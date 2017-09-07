“التعليم” تشن هجوماً على شركة “جرير”.. و”العصيمي” يطالب بسحب إعلانها “هونها تهون”!-فيديو

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صحيفة المرصد: هاجمت وزارة التعليم شركة “مكتبة جرير” على خلفية بعضَ الإعلانات التي روجت لها مؤخراً، مؤكدة أنها تكرس النظرةَ السلبية للطالب نحو المدرسة.

وأكد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليمـ أن إعلان “هونها تهون” غير موفق من شركة جرير.

وناشد “العصيمي” عبر حسابه بموقع التواصل “تويتر” الشركة بسحب الإعلان.

والجدير بالإشارة أن “مكتبة جرير” نشرت إعلانا مؤخراً عبر حسابها على “تويتر”، “خلصت الإجازة ورجعت المدرسة!… هونها وتهون”، ما أثارت استياء أولياء الأمور لما حملته من تكريس للنظرة السلبية نحو المدارس.

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