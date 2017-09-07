الكاتب قينان الغامدي” يواصل هجومه على المعلمين: التعامل معهم يكون بالإجبار والفصل
صحيفة المرصد:عاود الكاتب الصحفي قينان الغامدي هجومه على المعلمين من جديد، واتهمهم بالكسل وعدم التأهيل، وأنهم يفتقدون “أدنى درجات التأهيل التربوي والتعليمي، والثقافي”، وطالب بإجبارهم بالقوة لتنفيذ حصة النشاط أربع ساعات في الأسبوع، وقال إن أغلبية المعلمين والمعلمات كسالى يتحججون بحجج واهية حتى لا ينفذوا حصص النشاط.
جاء ذلك في مقال “قينان” اليوم بصحيفة “الوطن” تحت عنوان “المعلمون والمعلمات يحتاجون تدريباً وحزماً: لا خبرة ولا ثقافة ولا جدية”، بعد مقاله السابق “سر حملات المعلمين والمعلمات ضد الوزير: العيسى من أعداء الصحوة”.
وكان المعلمون ردوا على اتهامات “قينان الغامدي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبر وسم قينان يتهم المعلم بالخيانه، وأكد عدد منهم أنهم سوف يقاضونه، وطالب البعض الآخر أن تقوم وزارة التعليم بمقاضاته.
وفي مقاله اليوم، عاد “قينان” إلى الهجوم على المعلمين، وقال إن “الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات، خاصة القدامى، ونسبة كبيرة من الجدد، يفتقدون أدنى درجات التأهيل التربوي والتعليمي، والثقافي” وأضاف أن “هؤلاء الغالبية بينهم وبين القراءة والكتاب عداء مستحكم”.
وأضاف “قينان” أنه يعرف “شخصياً، ومنذ عقود، معلمين ومعلمات، لم تمس أيديهم وأعينهم كتاباً واحداً، لا في تخصصهم ولا في غيره، وكان آخر عهدهم بالكتاب هو آخر سنة من دراستهم، ولا أظن أيضاً يستطيع أحد -لا من المعلمات ولا من المعلمين- أن ينكر هذه الحقيقة الساطعة”.
وأشار الغامدي أن هذه الأغلبية ” لا شأن لها سوى الراتب والروتين والتنصل من أي مسؤولية، والتهرب من أي تطوير أو تدريب بحجج واهية”.
وطالب “قينان” بفرض حصة النشاط بالقوة، وقال “إن حصة النشاط الإضافية يجب أن تفرض بقوة النظام، ومديرو ومديرات المدارس النابهون، ومعهم القلة القليلة من المعلمين والمعلمات الواعين، يستطيعون ترجمة هذه الحصة كأفضل ما يكون، ولو كان مبنى المدرسة صندقة من التنك”.
وأضاف أن “التحجج بالمباني غير المجهزة والوقت الطويل ونحو ذلك، هي لغة الكسالى الفارغين من المعلمين والمعلمات، وهم كثرة كاثرة”، على حد تعبيره.
