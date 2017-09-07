إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو
صحيفة المرصد: شنت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي هجومًا على نظيرتها السعودية لجين عمران، واتهمتها بتوظيف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية وشبهتها بالقرضاوي.
وقالت الكعبي في سلسلة تغريدات لها: “هل يحق للإعلامي أو الداعي أو أي نجم أن يوظف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية أو قضية لها قنواتها الخاصة”!.
وأضافت الكعبي: “هل تختلف لجين عن النفيسي والعوضي والقرضاوي وطائفة الذين يهيلون تراب الإساءة على من أكرمهم واستقبلهم واحتفى بهم !! كيف تحكمون؟”.
في المقابل شن مغردون هجومًا على الإعلامية الإماراتية، ورفضوا حديثها عن “لجين”، وأحدهم قال لها: “عيب تتكلمي عن لجين الإمارات والسعودية كيان واحد ويوم تتكلمي عن لجين تتكلمي عن كل السعودية ارتقي بألفاظك”.
وكانت لجين قد نشرت مقطع فيديو لها تعبر فيه عن استيائها من فاتورة الكهرباء والمياه المرتفعة خلال إجازتها في دبي حيث وصل العداد إلى 36000 درهم، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بينها وبين بعض الشخصيات في دبي.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
هل يحق للإعلامي أو الداعي أو أي نجم أن يوظف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية أو قضية لها قنواتها الخاصة!!#لجين_عمران
— مريم الكعبي (@maryam1001) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
هل تختلف لجين عن النفيسي والعوضي والقرضاوي وطائفة الذين يهيلون تراب الإساءة على من أكرمهم واستقبلهم واحتفى بهم !! كيف تحكمون؟#لجين_عمران
— مريم الكعبي (@maryam1001) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
نموذج من هدايا اليوم التي وزعتها لجين عمران عيدية في مواقع التواصل
فشكرا pic.twitter.com/FLeT8IdD6j
— مريم الكعبي (@maryam1001) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
أيش رآيكم نتدخل ونصلح بينهن..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فشلتونا الله يفشلكم ياهالحريم والله انتو الي بتودونا في داهية استحو وعيب عليكم انتم نتشرون الفتنه بين البلدين كانكم مستقصدينها فرحتو فينا الاعداء والله انا اقترح ان تنفرش كل وحده بعشر جلدات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بكره يفزع لها واحد خروف ، لاحظو اي مشهورة تلقى خروف يركض وراها ويفزع لها بالمديح والفلوس والقصايد والزواج !!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل شى ارتفع هذه حقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه هي الفشخره الفاضيه والا وش المشكله لو خلو جميع تمديدات السباكه خارجيه كان وفرتي عليك الكلام الافضي الي ماله سنع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل شخص يتميلح بصورة في كل مكان بدون ان يكون هناك سبب لنشر الصور بخبر مهم فبودك من يرخه!🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا نتيجة الحسد حسدوك يالجين !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واتوقع انها تبي فيلا جديدة وافهم يا خروف تلميح واضح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعد الفيديو والهوشه يطلع خروف ويدفع كافة الفواتير وهو يضحك المشكلة المسكين الي ماعنده شيء من يدفع له
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت42 بل هي تاج راسك انت فقط !! يعني لجين تولول من الفاتوره ونسيت حفلاتها اليوميه ونفقاتها ومن ضمنها فاتورة الكهرباء سهر واضاءه وفشخره كذابه فلماذا تولول الان فاجعل لجين لراسك انت تاج وليس للسعوديين !
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يا بنت الامارات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فريدة أصمتي أششش وحطي بفمك مصاصه لهايهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
زمن غريب عجيب 👉 لذكر ( غير ) سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قالت بس شوي والا ذي شخصية يفتخر بها كل شوي رازه صورها بكل موقع اجتماعي 🤔🤥
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه حقيقة واقعنا مع تلك الشركات هي من تسن القوانين وعلى المواطن الدفع او ايقاف الخدمة !!! هذا غير مقبول وغيرمعقول اذا كانت هذه الشركات الخدمية هى القاضـــي. فــمن. تقاضـــي ؟؟ يجب إعادة النظــر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المرأة تحقد على المرأة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرأة تغار من المرأة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لجين تاج راس الكل //// ومن حقها تنتقد اي شي غير منطقي سواء في الإمارات او بالسعودية وطبعاً هي عملت دعاية كبيرة لدولة الإمارات الشقيقة لكونها مقيمة فيها وكل الشخصيات والشركات تعتمد على لجين للإعلانات
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻مريم الكعبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كان حريا بلجين التوجه للجهات المعنية في دبي وتتقدم بشكوى رسمية وتشرح الوضع لكن ما هو هدفها من نشر هذا المقطع على السناب حقيقة اتفق مع الاخت الإماراتيه بما قالته.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرأة عدوة المرأة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللي يغلطون على لجين .. لو انها ايفانكا كان شفنا انواع المدح والغزل والتمجيد فيها .. ذابحكم التناقض🤔
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
مالنا ***ان هذي الاشكال تمثل بلاد الحرمين الشريفين هزلت ثم هزلت ثم هزلت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
إن أنت أكرمت الكريم.....، يعيشون بينكم ومن فضلت خيركم ثم بعد الشهره والبطره ينكر قليل الأصل. صدقتي الإخوان والصفويه الخبيثه ممثله في إيران الفرس المجوس أهدافهم واحده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومين افنان عدنان ذي يوم تتكلم عن السعوديين لازم نبحث في الجذور ولجين تمثل شعبها ***لاتخلطون الاشياء في بعضها ولايمثل السعوديين الاانفسهم خلوكم من التسلق مهما سويتوا فانتم تعودون لجذوركم صحصحوا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
والله ياالكعبي معا حق ترى هذة ماتنعطى وجة دزوة لنا خلة تعيش في محل ماطلعت منة ..... تقول من سكان الجبيل كذب للفشخرة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عااااااااااااشت بنت الامارااااات الشريفه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
البزنزس والاستعراض يالجين يرجع لك خسايرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وطن التوحيد وقبلة 2 مليار مسلم يترفع عن كل ***وكل سلوك لا ينتمي الى هدي المصطفى المختار//
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياسيدة لوجين مادام تشتكين من الغلا وش مقعدك في دبي تعالي لوطنك والماء ببلاش تعالي لصفوى في محافظة القطيف وكيفي بوسط النخيل والماء والبحر قريب عليك...
