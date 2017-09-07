شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

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صحيفة المرصد-وكالات:رصدت كاميرا مراقبة جريمة سرقة نفذتها امرأة داخل مركز للتسوق بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، استطاعت خلالها سرقة محفظة متسوقة بسهولة شديدة.

وأظهر المقطع اللصة وهي تستغل انشغال ضحيتها بالشراء، ثم تلتقط حافظة نقودها من خلف ظهرها وتنصرف بهدوء شديد دون أن تلحظها الأخيرة.

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