وقال: “على الوزير والوزارة، أن يلغوا فكرة الابتعاث إلى الخارج لأنها طويلة المدى، ويستقدموا جهات تدريبية عالمية مؤهلة حازمة، ثم يفرضوا فرضاً على جميع المعلمين والمعلمات حضور هذه الدورات التدريبية لأربع ساعات يومياً بعد الدوام، في العصر أو المساء، ودون إضافة أي بدل، ولعامٍ دراسي كامل أو عامين، ومن لم ينتظم، أو يحقق درجات جيدة يحال إلى التقاعد أو يفصل”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
معلم لغه انجليزيه لايفقه شي في اللغه ومعلم لغه عربيه أخس وانطل وهلم جرا بعموم المواد اعرف مدرس عنده 8 حصص في الأسبوع وراتب 19000 وياليت يقوم بعمله صح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقطعوا ايدي من لغاليغها .. إذا لم يكن وراء هذا الهجوم من قنقن وامثاله ضوء اخضر وسر وقرارات ستمس المعلمين ... وهذا الهجوم تهيئة لقرارات قادمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياناس اولادنا مايعرفون القراءه والكتابه ولايفهمون شي في المواد كله من جيل المعلمين الجدد الله ينصرنا على من خرجهم من الجامعه ومن عينهم وهم مايستحقون الله ينصرنا على كل معلم خائن للأمانة التي وكل بها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
افضل حل لهم عمل عقد وظيفي لمده 4 سنوات اذا أثبت جدارته والا يحال للتقاعد ويشوف له شيول والا حراثه يشتغل عليها ابرك له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامه منطقي والله يا أن بعضهم عديم الثقافة ومعلوماته من سنة حفر البحر ناهيك عن رفضهم كل جديد حتى لو كان في مصلحة الطالب والمهم عندهم لا يزيد عليهم الدوام ولا تنقص عنهم الإجازه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يحارب المعلمين إلا كل **** لماذا لا ينظر هذا الكويتب لليابان وكيف تتم معاملة المعلمين ولكن الحسد داء مستفحل فيه وأمثاله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الآن اتضحت الصورة ظل فترة هذا ***يحارب رجال الدين وهم دعامة من دعامات المجتمع واليوم يحارب المعلمين الدعامة الثانية وتواليك هدفه وأمثاله تدمير المجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صحيح كلامك يا غامدي رواتبهم 18الف و20الف والبعض منهم صار رافع خشته ولا يوجد تطور في التعليم بعض المعلمين له 5 حصص فقط في الأسبوع والايجازه 4 شهور غير نص السنه وعبد الفطر وعيد الأضحى يعني 6شهور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طبعا ليس المقصود فيه المعلم والمناهج ولكن نظام المدرسة يجب أن يكون نظام صارم لا يستثنى به احد ويكون تحت إشراف جهه منظمه وهي التي تقيم نشاطات المدرسة وتطوير مهارات الطلبة حتى لو تكون أجنبية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلام قينان والله سليم وأزيد عليه هذي العطل الطويلة المفروض تكون بدون مرتب او ان يستغلوا المعلمين في أمور ثانية ما يصير رواتب تصرف والواحد متبطح ٤ شهور بالبيت هذا هدر مالي كبير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
خلاصة الأمر نحن في حكم دولة رشيدة لن تنطلي عليها تباكي هذا الكويتب وأمثاله على المجتمع والكل يجب عليه أن يستشعر أمانة العمل واتمنى عدم إعطائه أكبر من حجمه لأن ليس له من الأمرشئ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على الوزارة عمل دراسة حقيقية صحيحة لترغيب الطلاب في حب المدرسة والقراءة والتقليل من حمل الكتب للصفوف الأولية حتى يحبو التعليم فمنذ خمسين سنه والمدارس نفسها ..بينما الذين تعلمو في الكتاتيب أحسن ادراكا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اول مرة اوافق قينان التعليم بحاجة الى تطوير وزيادة الأنشطة والمهارات والمعلم الغير جاد فصل على طول والنظام الحالي فاشل يكفي الصباح يشغلون جهاز تسجيل للنشاط الصباحي غير المشغول بجواله و....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
