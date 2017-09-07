المصور “رائد اللحياني” ينشر صورة جديدة للزوج الساجد أمام زوجته في الحرم المكي .. ويكشف عن هويته

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صحيفة المرصد : بعد أن تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، لتشكل رمزاً للوفاء بين الزوجين ، نشر مصور لقطة المرأة التي كانت تظلل على زوجها أثناء تأدية الصلاة في صحن المطاف صورة جديدة .

وجاءت الصورة الأخرى التي نشرها المصور رائد اللحياني ، للزوجين وهما في موضع آخر غير السجود ، حيث ظهر الزوج وهو يختتم صلاته على ما يبدو وزوجته تقف بجانبه لتحجب عنه آشعة الشمس وحرارتها .

كما علق اللحياني على الصورة قائلاً إنها لقطة وفاء من أم كمال لزوجها، مشيرا إلى أنه فور فراغ الزوج من صلاته قبّل رأسها وهمس في أذنها، داعيا لهما بأن يظلهما الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

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