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إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو
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المرصد 59 2٬497 1 ساعة

صحيفة المرصد: شنت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي هجومًا على نظيرتها السعودية لجين عمران، واتهمتها بتوظيف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية وشبهتها بالقرضاوي.

وقالت الكعبي في سلسلة تغريدات لها: “هل يحق للإعلامي أو الداعي أو أي نجم أن يوظف جماهيريته لصناعة فتنة من أجل مشكلة شخصية أو قضية لها قنواتها الخاصة”!.

وأضافت الكعبي: “هل تختلف لجين عن النفيسي والعوضي والقرضاوي وطائفة الذين يهيلون تراب الإساءة على من أكرمهم واستقبلهم واحتفى بهم !! كيف تحكمون؟”.

في المقابل شن مغردون هجومًا على الإعلامية الإماراتية، ورفضوا حديثها عن “لجين”، وأحدهم قال لها: “عيب تتكلمي عن لجين الإمارات والسعودية كيان واحد ويوم تتكلمي عن لجين تتكلمي عن كل السعودية ارتقي بألفاظك”.

وكانت لجين قد نشرت مقطع فيديو لها تعبر فيه عن استيائها من فاتورة الكهرباء والمياه المرتفعة خلال إجازتها في دبي حيث وصل العداد إلى 36000 درهم، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بينها وبين بعض الشخصيات في دبي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - زائر من الكواكب
2017-09-07 17:55:53
أيش رآيكم نتدخل ونصلح بينهن..
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58 - 123
2017-09-07 17:54:48
فشلتونا الله يفشلكم ياهالحريم والله انتو الي بتودونا في داهية استحو وعيب عليكم انتم نتشرون الفتنه بين البلدين كانكم مستقصدينها فرحتو فينا الاعداء والله انا اقترح ان تنفرش كل وحده بعشر جلدات
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57 - I
2017-09-07 17:53:20
بكره يفزع لها واحد خروف ، لاحظو اي مشهورة تلقى خروف يركض وراها ويفزع لها بالمديح والفلوس والقصايد والزواج !!!!!!!
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( عدد التعليقات 15,101 )
56 - ابويوسف
2017-09-07 17:52:33
كل شى ارتفع هذه حقيقه
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55 -
2017-09-07 17:52:23
هذه هي الفشخره الفاضيه والا وش المشكله لو خلو جميع تمديدات السباكه خارجيه كان وفرتي عليك الكلام الافضي الي ماله سنع
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54 - صراحة
2017-09-07 17:51:39
كل شخص يتميلح بصورة في كل مكان بدون ان يكون هناك سبب لنشر الصور بخبر مهم فبودك من يرخه!🤗
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53 - ...........
2017-09-07 17:50:08
هذا نتيجة الحسد حسدوك يالجين !
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52 -
2017-09-07 17:49:55
واتوقع انها تبي فيلا جديدة وافهم يا خروف تلميح واضح
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51 -
2017-09-07 17:48:14
بعد الفيديو والهوشه يطلع خروف ويدفع كافة الفواتير وهو يضحك المشكلة المسكين الي ماعنده شيء من يدفع له
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50 - مسمار
2017-09-07 17:47:03
ت42 بل هي تاج راسك انت فقط !! يعني لجين تولول من الفاتوره ونسيت حفلاتها اليوميه ونفقاتها ومن ضمنها فاتورة الكهرباء سهر واضاءه وفشخره كذابه فلماذا تولول الان فاجعل لجين لراسك انت تاج وليس للسعوديين !
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49 - كفو
2017-09-07 17:46:54
يا بنت الامارات
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48 - 👊😡👊
2017-09-07 17:44:23
فريدة أصمتي أششش وحطي بفمك مصاصه لهايهـ
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47 - قمر
2017-09-07 17:43:05
زمن غريب عجيب 👉 لذكر ( غير ) سعودي
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46 - ابد
2017-09-07 17:42:31
قالت بس شوي والا ذي شخصية يفتخر بها كل شوي رازه صورها بكل موقع اجتماعي 🤔🤥
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45 - يجب ان نتوقف هذه الشركات الكهرباء، والماء، والهاتف عن تغــولهـا
2017-09-07 17:40:38
هذه حقيقة واقعنا مع تلك الشركات هي من تسن القوانين وعلى المواطن الدفع او ايقاف الخدمة !!! هذا غير مقبول وغيرمعقول اذا كانت هذه الشركات الخدمية هى القاضـــي. فــمن. تقاضـــي ؟؟ يجب إعادة النظــر
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44 - Ss
2017-09-07 17:37:32
المرأة تحقد على المرأة
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43 - Ss
2017-09-07 17:36:46
المرأة تغار من المرأة
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42 - فريدة شوقي
2017-09-07 17:36:40
لجين تاج راس الكل //// ومن حقها تنتقد اي شي غير منطقي سواء في الإمارات او بالسعودية وطبعاً هي عملت دعاية كبيرة لدولة الإمارات الشقيقة لكونها مقيمة فيها وكل الشخصيات والشركات تعتمد على لجين للإعلانات
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41 - أم فهد
