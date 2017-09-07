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الكاتب قينان الغامدي” يواصل هجومه على المعلمين: التعامل معهم يكون بالإجبار والفصل

الكاتب قينان الغامدي” يواصل هجومه على المعلمين: التعامل معهم يكون بالإجبار والفصل
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المرصد 121 1٬959 2 ساعتين

صحيفة المرصد:عاود الكاتب الصحفي قينان الغامدي هجومه على المعلمين من جديد، واتهمهم بالكسل وعدم التأهيل، وأنهم يفتقدون “أدنى درجات التأهيل التربوي والتعليمي، والثقافي”، وطالب بإجبارهم بالقوة لتنفيذ حصة النشاط أربع ساعات في الأسبوع، وقال إن أغلبية المعلمين والمعلمات كسالى يتحججون بحجج واهية حتى لا ينفذوا حصص النشاط.

جاء ذلك في مقال “قينان” اليوم بصحيفة “الوطن” تحت عنوان “المعلمون والمعلمات يحتاجون تدريباً وحزماً: لا خبرة ولا ثقافة ولا جدية”، بعد مقاله السابق “سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة”.

وكان المعلمون ردوا على اتهامات “قينان الغامدي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبر وسم قينان يتهم المعلم بالخيانه، وأكد عدد منهم أنهم سوف يقاضونه، وطالب البعض الآخر أن تقوم وزارة التعليم بمقاضاته.

وفي مقاله اليوم، عاد “قينان” إلى الهجوم على المعلمين، وقال إن “الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات، خاصة القدامى، ونسبة كبيرة من الجدد، يفتقدون أدنى درجات التأهيل التربوي والتعليمي، والثقافي” وأضاف أن “هؤلاء الغالبية بينهم وبين القراءة والكتاب عداء مستحكم”.

وأضاف “قينان” أنه يعرف “شخصياً، ومنذ عقود، معلمين ومعلمات، لم تمس أيديهم وأعينهم كتاباً واحداً، لا في تخصصهم ولا في غيره، وكان آخر عهدهم بالكتاب هو آخر سنة من دراستهم، ولا أظن أيضاً يستطيع أحد -لا من المعلمات ولا من المعلمين- أن ينكر هذه الحقيقة الساطعة”.

وأشار الغامدي  أن هذه الأغلبية ” لا شأن لها سوى الراتب والروتين والتنصل من أي مسؤولية، والتهرب من أي تطوير أو تدريب بحجج واهية”.

وطالب “قينان” بفرض حصة النشاط بالقوة، وقال “إن حصة النشاط الإضافية يجب أن تفرض بقوة النظام، ومديرو ومديرات المدارس النابهون، ومعهم القلة القليلة من المعلمين والمعلمات الواعين، يستطيعون ترجمة هذه الحصة كأفضل ما يكون، ولو كان مبنى المدرسة صندقة من التنك”.

وأضاف أن “التحجج بالمباني غير المجهزة والوقت الطويل ونحو ذلك، هي لغة الكسالى الفارغين من المعلمين والمعلمات، وهم كثرة كاثرة”، على حد تعبيره.

وقال: “على الوزير والوزارة، أن يلغوا فكرة الابتعاث إلى الخارج لأنها طويلة المدى، ويستقدموا جهات تدريبية عالمية مؤهلة حازمة، ثم يفرضوا فرضاً على جميع المعلمين والمعلمات حضور هذه الدورات التدريبية لأربع ساعات يومياً بعد الدوام، في العصر أو المساء، ودون إضافة أي بدل، ولعامٍ دراسي كامل أو عامين، ومن لم ينتظم، أو يحقق درجات جيدة يحال إلى التقاعد أو يفصل”.

