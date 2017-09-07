إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

حجم الخط A A A المرصد 59 2٬497 1 ساعة

صحيفة المرصد: شنت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي هجومًا على نظيرتها السعودية لجين عمران، واتهمتها بتوظيف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية وشبهتها بالقرضاوي.

وقالت الكعبي في سلسلة تغريدات لها: “هل يحق للإعلامي أو الداعي أو أي نجم أن يوظف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية أو قضية لها قنواتها الخاصة”!.

وأضافت الكعبي: “هل تختلف لجين عن النفيسي والعوضي والقرضاوي وطائفة الذين يهيلون تراب الإساءة على من أكرمهم واستقبلهم واحتفى بهم !! كيف تحكمون؟”.

في المقابل شن مغردون هجومًا على الإعلامية الإماراتية، ورفضوا حديثها عن “لجين”، وأحدهم قال لها: “عيب تتكلمي عن لجين الإمارات والسعودية كيان واحد ويوم تتكلمي عن لجين تتكلمي عن كل السعودية ارتقي بألفاظك”.

وكانت لجين قد نشرت مقطع فيديو لها تعبر فيه عن استيائها من فاتورة الكهرباء والمياه المرتفعة خلال إجازتها في دبي حيث وصل العداد إلى 36000 درهم، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بينها وبين بعض الشخصيات في دبي.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

هل يحق للإعلامي أو الداعي أو أي نجم أن يوظف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية أو قضية لها قنواتها الخاصة!!#لجين_عمران — مريم الكعبي (@maryam1001) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

هل تختلف لجين عن النفيسي والعوضي والقرضاوي وطائفة الذين يهيلون تراب الإساءة على من أكرمهم واستقبلهم واحتفى بهم !! كيف تحكمون؟#لجين_عمران — مريم الكعبي (@maryam1001) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