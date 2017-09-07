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شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة
صحيفة المرصد-وكالات:رصدت كاميرا مراقبة جريمة سرقة نفذتها امرأة داخل مركز للتسوق بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، استطاعت خلالها سرقة محفظة متسوقة بسهولة شديدة.
وأظهر المقطع اللصة وهي تستغل انشغال ضحيتها بالشراء، ثم تلتقط حافظة نقودها من خلف ظهرها وتنصرف بهدوء شديد دون أن تلحظها الأخيرة.
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التعليقات
12 - نفسيه2017-09-07 17:45:26
ت 3. ماهوا دينك
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11 - فريدة شوقي2017-09-07 17:26:30
غريبة ماهي منقبة
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10 - جون كنيدي اليعربي2017-09-07 17:14:52
عمر الحرامي مايتوب ولا يغتني. تلاقيها من يوم هي صغيره وهي تسرق شباصات البنات في المدرسه حتى أنها كبرت وصارت حرامية نشاله 😌
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9 -2017-09-07 17:09:18
تعليق3قال تعالى يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وقوله تعالى( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) والايات كثيره بالحجاب المراد الحذرفي ماتكتبه
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8 - العبيدي2017-09-07 17:01:48
اعقبي ياسرقة
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7 - الفارس2017-09-07 16:49:13
من شفت هالدناديش فوق رأسها تقل دينا افغاني وانا عارف ماعندكم احد
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6 - هذه الحقيقة2017-09-07 16:46:08
تعليق رقم ٣ نرجوا عدم الاصطياد في الماء العكر ، الحجاب عمره ماكان سبب في زيادة السرقات ولكنه حكم إسلامي شاء من شاء وأبى من أبى
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5 - المنفلوطي2017-09-07 16:36:59
الموضوع فاهمينه غلط هذه جارتهم في السكن وحبت تمازحها
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4 - Ss2017-09-07 16:27:14
المرأة عدوة المرأة
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3 - المااااضي2017-09-07 16:22:44
من الاسباب التي تساعد المرأه على السرقه هو النقاب لأنه يخفي شخصيتها ..ونلاحظ ذلك في كثير من المقاطع
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2 - محامي2017-09-07 16:22:35
مصريه او سوريه لا يوجد حراميه بهذا الشكل الا في الدول العربيه المعروفه
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1 -2017-09-07 16:14:55
هذولي الاجنبيات اللي تمدحونهم ليل نهار وتمجدونهم ليل نهار
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بواسطة : زائر من الكواكب
أيش رآيكم نتدخل ونصلح بينهن.....
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