 

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

121 - زمن
2017-09-07 17:56:18
معلم لغه انجليزيه لايفقه شي في اللغه ومعلم لغه عربيه أخس وانطل وهلم جرا بعموم المواد اعرف مدرس عنده 8 حصص في الأسبوع وراتب 19000 وياليت يقوم بعمله صح
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120 - لحلوح الليح
2017-09-07 17:54:17
اقطعوا ايدي من لغاليغها .. إذا لم يكن وراء هذا الهجوم من قنقن وامثاله ضوء اخضر وسر وقرارات ستمس المعلمين ... وهذا الهجوم تهيئة لقرارات قادمه
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119 - زمن
2017-09-07 17:53:56
ياناس اولادنا مايعرفون القراءه والكتابه ولايفهمون شي في المواد كله من جيل المعلمين الجدد الله ينصرنا على من خرجهم من الجامعه ومن عينهم وهم مايستحقون الله ينصرنا على كل معلم خائن للأمانة التي وكل بها
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118 - زمن
2017-09-07 17:52:09
افضل حل لهم عمل عقد وظيفي لمده 4 سنوات اذا أثبت جدارته والا يحال للتقاعد ويشوف له شيول والا حراثه يشتغل عليها ابرك له
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117 - ام محمد
2017-09-07 17:47:57
كلامه منطقي والله يا أن بعضهم عديم الثقافة ومعلوماته من سنة حفر البحر ناهيك عن رفضهم كل جديد حتى لو كان في مصلحة الطالب والمهم عندهم لا يزيد عليهم الدوام ولا تنقص عنهم الإجازه
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116 - أم غلا
2017-09-07 17:47:50
لا يحارب المعلمين إلا كل **** لماذا لا ينظر هذا الكويتب لليابان وكيف تتم معاملة المعلمين ولكن الحسد داء مستفحل فيه وأمثاله.
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115 - أم غلا
2017-09-07 17:44:32
الآن اتضحت الصورة ظل فترة هذا ***يحارب رجال الدين وهم دعامة من دعامات المجتمع واليوم يحارب المعلمين الدعامة الثانية وتواليك هدفه وأمثاله تدمير المجتمع
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114 - محب لوطنه
2017-09-07 17:42:55
صحيح كلامك يا غامدي رواتبهم 18الف و20الف والبعض منهم صار رافع خشته ولا يوجد تطور في التعليم بعض المعلمين له 5 حصص فقط في الأسبوع والايجازه 4 شهور غير نص السنه وعبد الفطر وعيد الأضحى يعني 6شهور
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113 - Saad
2017-09-07 17:41:49
طبعا ليس المقصود فيه المعلم والمناهج ولكن نظام المدرسة يجب أن يكون نظام صارم لا يستثنى به احد ويكون تحت إشراف جهه منظمه وهي التي تقيم نشاطات المدرسة وتطوير مهارات الطلبة حتى لو تكون أجنبية
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112 - فريدة شوقي
2017-09-07 17:41:28
كلام قينان والله سليم وأزيد عليه هذي العطل الطويلة المفروض تكون بدون مرتب او ان يستغلوا المعلمين في أمور ثانية ما يصير رواتب تصرف والواحد متبطح ٤ شهور بالبيت هذا هدر مالي كبير
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111 -
2017-09-07 17:39:57
خلاصة الأمر نحن في حكم دولة رشيدة لن تنطلي عليها تباكي هذا الكويتب وأمثاله على المجتمع والكل يجب عليه أن يستشعر أمانة العمل واتمنى عدم إعطائه أكبر من حجمه لأن ليس له من الأمرشئ
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110 -
2017-09-07 17:36:21
على الوزارة عمل دراسة حقيقية صحيحة لترغيب الطلاب في حب المدرسة والقراءة والتقليل من حمل الكتب للصفوف الأولية حتى يحبو التعليم فمنذ خمسين سنه والمدارس نفسها ..بينما الذين تعلمو في الكتاتيب أحسن ادراكا
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109 - Saad
2017-09-07 17:34:56
اول مرة اوافق قينان التعليم بحاجة الى تطوير وزيادة الأنشطة والمهارات والمعلم الغير جاد فصل على طول والنظام الحالي فاشل يكفي الصباح يشغلون جهاز تسجيل للنشاط الصباحي غير المشغول بجواله و....
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108 - عبير المنى
2017-09-07 17:33:53
غرامة علىكل تقصير وعلى الكبير والصغير الموظف والعاطل ويضبط وضعنا ميه ميه مافي حل الا بالحزم عيال جن مقعد راحو للخارج ورجوا بالاجازه احترام ونظام وترتيب ويطفي الانوار والاجهزه وينامون بدري ويقرأون كتب
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107 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-07 17:33:22
هذا شخص مستفز وياليت يسجن وعلى فكره ترا مافيه عصيده ودغابيس ومرق داخل السجن يا*** .
