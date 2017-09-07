بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

حجم الخط A A A المرصد 18 1٬196 1 ساعة

صحيفة المرصد: ضج موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في منصب رئيس هيئة الرياضة السعودية وهنأه عدد كبير من الإعلاميين السعوديين العاملين في الصحافة الرياضية.

ويعتبر آل الشيخ من أبرز مشجعي النصر وداعميه، وسبق أن تبرع للنادي الملقب بالعالمي، ، بمبالغ كبيرة وصلت في العام 2013 إلى مليون ريال دفعة واحدة.

وأثيرت العديد من التساؤلات حول تاثير تشجيعه للنصر على أداء مهام عمله وهل سيقف على مسافة واحدة من جميع الأندية والألعاب أم سيتحيز للنصر كما أثيرت تساؤلات أخري عن دعمه للتعاون الذي تولى رئاسته .

وفي نفس الإطار سارع رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي‏، لتهنئة آل الشيخ بالمنصب الجديد قائلاً في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر” أبارك لأخي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة هيئة الرياضة متمنيا له التوفيق والسداد”.

ومن جانبه أكد آل الشيخ أن ارتباط اسمه بتشجيع نادي النصر وعلاقته بنادي التعاون الذي قدم استقالته من رئاسته فور تعيينه في منصب رئيس هيئة الرياضة، جاء من دافع حرصه على مساندة تلك الأندية لرفعة الرياضة.

وتابع: ما تطرقت إليه وسائل الإعلام ومـا نسب إليه من تصريحات واهتمامات سابقة بعضها فيه جانب من الصحة والبعض الآخر ولايمت للحقيقة بصلة موضحاَ أنه ارتبط فـي مراحل سابقة بعدد مـن الأندية الرياضية مـن دافع اهتماماته بالرياضة والرفع مـن شأنها وتقدمها، آخرها رئاسته عضوية شرف نـادي التعاون ببريدة”.وفقاً لـ “واس”.

وقال آل الشيخ “التعاون وبقية أندية الوطن فـي منزلة واحدة والمسافة ستكون متقاربة مع الجميع والأهم خدمة الرياضة”.