معركة بين بوق “بشارالنعجة” لدى الأمم المتحدة وصهره السابق “النمس”.. بسبب منشور على “الفيس بوك”!

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صحيفة المرصد: رفع بوق بشار النعجة (مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة)، بشار الجعفري، دعوى قضائية أمام النيابة العامة في دمشق، ضد صهره السابق زوج ابنته الفنان السوري مصطفى الخاني، المعروف بشخصية “النمس″ في مسلسل “باب الحارة”.

واتهم الجعفري في الدعوى التي قدمها للنيابة صهره السابق الخاني بجرم القدح والذم والتشهير به. جاء ذلك على خلفية منشور كتبه الأخير على حسابه الشخصي على فيسبوك، وجّه فيه اتهامات للجعفري بأنه قام بمعاقبة وضرب وتوبيخ أحد حراس المنازل في منطقة “قرى الأسد” لأن الحارس أوقف ابن الجعفري وطلب منه بطاقته الشخصية، وأن ابن السفير، أمير الجعفري، قام بشتم وتهديد الحارس، وذلك حسب الرواية التي سردها الخاني في منشوره على “فيسبوك”.تم الإرسال في:03:28 معملتها