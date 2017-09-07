الرئيسية / المصور “رائد اللحياني” ينشر صورة جديدة للزوج الساجد أمام زوجته في الحرم المكي .. ويكشف عن هويته
المصور “رائد اللحياني” ينشر صورة جديدة للزوج الساجد أمام زوجته في الحرم المكي .. ويكشف عن هويته
صحيفة المرصد : بعد أن تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، لتشكل رمزاً للوفاء بين الزوجين ، نشر مصور لقطة المرأة التي كانت تظلل على زوجها أثناء تأدية الصلاة في صحن المطاف صورة جديدة .
وجاءت الصورة الأخرى التي نشرها المصور رائد اللحياني ، للزوجين وهما في موضع آخر غير السجود ، حيث ظهر الزوج وهو يختتم صلاته على ما يبدو وزوجته تقف بجانبه لتحجب عنه آشعة الشمس وحرارتها .
كما علق اللحياني على الصورة قائلاً إنها لقطة وفاء من أم كمال لزوجها، مشيرا إلى أنه فور فراغ الزوج من صلاته قبّل رأسها وهمس في أذنها، داعيا لهما بأن يظلهما الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
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التعليقات
43 - كنكت2017-09-07 19:50:07
صوره معبره تستحق الإشاده والله يكتب أجر هذي الزوجه وجميع بنات المسلمين يارب العالمين
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42 - سبحان الله وبحمده2017-09-07 19:41:48
المشهد سلبي لسببين ..أولاً أنه يكرس في الأذهان إذلال المرأة من قبل الرجل..تقف تحت وهج الشمس بلباسها الأسود الذي يتشرب حرارة الشمس أكثرمن لباس سيادته..السبب الثاني هذا الرجل كأنه لايريد أجر المشقة.
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41 - مسمار2017-09-07 19:30:36
ت10 ومن قاال لك اني افتيت انا اقصد ان اي شي يمر بين يدي المصلي يقطع صلاته ونشاهد حالات كثيره عندما يمر بين يدي المصلي يمنعه من المرور حتى لايقطع صلاته لذلك يجب وضع حاجز ولو بسيط ليمنع المرور هل فهمت؟!
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40 - راصد2017-09-07 19:29:48
ت28 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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39 -2017-09-07 19:27:50
سبحان الله يوم جاء موضوع حلو عن بنت بلدهم الاغلبيه برر انها كذبه وتمثل ومشغوله بالجوال😳 لاعب فيهم الحقد والحسد المراءه السعوديه مثال للوفاء وتحطك ع رأسها اذا احسنت لها واحترمتها واوفيت لها واخلصت لها
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38 - مواطن يحب الهياط2017-09-07 19:25:04
اتحدى كل الكفار والملحدين يصورون لنا كافر او ملحد تضلله زوجته وهو يصلي
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37 - @@2017-09-07 19:17:28
تعليق18/ لا تدخل عصك فيمالايخصك.لاتدخل في نيات الناس.
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36 - جنوبية..🌻🌻2017-09-07 19:09:19
نبغا الفديو كامل هو يهمس وهو يقبل رأسها ويشكرها عشان نكتب فيهم قصيدة ثناء ومدح خلاص قلنا هي ونعم الزوجة وهو يستاهل ماصدقتو تعيدون بالموضوع ترى الزوجة السعودية تقدم تضحيات أكثر من كذا فقط للي يستاهل
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35 - بدر 662017-09-07 19:08:12
ماشاء الله تبارك الله ، الله يكفيهم شر حاسد اذا حسد .
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34 - زائر عابر2017-09-07 19:06:15
ت28 محمد الجعيد >>> انت حاقد ومريض وشكلك وافد حاقد وحاسد ومحروم ، لا تعمم على السعوديين والسعوديات يا حاقد تكلم عن نفسك وعن محيطك الي تعيش فيه يا مريض
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33 - بوعلي2017-09-07 19:04:51
لزوم يدرى الشيخ عن الصوره وعن هذا المنجز العظيم الصوره متفق عليه بين المصور والمتصور من باب البهرجه الكذابه التى لاتغنى ولاتسمن من جوع
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32 - العدل طيب2017-09-07 19:00:37
الله يجزاها خير ويبارك لهم في حياتهم لكن هو همس في إذنها بكلام كيف سمعته صاروخ ارض جو ياالكذوب
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31 - &&&2017-09-07 19:00:23
هذه الزوجة تستحق كل الشكر والاحترام لانها مثال رائع للمراة السعودية الوفية - لكن ماذا لو كان العكس اعتقد سيقولون عن الرجل ***!!
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30 - باختصار2017-09-07 18:57:39
ماشاءالله تبارك الله الله يوفقها ويسعدها ويكثر من امثالها ... علينا جميعا كرجال ونساء ان نتعلم من هذه المراة الطيبة معنى الوفاء.
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29 - ابوخالد الهذلي2017-09-07 18:56:53
الموضوع واااضح انهم متفقين مسبقا مع المصور
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28 - محمد الجعيد2017-09-07 18:56:21
وين الكشف عن اسم الزوجين كله دعايه مستحيل تكون سعوديه اصلا الازواج السعوديين مافي وفاء بينهم والحاصل تنافر خاصه اذا اكبرو في السنه كل واحد جالس في غرفه الوحدة
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27 - عاشق سراب2017-09-07 18:56:10
تعليق 7 صدقت كلها بهرجه وسناب شات واستهزاء في الدين
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26 - أناس تحضر من أقصى بقاع الأرض لتتعبد في هذا الحرم//2017-09-07 18:55:50
وأناس تحضر لتعبث // وتنسى حرمة هذا المكان وقدسيته ولما جعل//
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25 - عاشق سراب2017-09-07 18:54:48
كلها بهرجه اعلاميه يعني شوفونا ؟
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24 - ابوعبدالله2017-09-07 18:49:41
ماشاءالله تبارك الله اللهم احفظهم ووفقهم .