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106 - خشبة الحبس خمس خشبات
2017-09-07 17:32:41
انجازك في مسيرتك التعليمية شكله ترك بصمة واضحة يا استاذ في طرحك واسلوبك كصحفي والا الثقافة ثقافة تقية تتقلب حسب نوع الردح والانحدار البارع فيه يا استاذ
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105 -
2017-09-07 17:28:35
ماأسوا المنظرين في الصحف واصحاب المقالات والإذاعات والتلفاز ...لايعرفون الميدان ولوشارك لانصدم بالواقع لابد قبل اتخاذ قرار من وزيرا ومسؤول عمل دراسة ميدانيه ولوادرك مافي المناهج شرحا وفهما لكان افضل
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104 - الرحال
2017-09-07 17:26:48
ياليت اللي يطالبوا المدرسين بالعمل يطبق عليهم ايضا النظام ويشوفون هم يعملون والا لا وخاصة في الداخليه وفي الدوائر الحكوميه الاخرى
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103 - غامد
2017-09-07 17:24:29
هل سبب فشل اوتخلفه في المواد في كليه المعلمين ١٤٠١ الطايف كما قيل والله اعلم سبب نفسي لتحامل على المعلم
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102 - الساري
2017-09-07 17:21:41
الطلاب الان بالصفوف الاولى لايجيدون القرائه والكتابه والي حاصل على الثانويه عنده اخطاء بالهبل والصدق والصراحه لاتزعل والتسيب واظح
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101 -
2017-09-07 17:21:35
عادي يعطون المعلم اجازة شهر زي موظفي الدولة وبناء عليه عيالكم مالهم الا اجازة شهر وباقي الشهور دراسة ولاتتبكبكون مافيه راحة من تدريسهم وكيف نسافر .. الخ
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100 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-07 17:21:19
هذا مصخها شكله حاقد على المدرسين والمدرسات 😷
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99 - رحماك ربي
2017-09-07 17:19:46
أتمنى ان يلزم قينان الغامدي لدخول دوره في كيفية التعامل الصحفي وأسلوب الكتابه النقدي وفِي حال امتنع يشطب اسمه كصحفي ويمنع من الكتابه في اي وسيله
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98 - قوندا
2017-09-07 17:18:18
تحدث بالامس احد طلاب المدعو قينان ويكفي والله ماتحدث به عنك يا اخ قينان فالي بيته قزاز لا يرمي الناس بالطوب وبعدين اتمنى ان لا نعطي الامر اكبر من حجمه
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97 - سلمان الدفري
2017-09-07 17:16:37
مفروض ينقصون من رواتب المعلمين ويعطونه في السنه اجازه شهر زي باقي موظفين الدوله والباقي يداوم ويخيرونهم يجلس ولايداوم يداوم ياخذ راتب يبغى ينام بدون راتب
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96 -
2017-09-07 17:16:18
المعلم ساعه قاعد مع أربعين الى خمسين طالب من بيئات متعدده وأحياناً مافيه تكييف تقارنونه مع موظف جالس تحت تكييف مركزي على مكتب لا جاه دوالي من كثر الوقفة ولاالتهبت حباله الصوتية حسبي الله عليكم.
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95 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-07 17:12:48
اي كتاب يا ****؟؟ الان نحن في عصر الانترنت بزر واحد تتصفح اي كتاب يابو الكتاب العالم كله يقول ان الانترنت الغى الكتاب وانت جاي تحاججهم بعدم قراءة الكتب انت متى اخر مرة قرأت كتاب انا لله وانا اليه راجعون
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94 -
2017-09-07 17:11:53
وجع وش ذا الحسد المعلم ساعة وحدة مع طلاب يبي لهم تأديب تعادل اربع ساعات لان في هاذي الساعه أعصابه وصحته مستنزفة يامال الوجع ياقنينان
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93 - @@@@@
2017-09-07 17:08:24
المعلم راتبه عالي جداً مقارنه بساعات عمل و مجهود غيره من الموظفين و إجازاته السنوية تمتد لإكثر من ثلاثة شهورومع ذلك مخرجاتهم متدنية و مستوى الطلاب سيء جداً, فبدون الحزم معهم لن تحل مشكلة تخلفنا العلمي
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92 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-07 17:05:52
من يوم تشوف ثوب الرجل مزكرش اغسل يدك منه
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91 -
2017-09-07 17:04:01
قينان وراء الأكمة ماورائها وش اللي يدور واحنا ماندري عنه قاعد تشغلنا بالمعلمين وأعطيت الضوء الأخضر في البربرة اذا ماكان فيه عقاب لك فعلى الدنيا السلام.