غرامة علىكل تقصير وعلى الكبير والصغير الموظف والعاطل ويضبط وضعنا ميه ميه مافي حل الا بالحزم عيال جن مقعد راحو للخارج ورجوا بالاجازه احترام ونظام وترتيب ويطفي الانوار والاجهزه وينامون بدري ويقرأون كتب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا شخص مستفز وياليت يسجن وعلى فكره ترا مافيه عصيده ودغابيس ومرق داخل السجن يا*** .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انجازك في مسيرتك التعليمية شكله ترك بصمة واضحة يا استاذ في طرحك واسلوبك كصحفي والا الثقافة ثقافة تقية تتقلب حسب نوع الردح والانحدار البارع فيه يا استاذ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ماأسوا المنظرين في الصحف واصحاب المقالات والإذاعات والتلفاز ...لايعرفون الميدان ولوشارك لانصدم بالواقع لابد قبل اتخاذ قرار من وزيرا ومسؤول عمل دراسة ميدانيه ولوادرك مافي المناهج شرحا وفهما لكان افضل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياليت اللي يطالبوا المدرسين بالعمل يطبق عليهم ايضا النظام ويشوفون هم يعملون والا لا وخاصة في الداخليه وفي الدوائر الحكوميه الاخرى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هل سبب فشل اوتخلفه في المواد في كليه المعلمين ١٤٠١ الطايف كما قيل والله اعلم سبب نفسي لتحامل على المعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الطلاب الان بالصفوف الاولى لايجيدون القرائه والكتابه والي حاصل على الثانويه عنده اخطاء بالهبل والصدق والصراحه لاتزعل والتسيب واظح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
عادي يعطون المعلم اجازة شهر زي موظفي الدولة وبناء عليه عيالكم مالهم الا اجازة شهر وباقي الشهور دراسة ولاتتبكبكون مافيه راحة من تدريسهم وكيف نسافر .. الخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا مصخها شكله حاقد على المدرسين والمدرسات 😷
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أتمنى ان يلزم قينان الغامدي لدخول دوره في كيفية التعامل الصحفي وأسلوب الكتابه النقدي وفِي حال امتنع يشطب اسمه كصحفي ويمنع من الكتابه في اي وسيله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تحدث بالامس احد طلاب المدعو قينان ويكفي والله ماتحدث به عنك يا اخ قينان فالي بيته قزاز لا يرمي الناس بالطوب وبعدين اتمنى ان لا نعطي الامر اكبر من حجمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مفروض ينقصون من رواتب المعلمين ويعطونه في السنه اجازه شهر زي باقي موظفين الدوله والباقي يداوم ويخيرونهم يجلس ولايداوم يداوم ياخذ راتب يبغى ينام بدون راتب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المعلم ساعه قاعد مع أربعين الى خمسين طالب من بيئات متعدده وأحياناً مافيه تكييف تقارنونه مع موظف جالس تحت تكييف مركزي على مكتب لا جاه دوالي من كثر الوقفة ولاالتهبت حباله الصوتية حسبي الله عليكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اي كتاب يا ****؟؟ الان نحن في عصر الانترنت بزر واحد تتصفح اي كتاب يابو الكتاب العالم كله يقول ان الانترنت الغى الكتاب وانت جاي تحاججهم بعدم قراءة الكتب انت متى اخر مرة قرأت كتاب انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وجع وش ذا الحسد المعلم ساعة وحدة مع طلاب يبي لهم تأديب تعادل اربع ساعات لان في هاذي الساعه أعصابه وصحته مستنزفة يامال الوجع ياقنينان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المعلم راتبه عالي جداً مقارنه بساعات عمل و مجهود غيره من الموظفين و إجازاته السنوية تمتد لإكثر من ثلاثة شهورومع ذلك مخرجاتهم متدنية و مستوى الطلاب سيء جداً, فبدون الحزم معهم لن تحل مشكلة تخلفنا العلمي
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
من يوم تشوف ثوب الرجل مزكرش اغسل يدك منه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
قينان وراء الأكمة ماورائها وش اللي يدور واحنا ماندري عنه قاعد تشغلنا بالمعلمين وأعطيت الضوء الأخضر في البربرة اذا ماكان فيه عقاب لك فعلى الدنيا السلام.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كلامه فيه مع الأسف من الصحة والمفترض أن الذي يطال بهذا الكلام ***وكل من له يد في التنظير وخاصة الجامعات المؤهلة للمعلمين لايوجد إلا جامعة الملك سعود فيها كلية التربية تؤهل معلم اما البقية فهي عالة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لان هناك مستفيدين من تجارة التعليم والبيوت المستأجرة. من اكثر دول العالم بها مدارس خاصة وربما تصل الى خمسين في المية بالمدن الرئيسية🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يجيب عياله من المدارس ورجل المرور اللي واقف لتنظيم السير وهو مشغول بجواله والطبيب اللي يكشف على أربعة مرضى فقط وباقي وقته يسولف في غرف الراحة والإعلامي اللي يترزز في القنوات دون مسؤوليةلأماتة الكلمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عسكري لابس مدني ركب فوق جدار مدرسة ثانوية لتصوير تقاطع الشارع بمهمة رسمية. فلما شاهدة المدير نزله ورخة يعتقد انه طالب. شفتوا كيف صلاحية وقوة المدير وهذا هو الفرق عننا. عندنا يمكن رخوا المدير ومعهم ربع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكرا لك يا شيخ قينان على اهتمامك بالتعليم وحث القائمين عليه على تطويره