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23 - نصيحة أستثمر وقتك في الحرم لما شرع الله // ترها فرص لا تعوض2017-09-07 18:48:06
إستثمرها //
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( عدد التعليقات 10,573 )22 - العنيد
المراة السعودية ظل ظليل لبيتها.اللهم من ارادها بسؤء ان يرد كيدة في نحرة...
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( عدد التعليقات 10,573 )21 - العنيد
سبحان الله عندما يريد الواحد أن يصنع من الحبة قبة!!!! وين الأخبار عن الصور اللي فيها تفاني الأمن في خدمة الحجاج أو تلك الصور اللي فيها اولئك الذين حملوا آباءهم على ظهورهم .أو تلك وتلك.
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( عدد التعليقات 21,724 )20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
وين هيفا وبسمه والكبتن ريما و عهود ,,,,والبقيه ,,,,,يستفدن من هذه الزوجه ,,,,,البطله ,,,,,المحترمه,,,,,,الله يسعدها
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( عدد التعليقات 10,573 )19 - العنيد
الموضوع كله للدعاية فقط ﻻنه تكرر واما العلاقه الزوجه فالمفروض ان تبقاء سريه بين الزوجين فقط وﻻ يدخل فيهما النفاق والتصوير .
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18 - "مشيرا إلى أنه فور فراغ الزوج من صلاته قبّل رأسها وهمس في أذنها"2017-09-07 18:42:26
كمان توصلت الى ماهمس الزوج في أذن زوجته -- لماذا لم تلحق بهم الى بيتهم وتوافينا بتفاصيل أكثر -- اللهم السلامة --
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17 - مايجوز2017-09-07 18:38:45
هذا يعتبر تتبع عورات الناس . وفي بيت الله . وان كان شيء محمود فلابد يرجع لصاحب الامر ويسأله يمكن مايرضى بنشرها .غفر الله لنا وله وللمسلمين
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16 - حامد2017-09-07 18:38:12
شكلهم متفقين ومخططين الحركه مع المصور
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15 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-07 18:37:38
روووووووعه 👀
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14 - بدر2017-09-07 18:35:49
تسوون من الحبه قبه كل الناس يظللون ع بعض ولا احد نشر شيء بس سبحان الله تمسك على حاجه يطيروها السماء وتتصدر كل شيء فكونا عاد من هالسخافات
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13 - محمد2017-09-07 18:31:27
أدام الله بينهما العشرة والمحبة والوفاء
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12 - زائر2017-09-07 18:29:32
ماشاء الله تبارك الله اللهم احجب عنها الشمس بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك / اقول للمصور ليتك غضضت الطرف حتى لا تفسد نيته في العباده
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11 - زائر2017-09-07 18:29:00
ماشاء الله تبارك الله اللهم احب عنها الشمس بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك / اقول للمصور ليتك غضضت الطرف حتى لا تفسد نيته في العباده
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10 - رفيق الدرب2017-09-07 18:28:50
معاك غش مسخره صح وانت يامسمار بطل من الفتاوى
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9 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-07 18:28:01
راااااااااااائع 👀
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8 - في الصميم2017-09-07 18:27:28
مثال رائع للزوجين السعوديين ،، وفاء الزوجة لزوجها واحترامها لزوجها واهتمامها بزوجها وتقديرها لزوجها يدل على ان زوجها رجل طيب وخلوق يحترمها ويقدرها ويعاملها احسن معامله ،، ( ولهن مثل الذي عليهن )
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7 - زرهان2017-09-07 18:26:34
حركات كذب وخراط وسنابات واكشن حتى فى الدين
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6 - قمة المسخرة2017-09-07 18:26:15
تمثيلية ساذجة.
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5 - الطيبات للطيبون2017-09-07 18:22:52
هذا رد على كل حاسد يقول الزوجة مشغولة بالجوال مادرت عن زوجها من الحسد قاموا يكذبون الصورة ويشككون فيها ويقولون ماهي زوجته وانها مشغولة بالسناب ، اعوذ بالله من الحسد ، الحسد مرض خطير يقتل صاحبه
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4 -2017-09-07 18:20:09
ياربي ان تسعدها في الدنيا والاخرة وان تجمعها ووالديها وزوجها وذريتها ومن يقرأ ومن امن في الفردوس الاعلى من الجنة
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3 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-07 18:20:05
لا تعليق على خلق الله ......
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2 - رفيق الدرب2017-09-07 18:16:55
اللهم اغفرلهم وتقبل منها خلو اللمشهد سنه عشان يفهمون اللي يقولو المراء تقطع الصلاه ما ابغى ازود
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1 - مسمار2017-09-07 18:16:04
ليتك ياللحياني عدلت موضوعك لم يسجد امام زوجته والا قطعت صلاته وبطلت بل تظلل عليه وسجوده امام الكعبه فانتبه لما تكتب!!
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آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴
تستاهل لجينوه...
بواسطة : الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
تركي ال شيخ سينجح في حال ضم ماجد ويوسف خميس وصالح خليفه وعبد الجواد وعمر باخشوين...
بواسطة : ابو مصعب
هي لا تمثل الشعب السعودي هي تمثل نفسها فقط احترامي لشعب الامارات...
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