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90 - احمد ابراهيم
2017-09-07 17:00:46
كلامه فيه مع الأسف من الصحة والمفترض أن الذي يطال بهذا الكلام ***وكل من له يد في التنظير وخاصة الجامعات المؤهلة للمعلمين لايوجد إلا جامعة الملك سعود فيها كلية التربية تؤهل معلم اما البقية فهي عالة
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89 - ليش المدارس الخاصة
2017-09-07 16:59:53
لان هناك مستفيدين من تجارة التعليم والبيوت المستأجرة. من اكثر دول العالم بها مدارس خاصة وربما تصل الى خمسين في المية بالمدن الرئيسية🤔
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88 - ولد الظهيرة
2017-09-07 16:58:58
يجيب عياله من المدارس ورجل المرور اللي واقف لتنظيم السير وهو مشغول بجواله والطبيب اللي يكشف على أربعة مرضى فقط وباقي وقته يسولف في غرف الراحة والإعلامي اللي يترزز في القنوات دون مسؤوليةلأماتة الكلمة
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87 - في الامارات
2017-09-07 16:57:27
عسكري لابس مدني ركب فوق جدار مدرسة ثانوية لتصوير تقاطع الشارع بمهمة رسمية. فلما شاهدة المدير نزله ورخة يعتقد انه طالب. شفتوا كيف صلاحية وقوة المدير وهذا هو الفرق عننا. عندنا يمكن رخوا المدير ومعهم ربع
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86 - معيض يركض بين الزهور
2017-09-07 16:57:13
شكرا لك يا شيخ قينان على اهتمامك بالتعليم وحث القائمين عليه على تطويره
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85 - مكه
2017-09-07 16:55:56
أغلب المعلمين والدكاتره والمهندسين يدرسون أبناءهم في مدارس خاصه بسبب المعلمين والمعلمات الغير مرغوب بهم
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84 -
2017-09-07 16:55:40
ليس بغريب أن يكون لقينان من *** من يسير في ركبه بالإساءة للمعلمين والمعلمات وتخوينهم والحط من قدرهم أمام طلابهم وطالباتهم
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83 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-07 16:55:14
**** اغسل يدك منه اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة والبوذيين وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار امتنا
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82 - ولد الظهيرة
2017-09-07 16:54:39
صدقت في كلامك يا أ قينان.. وأضيف عليه أن تطبق هذه الدورات على كل موظفي الدولة من القضاة اللي بعضهم يعطل قضايا الناس مروراً بموظفي الوزارات اللي س 9 يبدأ بصحن الفول والتميس و س12 يطلع يجيب عياله ..يتبع
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81 - مكه
2017-09-07 16:53:29
عندك اليابان 3 سنوات تعلم الأخلاق والنظافة والنظام وبعده يتم التعليم مدرس همه الراتب وتنجيح الطلاب هم أهل رساله بس جيل معلمين فاشل
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80 - بسطويسي
2017-09-07 16:52:35
لم يعد في مدرسين بل أصبحو ***
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79 - يا هاشم
2017-09-07 16:52:11
راح تكون فسحة طويلة ولن يتغير شيئ لان تلقين سيعوضوهم بالبيت
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78 - ابو الليل
2017-09-07 16:52:03
اصبح المعلم ملطشه بسبب تصريح وزير التعليم الاخير اعطى فرصه لهذه العينات ان تتطاول على المعلم ومن امن العقاب اساء الادب
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77 - ابو نواف
2017-09-07 16:51:21
ماذا قدمت للتعليم ؟ لماذا تركت سلك التعليم؟ من علمك حتى صرت تتفلسف على من علمك؟ هل تعلم ان القضاه والمهندسين طلبوا من رئيسة ألمانيا بمساوتهم بالمعلم فقالت كيف اساويكم بمن علمكم. شكلك تريد ان تكون؟؟
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76 - واقعي
2017-09-07 16:51:13
اهنيء جميع المعلمين فعندما تاتيك المذمة من ***فهي الدليل هلى صحة موقفكم ... الف مليار مبروك يا معلمين
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75 -
2017-09-07 16:51:04
قينان هو كيم يونج – اون السعودية إنسان يشعر بجنون العظمة الله يشفيه فهو يشكل خطراً على ثقافة الأجيال وكيفية وتأسيس طريقة تعاملعم مع الآخرين .
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74 - المسألة ليست
2017-09-07 16:50:58
بالتعليم وانما بالتركيبة المجتمعية من فكرة ازهلها وبدون تخطيط يريدوا ان تنتج. تغير العالم حتى البذور ان لم تكن التربة والماء صالح تنتج منتج مرفوض وهذا ما يميز مجتمعات العالم.
