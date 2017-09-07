بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق
صحيفة المرصد: ضج موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في منصب رئيس هيئة الرياضة السعودية وهنأه عدد كبير من الإعلاميين السعوديين العاملين في الصحافة الرياضية.
ويعتبر آل الشيخ من أبرز مشجعي النصر وداعميه، وسبق أن تبرع للنادي الملقب بالعالمي، ، بمبالغ كبيرة وصلت في العام 2013 إلى مليون ريال دفعة واحدة.
وأثيرت العديد من التساؤلات حول تاثير تشجيعه للنصر على أداء مهام عمله وهل سيقف على مسافة واحدة من جميع الأندية والألعاب أم سيتحيز للنصر كما أثيرت تساؤلات أخري عن دعمه للتعاون الذي تولى رئاسته .
وفي نفس الإطار سارع رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، لتهنئة آل الشيخ بالمنصب الجديد قائلاً في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر” أبارك لأخي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة هيئة الرياضة متمنيا له التوفيق والسداد”.
ومن جانبه أكد آل الشيخ أن ارتباط اسمه بتشجيع نادي النصر وعلاقته بنادي التعاون الذي قدم استقالته من رئاسته فور تعيينه في منصب رئيس هيئة الرياضة، جاء من دافع حرصه على مساندة تلك الأندية لرفعة الرياضة.
وتابع: ما تطرقت إليه وسائل الإعلام ومـا نسب إليه من تصريحات واهتمامات سابقة بعضها فيه جانب من الصحة والبعض الآخر ولايمت للحقيقة بصلة موضحاَ أنه ارتبط فـي مراحل سابقة بعدد مـن الأندية الرياضية مـن دافع اهتماماته بالرياضة والرفع مـن شأنها وتقدمها، آخرها رئاسته عضوية شرف نـادي التعاون ببريدة”.وفقاً لـ “واس”.
وقال آل الشيخ “التعاون وبقية أندية الوطن فـي منزلة واحدة والمسافة ستكون متقاربة مع الجميع والأهم خدمة الرياضة”.
التعليقات
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هههههه فرحانين .. صدقوني حتی لو كان كحيلان حكم لجميع مباريات النصر بياكل خمسه بياكلها. ننتظره مع الباطن والفيحاء . محطةعبور للفرق
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بعد نشر السيرة الذاتية اتوقع انه سينهض بالرياضة السعودية والعربية والاسلامية الى اعلى درجة ..
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نشكر الامير محمد بن سلمان على هاذي الثقه الكريمه
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كنت احذر من اول تركي ال شيخ نصراوي ودعم النصر سابفا بمليون واربع ميه الف وله تغريدات يشيد فيها بنصر ولكن بعد ان وقع الفاس براس مصيبه
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هههههههه وش بيسوي يعني .. الزعيم زعيم ماهمه من راح ولا من جا .مبروك تأهل المنتخب لكأس العالم .
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الرجل المناسب في المكان المناسب خصوصا قبل المشاركة في كأس العالم وفكنا من خنبقت بعض الناس العداله قادمه☺️ .. 💙💛 .. 💙💛 .. 💙💛
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تركي آل الشيخ نصراوي متعصب ، وإذا ناقشته بنصره عطاك بلوك ***
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تبونه يعطي كاس الدوري للفقر ولا ايش ، الحكومة عينته ليكون مسؤول عن الرياضة عامة وليس لتشجيع الفقر ، لكن مشكلة الفقراوية يطيرون في العجة وينفخون في الرماد اللي ان شاء الله يعمي عيونهم
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حيااك يالعاالمي💙💛 أكيد..بينضغطوون بعض النااس.. ابد ما اقصد بنو سنفور ..
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تركي ال الشيخ ما تدري نصراوي ولا اتحادي ولا تعاوني الشي الجميل فيه يكره الهلال وهذا مريحني نفسياً😂
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منور المرصد يابوعبدالله ياقاهر الطواقي
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هو بالتأكيد يعلم بأن هذا المنصب لا يعطيه الحق في تفضيل نادي على آخر هو يعلم بأنه سلم أمانة تطوير الرياضة السعودية بغض النظر عن ميوله وبالتأكيد ميوله لن تثنيه عن العدل في قراراته.
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الهلاليين ماسكين مفاصل الأتحاد السعودي جت على ال الشيخ ؟!!
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عبدالله بن مساعد كان رئيس الهلال
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