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش دخل الناس في بيتك يالجين كل الناس ترمم بيوتها وتصلح فيها وتشيك عليها ليش تصورين وتذمين في اسيادك الاماراتين وبعدين انت لاتمثلين السعودية **** مهما طلعتي ونزلتي خلي عنك الفشخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لا لا حبايبي أرجوكم لاعاد تتخاصمون والله أن ودي ان حولكم وأصلح بينكم وعلى مسؤليتي ما عاد اختصموا الله يسعدكم خلاص 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاماراتيه على بالها يصرفون للجين راتب من دولتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8لاننا اعطيناهم وجهه من اول لان نظام الرسوم في دول الخليج من اول الوافدين في السعوديه تفاجئو لانهم كانو مدلعين كل شىء مجانا كانو في الصحه مجانا التعلبم مجانا والمشكله انهم في بلدانهم بيدفعو رسوم في كل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
م 4 صدقتي والله بس عندنا الوافدين كل واحد لسانه متر وعنصريه ضد المواطنين وقلة ادب وينتقدون حتى الحكومه والنظام لانهم مالقيوا حد يوقفهم عند حدهم مثل باقي دول الخليج عندنا دلع على الاخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت14 اللهم احفظ الاسره الحاكمه من راس الهرم الي اللي باقي ببطن امه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والاماراتيه ايش حارق رزك هي تنتقد الفواتير المبالغ فيها بعدين راتبها من MBC ماهو من الامارات والشركه سعوديه وساكنه دبي بفلوسها ماتصدقتوا عليها ايش اللي لحم اكتافها من خيركم 🙂
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
ت14 افتح الباب >>****اطلع وأخذ شنطتك معك 😆😈
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
م 12 وانت ايش دخلك ياوافده عربيه😡
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
لو هذا حاصل في دولة متقدمة كان رئيس الشركة حضر بنفسه للمنزل ومعه المهندسين للنظر وحل المشكله والتعويض عن الخسائر الحاصله. حتى عندنا أصبحت شركة المياه والكهرباء بعبع مقلق للمواطنين ادفع وبعدين اشتكي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهما احفظ امراءنا مقرن بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد الله ومحمد بن نايف ومحمد بن فهد وسعود بن نايف عزوة الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أمام الإخوان المنافقين القرداوي صارمظرب للتدليس
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الإعلامية الاماراتية معها حق وانت يالجين ساكنه دبي ولحم أكتافك من وين من عملك في دبي. ولالا ثانياً لجين تمثل نفسها بس ماتمثل السعودية
لا يعجبني(2) اعجبني(23)
عيد المقاول أو العماله عموما 🏳إذا وجد قبيلته امرأة 🏳يتفنن كيف يستنزفها على كل الأصعدة 🕵️♀️
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
صدقت في كلمة قالتها ويا غريب كن أديب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عندك دخل كبير احمدي ربك ادفعي بدون نقاش ولوعندك شكوئ مافي داعي للتشهير الامارات وخاصه دبي دولة قانون الناس سواسيه لافرق بين عربي وعجمي الا بالفاتوره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بس سؤال للوافدين بالامارات والخليج ليه مايشتكون من الاسعار الغاليه وسعر مرتفع للوافد عكس المواطن نشوفكم ساكتين ملكم صوت بس شاطرين بالسعوديه صوتكم يلعلع وتعترضون وعنصريه وماعرف ايش ولا بس علشان التفصخ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
انتي في الامارات يالجين تعرفين انه ممنوع الانتقاد نهائيا. وممنوع تصوير اي شي سلبي وممنوع وممنوع وممنوع يجب ان تلتزمي باالانضمه والقوانين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللي يبي الدح ما يقول اح،،،،،ماحد مجبرك تجلسين بدبي،،،،،هذا نظامهم،،،،،،يا تقبلين به كما هو والا ارجعي لديرتك،،،،،،والكعبيه معها حق،،،،،،أنتم رواتبكم بمئات الآلاف ،،،،وش فيها اذا دفعتي ٣٦ الف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ماشاءالله تبارك الله زيدوالنبي صلاه اللهم صلى محمد الكعبي من السعوديه والاانالي صديق من الجنوب اسم عائلته الكعبي مشاءالله تبارك الله اسأل الله يحرس اهل الامارات ويحرسك سلمي على بني ياس وكلكم والشحوح؛
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اولا لجين تشتغل في قناة سعودية بفلوسها وبيتها وكل شي تصرف على نفسها بفلوسها يعني ماتاكل من خير الامارات وغيره ثانيا هي قالت وتكلمت عن الظلم اللي تعرضت له 32 الف خير ؟و8 الاف استهلاك مكيف وجارتها800 بس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يجب ان يكتب العنوان عندما تتهاوش ***العفو عندما تتهاوش الحريم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا أعتقد // كثير من أبناء وبنات الوطن لا تمثلهم لجين وأمثالها // إذا لجين تمثلك فهذا شأنك // وتأكد هذه الاشكال لا تمثل وطن رايته التوحيد ومجده خدمت الحرمين//
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
كل يوم هجوما إلى متى التمرد..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق