:39:50
المستفيد الوحيد هو مكتبة جرير جاهم نشر وإعلان ودعاية مجانية
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35 -2017-09-07 15:32:23
ولكن ماقلتو شي عن بعض القنوات الفضائية اللي فيها ما فيها وكلمة هونها تشنون هجوما حسب الخبر
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34 -2017-09-07 15:24:48
لو مدارسنا ماتعرف لتدريس ماتخرجو مدرسين ومدرسات وصارو يعلمون اولادكم قل خيرا او اصمت ومن خلاكم تكتبون في التعليقات وتكتبون مخارج الحروف ماهو مدرسين علمونا كل حرف جزاهم الله خير
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33 - ابراهيم2017-09-07 15:23:09
كلام جرير واااقعي وصحيح ليش نكذب على انفسنا !!
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32 - صقر العروبه2017-09-07 15:20:44
ليش الدراسه صارت مصيبه بالعكس الطلاب راجعين بشوق لبناء مستقبلهم
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31 - هزاع2017-09-07 15:18:13
اكثرالموظفين دلع واجازات ورواتب عاليه المعلمين واكثر ناس يتشكون ويتذمرون المعلمين والنتائج صفر التعليم زمان اما الان معلم يسهر فى المقاهى وداخل الفصل يلعب بالجوال هناك معلمين مراهقين يحتاجون تاهيل
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30 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-09-07 15:18:06
صحيح اعلان محبط بس هذا الواقع واكثر للاسف
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29 - الفرستق2017-09-07 15:17:06
اعلان اخونجي ضد الحضارة والتقدم
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28 -2017-09-07 15:16:02
ما الومهم لمسوا تذمر المجتمع من قرارات الوزارة 😂😂😂😂😂
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27 - رانيا2017-09-07 15:12:54
كله ثارة موضوغ يغطي على فشل الوزير وادارة التعليم
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26 -2017-09-07 15:11:07
على ماذا يفرح الطالب والطالبة بعودة الدراسة إذا كانت المدارس غير مهيأة للدراسة وبماذا يفرح المعلمون والمعلمات ويوجد من يتهمهم بالخيانة والإرهاب .
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25 -2017-09-07 15:05:52
في نظري أن شركة جرير هي المستفيدة من عودة المدارس لتبيع مستلزمات المدارس على الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات أنا أقول أن المدارس أصبحت أكثر *** للمعلم والمتعلم .
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24 - ابن القرية2017-09-07 15:00:34
هذا حال المجتمع ***على التعليم ، وفي الأخير يرمون فشلهم على المعلم ..
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23 - مبروك يا جرير//2017-09-07 14:59:20
ياوطن لاتحزن فالمدارس أفضل مما تعتقد إدارة مكتبة جرير//
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22 - ابوسلطان2017-09-07 14:53:17
*** اعلان موفق لشركة جرير جدا رائع وواقعي. ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب. 😊💕 هونها وتهون. 😊
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21 -2017-09-07 14:52:39
تعليق مخالف
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20 - ريم2017-09-07 14:51:13
المدراس تعود الطلاب على النظام والإنضباط وهنا يجي دور الأسرة بترغبيهم بها مش العكس
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19 - العبيدي2017-09-07 14:50:12
إذا كان رب البيت للدف ضاربا******فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. الجمل إذا طاح كثرت سكاكينه
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18 - شجاع2017-09-07 14:47:53
للوهلة الاولى اشمئزيت من اعتراض وزارة التعليم وبعد ان تمعنت بالاعلان فعلا غير لائق ولا يمثل الرسالة التي تعودناها من شركة جرير الرائدة في نشر المعرفة والتثقيف نتمنى ازالة الاعلان المحبط
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17 - Smile2017-09-07 14:43:47
تعليق مخالف
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16 - عدلو انفسكم بالاول يا وزارة2017-09-07 14:36:56
اول محبط الوزير يا شكاؤون يا بكاؤون والحين علشان اعلان تجاري مسوين فيها مثاليين وتربويين انتم اول من حطم المعلمين بكلام صادر من الوزارة نفسها بشكل رسمي فيه انتقاص وسب وتنابز بالالقاب ومن اعلى سلطةفيها
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15 - فاطمه2017-09-07 14:33:09
مغصني بطني لما شفت الدعايه
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14 - علي القحطاني2017-09-07 14:31:43
صدقوا جرير : هونها وتهون 😔
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13 - نوره2017-09-07 14:29:47
هم لو يغيرون المناهج وطرائق التدريس ومواعيدهم ويفتحون المجال للناس من كل الفئات تجيب افكار واخترعات جديده للتعليم لاني مااعرف ادرس عيالي ولا ادري وش يبغى المدرس ماقدامي الا احفظ عيالي الموجود بالكتاب
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12 -2017-09-07 14:29:08
اعلان سلبي ومحبط للهمم وللاسف صادر من مكتبة مكان الثقافة
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11 - عصم2017-09-07 14:28:15
وقينان مسكتين عنه ليش يالوزارة
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10 - جون كنيدي اليعربي2017-09-07 14:27:24
يا مدرستي . يا مدرستي . ما أحلاك يامدرستي . أقضي فيك كل الوقت . مع إخواني مع أصحابي. بين الدرس وبين العب يامدرستي يامدرستي
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9 - Smile2017-09-07 14:25:41
تعليق مخالف
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8 - العبيدي2017-09-07 14:24:41
الشكوى لله متاجرة ولو على حساب أهم مؤسسة في الدولة . يزرعون النظرة التشاؤمية للتعليم في كل الفلم وفي آخر لحظة دعاية للشنطة . يعني داسين كيلو سم في قطرة عسل ههه
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7 - الحقباني2017-09-07 14:23:30
علم (فعلا اعلان هايف يسخر من التعليم والمعلمين والمدرسة والطلاب ، ماذا تركتم ياجرير ؟!
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6 - كنكت2017-09-07 14:23:11
بصراحه إعلان حلو جداً ***
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5 -2017-09-07 14:22:09
الله يجيب الخير قسم بالله اني اقلق كل ما قربت المدرسه😫 انا الي اذاكر لهم تعببببببببببببببببببت
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4 -2017-09-07 14:20:14
أتمنى أن تغير مكتبة جرير إعلانها لأنه بالفعل يميل نحو السلبية ...
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3 - يلدرم2017-09-07 14:19:16
فعلا اعلان هايف يسخر من التعليم والمعلمين والمدرسة والطلاب ، ماذا تركتم ياجرير ؟!
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2 - عمران 😂2017-09-07 14:16:12
الحسنه الوحيدة اللي قالوه في الاعلان ان المدرسه اول خطوه من خطوات النجاح 😂😂😂
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1 - ياسمين🌸2017-09-07 14:14:41
صدق هونها وتهون
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