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أغلب المعلمين والدكاتره والمهندسين يدرسون أبناءهم في مدارس خاصه بسبب المعلمين والمعلمات الغير مرغوب بهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليس بغريب أن يكون لقينان من *** من يسير في ركبه بالإساءة للمعلمين والمعلمات وتخوينهم والحط من قدرهم أمام طلابهم وطالباتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
**** اغسل يدك منه اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة والبوذيين وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار امتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صدقت في كلامك يا أ قينان.. وأضيف عليه أن تطبق هذه الدورات على كل موظفي الدولة من القضاة اللي بعضهم يعطل قضايا الناس مروراً بموظفي الوزارات اللي س 9 يبدأ بصحن الفول والتميس و س12 يطلع يجيب عياله ..يتبع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عندك اليابان 3 سنوات تعلم الأخلاق والنظافة والنظام وبعده يتم التعليم مدرس همه الراتب وتنجيح الطلاب هم أهل رساله بس جيل معلمين فاشل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لم يعد في مدرسين بل أصبحو ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
راح تكون فسحة طويلة ولن يتغير شيئ لان تلقين سيعوضوهم بالبيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اصبح المعلم ملطشه بسبب تصريح وزير التعليم الاخير اعطى فرصه لهذه العينات ان تتطاول على المعلم ومن امن العقاب اساء الادب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ماذا قدمت للتعليم ؟ لماذا تركت سلك التعليم؟ من علمك حتى صرت تتفلسف على من علمك؟ هل تعلم ان القضاه والمهندسين طلبوا من رئيسة ألمانيا بمساوتهم بالمعلم فقالت كيف اساويكم بمن علمكم. شكلك تريد ان تكون؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اهنيء جميع المعلمين فعندما تاتيك المذمة من ***فهي الدليل هلى صحة موقفكم ... الف مليار مبروك يا معلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قينان هو كيم يونج – اون السعودية إنسان يشعر بجنون العظمة الله يشفيه فهو يشكل خطراً على ثقافة الأجيال وكيفية وتأسيس طريقة تعاملعم مع الآخرين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالتعليم وانما بالتركيبة المجتمعية من فكرة ازهلها وبدون تخطيط يريدوا ان تنتج. تغير العالم حتى البذور ان لم تكن التربة والماء صالح تنتج منتج مرفوض وهذا ما يميز مجتمعات العالم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لنفترض المعلم صح اتحد في طالب في المدارس الحكوميه في الصف 4 يعرف يقرأ ولى يكتب هذا بسبب معلم ومعلمه وإدارة تعليم فاشله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لو تكاتفوا معلمين أصغر محافظه و أمتنعوا عن الدوام لعرفتم قيمتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سلامات وش بلاك قاعد تنعتهم وكانك انت الي تصرف عليهم ياخي التعليم زين ولكن المقررات والمناهج في وادي والتعليم في وادي وش دخل النشاط قال نشاط وبعدين اتق الله فيهم ولا تحسدهم هم يلاقوها منك ولا من وزيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شوف بعض اللي يعلقون وين وصلوا لقمة الإنحطاط فاشلين ولاعندهم غير المعلمين مثل هالمتخلف الفارسي ااالماضي صحيح القافلة تسير والكلاب تنبح؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
