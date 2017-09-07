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الرئيسية / صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!
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المرصد 19 2٬151 1 ساعة

صحيفة المرصد:أثارت أحدث صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حالة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدا مبتسماً في صحبة ابنه الأصغر «جمال»، ومعهما الحفيدة «فريدة» داخل «الجولف بايك» في الساحل الشمالي، حسبما تداوله عدد من مستخدمي موقعي «فيس بوك» و«تويتر».

وقال عدد من مستخدمي «فيس بوك» و«تويتر» إن مبارك ظهر في الصورة المتداولة، الأربعاء، خلال قضائه إجازة الصيف بالساحل الشمالي، وبدا بـ«صحة جيدة»، بخلاف ما كان يظهر داخل قفص السجن أثناء محاكمته في قضية قتل المتظاهرين.

حيث أثارت الصورة اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي, من بينها مذيعة قناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، حيث علَّقت بقولها: «الرئيس المخلوع يصيف والرئيس الشرعي في السجن!»، فردت عليها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد: «الرئيس الشرعي اسمه عبدالفتاح السيسي».

وردت إيمان زيدان: «هي الأخت خديجة ما بتعرف إنه عندنا رئيسين مخلوعين في مصر، حسني مبارك وغير المأسوف عليه مرسي، كلاهما مخلوعين».

وكتب مطر الأحمدي: «حسني مبارك رفض مغادرة مصر، بينما الإخوان هاربون في تركيا وقطر وغيرها».

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - مسمار
2017-09-07 15:41:22
الريس حسني زعيييم مصر لن يتكرر كما صدام رحمه الله زعيم العراق لن يتكرر فهما قطبي الامه العربيه اما بن قنه نقول لها ***
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18 - حريم السلطان
2017-09-07 15:38:58
حسني مبارك كان يكره ايران ولم يفتح سفارتهم لذلك اذناب المجوس الاخونجية يكرهونه
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17 - شايم
2017-09-07 15:37:18
ياتعليق ٩ القرضاوي يشفط من فوق وبقنة تشفط من تحت ومن فوق وخطين بعد
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16 - ابو جمل
2017-09-07 15:32:20
و الله مبارك كان ارحم من السيسي مساكين المصريين الله اكون في عونهم
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15 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 15:12:32
من يقف معنا لاننسى افعاله الطيبه ابدا ابدا ابدا▪
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14 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 15:10:50
اللهم اجعل كل من يمدح صدام و مرسي يحشر معهم يوم القيامة
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13 - ️ااببووححمموودد
2017-09-07 15:09:28
دنتا ممسل بارع يا حسني 🏳آنى لك أن تعيش جوك كما تريد 🏳مصر من بعدك 《***》 ⁉️.
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12 -
2017-09-07 15:06:02
اللهم اجعل كل من مدح مبارك يحشر معه يوم القيامه
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11 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 15:03:36
في حرب الخليج رفض فلوس صدام ووقف مع الخليج رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك
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10 - شجاع
2017-09-07 15:03:26
من المؤسف ان تتكلم اقبح مذيعة في قناة الغدر قناة الجزيرة عن سيادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي ساهم اكبر خونة واغدر الطغاة في الدوحة واعلامهم المرجف في زعزعة الامن في مصر واسقاط اعظم رئيس عربي
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9 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 15:01:45
بقنه كم حسابك بالبنك اكيد شفطتي الرز مثل القرضاوي
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8 -
2017-09-07 15:00:58
صحيح رئيس فجر السعيد هو السيسي فهو يحتضنها وأمثالها من الفاسدات .
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7 -
2017-09-07 14:59:31
تعليق مخالف
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6 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 14:58:11
محمد حسني مبارك رفض يهرب بل قال سأبقى بمصر وهذا دليل على انه بريء
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5 - شجاع
2017-09-07 14:57:39
الله يديم علية السعادة ويكرمة بحسن الخاتمة رجل احبتة الشعوب العربية لإخلاصة لوطنة وشجاعتة وسياستة الهادئة عاشت مصرازهى عصرها الحاظر في ضل قيادتة رغم الاحداث الجسيمة التي واكبت قيادتة الله يذكرة بالخير
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4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-07 14:56:39
الحمدلله اللي خرج من السجن الرئيس محمد حسني مبارك في عهده علاقات اكثر من ممتازة ولم يسيء لنا الاعلام المصري يوما فجزاه الله كل خير لانه بريء خرج واما مرسي الاخونجي شوفو افعاله الخطيره وبعدين تكلمو
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3 - شجاع
2017-09-07 14:53:09
سيادة الرئيس محمد حسني مبارك يستاهل كل خير وكم نتمنى ان يكرم من قبل القادة العرب مع ثقتنا ان لة مكانة في قلوب الجميع رجل احب وطنة واثبت للعالم ان بقائة في وطنة مهما كان مصيرة افضل من بعدة عن وطنة
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-07 14:46:41
بركاتك يا cc
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1 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-07 14:44:55
ربي يسعدك ي ريس حسني مبارك. وربنا يبارك لك فيما تبقى من عمرك. أصدق رئيس وأشجع رئيس وقف معنا في تحرير الكويت من الغزو
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