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73 - مكه
2017-09-07 16:50:32
لنفترض المعلم صح اتحد في طالب في المدارس الحكوميه في الصف 4 يعرف يقرأ ولى يكتب هذا بسبب معلم ومعلمه وإدارة تعليم فاشله
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72 - هاشم
2017-09-07 16:49:52
لو تكاتفوا معلمين أصغر محافظه و أمتنعوا عن الدوام لعرفتم قيمتهم
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71 - يحبو تشتيت انتباهكم الي خلق مشكل تبعدكم عن الاهم
2017-09-07 16:49:07
حسبنا الله ونعم الوكيل
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70 - ابو الليل
2017-09-07 16:48:16
سلامات وش بلاك قاعد تنعتهم وكانك انت الي تصرف عليهم ياخي التعليم زين ولكن المقررات والمناهج في وادي والتعليم في وادي وش دخل النشاط قال نشاط وبعدين اتق الله فيهم ولا تحسدهم هم يلاقوها منك ولا من وزيرهم
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( عدد التعليقات 10,570 )
69 - العنيد
2017-09-07 16:48:09
شوف بعض اللي يعلقون وين وصلوا لقمة الإنحطاط فاشلين ولاعندهم غير المعلمين مثل هالمتخلف الفارسي ااالماضي صحيح القافلة تسير والكلاب تنبح؟؟
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68 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-09-07 16:46:18
خررربها معهم بالقوة قبل المدارس 😂😂😂😂
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67 - ....
2017-09-07 16:46:14
*** والقافلة تسيييييييير
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66 - ماذا قدمت
2017-09-07 16:45:44
الوزارة وهذا هو السؤال!
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65 - هزاع
2017-09-07 16:45:29
ياكثرهم فى المقاهى الى اخر الليل وهذا وهو معلم اجيال كيف بيكون وضعه طوال اليوم الدراسى وهو مداوم مواصل وفئه اخرى منهم يلعب بالجوال فى الفصل للاسف يوجد فئه منهم يحتاجون اعادة تاهيل من جديد
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( عدد التعليقات 10,570 )
64 - العنيد
2017-09-07 16:45:19
اهم شيء اللي يبي محل كبده ممتاز يسأل ااالماضي تراه متخصص بالكبده ؟؟
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63 - رزقي على الله
2017-09-07 16:44:37
غربلهم الغامدي ياويلكم يامعلمين ومعلمات الله يفككم من شرهم مافيه قضيه غير قضية التعليم ياجماعه عندنا قضية الاسكان المستعصيه والبطالة والناس الجوعانين يارب سترك ويحفظ مملكتنا الحبيبة انتبهوا من المندسي
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62 - صفخه
2017-09-07 16:44:28
سبحان الله ياقينان من اوصلك للكتابه اليس هو المعلم الى متى هذا النكران
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61 - جلاد
2017-09-07 16:44:04
والله راحوا فيها المدرسن كيف بيداوموا الاسبوع الجاي ههههههههههههههههههاي
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60 - فاضي
2017-09-07 16:42:59
كفو كفو ينطح ترليون كفو عليكم بهم والله انك قادح عرفت كيف تجنننهم
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( عدد التعليقات 10,570 )
59 - العنيد
2017-09-07 16:41:46
انت يا الماضي ،، ومحامي قبحك الله وجهك انت الفاشل والخائب الخاسر المعلم أشرف منك ومن أمثالك
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58 - لكل منتقد للكاتب
2017-09-07 16:41:21
لا تقعد تدور عن تاريخة وايش هو. انسوا قينان. اعطونا ماذا طور التعليم والتهذيب والسلوك عندنا. اطلع الشارع وهو خير دليل. ايش انتجنا للوطن وللعالم والبشرية. وهكذا افحموا قينان بهالطريقة. غير كذا تعالجوا.
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57 -
2017-09-07 16:41:14
بص يسي قنقن واصل كلامك دوت ومش حتلائي غير التهكم من الناس لحسن هما فاهمينك كويس والناس عارفة كل حاقه عنك ومحدش بيسمع لصوتك يسي قنقن
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56 - خليل الأخرش
2017-09-07 16:40:58
في الصميم ياقينان أنا ما قابلت معلم الا وهو متضجرمن التدريس لقد أنشأوجيل متضجرمن العلم.