2017-09-07 17:34:55
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻مريم الكعبي
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40 - السناب ليس مكان للشكوى
2017-09-07 17:34:01
كان حريا بلجين التوجه للجهات المعنية في دبي وتتقدم بشكوى رسمية وتشرح الوضع لكن ما هو هدفها من نشر هذا المقطع على السناب حقيقة اتفق مع الاخت الإماراتيه بما قالته.
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39 - Ss
2017-09-07 17:33:37
المرأة عدوة المرأة
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38 - زمن غريب عجيب
2017-09-07 17:31:41
اللي يغلطون على لجين .. لو انها ايفانكا كان شفنا انواع المدح والغزل والتمجيد فيها .. ذابحكم التناقض🤔
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37 - أم فهد
2017-09-07 17:28:48
مالنا ***ان هذي الاشكال تمثل بلاد الحرمين الشريفين هزلت ثم هزلت ثم هزلت
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36 - 👀الحزم
2017-09-07 17:28:11
إن أنت أكرمت الكريم.....، يعيشون بينكم ومن فضلت خيركم ثم بعد الشهره والبطره ينكر قليل الأصل. صدقتي الإخوان والصفويه الخبيثه ممثله في إيران الفرس المجوس أهدافهم واحده
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35 - نفسيه
2017-09-07 17:27:40
تعليق مخالف
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34 - أم فهد
2017-09-07 17:27:06
ومين افنان عدنان ذي يوم تتكلم عن السعوديين لازم نبحث في الجذور ولجين تمثل شعبها ***لاتخلطون الاشياء في بعضها ولايمثل السعوديين الاانفسهم خلوكم من التسلق مهما سويتوا فانتم تعودون لجذوركم صحصحوا
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33 - باب الشمال
2017-09-07 17:26:40
والله ياالكعبي معا حق ترى هذة ماتنعطى وجة دزوة لنا خلة تعيش في محل ماطلعت منة ..... تقول من سكان الجبيل كذب للفشخرة.
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32 - محامي
2017-09-07 17:26:20
عااااااااااااشت بنت الامارااااات الشريفه
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31 - مواطنه
2017-09-07 17:25:57
تعليق مخالف
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30 - محامي
2017-09-07 17:25:35
البزنزس والاستعراض يالجين يرجع لك خسايرك
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29 - محامي
2017-09-07 17:24:28
تعليق مخالف
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28 - الذين يسلكون نهج لايشرف لايمثلون إلا أنفسهم //
2017-09-07 17:23:30
وطن التوحيد وقبلة 2 مليار مسلم يترفع عن كل ***وكل سلوك لا ينتمي الى هدي المصطفى المختار//
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27 - باب الشمال
2017-09-07 17:19:07
ياسيدة لوجين مادام تشتكين من الغلا وش مقعدك في دبي تعالي لوطنك والماء ببلاش تعالي لصفوى في محافظة القطيف وكيفي بوسط النخيل والماء والبحر قريب عليك...
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26 - مواطنه
2017-09-07 17:19:02
تعليق مخالف
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25 - أم فهد
2017-09-07 17:16:22
وش دخل الناس في بيتك يالجين كل الناس ترمم بيوتها وتصلح فيها وتشيك عليها ليش تصورين وتذمين في اسيادك الاماراتين وبعدين انت لاتمثلين السعودية **** مهما طلعتي ونزلتي خلي عنك الفشخرة
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24 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-07 17:16:03
لا لا حبايبي أرجوكم لاعاد تتخاصمون والله أن ودي ان حولكم وأصلح بينكم وعلى مسؤليتي ما عاد اختصموا الله يسعدكم خلاص 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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23 - مواطنه
2017-09-07 17:15:38
الاماراتيه على بالها يصرفون للجين راتب من دولتهم
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22 - محامي
2017-09-07 17:15:30
تعليق مخالف
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21 - الملكي
2017-09-07 17:14:17
8لاننا اعطيناهم وجهه من اول لان نظام الرسوم في دول الخليج من اول الوافدين في السعوديه تفاجئو لانهم كانو مدلعين كل شىء مجانا كانو في الصحه مجانا التعلبم مجانا والمشكله انهم في بلدانهم بيدفعو رسوم في كل
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20 - مواطنه
2017-09-07 17:14:15
م 4 صدقتي والله بس عندنا الوافدين كل واحد لسانه متر وعنصريه ضد المواطنين وقلة ادب وينتقدون حتى الحكومه والنظام لانهم مالقيوا حد يوقفهم عند حدهم مثل باقي دول الخليج عندنا دلع على الاخر
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19 - رفيق الدرب
2017-09-07 17:12:18
ت14 اللهم احفظ الاسره الحاكمه من راس الهرم الي اللي باقي ببطن امه
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18 - مواطنه
2017-09-07 17:08:45
والاماراتيه ايش حارق رزك هي تنتقد الفواتير المبالغ فيها بعدين راتبها من MBC ماهو من الامارات والشركه سعوديه وساكنه دبي بفلوسها ماتصدقتوا عليها ايش اللي لحم اكتافها من خيركم 🙂
