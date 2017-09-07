صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

حجم الخط A A A المرصد 19 2٬151 1 ساعة

صحيفة المرصد:أثارت أحدث صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حالة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدا مبتسماً في صحبة ابنه الأصغر «جمال»، ومعهما الحفيدة «فريدة» داخل «الجولف بايك» في الساحل الشمالي، حسبما تداوله عدد من مستخدمي موقعي «فيس بوك» و«تويتر».

وقال عدد من مستخدمي «فيس بوك» و«تويتر» إن مبارك ظهر في الصورة المتداولة، الأربعاء، خلال قضائه إجازة الصيف بالساحل الشمالي، وبدا بـ«صحة جيدة»، بخلاف ما كان يظهر داخل قفص السجن أثناء محاكمته في قضية قتل المتظاهرين.

حيث أثارت الصورة اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي, من بينها مذيعة قناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، حيث علَّقت بقولها: «الرئيس المخلوع يصيف والرئيس الشرعي في السجن!»، فردت عليها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد: «الرئيس الشرعي اسمه عبدالفتاح السيسي».

وردت إيمان زيدان: «هي الأخت خديجة ما بتعرف إنه عندنا رئيسين مخلوعين في مصر، حسني مبارك وغير المأسوف عليه مرسي، كلاهما مخلوعين».

وكتب مطر الأحمدي: «حسني مبارك رفض مغادرة مصر، بينما الإخوان هاربون في تركيا وقطر وغيرها».

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

الرئيس المخلوع مصيّف و الرئيس الشرعي في السجن.. pic.twitter.com/tj2t4qxhwV — خديجة بن قنة (@Benguennak) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

الرئيس الشرعي عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه مهوووووووووو 😛 https://t.co/v005YpvKIs — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