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55 - رواتبهم عالية وعملهم قليل
2017-09-07 16:40:42
ياكثر المدرسين يخلي الطالب يقرأ بالحصة ويلهى بجواله ويسأل الطالب ليش سكت يرد عليه ويقول خلصت....يعني مفهي
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54 - الساري
2017-09-07 16:39:35
اضم صوتي لك ياقينان لأول مرة ولكن المعلمين يحتاجون لمعلمين حتي يؤ هلوهم لتعليم
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53 - المااااضي
2017-09-07 16:39:01
اذا أردنا التغيير الى الأفضل فعلينا نقل التجربه الامريكيه أو التجربه اليابانيه الى مدارسنا.
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52 - أبو سلطان (معلم سابق)
2017-09-07 16:38:55
الحمدلله أني حولت إداري وشريت راحة البال
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51 - للفقهاء
2017-09-07 16:38:31
اقرأو بين السطور وهذا ما يصبوا اليه الاستاذ قينان. نعم بحاجة لتطهير المجتمع من افات الصحوة والتي جعلتنا لم نتحضر والعالم يدورواحنا مكانك سر. في كل مكان منتقدون لسوء فعل البعض والسبب فقدان التحضر الحي!
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( عدد التعليقات 10,570 )
50 - العنيد
2017-09-07 16:38:17
40 - المااااضي/// أيش قصدك بالمتشددين ،،، لابارك الله فيك وبشكالك ،، انت مختل عقلياً ومذهبك الفارسي جابلك المرض هذااا ؟؟؟
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49 - هزاع
2017-09-07 16:38:07
تعليق ١٩ صدقت والله وكله بسبب المعلمين الجدد والمراهقين كيف تخرج من الجامعه ؟طلاب لايعرفون شى خلال سنه دراسيه مقابل تذمر من المعلمين انهم مظلومون وهم اعلى رواتب واكثر اجازات بدون فائده
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48 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-07 16:37:53
تعليق مخالف
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47 - راى
2017-09-07 16:36:21
والله انى اسمع بالثقافة والمثقفين الى يقولون عن انفسهم مثقفين ليسة الثقافة بالطرب بالهرج والمرج الثقافة ثقافة الأخلاق الدين والقيم ليست***
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46 - قنان هلا تركت العلم والمعلمين وإنشغلت بإمور أخرى
2017-09-07 16:35:54
انت تعلم المعلم لايملك عصى سحرية -- والمعلم يوما ما كان طالب -- وانت يوما كنت طالب -***
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45 - إتحاادي
2017-09-07 16:35:48
لو فيك خير لم تهرب من السلك التعليمي بعد 10 سنوات فقط لكن لانك لاتستطيع القيام بواجبات المعلم المخلص لبلده وطردت من التعليم شر طرده ،، وحاولت اكمال الماجستير في الخارج ورجعت تجر اذيال الخيبه بالرسوب
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44 - مخضرم في التعليم
2017-09-07 16:35:17
صادق ورب الكعبة معظم المدرسين كسالى وغير مفيدين وغير مؤهلين للعمل التعليمي والتربوي طبعا يستثنى من ذلك الإ من رحم الله وهم قلة قليلة .
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43 - قال مالم يقله
2017-09-07 16:34:32
هكذا هو قينان الفنان جابها بالصميم ولم يجرئ احد اثارة موضوع الفوضى وسوء الادارة. وهنا اسمعي يا جارة. انتقد التعليم ولكن يعي انها بكل القطاعات لان التعليم هو الجزء الذي يجي نبض البيت. لذا اسمعو واعوا🌗
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42 - 9999
2017-09-07 16:34:25
يقول المثل ((خالف تعرف))
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41 - محامي
2017-09-07 16:33:49
الى الامام يا غامدي افضحهم اكثر
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40 - المااااضي
2017-09-07 16:32:20
كلام المبدع قينان الغامدي سليم ..الاخونج المتشددين سيطروا على التعليم طيلة 40 عام ..والنتيجه مابين شباب متطرف وشباب دشر في الشوارع وشباب كسالى لايستفاد منهم..يجب غربلة التعليم بعاصفة حزم من القياده..
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39 - محامي
2017-09-07 16:31:39
المعلمين والمعلمات رواتبهم من 15 الى 20 الف واعمارهم تتجاوز 55 سنه واجازات 6 شهور في السنه وبعضهم من 3 حصص الى 4 حصص فقط في اليوم كل حصه 45 د يعني 3 ساعات عمل فقط* تخفظ رواتبهم ويعملون الى 5 بعد العصر
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
38 - رفيق الدرب
2017-09-07 16:31:36
تعليق مخالف
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37 - ابو راس
2017-09-07 16:31:11
هههههههه يا اني قعدت اضحك على المدرسين ههههههه ارحموهم يووبه
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36 -
2017-09-07 16:29:07
إييييه ياقينان.واصل لأنك أمنت العقوبة ماعليك !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - .(خالد).
2017-09-07 16:28:51
انت تعرف معلمين في محيطك يعني اصدقاءك اقرباءك لكن لاتعم كلامك على الكل فهذا ظلم على المعلمين المتميزين
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34 - ان لم نقبل
2017-09-07 16:28:47
النقد اللاذع فلن يكون هناك تطور ولن يرى نور رؤية ٢٠٣٠ نعم هناك قصور من المسؤولين و المواطنين لان قوانين تشريع الانظمة مفقودة. خذ نظام عقوبة العنف الاسري والابتزاز مفقود غير موجود وليس مشرع به الى متى!
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33 - ليبرالي إلا ربع
2017-09-07 16:28:26
للأسف أن المعلمين حساسين جداً , لو جاء طفل عمره 6 سنوات و غلط عليهم سوو له مئات الهاشتقات يالربع أثقلوا و طنشوهم , و قينان ابن عمي في اللبراليه عرف يستغلوكم لأهداف لنفسه
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32 - ابو اسامة
2017-09-07 16:28:22
أغلب الردود هنا من غير المعلمين .بمعنى اصح تفريغ شحنات من الحقد والحسد على من علمهم القراءة والكتابة.
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( عدد التعليقات 10,570 )
31 - العنيد
2017-09-07 16:27:36
وين المعلمين والمعلمات ما يرفعون ضد هذا ....... قضيه ويأدبونه ....
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30 - حمده
2017-09-07 16:27:19
ليش ما سألتوا اللي في الميدان ماذا يريدون وماذا ينقصهم ،نعم هناك عيوب كثيره بالمنهج والمباني المدرسيه المعلمات يصلحوا المدارس على حسابهم وماذا عن حقوق المعلمين؟ لا شي سوى الراتب
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29 - محامي
2017-09-07 16:27:02
والله قينان على صواب المعلمين الوحيدين مرتاحين وكذالك المعلمات رواتب واجازات و3 ساعات او 4 ساعات دوام فقط
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( عدد التعليقات 10,570 )
28 - العنيد
2017-09-07 16:26:44
لاحول ولاقوة الا بالله وتبغون المعلم والمعلمة. يبدعون وورأهم مجتمع يحطم قدراتهم وجهودهم اذا قولوا على الدنيا السلام قينان انت ****
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27 - محامي
2017-09-07 16:26:37
والله قينان على صواب المعلمين الوحيدين مرتاحين وكذالك المعلمات رواتب واجازات و3 ساعات او 4 ساعات دوام فقط
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26 - .(خالد).
2017-09-07 16:26:30
مره محلل سياسي ومره محلل أجتماعي ومره ثقافي ماعرفنا لك ياقنان ؟ بصراحه انت غريب الاطوار بتاع كلهـ
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25 -
2017-09-07 16:25:05
مسكين مالقاله سامع لمقالاته عن الحمدين وقطر عود يميل على المعلمين فاكهة الإعلاميين الفاشلين وتندرهم عليهم لكن الأمل معقودبالله ثم بسلمان الحزم يعيد الأمور إلى نصابها
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24 - المنعثط
2017-09-07 16:24:53
اجلدهم يا قينان لا تربت يداك وان شاء الله يحطونك وزير التعليم وتمشيهم على العجين مايلخبطوش
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23 - حامي الحدود
2017-09-07 16:24:24
شخص واحد هزم المعلمين و المعلمات و جعلهم يتخبطون
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22 - زمن
2017-09-07 16:24:19
ياناس اولادنا مايعرفون القراءه والكتابه ولايفهمون شي في المواد كله من جيل المعلمين الجدد الله ينصرنا على من خرجهم من الجامعه ومن عينهم وهم مايستحقون الله ينصرنا على كل معلم خائن للأمانة التي وكل بها
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21 - في واقع الحال
2017-09-07 16:23:54
بدل الندوات الدعوية ان يكون هناك اجتماع للاباء والامهات وفي صالة واحدة جنباً الى حنب محاضرة عن التربية والسلوك لان الابوين جزء متكامل للتربية بدل حالة الانفصال التي نعيشها لعقود الصحوة والتفرقة. 🤔 😴
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20 - زرهان
2017-09-07 16:23:10
هناك ما يحاك ضد المعلم فى الخفاء
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19 - زمن
2017-09-07 16:22:59
ياناس اولادنا مايعرفون القراءه والكتابه ولايفهمون شي في المواد كله من جيل المعلمين الجدد الله ينصرنا على من خرجهم من الجامعه ومن عينهم وهم مايستحقون الله ينصرنا على كل معلم خائن للأمانة التي وكل بها
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18 - الرأي
2017-09-07 16:22:12
للاسف التطاول على المواطن اخذ في زيادة مايدري وش يسوى
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17 - زرهان
2017-09-07 16:21:40
تعليق مخالف
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16 - عادل المجد
2017-09-07 16:21:16
بحث عن الشهرة بعد ان وضع على الرف وفلس الجرائد التى كانت تدر الملايين وسواقين واربع شغالات وقهوجي ورحلات سنوية وتذاكر مجانية احسن الله عزائك في فكرك
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15 - نرجع ونقول
2017-09-07 16:21:12
لا يقتصر على التعليم وانما ان لم تكن معظم فكل القطاعات بحاجة لتأهيل كامل. الجوازات المرور الطرق الصحة الخطوط المطارات البلدية العدل الزراعة الخ الخ بدون استثناء التأهيل واجب وخاصة ممن عملوا خمس سنوات!
