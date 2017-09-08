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بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها
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العربية 8 1٬723 2 ساعتين

صحيفة المرصد : يصل عدد المكتشف والمسجل من “الدحول” أو “الغيران” – وهو الاسم المحلي للكهوف التي لا يزال الرحالة يشدون الرحال إليها في صحراء السعودية – إلى “300” كهف.
ويقع غالبيتها في المنطقة الوسطى شمال الرياض و الصمان في المنطقة الشرقية والشمالية في منطقة الحرات .
ويعرف بعض السكان المحليين، كهوفاً كبيرة وضخمة كانت تعد ملاذاً لسكان الصحراء، ومورداً مهماً للمياه قبل أن تتحول في الوقت الحالي مقصدا لمحبي الرحلات البرية والصحراوية.

وتعتبر السعودية إحدى الدول الغنية بالكهوف، التي لم يكتشف الكثير منها بعد، ويتوقع أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن يصل عددها إلى “1000 كهف”، لم يكتشف منها سوى 300، فيما يعرف منها 12 كهفاً أو غاراً أو دحلاً، بحسب المسمى “المحلي”.

أنواع الكهوف
وفي هذا السياق، أوضح الرحالة السعودي محمد الشاوي الذي اكتشف مواقع عدة، وزار كهوفاً كثيرة أن هناك فرقاً بين الكهف والغار، فالغار يوجد بجبل كـ “غار ثور”، بينما الكهوف ما يحدث من ممرات وفجوات في الأرض، وتكون كبيرة. وقد تشترك الكهوف مع الدحول إلا أن “الدحول” لا تكون عادةً بحجم الكهوف.
وقال الشاوي إنه زار كهوفاً ودحولاً منتشرة في السعودية، ولا يستطيع أن يحصيها وقد سجل زياراته لتلك الكهوف عبر مدوناتٍ شخصية ومواقع إلكترونية تهتم بالرحلات.
وسبق للشاوي أن نشر صوراً لكهوف عبر حسابه على “انستغرام وتويتر”، كان زارها وسجل مواقعها في أنحاء متفرقة من السعودية.

كهف شعيفان “الشويمس”
ولعل أحد أهم الكهوف في السعودية وأطولها هو كهف شعيفان “الشويمس”، الذي يمتد على مسافة 2 كلم ويقع على بعد مسافة 15 كلم شمال غربي الشويمس في حرة النار في منطقة #حائل وللكهف فوهة ضخمة غطيت باللابة البركانية.
ويعد الكهف الشهير الذي يقصده الرحالة والمستكشفون في رحلات دورية وعلمية من أميز الكهوف في السعودية وأطولها، وهو مظلم حالك الظلام في النهار حيث يستخدم أهالي الشويمس في حمل الأتاريك التي تعمل على الغاز لإضاءة الكهف المظلم.
ويرتفع سقف الكهف في بعض المواقع الى 7 أمتار، فيما يحتاج العابر للكهف إلى الحبو على ركبتيه لتجاوز بعض المواقع عبر أرض رملية رطبة.
في الكهف البارد نسبياً صيفاً توجد بقايا عظام، الأمر الذي يوحي بوجود سباع وحيوانات مفترسة، مما يتوجب أخذ الحيطة والحذر في الدخول لهذا الموقع إلا بوجود سلاح والدخول في مجموعات.

دحول عين هيت
تقع في جنوب شرقي الرياض بالقرب من الخرج وتعد مصدراً مهماً من مصادر المياه العذبة، وزار عدد من محبي الاكتشافات والكهوف عين هيت، وقدموا اكتشافات مهمة للمرات في الدحل المغمور في المياه.

كهف درب النجم
ويقع أيضاً في الشمال من مدينة الرياض، قرب من المجمعة، وأطلق عليه السكان المحليون اسم درب النجم لاعتقادهم أن الكهف فتحته النجوم بتساقطها على هذا المكان.
وتقع فوهة هذا الكهف على السطح، ويصل لعمق 100 متر، ويعد من المواقع الجميلة لنفاذ الضود فيه عبر ممرات مشكلا لوحات من الضود والظل.
إضافةً إلى ذلك، هنالك كهوف تم اكتشافها وتسجيلها من جهات رسمية أو جامعات أو من قبل أشخاص محليين من نفس المنطقة أو من قبل الرحالة ومحبي الاكتشافات. وتمتاز كهوف السعودية بأشكال مختلفة ومناظر رائعة تشوبها المغامرة والاكتشاف، إلا أن برامج السياحة السعودية تكاد تخلو من مثل هذا النوع من المغامرات رغم وجود فريق متطوع من قبل عدد من الرحالة الرواد في اكتشاف تلك المواقع.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 04:29:08
‏أعجبني الدعاء" يا مقسم الأرزاق فجراًاقسم لنا من توفيقك ورضاك وتيسيرك لأمورنا فإننا لاحول لنا ولا قوة إلا بك.واختم لنا بالنجاح والتوفيق يارب"
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7 - هنطش
2017-09-08 04:20:46
مدري بس طرأ على بالي وزارة الإسكان الله يستر
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6 - كنكت
2017-09-08 03:57:48
متأكدين إن آخر صوره عندنا ؟!
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( عدد التعليقات 28,439 )
5 - برق _ الحرم
2017-09-08 03:43:21
(((((( فتيل اتريك موصل بأ نبوب _غاز .....................الحمدلله على السلامة )))))))
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4 - خبير
2017-09-08 03:42:08
هذي أقرب للغار منها للكهف وغار حراء وغار ثور هي أشهر ما في السعودية .
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3 - عبدالله اليامي
2017-09-08 03:11:28
تقرير غير منطقي ، الغار والكهوف تكون في الجبال والدحول في الأرض ، هذا ما نعرفه .
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2 - الحقيقة
2017-09-08 02:54:02
وينكم عن كهوف شدا وكهوف وادي الخيطان ف منطقة الباحة
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1 - ضب
2017-09-08 02:38:07
ليش نزورها شايفنا خفافيش.
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آخر تعليق
بواسطة : همسات

ماشاء الله ربي نجاه من الحرامي اكيد قاريء اذكاره وربي حفظ له ماله...
بواسطة : زائر

تعليق مخالف...
بواسطة : طلال الحربي

فعلا الي اختشوا ماتوا. استري نفسك اللة يهديك إيش تقولين ل اللة يوم القيامة. خافي...
بواسطة :

ريما ماحد بيسئ لك وانتي عارفه السبب...
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