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17 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-07 17:08:34
ت14 افتح الباب >>****اطلع وأخذ شنطتك معك 😆😈
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16 - مواطنه
2017-09-07 17:06:15
م 12 وانت ايش دخلك ياوافده عربيه😡
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15 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-07 17:04:59
لو هذا حاصل في دولة متقدمة كان رئيس الشركة حضر بنفسه للمنزل ومعه المهندسين للنظر وحل المشكله والتعويض عن الخسائر الحاصله. حتى عندنا أصبحت شركة المياه والكهرباء بعبع مقلق للمواطنين ادفع وبعدين اشتكي
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14 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-07 17:02:08
اللهما احفظ امراءنا مقرن بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد الله ومحمد بن نايف ومحمد بن فهد وسعود بن نايف عزوة الوطن
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13 -
2017-09-07 17:00:42
أمام الإخوان المنافقين القرداوي صارمظرب للتدليس
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12 -
2017-09-07 16:59:26
الإعلامية الاماراتية معها حق وانت يالجين ساكنه دبي ولحم أكتافك من وين من عملك في دبي. ولالا ثانياً لجين تمثل نفسها بس ماتمثل السعودية
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11 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-07 16:58:09
عيد المقاول أو العماله عموما 🏳إذا وجد قبيلته امرأة 🏳يتفنن كيف يستنزفها على كل الأصعدة 🕵️‍♀️
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10 - النظافة من الأيمان
2017-09-07 16:56:57
صدقت في كلمة قالتها ويا غريب كن أديب
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9 -
2017-09-07 16:56:09
عندك دخل كبير احمدي ربك ادفعي بدون نقاش ولوعندك شكوئ مافي داعي للتشهير الامارات وخاصه دبي دولة قانون الناس سواسيه لافرق بين عربي وعجمي الا بالفاتوره
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8 - نورا
2017-09-07 16:53:42
بس سؤال للوافدين بالامارات والخليج ليه مايشتكون من الاسعار الغاليه وسعر مرتفع للوافد عكس المواطن نشوفكم ساكتين ملكم صوت بس شاطرين بالسعوديه صوتكم يلعلع وتعترضون وعنصريه وماعرف ايش ولا بس علشان التفصخ؟
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7 -
2017-09-07 16:52:37
انتي في الامارات يالجين تعرفين انه ممنوع الانتقاد نهائيا. وممنوع تصوير اي شي سلبي وممنوع وممنوع وممنوع يجب ان تلتزمي باالانضمه والقوانين
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( عدد التعليقات 21,723 )
6 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-07 16:50:25
اللي يبي الدح ما يقول اح،،،،،ماحد مجبرك تجلسين بدبي،،،،،هذا نظامهم،،،،،،يا تقبلين به كما هو والا ارجعي لديرتك،،،،،،والكعبيه معها حق،،،،،،أنتم رواتبكم بمئات الآلاف ،،،،وش فيها اذا دفعتي ٣٦ الف
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5 -
2017-09-07 16:49:15
ماشاءالله تبارك الله زيدوالنبي صلاه اللهم صلى محمد الكعبي من السعوديه والاانالي صديق من الجنوب اسم عائلته الكعبي مشاءالله تبارك الله اسأل الله يحرس اهل الامارات ويحرسك سلمي على بني ياس وكلكم والشحوح؛
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4 - نورا
2017-09-07 16:48:04
اولا لجين تشتغل في قناة سعودية بفلوسها وبيتها وكل شي تصرف على نفسها بفلوسها يعني ماتاكل من خير الامارات وغيره ثانيا هي قالت وتكلمت عن الظلم اللي تعرضت له 32 الف خير ؟و8 الاف استهلاك مكيف وجارتها800 بس
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3 -
2017-09-07 16:47:58
يجب ان يكتب العنوان عندما تتهاوش ***العفو عندما تتهاوش الحريم
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2 - "ويوم تتكلمي عن لجين تتكلمي عن كل السعودية "
2017-09-07 16:47:47
لا أعتقد // كثير من أبناء وبنات الوطن لا تمثلهم لجين وأمثالها // إذا لجين تمثلك فهذا شأنك // وتأكد هذه الاشكال لا تمثل وطن رايته التوحيد ومجده خدمت الحرمين//
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1 - زائر من الكواكب
2017-09-07 16:42:04
كل يوم هجوما إلى متى التمرد..
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تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

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استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

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اخبار اقتصادية
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

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معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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