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14 - الحق
2017-09-07 16:20:28
دايم اقول مناهجنا مافيها شي، التعليم في البيت، والمعلم داج لانه ضحية مجتمع، التربيه والتعلم يبدا من البيت وليس المدرسه، ولدك اذا مايبغي يدرس ماينفع معه احسن مناهج، البلا في البيت قبل المدارس
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13 - ابو راكان
2017-09-07 16:19:53
كيف تواجه المعلمين والمعلمات عندما تحتكمون عند رب السموات والارض يا قينان وكل ذلك للبحث عن الظهور في الدنيا ونسيت الاخره!
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12 - زمن
2017-09-07 16:19:22
افضل حل لهم عمل عقد وظيفي لمده 4 سنوات اذا أثبت جدارته والا يحال للتقاعد ويشوف له شيول والا حراثه يشتغل عليها ابرك له
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11 - زمن
2017-09-07 16:17:32
اقول كلامك صح ياقينان والله ان اغلب المعلمين مايفرق بين الضأن والمعزا فما بالك بالتخصص لايفقهون فيه شي همهم العلاوة والاجازه والفطور في الصباح وبعدها يضرب الباب
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10 - sasa1974
2017-09-07 16:17:22
100% يا قينان مع انك تقهر ـ لكن هذا الموضوع انا معاك ـ انظر الى شباب واطفال اليوم ـ لو تحبون اطفالكم سووا اللى يقول عليه ـ
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9 - زائر
2017-09-07 16:16:19
من أمن العقوبه اساء الأدب حسبنا الله وكفى لقد تمادى بألفاظه
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8 - زرهان
2017-09-07 16:16:15
تعليق مخالف
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7 - زمن
2017-09-07 16:14:25
كلامك عين العقل والمنطق اعرف معلم ماهمه إلا العلاوة والفطور تميس وفول ويسدد فواتيره ويقضي أشغاله وقت الدوام ولايعرف كوعه من بوعه في التخصص وخطه ماي
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6 - ↩ابو شدا↪
2017-09-07 16:12:23
من امن العقوبة أساء السلوك.
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5 - ابو وعد
2017-09-07 16:12:10
ما يفعله هاذا الشخص هو بحث عن زيادة الشهرة على حساب بناة المجتمع من يسبح لهم الحوت في البحر والتعاطي مع اطروحاته يعتبر حماقه ولو تركناه ينعق ولم نعط له بال كان افضل لأننا معشر المعلمين لا يوجد من يقدر
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4 -
2017-09-07 16:11:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - مطمئنة
2017-09-07 16:11:10
أنا في السلك التعليمي وضد كلام قينان جملة وتفصيلا لكن رأيه في إجبار المعلمين حضور الدورات أنا معه قلبا وقالبا لأن هناك قلة يتطلعون للتقاعد ولا يريدون تطوير أنفسهم أبدا.
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2 - .(خالد).
2017-09-07 16:09:16
التعميم على الجميع هي لغة الجاهل الاحمق الحاقد
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
1 - ضحكت منها الأمم
2017-09-07 16:08:06
الله بلانا بكتاب فارغين لا يستطيعون كتابه الحقيقه بشجاعه
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