خررربها معهم بالقوة قبل المدارس 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** والقافلة تسيييييييير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الوزارة وهذا هو السؤال!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياكثرهم فى المقاهى الى اخر الليل وهذا وهو معلم اجيال كيف بيكون وضعه طوال اليوم الدراسى وهو مداوم مواصل وفئه اخرى منهم يلعب بالجوال فى الفصل للاسف يوجد فئه منهم يحتاجون اعادة تاهيل من جديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اهم شيء اللي يبي محل كبده ممتاز يسأل ااالماضي تراه متخصص بالكبده ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
غربلهم الغامدي ياويلكم يامعلمين ومعلمات الله يفككم من شرهم مافيه قضيه غير قضية التعليم ياجماعه عندنا قضية الاسكان المستعصيه والبطالة والناس الجوعانين يارب سترك ويحفظ مملكتنا الحبيبة انتبهوا من المندسي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
سبحان الله ياقينان من اوصلك للكتابه اليس هو المعلم الى متى هذا النكران
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله راحوا فيها المدرسن كيف بيداوموا الاسبوع الجاي ههههههههههههههههههاي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو كفو ينطح ترليون كفو عليكم بهم والله انك قادح عرفت كيف تجنننهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
انت يا الماضي ،، ومحامي قبحك الله وجهك انت الفاشل والخائب الخاسر المعلم أشرف منك ومن أمثالك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لا تقعد تدور عن تاريخة وايش هو. انسوا قينان. اعطونا ماذا طور التعليم والتهذيب والسلوك عندنا. اطلع الشارع وهو خير دليل. ايش انتجنا للوطن وللعالم والبشرية. وهكذا افحموا قينان بهالطريقة. غير كذا تعالجوا.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
بص يسي قنقن واصل كلامك دوت ومش حتلائي غير التهكم من الناس لحسن هما فاهمينك كويس والناس عارفة كل حاقه عنك ومحدش بيسمع لصوتك يسي قنقن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
في الصميم ياقينان أنا ما قابلت معلم الا وهو متضجرمن التدريس لقد أنشأوجيل متضجرمن العلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياكثر المدرسين يخلي الطالب يقرأ بالحصة ويلهى بجواله ويسأل الطالب ليش سكت يرد عليه ويقول خلصت....يعني مفهي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اضم صوتي لك ياقينان لأول مرة ولكن المعلمين يحتاجون لمعلمين حتي يؤ هلوهم لتعليم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اذا أردنا التغيير الى الأفضل فعلينا نقل التجربه الامريكيه أو التجربه اليابانيه الى مدارسنا.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الحمدلله أني حولت إداري وشريت راحة البال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقرأو بين السطور وهذا ما يصبوا اليه الاستاذ قينان. نعم بحاجة لتطهير المجتمع من افات الصحوة والتي جعلتنا لم نتحضر والعالم يدورواحنا مكانك سر. في كل مكان منتقدون لسوء فعل البعض والسبب فقدان التحضر الحي!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 - المااااضي/// أيش قصدك بالمتشددين ،،، لابارك الله فيك وبشكالك ،، انت مختل عقلياً ومذهبك الفارسي جابلك المرض هذااا ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق ١٩ صدقت والله وكله بسبب المعلمين الجدد والمراهقين كيف تخرج من الجامعه ؟طلاب لايعرفون شى خلال سنه دراسيه مقابل تذمر من المعلمين انهم مظلومون وهم اعلى رواتب واكثر اجازات بدون فائده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله انى اسمع بالثقافة والمثقفين الى يقولون عن انفسهم مثقفين ليسة الثقافة بالطرب بالهرج والمرج الثقافة ثقافة الأخلاق الدين والقيم ليست***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
انت تعلم المعلم لايملك عصى سحرية -- والمعلم يوما ما كان طالب -- وانت يوما كنت طالب -***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو فيك خير لم تهرب من السلك التعليمي بعد 10 سنوات فقط لكن لانك لاتستطيع القيام بواجبات المعلم المخلص لبلده وطردت من التعليم شر طرده ،، وحاولت اكمال الماجستير في الخارج ورجعت تجر اذيال الخيبه بالرسوب
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
صادق ورب الكعبة معظم المدرسين كسالى وغير مفيدين وغير مؤهلين للعمل التعليمي والتربوي طبعا يستثنى من ذلك الإ من رحم الله وهم قلة قليلة .
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
هكذا هو قينان الفنان جابها بالصميم ولم يجرئ احد اثارة موضوع الفوضى وسوء الادارة. وهنا اسمعي يا جارة. انتقد التعليم ولكن يعي انها بكل القطاعات لان التعليم هو الجزء الذي يجي نبض البيت. لذا اسمعو واعوا🌗
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يقول المثل ((خالف تعرف))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى الامام يا غامدي افضحهم اكثر
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
كلام المبدع قينان الغامدي سليم ..الاخونج المتشددين سيطروا على التعليم طيلة 40 عام ..والنتيجه مابين شباب متطرف وشباب دشر في الشوارع وشباب كسالى لايستفاد منهم..يجب غربلة التعليم بعاصفة حزم من القياده..
لا يعجبني(16) اعجبني(5)
المعلمين والمعلمات رواتبهم من 15 الى 20 الف واعمارهم تتجاوز 55 سنه واجازات 6 شهور في السنه وبعضهم من 3 حصص الى 4 حصص فقط في اليوم كل حصه 45 د يعني 3 ساعات عمل فقط* تخفظ رواتبهم ويعملون الى 5 بعد العصر
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههه يا اني قعدت اضحك على المدرسين ههههههه ارحموهم يووبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
إييييه ياقينان.واصل لأنك أمنت العقوبة ماعليك !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
انت تعرف معلمين في محيطك يعني اصدقاءك اقرباءك لكن لاتعم كلامك على الكل فهذا ظلم على المعلمين المتميزين
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
النقد اللاذع فلن يكون هناك تطور ولن يرى نور رؤية ٢٠٣٠ نعم هناك قصور من المسؤولين و المواطنين لان قوانين تشريع الانظمة مفقودة. خذ نظام عقوبة العنف الاسري والابتزاز مفقود غير موجود وليس مشرع به الى متى!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
للأسف أن المعلمين حساسين جداً , لو جاء طفل عمره 6 سنوات و غلط عليهم سوو له مئات الهاشتقات يالربع أثقلوا و طنشوهم , و قينان ابن عمي في اللبراليه عرف يستغلوكم لأهداف لنفسه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أغلب الردود هنا من غير المعلمين .بمعنى اصح تفريغ شحنات من الحقد والحسد على من علمهم القراءة والكتابة.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
وين المعلمين والمعلمات ما يرفعون ضد هذا ....... قضيه ويأدبونه ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليش ما سألتوا اللي في الميدان ماذا يريدون وماذا ينقصهم ،نعم هناك عيوب كثيره بالمنهج والمباني المدرسيه المعلمات يصلحوا المدارس على حسابهم وماذا عن حقوق المعلمين؟ لا شي سوى الراتب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله قينان على صواب المعلمين الوحيدين مرتاحين وكذالك المعلمات رواتب واجازات و3 ساعات او 4 ساعات دوام فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لاحول ولاقوة الا بالله وتبغون المعلم والمعلمة. يبدعون وورأهم مجتمع يحطم قدراتهم وجهودهم اذا قولوا على الدنيا السلام قينان انت ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله قينان على صواب المعلمين الوحيدين مرتاحين وكذالك المعلمات رواتب واجازات و3 ساعات او 4 ساعات دوام فقط
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مره محلل سياسي ومره محلل أجتماعي ومره ثقافي ماعرفنا لك ياقنان ؟ بصراحه انت غريب الاطوار بتاع كلهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مسكين مالقاله سامع لمقالاته عن الحمدين وقطر عود يميل على المعلمين فاكهة الإعلاميين الفاشلين وتندرهم عليهم لكن الأمل معقودبالله ثم بسلمان الحزم يعيد الأمور إلى نصابها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اجلدهم يا قينان لا تربت يداك وان شاء الله يحطونك وزير التعليم وتمشيهم على العجين مايلخبطوش
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
شخص واحد هزم المعلمين و المعلمات و جعلهم يتخبطون
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
ياناس اولادنا مايعرفون القراءه والكتابه ولايفهمون شي في المواد كله من جيل المعلمين الجدد الله ينصرنا على من خرجهم من الجامعه ومن عينهم وهم مايستحقون الله ينصرنا على كل معلم خائن للأمانة التي وكل بها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بدل الندوات الدعوية ان يكون هناك اجتماع للاباء والامهات وفي صالة واحدة جنباً الى حنب محاضرة عن التربية والسلوك لان الابوين جزء متكامل للتربية بدل حالة الانفصال التي نعيشها لعقود الصحوة والتفرقة. 🤔 😴
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هناك ما يحاك ضد المعلم فى الخفاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياناس اولادنا مايعرفون القراءه والكتابه ولايفهمون شي في المواد كله من جيل المعلمين الجدد الله ينصرنا على من خرجهم من الجامعه ومن عينهم وهم مايستحقون الله ينصرنا على كل معلم خائن للأمانة التي وكل بها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
للاسف التطاول على المواطن اخذ في زيادة مايدري وش يسوى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بحث عن الشهرة بعد ان وضع على الرف وفلس الجرائد التى كانت تدر الملايين وسواقين واربع شغالات وقهوجي ورحلات سنوية وتذاكر مجانية احسن الله عزائك في فكرك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا يقتصر على التعليم وانما ان لم تكن معظم فكل القطاعات بحاجة لتأهيل كامل. الجوازات المرور الطرق الصحة الخطوط المطارات البلدية العدل الزراعة الخ الخ بدون استثناء التأهيل واجب وخاصة ممن عملوا خمس سنوات!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دايم اقول مناهجنا مافيها شي، التعليم في البيت، والمعلم داج لانه ضحية مجتمع، التربيه والتعلم يبدا من البيت وليس المدرسه، ولدك اذا مايبغي يدرس ماينفع معه احسن مناهج، البلا في البيت قبل المدارس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كيف تواجه المعلمين والمعلمات عندما تحتكمون عند رب السموات والارض يا قينان وكل ذلك للبحث عن الظهور في الدنيا ونسيت الاخره!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
افضل حل لهم عمل عقد وظيفي لمده 4 سنوات اذا أثبت جدارته والا يحال للتقاعد ويشوف له شيول والا حراثه يشتغل عليها ابرك له
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اقول كلامك صح ياقينان والله ان اغلب المعلمين مايفرق بين الضأن والمعزا فما بالك بالتخصص لايفقهون فيه شي همهم العلاوة والاجازه والفطور في الصباح وبعدها يضرب الباب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
100% يا قينان مع انك تقهر ـ لكن هذا الموضوع انا معاك ـ انظر الى شباب واطفال اليوم ـ لو تحبون اطفالكم سووا اللى يقول عليه ـ
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
من أمن العقوبه اساء الأدب حسبنا الله وكفى لقد تمادى بألفاظه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامك عين العقل والمنطق اعرف معلم ماهمه إلا العلاوة والفطور تميس وفول ويسدد فواتيره ويقضي أشغاله وقت الدوام ولايعرف كوعه من بوعه في التخصص وخطه ماي
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
من امن العقوبة أساء السلوك.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ما يفعله هاذا الشخص هو بحث عن زيادة الشهرة على حساب بناة المجتمع من يسبح لهم الحوت في البحر والتعاطي مع اطروحاته يعتبر حماقه ولو تركناه ينعق ولم نعط له بال كان افضل لأننا معشر المعلمين لا يوجد من يقدر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنا في السلك التعليمي وضد كلام قينان جملة وتفصيلا لكن رأيه في إجبار المعلمين حضور الدورات أنا معه قلبا وقالبا لأن هناك قلة يتطلعون للتقاعد ولا يريدون تطوير أنفسهم أبدا.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
التعميم على الجميع هي لغة الجاهل الاحمق الحاقد
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
الله بلانا بكتاب فارغين لا يستطيعون كتابه الحقيقه بشجاعه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
أضف تعليق